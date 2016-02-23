Охотники. Глава 3: Козий вампир

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:21

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Лес, лес, лес. Никакого разнообразия. Уже третий час езды - ни намека на цивилизацию.- Долго еще? - я уже не знала, чем себя занять.- Да.Я задавала этот вопрос каждые пятнадцать минут, но Ваня был все так же спокоен.- Вы говорите это уже час. С периодичностью от двенадцати до шестнадцати минут, - этот голос принадлежал нашему, так сказать, коллеге по цеху.- Заткнись, - недовольно произнес Иван. - Иначе дальше пешком пойдешь.Виктора Орлова нам приставили не просто так: нам поручили расследовать убийство, предположительно, вампира. Этот парень - спец по всяким кровососам, хотя это - официальная причина.- Вот поэтому с вами мало кто хочет работать.- Чему я безгранично рад. А ты почему здесь? Мог же отказаться.- О вас, Иван Сергеевич, ходят легенды не только в нашем филиале, но и за границей! Грех было отказаться от возможности поработать с вами.- Я польщен, - с сарказмом сказал Иван.Некоторые в начальстве его недолюбливали, и он знал это. Иногда, как сейчас, навязывали тех, кто должен докладывать о каждом его шаге. И мне предлагали, но я отказалась.- Долго еще?- Мы почти на месте.Вот вдалеке показались деревянные домишки: наконец-то приехали.***- Добрый день, - поприветствовал нас слегка полноватый мужчина, на вид - лет сорока пяти-пятидесяти, в полицейской форме. - Капитан Сидоров, я -местный участковый. Итак, вас направили из центра? Не далековато в нашу-то глушь?- Здравствуйте. Ничуть. В этот раз нам выделили транспорт.- Ха-ха, ясно. Вы с юмором, эм...- Иван Сергеевич. Не могли бы вы рассказать нам о произошедшем?- О, да-да, конечно. Три дня назад в реке было найдено тело Леньки Панфилова. А последний раз видели его с неделю назад. Это пьяница местный, семьи нет, вот никто и не искал.- Ясно, а подробнее? Причина смерти?- Кровопотеря. В теле почти не было крови. Из травм лишь две маленькие дырочки на шее.- Мы можем осмотреть тело?- Эм-м, - улыбка, что была на лице участкового, исчезла. - Нет, только сегодня утром похоронили. Как-никак... три дня же.- Что? - Виктор, мягко говоря, удивился этому факту. - Кто вас работать учил?- Н-ну, это... ничего же не было, - полицейский был не столько удивлен, сколько расстроен: за долгие годы работы его нельзя было обвинить ни в халатности, ни в превышении полномочий, а тут… какой-то сопляк! - Причина смерти ясна, а за несколько дней под водой улики на теле вряд ли остались. И вообще...- Приношу извинения за моего напарника, - решила вмешаться я, - Он немного… перфекционист, считает, что в каждой деревушке есть морг и бригада судмедэкспертов. Хотя, на деле, хорошо, когда полицейских на деревню больше, чем один. Вы со мной согласны?- Что? - еще больше удивился Витя.- Да уж, уже не первый год прошу прислать мне помощника, да кому же дело-то есть? А вы, барышня, не хотели бы перебраться в деревню? Здесь и работать поспокойнее, да и воздух чище.- Мы в этом не сомневаемся, - как всегда, меланхоличным голосом произнес Ваня, - но, мне кажется, вы достаточно умны, чтобы понимать: пока расследование не закончено, похороны - преждевременная роскошь. Кто дал приказ?- И откуда у алкоголика деньги на похороны? - этот голос принадлежал отошедшему от моих слов Вите.- Ну, приказа не было, но настоятель церкви, батюшка наш - Иннокентий, сказал, что не по-людски это. Ладно еще день-два потерпеть, но неделю - слишком уж много. Говорил, мол, хоронить надо.- И вы вот так просто подчинились?- Ну да, его все у нас слушаются. Не то чтобы у него была какая-то власть… просто уважают его все. Хороший мужик, всем помогает. Кому советом, кому делом. Того же Леньку пытался разлучить с бутылкой, да вот не успел, - затем он с явным недовольством взглянул на Виктора. - Что касается денег, тоже батюшка помог. Он всегда на свои кровные организует похороны тем, кто лишен такой возможности. Старики одинокие, например, или те, кто все пропил. Похороны и поминки. Роскошью не блещут, конечно, но за место на кладбище можно не беспокоиться.