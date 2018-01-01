Кукольный театр на воде

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Creepy angel Просмотров: 71 Комментарии: 0 +2 Вчера, 15:31 by

В обычную деревню, где никогда не случалось бед, а жители этой деревни всегда жили здорово и счастливо, приехал кукольный театр, как раз, когда начался сезон дождей и рисовые поля были затоплены. Кукольный водный театр - излюбленное развлечение детей, многие приходили посмотреть на актёрскую игру настоящих мастеров.Бао и его друзья частенько бегали на такие представления вместе, и сегодня они все условились встретиться и прийти на выступление.В начале выступления была поставлена миниатюра о том, как появлялся рис и хлопок, всё начиналось с дискуссии ящера и слона. Затем появилась кукла нефритового царя, который должен был выбрать идею одного из существ.Представление было красочным и хорошим, затем Бао предложил идею, которая заинтересовала его друзей, аккуратно прокрасться за кулисы и посмотреть, что там происходит. Они знали о том, что за кулисы водного театра было заглядывать запрещено, только вот они не осознавали, насколько это был священный запрет. И, по обычаю, Бао с друзьями начали прокрадываться за кулисы, аккуратно при этом обходя их через поля. Пока они крались, один из них струсил, он был очень напуган и боялся, что родители сильно накажут его за такой проступок. Бао и его друзья долго уговаривали пойти его вместе с ними, пока они не махнули рукой и не пошли без него.Они уже были достаточно близко, чтобы заглянуть за кулисы. Когда они наконец они были готовы, Бао аккуратно сдвинул колосок. Там не было людей. Были лишь палки, которые сами управляли куклами, на каждой из них была печать, расшифровать которую ребята не смогли.Ребята сильно напугались и решили бежать назад. Когда они повернулись, чтобы уйти оттуда, они увидели перед собой куклу болотного мальчика. Они не видели его в темноте полностью, но заметили, что что-то чёрное и густое струится из его глаз. В темноте кто-то крикнул, Бао не понял, кто из его друзей крикнул, потому что крик сразу оборвался. Бао резко побежал, на этот раз он не пригибался, его примеру последовали и его друзья. Пока он бежал, он видел, как Куан, самый младший из их компании, спотыкается обо что-то. Но Бао решил не оборачиваться и только прибавил скорости.Выбежал он чуть дальше от того места, где они сидели с друзьями. Он быстро побежал к матери и рассказал ей обо всём. За это она его сильно наказала, но велела ему молчать. Всю ночь его мать просидела за алтарём, при этом она что-то шептала.На следующий день вся деревня собралась искать пропавших детей, но их так и не нашли. Это было большим потрясением для деревни, ведь долгое время они жили без бед и несчастий.Бао плакал и скучал по своим друзьям. Изредка, выглядывая в рисовое поле, он видит их, как они ему машут, но они не стоят на ногах, их изувеченные тела свисают со штырей, на которых обычно держатся куклы.У Виена, мальчика, который решил тогда не идти, начались проблемы с психикой, с тех пор он не выходил из дома и боялся, что куклы придут и за ним.Прошло несколько лет, как Бао решил спросить у своей матери, что она нашёптывала у алтаря. Оказалось, что это была защитой от духов театра, которые ищут его.

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