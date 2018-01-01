"По ту сторону" Часть первая - Тень. Глава 6. Возвращение

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:39

antonridd Просмотров: 19 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:39 by

Первое, что ощутил Дима, – сильный холод. Неохотно открыв глаза, он осмотрелся: машину сильно занесло снегом. Сплошной мрак. Рука потянулась к ключу зажигания, но задубевшие пальцы совсем не слушались. С третьей попытки всё же удалось завести двигатель. Сразу включились печка, дворники и радио. Тишину разрушили помехи.Руки сами потянулись к источнику тепла, прижавшись вплотную к панели. Часть снега свалилась с лобового стекла, открывая обзор. Смеркалось. Слишком долго он пробыл в отключке.- Чёрт…Дима прекрасно осознавал, что его ждёт, как только солнце скроется за горизонтом. Но теперь у него было оружие против марионеток сущности. Это придавало уверенности.Закинув в себя ещё пару таблеток, он с силой вдавил педаль газа в пол, помчавшись на всех парах обратно в санаторий.Путь выдался долгим. Сама природа ополчилась против него. Снегопад заметал дорогу и закрывал обзор. Дворники не справлялись со своей задачей. Колёса постоянно пробуксовывали, отчего машину сильно заносило. Но как только последний луч солнца исчез – всё прекратилось. Дорогу озарил холодный тусклый свет – луна вышла из-за облаков. Уже виден холм. До санатория - рукой подать. Нужно спешить.Сердце бешено билось. Странное чувство паники, смешанное с возбуждением, превратилось в гремучую смесь. С каждым вздохом ощущалась нехватка кислорода. Он сгорал где-то внутри, обдавая грудь пламенем.«Я рядом, родная. Потерпи ещё чуть-чуть».И вот машина стояла на парковке, а ноги всё быстрее несли к цели. Поднявшись по ступеням и выйдя на тропинку, Дима застыл на месте. Всё изменилось. К озеру путь перекрывал массивный забор в два метра высотой. И судя по предупреждающим знакам, был под напряжением.Пламя внутри бушевало всё сильнее. Из груди вырвался крик:- Какого чёрта тут происходит!?Выдохнув, он побежал вдоль забора. На глаза попался знакомый вагончик. От него поверху шли провода, подававшие напряжение на забор. Дверь была заперта.- Да вы издеваетесь…Попытки открыть железную дверь вагончика не увенчались успехом. Раздумывая о всех вариантах, включая самые невозможные, Дима посмотрел вверх. В паре метров от него за забором было дерево, ветка которого тянулась к окну на чердаке.- Что же. Иного пути нет.Дима побежал к зданию. Рука дернула ручку двери. Заперто.- Да пошёл ты!Сгруппировавшись, он плечом протаранил дверь. Хруст, боль. Ввалившись внутрь, Дима, стиснув зубы, пошёл по лестнице на второй этаж. Длинный коридор, вторая лестница. Ещё шаг - и из глаз посыпались искры от мощного удара в спину. Быстро перекатившись, он поднялся на ноги и взглянул на нападавшего. Существо, представшее перед ним, уже не было человеком. Чёрный силуэт, охваченный тёмной дымкой, с чёрными, как смола, глазами.- Что ты такое? – в голосе читался ужас.Не произнеся ни звука, существо мгновенно оказалось перед Димой, мощным ударом отбросив в сторону. Проломив собой дверь, он сильно ударился о что-то твёрдое. Но боли не последовало. Быстро поднявшись, Дима осмотрелся и оторопел. Это была кухня его дома.«Какого…»В проёме вновь показалось существо. Оно быстро подбежало и схватило Диму за горло, подняв его над землёй. Тот лихорадочно пытался вытащить фаер из кармана. Кислорода не хватало, сознание уходило. Звонкий удар металла о голову существа, и Дима вновь оказался на полу. Вытащив наконец фаер и запалив его, он направил пламя в сторону существа. То завопило человеческим голосом и обратилось в пепел.Прокашлявшись, Дима встал с колен, держась за горло, и посмотрел на своего спасителя. Это вновь был тот старик в коричневом плаще.- Ты ведь не вмешиваешься в дела сущности.- Это человек. И мы в твоём доме. Её здесь нет.- Как я тут оказался?- Сам знаешь. А теперь вставай.Старик взял Диму за руку и резко поднял. Глаза открылись. Он сидел на полу, оперевшись спиной на лестницу. Рядом валялся использованный фаер. В висках и затылке неприятно пульсировало. Приняв заранее припасённую таблетку обезболивающего, он встал на ноги.«Кажется, я начинаю понимать».Вновь возникло чувство паники. В груди всё полыхало. Странное возбуждение смешалось со страхом, не давая стоять на месте. Не теряя времени, он побежал вверх по лестнице и оказался на чердаке. Здесь царил мрак: окна заколочены наглухо, не пропуская ни единой капли света. Запах палёного щекотал нос. Пробравшись на ощупь через сгоревший хлам к противоположной стене, Дима достал телефон, экраном освещая себе путь. Несколько шагов, и он уткнулся в стеклянную дверь. Отворив её, он вышел на балкон и оценил расстояние до ветки. Смех раздался по всей округе.