- Ну, прям святой человек! - Витя явно недолюбливал священников, но, справедливости ради, стоит отметить, что у него были причины на это. - Кхэм! Я бы попросил...- Виктор, успокойся!- Но Иван…- Тихо! А странностей у него никто не замечал?- Нет. Вроде.- Ясно. А подозреваемые имеются?- Нет, деревня маленькая, все друг друга знают, а вы - первые гости за последние полгода, хотя поговаривают, что вампир завелся. Глупо, конечно, в наше-то время звучит, но две дырки в обескровленном теле, увы, не страшилка для детей, а самая что ни на есть реальность.- Каково расстояние между отверстиями? - спросил капитана Орлов.- Что, простите? Я что, по-вашему, линейку прикладывал?- Так что, совсем нет подозреваемых?- Ну, Кирилл говорит, что знает, кто убийца.- Кирилл?- Да, помощник Иннокентия в церкви. Молодой, примерно, как вот он, -сказал он, указав на Виктора. - Только вот старших уважает, не хамит.- Мы можем поговорить с вашими священниками?- Да, конечно, только если о подозреваемых, так это... он Упыря обвиняет, мол, видел, как тот у своей скотины кровь пьет.- Упыря?- Ну да, Васька Упырев. Упырев!Я, конечно, слышала про говорящие фамилии, но чтобы прямо так...- Сторож кладбищенский. Ну, как сторож, он у нас по вопросам, так сказать, загробным: могилы, гробы, похороны. Это все к нему.Сторож... с кладбища... Упырев. Даже если он и невиновен, я не поверю, что он не нежить какая-нибудь.- Ясно, с ним мы тоже побеседуем.- Из-за этого? Я, конечно, извиняюсь, но вы точно из полиции?В ответ Иван показал заранее приготовленное удостоверение.- Прошу прощения, товарищ...- Оставим эти формальности. Где мы можем их найти?- Да, конечно. Они сейчас, должно быть, в церкви. Вон она, - показал он пальцем на небольшое здание с куполом. - Если я вам понадоблюсь...- Мы вас найдем, - эта фраза звучала скорее как угроза, особенно из уст моего наставника, хотя таковой не являлась. - Можете быть свободны, капитан.***Типичная деревенская церквушка. Небольшая, местами с облезшей облицовкой. Не лучше и не хуже дела обстояли и внутри. Молодой человек в рясе, лет тридцати, подошел к нам.- Приветствую, гости. Зачем пожаловали?- Мы расследуем убийство. Вы Кирилл, я полагаю?- Да, а что? - улыбка исчезла с его лица. - Я что, под подозрением?- Нет, что вы. Но нас осведомили, что вы знаете, кто убийца.- А, фух, - облегченно вздохнул молодой человек. - Да, я знаю, кто это.- Упырев?- Да, он.- Вы видели это?- Нет, то есть... не это, но я видел, как он... напал на козу. Это был вовсе не человек! Понимаете? Нечисть!Виктора, это, видимо, задело за живое. Его лицо начало бледнеть. Превращение тех, у кого оно не зависит от времени суток, может происходить неконтролируемо - при эмоциональных всплесках.- С вашим товарищем все в порядке?- Да, - решила вмешаться я. - Говорила же: не ешь ту шаурму! Мы выйдем на свежий воздух, - Я вовремя вывела его: глаза уже начали краснеть. - Надень очки!- А? А, да-да, сейчас.Широкие солнцезащитные очки, главной задачей которых было скрывать алые глаза их владельца.- Я читала твое дело. В нем не было обозначено проблем с контролем.- Их и нет... не было. Просто этот церковник... Меня от него воротит. Думает, если перед ним не человек, то это монстр, виновный во всех бедах.- Ну, ты уж извини, но так думает большинство непосвященных.- Да, знаю, но с этим что-то не так.- О'кей, как скажешь.- В любом случае, нам остается только ждать.- Нет, можем сами наведаться к этой кладбищенской нечисти.- Мы не получили разрешения!- Да к черту, все равно после священников мы бы отправились к нему. Так хоть время зря не потеряем. Пошли.***Старый, местами покосившийся и ржавый забор, за которым виднелась избушка. Ничего необычного, если не считать того, что было двое ворот: для посетителей и для стайки. Вторые вели с кладбища, видимо, чтобы животные не топтали могилы и не ели цветы.Мы постучали, из дома к нам вышел человек, на вид ему было лет шестьдесят.- Вы кто? Чего надо? - с недовольной миной спросил мужичок.- Полиция, - мы показали ему наши удостоверения. - Мы хотим с вами поговорить.