"По ту сторону" Часть первая - Тень. Глава 8. Лина

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:55

antonridd Просмотров: 22 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:55 by

Дима очнулся. Он сидел в кресле, в той самой комнате, предоставленной тётей Машей. Лины не было.«Пожалуйста…»Встав, он направился к двери и, выйдя в коридор, пошёл на чердак. Улыбка расползлась на лице. Каждый уголок был заполнен людьми. Все общались, смеялись, о чём-то спорили. Но Лины нигде не было. Увидев знакомого старика, он подошёл к нему:- Доброе утро. Вы простите меня за вчерашнее. Я не знаю, что на меня нашло. Вышло не красиво, и я сожалею о произошедшем.- Ты не у меня проси прощения, – ответил старик, улыбнувшись. - Лучше проси прощения у жены. Она очень зла на тебя.- Вы её видели? Где она?- Да, с утра заходила к нам. Сказала, что прогуляется.- Спасибо!Дима бросился вниз, что было сил. В груди вспыхнуло пламя надежды на лучший исход, заставляя биться сердце. Оказавшись на улице, он обошёл всё здание и спустился в поле, ища глазами родное лицо. Но ничего.- Где же ты?- Кого ищите, молодой человек?Дима обернулся. Перед ним стояла жена, укутанная в плед. Её взгляд был полон злости и укора.- Лина… Господи… Это действительно ты?- Ну, а кто ещё? Ты вообще собираешься изви…Она не смога договорить фразу. Крепкие объятия прервали её, изгоняя из души всю злость родным теплом.- Ты меня задушишь…Дима отпустил жену и после посмотрел ей в глаза:- Я так рад тебя видеть.Лина хотела что-то сказать, но Димин поцелуй выбил мысль из её головы. Они стояли так несколько минут, пока Лина не нарушила тишину:- Ладно, прощён. Идём обратно.Из груди вырвался счастливый смех, улыбка не сходила с лица. Лина улыбнулась в ответ и, взяв мужа за руку, повела его в санаторий.***Мы с друзьями стали часто собираться в санатории семьями. Тётя Маша вместе с Виктором встречали гостей. Мы с Линой каждое лето привозили дочь подальше от шумного города. Всё изменилось. Я был единственным, кто помнил о случившимся. Но так и не смог осознать до конца, было ли оно реальным. Детей одних мы не оставляли. Время в санатории всегда проводили с ними.А озеро… После обсуждений с Виктором Михайловичем было решено сделать его своеобразной достопримечательностью санатория. Таким образом, больше никто не подойдёт просто так к воде.Всё стало, как прежде. А может, и лучше…***Старик в одиночестве стоял на балконе, наслаждаясь природой, вспоминая дни своей молодости. Ему более не о чем жалеть. Он пережил многое. На плече красовался затянувшийся шрам.- Красиво тут, правда? - молодой парень лет двадцати появился на балконе, встав рядом со стариком.- Да, здесь очень красиво. Давно вы тут? Не видел вас раньше.- С самого детства приезжаем. Я люблю побыть тут в одиночестве, наедине с мыслями.- Один или с компанией?- Один. Мои друзья пропали много лет назад.- Пропало шесть человек?- Как вы?На лице старика появилась улыбка. Он стоял посреди бесконечной пустоты и мрака, окруженный шепотом и стонами заблудших душ. Глаза закрылись. Осталась только тьма.

Ключевые слова: Ужасы мистика фантастика драма философия встреча авторская история

Другие, подобные истории: