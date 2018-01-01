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Творческие истории

"По ту сторону" Часть первая - Тень. Глава 8. Лина

Дима очнулся. Он сидел в кресле, в той самой комнате, предоставленной тётей Машей. Лины не было.

«Пожалуйста…»

Встав, он направился к двери и, выйдя в коридор, пошёл на чердак. Улыбка расползлась на лице. Каждый уголок был заполнен людьми. Все общались, смеялись, о чём-то спорили. Но Лины нигде не было. Увидев знакомого старика, он подошёл к нему:
- Доброе утро. Вы простите меня за вчерашнее. Я не знаю, что на меня нашло. Вышло не красиво, и я сожалею о произошедшем.
- Ты не у меня проси прощения, – ответил старик, улыбнувшись. - Лучше проси прощения у жены. Она очень зла на тебя.
- Вы её видели? Где она?
- Да, с утра заходила к нам. Сказала, что прогуляется.
- Спасибо!

Дима бросился вниз, что было сил. В груди вспыхнуло пламя надежды на лучший исход, заставляя биться сердце. Оказавшись на улице, он обошёл всё здание и спустился в поле, ища глазами родное лицо. Но ничего.

- Где же ты?
- Кого ищите, молодой человек?

Дима обернулся. Перед ним стояла жена, укутанная в плед. Её взгляд был полон злости и укора.

- Лина… Господи… Это действительно ты?
- Ну, а кто ещё? Ты вообще собираешься изви…

Она не смога договорить фразу. Крепкие объятия прервали её, изгоняя из души всю злость родным теплом.

- Ты меня задушишь…

Дима отпустил жену и после посмотрел ей в глаза:
- Я так рад тебя видеть.

Лина хотела что-то сказать, но Димин поцелуй выбил мысль из её головы. Они стояли так несколько минут, пока Лина не нарушила тишину:
- Ладно, прощён. Идём обратно.

Из груди вырвался счастливый смех, улыбка не сходила с лица. Лина улыбнулась в ответ и, взяв мужа за руку, повела его в санаторий.

***
Мы с друзьями стали часто собираться в санатории семьями. Тётя Маша вместе с Виктором встречали гостей. Мы с Линой каждое лето привозили дочь подальше от шумного города. Всё изменилось. Я был единственным, кто помнил о случившимся. Но так и не смог осознать до конца, было ли оно реальным. Детей одних мы не оставляли. Время в санатории всегда проводили с ними.

А озеро… После обсуждений с Виктором Михайловичем было решено сделать его своеобразной достопримечательностью санатория. Таким образом, больше никто не подойдёт просто так к воде.

Всё стало, как прежде. А может, и лучше…

***
Старик в одиночестве стоял на балконе, наслаждаясь природой, вспоминая дни своей молодости. Ему более не о чем жалеть. Он пережил многое. На плече красовался затянувшийся шрам.

- Красиво тут, правда? - молодой парень лет двадцати появился на балконе, встав рядом со стариком.
- Да, здесь очень красиво. Давно вы тут? Не видел вас раньше.
- С самого детства приезжаем. Я люблю побыть тут в одиночестве, наедине с мыслями.
- Один или с компанией?
- Один. Мои друзья пропали много лет назад.
- Пропало шесть человек?
- Как вы?

На лице старика появилась улыбка. Он стоял посреди бесконечной пустоты и мрака, окруженный шепотом и стонами заблудших душ. Глаза закрылись. Осталась только тьма.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55 by antonriddПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ужасы мистика фантастика драма философия встреча авторская история

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