- Об алкаше этом?- Да.- Тьфу, подох, а все равно проблемы доставляет, - он открыл ворота.- Вы его недолюбливали, я погляжу.- Чего на улице болтать, заходите.Внутри домик был, на удивление, приличным. В смысле, не скажешь, что за окном кладбище, а живет здесь одинокий старичок. Мебели немного: в гостиной (и спальне по совместительству) книжный шкаф, тумбочка, на которой стоял старенький советский телевизор, столик с торшером. На кухне несколько ящичков, холодильник, стол и стул (видимо, гости у него - нонсенс), электрическая плита.Примерно через полчаса, когда на улице уже стемнело, разговоров о том, как его бесит все в этой деревне, он соизволил все-таки рассказать то, за чем мы пришли.- Ясное дело, недолюбливал, как и все в деревне. Мне лично мешал тем, что постоянно на кладбище залезал по ночам. Когда приходят близких помянуть, ставят рюмку да хлеб, а этот ирод по ночам выжирал в одну харю. Иногда так нажирался, что я его в заготовленной могиле на утреннем обходе находил. Живого, увы. Но все равно было желание закопать, а потом вспоминал: могила-то не для него. Да и его я в лучшем случае в яме выгребной бы закопал. Ха-ха-ха! - говоря это и смеясь, мужичок подошел к одному из шкафчиков и что-то взял в руку.- Ну... - начал Витя. - Это же не повод для убийства.- А вы думаете, это я его?- Да, но по другой причине. Асванг.В этот момент он бросил Вите в лицо горсть соли, ту самую, что взял в шкафу.- Ты думал, я твой запах не почую? Кровь, гниль и земля, - он начал превращаться: кожа его стала слегка набухшая и синеватая, как у утопленника; глаза бледно-серыми, словно их давно уж поразила глаукома; нос и уши словно вросли в череп и срослись с кожей; зубы выпали, оставив голые черные десны, а от седых волос не осталось и следа.Его ногти (именно ногти, а не когти) стали длинными и серо-коричневыми, словно он могилы рыл именно ими. Рубашка разошлась по швам не потому, что он увеличился, а из-за перепонок, идущих примерно от уровня диафрагмы до локтя. На них не полетаешь, но вот пикировать по деревьям и домам вполне возможно.- Я пахну так же, но по другой причине, - голос его стал невероятно низким, утробным. Словно он отрыгивал каждое слово.Он легко перебросил стол, тем самым сбив меня с ног. Витю он пнул в живот, отбросив его в другой конец кухни и вывалив при этом на его голову немало кухонной утвари. Затем взялся за меня. Я едва успела подняться, как чуть не получила удар. Видимо, ему часто доводилось драться с односельчанами, так как дрался он в основном кулаками, а не когтями.Удар-уворот, удар-уворот, удар-полет. Черт, смачно так врезал. Бросаю серебряные шашки, которые он разбивает. Его накрывает облако серебряной пыли. Слишком узкая комната для "уруми". Достаю серебряный нож, похожий на армейский. Пытаюсь ударить в грудь. Уворачивается, выбивает нож из руки. Пыль не подействовала? Уворачиваюсь от удара, делаю захват руки. Взвыл. Больно. Резкий рывок рукой… вместе со мной, и моя туша, разбив в полете единственный источник света - лампочку на потолке, врезается в стену. Пытаюсь встать. В этот момент что-то склизкое обвилось вокруг моей шеи и начало поднимать меня. Я брыкаюсь, мои ноги повисли в воздухе. Тварь стояла позади меня. В метре от моего лица появилось что-то черное, среднее между огромным червем и змеиным языком. В ушах зазвенело, перед глазами поплыло.В этот момент сзади послышался какой-то звук, хватка ослабла, и я повалилась на пол. Оборачиваюсь. Виктор пришел в сознание. Тем, что меня душило, оказался язык твари. К горлу что-то подкатило. Так, не время строить из себя неженку. Едва получается встать. Уже легче, драться смогу. А вообще, интересное зрелище: бой двух вампиров. Обычного и козьего. Асвангами их зовут на исторической родине - Филиппинах. В остальном мире они больше известны как чупакабры. Их языки уникальны: длинные, до десяти метров. В пяти сантиметрах от кончика раздваиваются. На каждом из кончиков небольшие шипики, которые и проникают через кожу, заодно вводя в кровь слюну - сильный парализующий нейротоксин. От шипиков до бифуркации пористая, прямо как губка, слизистая, которой и поглощается кровь. Усики эти очень гибкие, один входит в сонную артерию, другой - в яремную вену. Все происходит быстро: за пять минут обескровлена коза, за десять - корова.