- Что же… С выбором у меня не густо. Либо долечу, либо эта тварь получит своё.Ногой сломав прогнившее ограждение балкона, Дима расчистил себе путь. Отойдя назад, он закрыл глаза и пару раз глубоко вдохнул, ослабив жжение в груди приятной прохладой. Разбег, прыжок. Всё замерло. Глаза наполнились страхом неизбежности.«Сейчас или никогда».В свободном полёте он выгнулся, насколько позволяло тело. Удар. Руки намертво вцепились в ветку. По спине прокатилась волна холода. Хорошая порция адреналина придала сил. Подтянувшись, Дима сел на ветку, обвив её ногами. Появилась одышка.- Ещё бы чуть-чуть и…Внизу послышались голоса. Опустив взгляд в поисках источника, Дима оторопел: толпа марионеток неслась к выбитым дверям санатория, толкая и отшвыривая друг друга в стороны. Возникший страх отлично выполнил свою работу, дав мощный толчок. Дима уже полз к стволу дерева, быстро перебирая конечностями.Минуя забор, он начал было спускаться, как дерево неожиданно качнуло. Полёт, удар. Под щекой ощущалось что-то мягкое. Но никакого холода.«Что?»Приподняв голову, Дима осмотрелся. Снега не было. Здесь царило лето. Мягкая, зелёная трава возвышалась над ним. Но что-то было не так. От земли медленно поднимался чёрный дым, расплываясь в воздухе, как в воде.Крики стали гораздо ближе. Толпа марионеток прыгала вслед за ним. Кто-то успешно долетал, кто-то падал на забор и, поджарившись, превращался в пепел.Поднявшись с земли, Дима, проверил целостность тела и оружия против марионеток сущности. В одно мгновение он осознал, что жужжащие звуки электричества прекратились. Оглянувшись, понял, что ограждение исчезло, а толпа, лишившись единственного препятствия, несётся прямо на него.- Что? Почему? Я ведь не сплю… - спросил он пустоту, надеясь хоть на какой-то ответ.Но на теории не было времени. Нужно уходить и как можно быстрее. И он сорвался с места, побежав, как никогда раньше. Ноги несут через поле, ветер закладывает уши. Тело разрезает собой чёрный дым, исходящий от земли, создавая шлейф. А за ним бежит толпа обезумевших марионеток, имеющих единственную цель - не дать добраться ему до озера.Силы на исходе, крики всё ближе. Выбора нет. Дима вынул из кармана куртки самодельную гранату. Выдернув чеку, с силой бросил её за спину. Пробежав ещё пару метров, упал лицом на землю, закрыв голову руками.Раздался взрыв. Яркий свет озарил округу. Всё заполонили вопли боли.Как только всё стихло, Дима поднялся с земли. Ни души. От марионеток не осталось и следа. Только пепел витал в воздухе. От запаха серы в горле першило. Откашлявшись, он вновь услышал множество голосов. Приближались они довольно быстро. Нужно бежать. Озеро совсем близко.Мышцы жгло, дыхание на исходе. Каждый удар ног по земле усиливал боль в районе поджелудочной. Наконец он оказался под кронами дуба. Перед Димой во всей красе предстали тёмные воды озера. Взгляд устремился вверх. Луны не было. Всё небо покрыто густыми облаками.- Вот чёрт…Крики были уже совсем близко. Обернувшись, Дима увидел огромную толпу, несущуюся прямо на него.- Ловите, твари!!!Он быстро стал зажигать один фаер за другим, образуя линию перед собой. Марионетки резко остановились у пелены света не в состоянии пересечь её. В их взгляде читалась бездонная пустота, смешанная с чистой яростью. Но это не было их волей или желанием. Марионетки были пешками. Это ощущение… Их глазами за Димой наблюдало нечто иное, опасное. Совершенное зло.«Похоже, это мой конец».Свет от фаеров начал угасать, и марионетки постепенно, шаг за шагом, становились ближе к Диме. Когда последний огонёк потух, марионетки, довольно оскалившись, сделали ещё пару шагов и вдруг застыли на месте.- Ну, чего вы ждёте?! Вот он я!Всё озарилось холодным светом. Невероятные краски, постоянно переливающиеся друг с другом, играли на травинках и кроне дуба. Дима обернулся и посмотрел вверх. Луна показалась из-за облаков. Это его шанс. Взгляд устремился в воду.«Как же это красиво…»В переливающихся цветах на водной глади Дима видел черты сильно исхудавшего бледного человека. Глаза провалились от недосыпа. Лицо украшено смесью грязи и засохшей крови. Глаза вздрогнули. Он смотрел сам на себя. От того, кем он был, – ничего не осталось. Теперь это разбитый жизнью человек, потерявший всё. Включая связь с реальностью.В одно мгновение всё исчезло. Невероятные краски поглотил сплошной мрак. Тело сковало диким ужасом. Любое движение давалось с трудом. Пространство искажалось, словно он очутился на дне озера. Вдали начал вырисовываться тёмный силуэт. Чем ближе он становился, тем больше росла паника. Жжение в груди сменилось холодом.Больше ничего нет. Боль ушла, мысли пропали. Только он. Тело уносит течением, которого нет, в пустоту. Странное чувство…

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