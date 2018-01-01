"По ту сторону" Часть первая - Тень. Глава 7. Встреча

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:51

antonridd Просмотров: 16 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:51 by

«Где я?»Сплошная тьма, разрезаемая полосой горизонта слабого света. Здесь ничего нет. От ног расходятся волны. Вода? Нет, это нечто иное. Так спокойно. Нет боли, страха, волнения, радости, печали или злости. Всё осталось там, позади. Всё, что хоть как-то держало, придавало сил, заставляло идти, несмотря ни на что, – растворилось без следа. Остались только он и…Над Димой возвышалась огромная, сферообразная масса тёмной субстанции. Она парила в пространстве, застыв на одной точке. Ощущение пристального внимания и некой неизбежности не покидало. Что это? Живое ли оно? Существует ли всё это на самом деле? Или же он окончательно сошёл с ума?- Что ты такое?В ответ лишь тишина. Сущность не двигалась с места. Никакой реакции на слова. Оно лишь наблюдало. Чёрная, как смола, субстанция постоянно переливалась, пытаясь сохранить форму сферы. А тёмная дымка, исходившая от неё вслед за субстанцией, опоясывала всю поверхность сферы, находясь в постоянном движении.- Ты понимаешь меня?Тишина.- Зачем всё это? Он сказал, что тебе нужна жизнь. Но почему остался и помню всё именно я? Что тебе нужно?От сущности отделилось подобие щупалец и сбило ими Диму с ног. Удар был мягким. Оно словно боялось навредить.- Значит, понимаешь, – сказал Дима, поднимаясь. – Так ответь мне, зачем?Щупальца быстро устремились к нему, в этот раз обвив тело, поглощая его. Дима ощутил неприятный холод, словно из него вытягивают жизнь.Вдруг взору пристала его квартира. Он находился в коридоре. На кухне кто-то шумел.«Знакомый голос. Лина?»Пара шагов, и он стоял у входа на кухню. Супруга кружилась вокруг плиты. На лице Димы возникла улыбка. Тепло радости наполнило грудь.«Лина! Боже, это действительно ты?»Ответа не последовало. Дима подошёл к ней и хотел было положить руку на плечо, но конечность прошла сквозь неё.«Это не реально?»- Где же соль? - женские руки перебирали всё, что было на столе и в шкафах. -Есть! Нашла!Радостный вопль прервала лопнувшая лампочка в коридоре. От испуга девушка чуть ли не слетела со стула.- Ох! Так ведь и богу душу можно...Взгляд упал на странную, довольно крупную фигуру в коридоре.- Дим, ты? Когда ты пришёл? Я тебя даже не услышала.Прозвучал звонок в дверь.- Дорогой, открой дверь пожалуйста.Пара секунд тишины и снова звонок.- Дим! Открой дверь!Тишина и снова звонок.- Да что же ты будешь делать… Дима!«Прости… Если бы я только знал».Лина пошла открывать дверь. Дима пошёл за ней и наткнулся у проёма ванную на ту же фигуру. В памяти всплыл момент, когда Лина пошла мыться.- Значит, уже тогда? – произнёс он.Всё померкло. Дима открыл глаза. Он вновь стоял перед сущностью:- Уже тогда ты забрала её. Зачем?Чёрные щупальца вновь окутали Диму. На этот раз он оказался на работе.«Значит, и Паша…»Он стоял в тени, наблюдая за происходящим:- Дима!- Привет, чего такой весёлый?- Выспался. Слушай, у вас с Линой годовщина скоро, верно?- Ну да.- У меня тут подарок для вас. Только пообещай мне, что вручишь его Лине. Сам не открывай.- Это почему?- Тебе сложно, что ли? Просто открой, когда дома будешь.«Я ведь догадывался, но всё равно не стал его вскрывать».От злости и осознания безысходности руки сжались в кулак.Паша пошёл на склад. Дима решил последовать за ним.Зайдя в помещение, он увидел друга, стоящего у стены без движения. Мгновение, и тот растворился в темноте.«Уже тогда... И всё для того, чтобы я вернулся к озеру. Обратно в твои лапы. Да что же ты такое?»Вновь всё померкло. Дима стоял перед сущностью. Ощущалась усталость. Появилась одышка.- Уже тогда, это были лишь твои марионетки. Но почему ты не забрала меня тогда, как и остальных? Чем я отличаюсь? Для чего всё это?Щупальца вновь начали обвивать его, но на этот раз не касались тела. В голове всплыли слова старика:- Ты не можешь этого сделать. Твоей целью было заманить меня к озеру и попытаться вновь. Но и в этот раз ничего не вышло. Я всё ещё помню. Ну давай! Вот он я! Времени у нас теперь предостаточно!Щупальца охватили тело, сжимая всё сильнее. Дима зажмурил глаза, вспоминая тот день, когда всё началось.Странный шорох привёл его в чувства. Первое, что он увидел, – белый потолок. Была ночь. Повернув голову, Дима увидел паренька. На вид ему было лет десять. Черты лица заставили Диму подняться с кровати:- Паша… Это ты?- А кого ты ещё ожидал увидеть? – тихо произнёс тот.На лице Димы расплылась улыбка.- Что лыбишься? С нами или как?Кивнув, он начал одевается. Нужно было придумать, как остановить ребят от похода к озеру. План созрел почти мгновенно. Быстро спустившись вниз, пока остальные собирались, Дима начал обыскивать рабочее место тёти Маши. Обычно она оставляла все ключи в столе. Открыв первый ящик, он взял связку и запер входную дверь.