Удар, еще. Похоже, Орлов не видит из-за соли в глазах. Вот Упырев хватает Витю и бросает на пол, прямо в серебряное облако. Н-да, хотела как лучше, получилось - как всегда. Так, серебро не действует, соль тоже, иначе он бы не смог держать ее в руке. Походу, придется ему, тупо навалять. Поднимаю с пола нож. Хоть серебро, из которого сделано его лезвие, и бесполезно как таковое, но это все-таки нож.Пытается вонзить в меня язык. Уворот, хватаю рукой. Получи! Отрезаю не меньше метра. Ох и вопль. Пытаюсь атаковать, ногой выбивает нож. Витя подключается, долбанув столом, да так, что он разбивается в щепки. Гад теряет равновесие, Витя пытается ударить оставшейся в руке ножкой. Ты посмотри! Ему бы в большой спорт: опять уворачивается. Бьет левым кулаком. По-моему, я вижу в воздухе зубы. Штук пять. Не меньше. Затем правыми когтями по лицу. Н-да, улыбка а-ля Джокер обеспечена. Была бы, если бы не регенерация. Хватает его языком за ногу и опрокидывает. Подбегаю. Бью ниже пояса. Мне можно, я девочка. Хватаю язык, обматываю петлей вокруг шеи, затягиваю. Попробуй, каково это! Как собачка на поводке. Но вот бежит спиной вперед. Такое чувство, что мы не в узкой комнатушке, а на неплохом таком полигоне. Ударяет меня спиной об стену. Ну, или стену ударяет мною. Тут уж смотря, кому больше досталось. Блин, прямо позвоночником по оконной раме. На мне защитный плащ, так что не особо больно, но все же чувствуется. Особенно, учитывая, что деревянная стена треснула и покосилась от удара этого зверюги. Окно разбилось. Может, взять осколок? Резко разворачивается, хрипит. Не отпускаю. Витя проснулся. Опять. Толкает его в окно. Хватается за язык. Мы стоим на кухне, тварь висит на улице. Шея не сломалась. Брыкается. Уже еле-еле. Походу, все. Беру с пола нож.- Подержи-ка… его, - фух, все не могу отдышаться.- Ты чего… задумала? - он тоже.- Ну, думаю, ножом быстрее и приятнее для него, нежели повешение.Высовываюсь из окна. Уже собираюсь добить...- Стой! - голос принадлежал Ване.Серьезно?! Мы тут минут пятнадцать огребали. Ладно, я, но Витя - чистокровный вампир, по идее, превосходит человека по всем физическим параметрам, а несколько раз чуть на тот свет не отправился. А этот появился сейчас! Когда именно мы начали побеждать, он решил: все, финиш.- Он невиновен.- Вить, отпускай, - свалились оба. - Это как это невиновен?! Он на нас напал!- Кхе... - попытался откашляться асванг. - То есть... кх-х... это не вы собирались убить меня, а? Тот... парень точно!- Мы... не знали... - попытался ответить Витя.- Я вам все объясню... - спокойно, как будто мы тут за столиком сидим, чаек пьем, сказал Ваня.- Да пошел ты!- В церкви...***- О, Боже, - мужчина был явно удивлен нашему виду: Орлов и Упырев с ранами и синяками, второй - без части языка, хотя этого не было видно, если не открывать рот.Ничего, у асвангов одна из лучших регенераций, язык уж точно отрастет. Мне повезло не получить по лицу, но вот огромный синяк на шее пришлось скрыть шарфом.- Что с вами случилось?- Упали, - Ванек, ты - гений отмазок. - В колодец. Все трое.Беру свои слова назад. Это хоть и тупо, но явно оригинально.- Эм, ясно. Вы хотели со мной о чем-то поговорить?- Не с вами, а с вашим помощником.- Вот как. Кирилл!- Вы меня зва... что он здесь делает?! - спросил он, глядя на асванга. - Нечисти закрыт путь в дом господний!- А грешникам? - спросил Иван.- Люди всегда могут покаяться, почему вы спрашиваете?- Тебе это, - Ваня достал из кармана небольшое шило, - знакомо?- Инструмент...- Почему же ты закопал его в огороде? Или ты все инструменты так хранишь? Отвертки в капусте, молоток в моркови, а дрель где? В теплице, небось.- Что? Как вы посмели?! Это частная собственность!- Ордер, разрешение на эксгумацию и прочие документы я вполне могу показать. А теперь послушай, как все было: ты как-то раз, видимо, по пьяни…- Я не пью!