Зловещие пещеры

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:20

Причина: Изменён раздел.

Estellan Просмотров: 57 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 11:08 by

Тому, кто мне бы пару месяцев тому назад сказал, что я вернусь в эти пещеры, я бы, не задумываясь, плюнул в лицо. Пару раз.Чем было изначально это место, предположить трудно. Если верить историческим источникам, сначала здесь были природные пещеры, потом там обнаружили залежи магнитной руды, и уже совсем скоро почти вся гора оказалась изрыта ходами, подобно муравейнику. Со временем выработка почему-то угасла, и какое-то время тут тусили разбойники, не гнушавшиеся грабить проезжающих. Много чего было, но мое личное знакомство с ними началось тогда, когда «сверху» пришел приказ расчистить место для какой-то секты. Работа была выполнена в срок, и, получив напоследок пожелание как можно скорей сгореть на костре и не портить этот мир своим существованием, мы с сектантами вполне мирно расплевались в надежде друг друга больше не видеть.Проблемы у меня начались, когда Черному позарез понадобился для каких-то государственных дел некий отшельник. Отшельник, зараза, явно предчувствуя такой поворот событий, предусмотрительно скрылся от любопытствующих именно на самых нижних ярусах этих пещер.И вот теперь я тут, пробираюсь в сырости и темноте, имея весьма реальную перспективу оказаться поднятым на вилы или сожженным на костре, так как сектанты явно не будут рады меня видеть. Точнее, будут, но совсем не так, как мне бы того хотелось.- Синий, ты там жив еще? - телепатический шепот прорвался сквозь толщу горы и зазвенел между ушами.- Жив. Белая, ты могла бы об этом не спрашивать каждые десять минут? А то я и так несколько напряжен.- Связь слабеет.- Я знаю. Это из-за руды. Скоро совсем пропадет. Если я через два дня отсюда не выберусь, ты знаешь, что делать.Белая Маска или просто – Белая. Верный друг, надежный товарищ и просто прекрасная женщина, несмотря на маски, которые мы никогда не снимаем там, где нас кто-то может увидеть, в том числе и другие Маски. Если я через пару дней отсюда не выберусь, она поднимет на уши «всю королевскую конницу и всю королевскую рать», призовет оставшихся семерых, чтобы сравнять эту гору с землей, в этом я мог быть уверен, правда, мне это уже скорей всего не поможет.За ближайшим поворотом раздались чьи-то голоса, и мне пришлось слиться со стеной и укрыться иллюзией, чтобы обитатели этих подземелий не обратили внимания на мою скромную персону. И почему этого чертового отшельника не понесло на какую-нибудь гору, середину океана, центр земли? Словом, в любое место, где количество людей ненавидящих магов в целом, а Маски в частности, не равняется нескольким десяткам на сотню квадратных метров. Загадка.Мимо прошла пара вооруженных мечами и факелами людей, я уже собирался выдохнуть и скинуть иллюзию, когда они вдруг остановились, один из них вцепился в болтающийся на шее амулет.- Еретики, – шепотом сообщил он своему напарнику. - Кто-то из них. Здесь. Скажи остальным.Чшшшерт, я думал, у меня больше времени, откуда у них амулеты, реагирующие на магию? Не думал, что так быстро нарвусь на патруль. Второй резво ускакал по коридорам вместе с факелом, а первый выхватил меч и стал старательно прочесывать все подозрительные тени. Нда. Не буду я стоять и дожидаться, пока он дойдет до меня и его амулет зазвенит. Пришлось бочком протискиваться по коридору прочь от него, стараясь не привлекать лишнего внимания к большому камню, иллюзией которого я прикрылся.Топот десятка ног по коридору раздался как раз в тот момент, когда я едва не рухнул в одно из боковых ответвлений. Осмотрелся. Склад-не склад, непонятная комната, заставленная какими-то большими каменными то ли ящиками для хранения еды, то ли саркофагами.