- Эй, ну чего копошитесь? Давайте быстрее вниз, – ребята были уже близко. Засунув ключи в карман, Дима подошёл к лестнице и стал дожидаться остальных.Восемь детей цепочкой друг за другом пошли к выходу. Самая старшая девчонка подошла к дверям и дёрнула за ручку:- Блин, заперто.Предприняв ещё пару бессмысленных попыток, она обратила внимание на довольного Диму:- А ты чего лыбишься?- Спокойно, есть дубликат, – вмешался Паша.- Чёрт! – тихо выругался Дима.- Ну, вперед!***Дима открыл глаза. Он вновь стоял перед сущностью.- Кажется, я понял, что пытался сделать старик. Он хотел остановить тебя сквозь воспоминания, что ты забрала. Но проиграл бой.Ощущалась сильная усталость. Руки дрожали.- Теперь ясно, о чём он говорил. Я - ключ ко всему, а ты лишь дверь. Ты не просто не имеешь власти над этим миром. У тебя нет власти и надо мной. Потому я остановлю тебя.«Я должен найти старика. Это единственный способ. Он знал, как покончить с ней раз и навсегда. Необходимо вспомнить, кто он».Дима пристально смотрел на сущность. Она играла с ним, показывая всю беспомощность и тщетность попыток изменить прописанные во времени события. И это его раздражало.- Ну же, чего ты ждёшь?!Щупальца окутали Диму, всё сильнее и сильнее сжимая в своих объятиях.***Глаза открылись. Он был в своей комнате. Вырванное воспоминание из далёкого детства. Что-то, что забрали очень давно.- Дим, ты встал? Нам пора собираться!«Мама! Это голос мамы!»- Дима! - это был папа.- Да! Уже встал!Заправив постель, Дима пошёл завтракать.Весь путь до санатория Дима наслаждался потерянным воспоминанием: его родители, наполненный жизнью и суетой город. На душе было невероятно тепло и хорошо. Осознание того, как сильно ему не хватало этого, сжимало сердце в тиски. Но на всё это не было времени. Беззаботное лицо счастливого мальчика сменилось на холод и абсолютное безразличие, как только показался холм.По приезде их встретила тётя Маш:- Милые мои ребятки, как же я по вам соскучилась.Дети поочерёдно здоровались ней и обнимали.В санатории, когда все пошли на обед, Дима незаметно отделился от группы. Он быстро прошмыгнул в кабинет тёти Маши и стал рыться в столе и шкафах.«Если старик был здесь рабочим или ещё кем-то, то упоминания должны быть здесь. Сейчас я помню всё, что забрала сущность. Но его всё равно нет».На глаза попалась сумка, стоявшая на окне. Порывшись в ней, он вытащил кошелёк и открыл его. На глаза попалась фотография. На ней была изображена тётя Маша и тот самый старик, обнимавший её за талию, прижимая к себе.«У тёти Маши есть муж? Так вот значит кто он был. Я понял…»Дверь в кабинет отворилась. Это была тётя Маша:- Дима? Как тебе не стыдно! Разве родители тебе не говорили, что нельзя рыться в чужих вещах. Я сильно разочарована… Иди сюда!Взяв Диму за руку, она потащила его в столовую.***Дима лежал, тяжело дыша. Сильная усталость приковала его к поверхности. Любое движение давалось с трудом. Взгляд устремился в бесконечность пустоты.- Вспомнил… Я вспомнил его. У тёти Маши был муж… Виктор. Всё началось задолго до моего появления здесь. Ведь так? Скольких, подобных мне, ты уже забрала? Сколько это уже продолжается? Нет… Не имеет значения. Я просто должен закончить это, пока ещё есть…Дима с трудом встал на ноги. Силы на исходе.«Похоже, это мой последний шанс. Если ничего не выйдет, я стану следующим».- Ну! Чего ты ждёшь!? Давай! Возьми меня!Щупальца быстро окутали Диму, погружая во тьму.***Назойливое шуршание заставило открыть глаза.- Ну что, ты с нами?Все вышли в поле. Дорогу освещала полная луна. Нужно было придумать, как остановить ребят.«Рассказать им? Бред. Посчитают психом - и только. Закричать? Нет. Только убегут, оставив меня одного. Быстро убежать и позвать взрослых? Нет. Не факт, что успею. И при этом потеряю доверие в дальнейшем».Дима перебирал в голове различные варианты, а озеро становилось всё ближе. Вот и дуб. Нужно срочно что-то предпринять. Хруст под ногами. Ветка. От появившейся мысли Дима не был в восторге, но время вышло.- Ты чего встал? – спросил рядом идущий Паша.Дима быстро поднял ветку.«Только бы это сработало. Иначе конец».Резкая боль, оглушительный детский крик.- Что у вас случилось?Все сбежались к Диме.- Ты идиот, ты нафига проткнул плечо?- Придурок!- Ребята, нельзя оставлять его тут! Нужно позвать на помощь.- Вот ты оставайся с ним, а мы пойдём.- Чёрт! Не надо! Прошу вас! Не подходите к озеру!Поле озарил свет фонаря.- Дети?! Вы что тут делаете?- Вот облом, – заныли все.- Виктор Михайлович! Этот идиот проткнул себе плечо.- Господи! А ну все разойдитесь! Прошла на выход. Так, его в лазарет. Все за мной, живо!Виктор взял Диму на руки и пошёл к санаторию. Ребята зло смотрели на него, фыркая и нехотя шагая следом.«Если бы они только знали».Дима закрыл глаза. На лице была улыбка. По щеке прокатилась слеза.«Получилось».

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