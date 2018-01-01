"По ту сторону" Часть первая - Тень. Глава 4. Болезнь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:13

antonridd Просмотров: 18 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:13 by

Глаза открылись. Солнечные лучи, отражаясь от белоснежных простыней, слепили, прогоняя всякий сон.«Интересно, сколько я спал? Лины уже нет. Кровать застелена. Может, она в столовой? Что же вчера произошло? Она зла на меня. Да и перед стариками неудобно получилось. Надо бы извиниться».Встав с кресла, Дима вышел из комнаты и направился вниз.***- Доброе утро, тётя Маша.- Доброе, Дим. Как спалось?- Как в старые добрые времена. Вы Лину не видели?- Кто это?- Ладно вам шутить. Моя жена. Вчера вместе приехали, – с улыбкой произнёс он, глядя на старушку. На её лице читалось непонимание.- Дима, ты, видимо, ещё не проснулся. Ты вчера приехал один.Косо посмотрев на неё, Дима, пожав плечами, с ухмылкой пошёл в столовую:- Бедная тётя Маша, совсем с памятью плохо стало.Пройдя на кухню, он остановился у входа. Абсолютная чистота. Ни единого признака жизни. Стулья перевёрнуты, оборудование накрыто плёнками. Выйдя на улицу, Дима осмотрел весь периметр дома. Лины нигде не было. Поднявшись на чердак, он обнаружил пыльный склад из вещей: столы, стулья, шкафы, тряпки. Всё было свалено в единую кучу. Стойкий запах палёного ударил в нос.- Что здесь происходит?Пройдясь по этажам, Дима наткнулся на номер стариков, которых вчера перепугал до смерти. На двери висела табличка: «Закрыто, номер не пригоден для проживания».- Может, я ещё сплю? Не может быть это реальным.Спустившись в холл, он вновь встретил тётю Машу:- Тётя Маша, тут вчера были двое милейших пожилых людей. Они уже съехали?Старушка с опасением взглянула на Диму:- Дим, ты меня пугаешь. Тут никого нет. Ты единственный за долгое время, кто сюда приехал. С тобой никого не было.Улыбка так и застыла на его устах:- Что вы несёте? Тут же вчера было полно людей.На глазах старушки проступили слёзы. Встав из-за стола, она подошла к Диме и прикоснулась к его плечу:- Ты пугаешь меня. Тут никого нет и не было.- Нет… нет… нет!!!Сорвавшись с места, он выбежал на улицу и понёсся по склону вниз. Бежал Дима, не жалея сил, сбивая дыхание и повторяя одно и то же:- Нет, это бред, просто сон, надо проснуться. Это не может быть правдой. Наверное, она просто в машине.Вылетев на дорогу, он побежал к машине и врезался в неё на скорости, смягчив удар ладонями. Блики на стекле мешали рассмотреть, что было внутри. Отперев дверь, он резко открыл её и кинул взгляд на салон. Лины не было.- Да где же она? Что происходит? Это невозможно…Из груди вырвался смех, медленно переходящий в истерический крик, распространившийся эхом на всю округу. Дима упал на колени, руки медленно сползли по корпусу машины, оставляя слабые разводы на краске. Оперевшись спиной на дверцу машины и захлопнув её, он кинул взгляд на санаторий. Это было заброшенное здание: краска выцвела, часть кирпичной стены покрыта трещинами. Часть обрушена. Разбитые, закопчённые окна заколочены досками.Тучи закрыли небо. Только сейчас Дима заметил, как стало холодно. Подул ветер. Шум листвы вывел Диму из транса:- Я сошёл с ума?Глаза стали стеклянными. Поддавшись внутреннему порыву, он запрыгнул в машину и, вдавив до упора педаль газа, помчался в город, разрезая тишину рёвом мотора.***- Тань, ну так что скажешь?- Завтра на работу!- Ну и? Мне ведь тоже. Это не мешает провести приятный вечер после работы.- Спасибо тебе за предложение, но мне действительно некогда.- А если бы дел не было?- Коль! Да отвали ты уже от неё! Иди лучше с поступившим разберись.- Так точно, сержант, – со вздохом вымолвил патрульный и медленно пошёл в обезьянник.***- Что это?- По поводу поступившего. Он совершенно невменяем. Всё лепечет про какое-то озеро, пропавшую жену.- И?- Пробили его по базе. Дмитрий Зимин, холост, о родственниках ничего. Был свидетелем по делу о пожаре в доме отдыха. Утверждает, что был женат. Обзвонили место его работы и те контакты, что были предоставлены. Нет никого, подходящего под его описание.- Сколько вы его уже держите?- Сутки.- Вызывай психиатра. Проверим, прикидывается или нет.***- Я не сумасшедший! Пустите меня!- Держите его крепче!- Дай ему успокоительное. Быстрее!- Нет, уберите от меня руки! Она была! Выслушайте меня!***- Доктор, как долго буду продолжаться эти сеансы?- Пока вы не поймёте, что было реально, а что нет. Вы застряли в своих иллюзиях и считаете их своей настоящей жизнью. Вы оградили себя от внешнего мира. Я хочу помочь вам принять его. Чем быстрее вы всё осознаете, тем быстрее выйдете отсюда.- Я знаю, что было реальностью. Оно забрало её. Забрало всех. Вы не понимаете! Оно забирает дорогих и близких вам людей. Спасения нет. Я должен выбраться!- Что это? Существо из озера? Как оно выглядит?- Да откуда мне знать, что это!?- Это займёт много времени, но мы поможем вам.***«Очень тяжело мыслить. Боже… Чем они меня накачали? Я словно во сне. Трудно двигаться. Я так устал. Сколько я не сплю? Эти психи.… Всё мельтешат перед глазами, несут полный бред. Я хочу выбраться отсюда».- Эй, новичок! Накачали? Ничего… Скоро привыкнешь.- Это новенький? Я слышал, он встретился с самой тьмой.- Что, демоны освободились!? Нет! Вы все погибнем, апокалипсис надвигается!«Сколько я ещё должен это терпеть? Эти придурки, похлеще врачей промывают мозг».***Мой новый дом. Маленький. Но хоть стены мягкие. Я практически не помню, кто я, что произошло. Как долго я здесь нахожусь?- Эй!«Опять этот мужик. Что он хочет от меня?»- С Новым годом! Шизик.***- Вы принимаете лекарства?- Можно подумать, у меня есть выбор...- Мы пытаемся помочь вам. Если вы будете делать всё, что говорит вам доктор Грон, то скоро отправитесь домой.***- Как вас зовут?- Дмитрий Зимин.- Ваш возраст?- Двадцать восемь лет.- Скажите. Знаете ли вы человека под именем Лина Зимина?-...Нет.- Помните человека под именем Павел Савинов?-...Нет.- Вы осознаёте, что та жизнь - ваша фантазия?-...Осознаю.- Хорошо, скоро вы будете дома.***Ключ поворачивается в замке, дверь когда-то родного дома открывается со скрипом. Здесь больше нет ничего родного. Лишь пустота. Палец скользнул по выключателю, свет озарил мёртвую квартиру.- Я дома.

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