- Прочешите ближайшие комнаты, еретики не смогут скрыться от амулетов. Если не найдем, устроим облаву, никто из них не должен выйти отсюда живым.Облава? Чудесно. Как раз то, что мне нужно для тихого и спокойного поиска таинственного отшельника, чтобы он скоропостижно облысел. Шаги направились в мою сторону, а по стенам и потолку запрыгали недвусмысленные блики от факелов. Если прикроюсь магией, они почувствуют гарантировано, если не прикроюсь, столь же гарантировано увидят. Что делать? Они могут не почуять магию пассивную, особенно если ее прикрыть, но вот что делать с собственным обликом?Каменная крышка ближайшего ящика оказалась тяжелей, чем я думал, зато сделана из того же камня, что и сами пещеры. Если в ней достаточно руды или ее пыли, этого может хватить, чтобы меня не нашли. Чтобы влезть в ящик, пришлось лечь и уже лежа задвигать ее на место. Закончил я как раз к тому моменту, как совсем рядом раздались шаги. Пришлось обрубить связь с Белой, затаиться и постараться достигнуть максимальной схожести с картошкой. Лежал я на чем-то до крайности неудобном, но в темноте рассмотреть не удалось, а зажигать свет было чревато. Пришлось терпеть.Едва топот стал удаляться по переходам, как подо мною что-то отчетливо зашевелилось. «Только бы не крысы» - мелькнуло в сознании. Двигающейся картошки я вроде не боюсь. Подавив закономерное желание заорать и выпрыгнуть, пришлось замереть и навостриться. Нечто прошлось по мантии, словно ощупывая. Картошка с конечностями?- О! Девица, – заявило нечто мужским голосом у самого уха. После чего его конечности перебрались в район груди. – А где?- Я не девица, – пришлось отозваться шипящим шепотом.- Ну, ничего-ничего, - попытался утешить меня собеседник, но дожидаться развития событий мне не хотелось, пришлось плюнуть на конспирацию и выбираться из ящика, стараясь все же издавать поменьше шума.Топота слышно не было. Сектанты могли затаиться и выжидать, но хотелось верить в то, что они прочесали уже эту часть пещер и пошли дальше. Вряд ли кто-то из них смог бы так долго просидеть в засаде и без света. Кстати о свете. Факелами запастись я предусмотрительно не догадался, посох не взял из-за его громоздкости, так что все мое обмундирование состояло из одежды, пары ножей и магии. Пришлось зажигать маленький магический огонек, чтобы рассмотреть разговаривающую картошку-мутанта. Выбравшаяся из ящика и отряхивающаяся картошка-мутант на деле оказалась светловолосым парнем, смахивающим на бродягу. Но что-то в нем было…- Упырь, - констатировал я, поняв, что же меня так смутило в его облике.- Еретик? – отозвался блондин, рассмотрев мои отличительные знаки.- Заткнись.Ну, теперь хотя бы стало понятно, почему у сектантов в этот раз так много патрулей, да еще и с амулетами, реагирующими на магию. Они не меня ждали, они его искали. Плюс в том, что оно обо мне не знают, а значит, и не ищут, минус в том, что они подготовлены к тому, чтобы меня найти. Можно, конечно, обездвижить его и оставить на видном месте, на какое-то время это займет сектантов, но в этих пещерах моя магия быстро слабеет, значит, он может выбраться раньше времени. Вот и что с ним делать?- Могу я полюбопытствовать, каким образом королевского мага занесло в мой скромный гроб?- Нет. Ты давно тут ошиваешься?- Пару недель. Как закончили свозить и квартировать тут сумасшедших.- И ты, стало быть, случайно заскочил подхарчиться?- Нет. Я принципиально заскочил сюда подхарчиться. В городах в последнее время слишком много ваших. А тут… кто поверит психам?- Видимо, кто-то поверил, потому что она разжились амулетами, реагирующими на магию.- Это может быть проблемой. А ты случайно не по душу того мохнатого старикашки пришел, который все про Маски говорит и пытается в нижних пещерах вглубь окопаться, чтобы его магией не отследили?