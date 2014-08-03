Желание. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 53 Комментарии: 2 +3 Вчера, 15:41 by

Не знаю, сколько времени прошло с той злополучной встречи на кладбище, сколько дней и ночей я бродил совершенно опустошенный, чувствуя, как безысходность захватывает меня все сильнее. Я слышал за своей спиной шаги смерти, с каждой секундой они становились все ближе и ближе, и с этим уже ничего нельзя было поделать.Но постепенно ко мне вернулась надежда. Вампиры! Самоуверенные ночные кровососы, их бессмертие растворялось с первыми лучами солнца, а мне нужно было нечто другое: абсолютная власть над смертью безо всяких условий.Я вновь вернулся к книгам в поисках того, что укрылось от моего внимания. Кроме того, я начал путешествовать по миру, ведь одним городом мир Силы не ограничивается.На пути мне встречались совершенно разные люди и существа, каждый со своей Силой, но опять никто из них не смог подарить мне желаемое. Однако от них исходили тонкие ниточки к бессмертию в виде слухов, мифов, легенд и прочих рассказов, которыми так любят тешить себя смертные.Тщательно просеивая каждую фразу, по крупинке отбирая истину, я смог узнать о нескольких людях, что смогли перебороть смерть и открыли для себя дар бессмертия.Но это открытие обернулось всего лишь еще одним разочарованием. Алхимик, что с помощью магии пересаживал себе органы других людей, сейчас закопан где-то в горах Урала; чернокнижнику, который научился подменять душу новорожденного на свою собственную и возрождаться, подобно Фениксу, сейчас всего несколько месяцев от роду; остальных «бессмертных» добропорядочные люди сожгли на кострах, обрекая их души быть привязанными к горсткам пепла.Злость, бессилие, безысходность, годы поисков, почти все деньги, что остались от наследства, - все это потрачено впустую. Бессмертие все так же далеко от меня, я не сделал ни одного шага к нему.Оставалось лишь одно, самое последнее средство, к которому я боялся прибегнуть, мне было хорошо известно, что случалось с магами, пытавшимися заглянуть в самую глубь Ада. Но другого выхода уже не было, на карту поставлено слишком много…Я заперся в гостиничном номере какого-то городка в глуши и начал готовиться к ритуалу.Годы без практики призыва дали о себе знать – мне приходилось постоянно заглядывать в гримуар, заново учить почти каждый символ Печати. Но, в конце концов, все знаки заняли свое место, свечи зажглись, и в центр пентаграммы упало несколько капель крови. Когда демон все же соизволил явиться на зов, меня едва не стошнило от невыносимого запаха серы и внешнего вида моего «гостя»: он напоминал скорее вставшую на задние лапы горящую свинью с рогами, чем представителя древнего зла. Но, несмотря ни на что, я был рад его визиту.- Аааа, это ты, - хрюкнуло существо, не носящее имени (ранг был мелковат – сошка, как раз то, что мне было нужно). - Чего надо? Тебе ж объяснили – бессмертия не будет. И душонка твоя купле-продаже уже не подлежит.- Как связаться с твоим боссом? - глядя ему прямо в глаза и пытаясь перебороть рвотные позывы, сухо спросил я.В ответ демон расхохотался так, что не смог устоять на лапах и упал на пол.- Ишь, чего захотел, - прохрюкал он сквозь смех. – Босса ему подавай! Будто у него дел других нет, кроме как с каждым психом общаться! Ты по делу говори, чего призывал, а не то ведь и наказать могу, чтоб неповадно было от работы отвлекать, - с этими словами свинообразный продемонстрировал огромные желтые клыки. Но на меня это не подействовало – я знал, во что ввязываюсь, и предпринял кое-какие меры для защиты.- Я уже все сказал. Как связаться с твоим боссом?Демон смерил меня с ног до головы долгим презрительным взглядом, затем повернулся спиной и бросил:- Все еще хуже, чем я думал. Ладно, я отчаливаю, а то дел по горло. Эй, что за…- Так и не понял? – усмехнувшись, произнес я. – Посмотри вверх.Демон задрал рыло и, хорошенько рассмотрев потолок, точнее, Печать Соломона (самое сильное средство, что я смог найти), выдал монолог, показывающий просто отменное владение всеми гранями человеческих языков.Дождавшись, пока поток нецензурщины иссякнет, я продолжил:- Ты не уйдешь отсюда, пока я не получу ответ. И не пытайся даже, печать, что удерживает тебя, вырезана в потолке, ее так просто не уничтожишь.После моих слов демон спустился вниз и, усевшись прямо на пол, пробормотал:- И что, будешь меня тут вечность держать? Или ты не в курсе, что мы ни от голода, ни от жажды не помираем?- Нет, столько времени у меня нет, - ответил я и вынул из-под стола пластиковую бутылку, специально припасенную для такого случая.Свинорылый с интересом смотрел за моими действиями, но когда на него полилась святая вода, он подскочил и с диким визгом бросился на меня, забыв про барьер. Ударившись с разбегу о невидимую стену, демон повалился на пол и вновь разразился отборным матом. Когда мне надоело его слушать, я во второй раз окатил его из бутылки и повторил свой вопрос.- Ну ты настырная сволочь, - процедил сквозь боль демон. – Все равно тебе не жить, а Князь тебя и после смерти не отпустит, так что записывай.Он быстро затараторил описание список трав, необходимых для ритуала, символы, которые должны быть начертаны на Печати, и, самое важное, – формулы обращения. Договорив, демон уставился на меня тяжелым взглядом и нетерпеливо затеребил когтями. Мне на секунду захотелось вылить на него остатки воды на прощанье, но, взглянув на ожоги, покрывшие почти все его рыло, я просто произнес формулу изгнания. Демон растворился в дыме, успев напоследок изобразить передней лапой фигуру с вытянутым передним когтем, но мне уже было не до этого.Остаток ночи я проветривал номер, а весь следующий день перебирал старые запасы в поисках названных демоном трав. К счастью, у меня нашлось все необходимое, так что сразу после заката я был готов начинать.Несмотря на мое волнение перед грядущей встречей, ритуал был проведен идеально, я с легкостью произнес заклинания, но…Но ничего не произошло. Ко мне вновь вернулись те же чувства, что и на кладбище, во время встречи с вампиром, только еще к ним прибавилась поистине нечеловеческая ярость. Этот мелкий бесенок обманул меня! Нужно было оставить его гнить здесь до конца дней!Но уже ничего нельзя было сделать. Второй раз он уже не явится на мой зов, зная, что его ждет. Итак, последняя надежда , последний ключ к бессмертию проскользнул сквозь пальцы, и все, что мне оставалось, – это попытаться принять мысль о том, что скоро придется покинуть этот свет. О том, что ждет меня после смерти, даже думать не хотелось.Незаметно для себя я уснул, кажется, впервые за несколько дней. Мне снились отвратительные свиные рожи, которые кружили вокруг меня и мерзко хрюкали, пытаясь укусить.Кошмар был настолько реален, что, проснувшись, я долго не мог понять, где нахожусь. В воздухе все еще витал запах серы, поэтому я захотел открыть окно, но почувствовал, что я не один в номере.- Проснулся уже? – раздался хриплый голос. Я повернулся и увидел сидящего в углу мужчину в черном костюме и перчатках. Больше мне не удалось рассмотреть, его лицо все время ускользало от внимания, словно между нами была стена из пыльного стекла. Но меня удивило другое – Сила, исходившая от незнакомца. От него веяло чем-то более древним, чем мир; это было поистине безграничное могущество.Автор - Kotofei.

Ключевые слова: Вампиры номер незнакомец

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