- Значит под веществами, ну или просто - во сне. И не перебивай меня! Увидел, как гражданин Упырев превращается в монстра и убивает свою же козу, мясо которой, скорее всего, на следующий день продал на местном рынке. Это произвело на тебя сильное впечатление, и ты решил, что этой твари не место на земле. Но если убьешь его, то будут искать убийцу, да и не факт, что сможешь его убить. Вот и решил в качестве жертвы выбрать местного пьяницу, от которого всему селу больше вреда, чем пользы. Проколол шею так, как увидел тогда на козе. Засунул в бочку с водой, чтобы кровь быстрее вытекла, через несколько дней выбросил на берег, как будто труп всплыл. А парень ты умный, полчаса рассказывал мне про чупакабру, что именно она притворяется односельчанином. И пускай ищут, может, и найдут. Тем более, что Упырев нелюдимый: живет один, дружбу ни с кем не водит, а значит - алиби нет. Вот только ты, видимо, думал, что когда вода с кровью на землю выплескивается, она в нее впитается и все - не найти, но ты ошибаешься. Это официальная версия, которую услышат полиция и суд.- А... неофициальная? - бедолага аж поник как-то, не ожидал, что есть люди поумнее него.- Такая же, но с одним отличием: тебе не показалось.В этот момент Упырев предстал во всей своей красе. Такого я не ожидала. «Закон о неразглашении» категорически запрещает рассказывать, а тем более -показывать нелюдей людям. Иван не мог не знать этого. Ладно, Кирилл, который уже его видел, а как же Иннокентий? Или...- А-а-а! - вопль наполнил всю церквушку, эхом отдаваясь от стен. - Изыдите, вы, слуги дьявола! Святой отец, что нам делать?!- Покончить с этим.В этот момент тело священника покрылось шерстью, его руки удлинились почти до пят, а на пальцах появились когти. Не такие, как у хищников, а скорее как у крота, видимо, чтобы копать землю. Глаза засветились оранжевым. Рот расширился, губы стали едва заметны, под ними сотни мелких круглых, как гвозди, зубов. Он схватил Кирилла и поднес голову к своему лицу. Сложно сказать, что было громче: визг твари или вопль человека. Потом монстр его просто отпустил. Он побежал к двери. Мы расступились. На выходе его ждал еще один сюрприз - участковый, которому уже рассказали «официальную версию». Он кричал про монстров, дьявола, конец света. Ну, в общем, в психушку в любом случае. Осталось только дождаться результатов экспертиз, которые, скорее всего, подтвердят его виновность. И все - дело раскрыто.***Еще три часа обратной дороги. Ну, да ладно, посплю, а то как-то подустала я сегодня.- Иван Сергеевич, а как вы узнали, кто убийца? - а вот Витек, походу, отошел уже.Шрамы через все лицо затянулись и выглядели так, словно были получены несколько лет назад. Через несколько дней отпадут, как у людей корочка от раны, и не будет ни намека. А вот с зубами подольше будет. Кстати, выбитый клык он мне подарил. На память.- Он мне сразу мутным показался. И, предупреждая другие вопросы, Иннокентия я встретил на кладбище, когда хотел труп откопать. Да, я не брезгую осквернением могил, а он - падальщик, своими когтями роет могилы и ест трупы. Как раз, пока вы дрались с Упыревым, он решил полакомиться Панфиловым. Он, видимо, всегда так. Днем организует похороны, ночью раскапывает. Мне удалось убедить его не трогать тело. Как ни странно, согласился по-хорошему, видать, не сильно голоден был. С Упыревым у него договор: сторож закрывает глаза на «ночные прогулки по кладбищу», а священник, пользующийся уважением у сельчан, его всячески покрывает. Вот такой вот симбиоз. А ты что? Придумал, что про меня написать в отчете?- А? Так вы знаете, - Витя немного задумался. - А ничего! Пошлю их. Тоже мне. Нашлись умники. А будут рыпаться... моя семья весьма влиятельна, в том числе и в организации, так что... если что, полетят головы в руководстве. Не буквально... пока что.- У, это уже серьезно, -решила съязвить я. - Несколько часов назад не хотел действовать без разрешения, а сейчас...- Просто я понял: нужно не слушать приказов, а думать самому.- Вот это по-нашему, - сказал Ваня. - Залезайте давайте, нам еще домой ехать...

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