- Ты знаешь, где он?- Ну да.- Отведешь меня к нему.- А мне что с того? – упырь примостился на крышке соседнего ящика и рассматривал меня, задумчиво ковыряясь в зубах.- Ну, например, могу не спалить на месте. Или не подчинить и заставить отвести, - когда надо, я – мастер заманчивых предложений, что уж тут скромничать.- Ладно, – как-то подозрительно легко согласился собеседник, я даже не дошел до раздела пыток в арсенале. – Все равно, пока пыль не уляжется, высовываться на охоту чревато.Какое-то время мы шли по коридорам, петляя в темноте. Ниточка моего маяка на выход погасла вместе с телепатической связью. Время от времени то тут, то там по прилегающим коридорам и комнатам раздавался топот активно ищущих нас людей, но их упырь чуял гораздо лучше меня и давал знак затаиться. Его чувства в темноте были гораздо лучше моих, не подкрепленных привычной уже магией, вздумай он меня тут бросить, быстро на поверхность я бы не выбрался, скорее, нарвался бы снова на вооруженный до зубов патруль. Такая перспектива меня не радовала. Пришлось идти за ним, стараясь не спотыкаться в полной темноте, не падать во внезапно открывающиеся проходы и не выпадать на поворотах.Тишина длилась уже довольно долго, когда было решено устроить привал.- Кстати, я – Риан. А ты, стало быть, – Голубой? - блондин снова окинул взглядом мою скромную персону в свете маленького магического огонька, уделив отдельное внимание маске.- Синий. Голубая маска сейчас женская.- Надо же, – собеседник отчетливо фыркнул. – Как же они у вас подразделяются? Как решается, кто какую маску будет носить? Жеребьевка? Крестики-нолики? Соломинки тянете?- Никак. Когда владелец маски умирает или решает, что по какой-либо причине не может ее более носить и исполнять свои обязанности, маска возвращается на свое место в коллегии. Когда вновь появляется достойный, вне зависимости от пола, маска исчезает со своего места и переносится к нему. Это обязательный магический контракт. Дальше или он сам приходит ко двору, или, если это невозможно, кто-то из других Масок направляется к нему. Носить ее и пользоваться ее силой – большая честь. До сих пор не было отказавшихся. Бывало, что за Маски убивали, но итог закономерен, недостойный просто не сможет ее взять. Так что маска просто возвращалась на свое место.- И сколько же их всего? Семь, я вроде слышал. И в чем ваши отличия, кроме как в цветах? Или у всех масок одна сила? И почему именно маски?- Девять, – интересно даже, почему я сижу и читаю лекцию по магии упырю во всеми богами забытых пещерах? – Черная, белая, красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя и фиолетовая. Правда, Черный уже лет пятьдесят не отлучается со двора, а желтая посвятила свою жизнь обучению других магов и тоже практически не работает в поле. А отличия… все мы по сути боевые маги и пользуемся любыми боевыми заклинаниями, но у каждого есть какое-то свое излюбленное направление, все же все мы люди. Красная больше всего любит магию огня, желтая специализируется лучше всего в уничтожении нежити. Может, именно по этим особенностям маски нас и выбирают. Почему именно маски? Это – сложнее. По заведенному порядку, у нас не должно быть имен, никто не должен видеть наших лиц - нет лиц, значит, нет личности, мы просто сила, служащая на благо королевства.- А ты?- А я в компании упыря ищу в зловещих пещерах за каким-то чертом понадобившегося королю отшельника.Поднявшись со своего места я отряхнулся, давая понять, что перерыв окончен, оглянулся и внезапно по вытянувшимся лицам собравшихся у входа сектантов понял, что дар ясновидения в целом не такой уж и плохой, жаль только, что его у меня нет.

Ключевые слова: Пещера маска дар ясновидение авторская история

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