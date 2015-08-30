Диспетчер

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Roland Просмотров: 67 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 15:40 by

Долгое время я никак не мог найти работу. Я смотрел вакансии в Интернете, покупал специальные газеты с объявлениями. Даже зарегистрировался в службе занятости. Но каждый раз что-то шло не так. И каждый раз мне отвечали отказом. То возраст не тот, то образование не то, то по здоровью ограничения какие-нибудь.И вот однажды, спустя уже несколько месяцев безуспешных поисков, я совершенно случайно наткнулся на весьма заманчивую для меня вакансию. Диспетчер пожарной службы. Работа непыльная, да и платят хорошо. И образование мое сгодится, и возраст мой еще позволяет. Да и, учитывая то, что подходили к концу сроки получения мною выплат по безработице в Службе занятости населения, вариант был идеальный.Не раздумывая ни секунды, я тут же набрал номер, указанный в объявлении, и договорился о собеседовании.Приехав в назначенное мне время, я увидел перед собой самую обыкновенную пожарную часть. Ну да, а что я еще мог увидеть-то? Снизу гараж с большими открытыми дверьми, в нем четыре больших красных ЗИЛа, начищенных до блеска. Над гаражом административное здание. Все, как и везде.Начальник части был мужчина пожилой, но крепко сложенный. Возраст его выдавала только седина. Он молча просмотрел мои документы, что-то подписал, и я понял, что наконец-то у меня есть работа. Он встал, пожал мне руку и сказал, что с завтрашнего дня я приступаю.Коллектив оказался дружелюбным. В первый же день все сотрудники зашли со мной познакомиться и перекинуться парой слов, я быстро влился в их компанию. С работой я тоже справлялся вполне успешно. Принял вызов, записал данные, направил машины по адресу. Ничего сложного. Да и вызовы были нечасто.В общем, работа мне безумно нравилась, все меня идеально устраивало. Пока не произошел один случай, который заставил меня уволиться на следующий же день после него.Начался тот день, как и все предыдущие, ничего особенно. Я пришел на смену своего напарника, поздоровался с ним и с еще одним диспетчером, смена которого тоже подходила к концу (в смену заступало по два диспетчера). Поздоровался со всеми остальными ребятами, проверил исправность всей моей аппаратуры, занял пост и начал нести службу. Сутки проходили спокойно, только один вызов был в студенческое общежитие. Кто-то из студентов ушел на занятия, забыв выключить утюг. Классический случай. В остальном все было спокойно.Я уже начинал дремать, когда меня разбудил второй сидевший со мной диспетчер. Он попросил посмотреть за его местом, пока он отойдет по нужде. Я, конечно же, согласился и остался в комнате один. Взглянул на часы, висевшие на стене, они показывали 2:56. Глянул на телефоны напарника, глухо. Я было откинулся на спинку стула, но тут же раздался звонок. Я взял трубку и услышал кричащий женский голос. Девушка была ужасно напугана, она плакала. На фоне был слышен детский плач. Долгое время она просто кричала, но я попытался ее успокоить:- Назовите ваш адрес, сейчас же к вам выедут пожарные. Пожалуйста, скажите адрес!- Помогите, прошу! Мы заперты в комнате с моей малюткой! Все в огне, я пытаюсь отгонять огонь от кроватки, помогите, прошу!- Адрес, назовите ваш адрес!- Кловская, дом 94!- Машины уже выезжают, держитесь!- Все в огне, очень жарко! Пожалуйста, помогите! Кожа плавится! Моя кожа плав…На этом вызов оборвался. Я начал нажимать на кнопку тревоги, в маленьком окошечке увидел, как ребята поздоровались, на ходу надевая экипировку.- Какой адрес?! Куда ехать?! - набегу спросил у меня водитель машины.- Кловская 94, там сильный пожар. Звонила девушка, она заперта с ребенком в комнате! - тараторил я.- Кловская 94? – переспросил водитель, останавливаясь, тупо уставившись на меня.- Да! Бегите, у нее ребенок! Она борется с огнем, но там большое пламя! Ей явно долго не продержаться, что ты встал, твою мать?!Водитель глянул на свои наручные, лицо его искривилось непонятной мне эмоцией. Смесь страха и грусти.- Отбой, ребята! - пробасил он, поворачиваясь к бегущим пожарным. - Глуши тревогу, Сань, - сказал он мне, идя уже в обратную сторону, в расположение.У меня отвисла челюсть. В голове копошилась куча мыслей, но все они были какие-то сюрреалистичные. Я не мог найти какого-то рационального объяснения случившемуся.Выбежав из диспетчерской, я побежал за ним, схватил за плечи, развернул к себе и хотел врезать ему по лицу, но он оказался куда быстрее, врезав мне в живот. Я перестал дышать, живот скрутила боль, я сполз по стене на пол.- А вот это было точно лишнее, - сказал он, проходя мимо меня в диспетчерскую, чтобы выключить кнопку тревоги.Ребята выглядывали на нас из комнаты расположения, но никто не решил подойти ко мне помочь.- Я знаю, как это выглядит для тебя, но поверь, я знаю, что делаю.Если сошел с ума только он, то почему ничего не делают остальные пожарные? Они ведь ему не подчиняются, он просто водитель. Я не знал, что и думать, все выглядело как-то нереально. Глупо.- У нас с тобой смена заканчивается в одно время. Я тебе все объясню по дороге домой, - сказал он и ушел в расположение.Я медленно встал, дыхание постепенно возвращалось ко мне, но я не знал, что делать дальше. Звонить в полицию? Но меня смущало то, что остальные пожарные совершенно никак не возмущались поведению их напарника, а, кажется, понимали, в чем дело. Не могли же они все разом сойти с ума. В голове все еще звучал тот голос сгорающей заживо девушки, которая пытается спасти от огня своего маленького ребенка.До конца смены я сидел на своем месте сам не свой. Когда прошла моя смена, я вышел на улицу и подкурил сигарету. Все, что произошло ночью, мне уже казалось страшным сном. Не могло произойти такого. Может, я правда просто уснул на посту? Но живот еще отдавал болью. Значит, все было на самом деле.Сзади на плечо мне положили руку. Я обернулся и увидел водителя.- Давай прокатимся чуть-чуть?«Уж не хочет ли он меня убить как свидетеля?» - подумалось мне. Но тогда ему придется убить всех, кто там присутствовал в этот момент. Да и не выглядел он совсем как убийца.Почему-то я доверился ему, несмотря на то, что ночью он хорошенько врезал мне по животу. С другой стороны, это ведь я первый хотел ему врезать по лицу.В общем, мы сели в его машину и молча поехали куда-то. Я плохо ориентировался в нашем городе, поэтому пытался прочесть таблички на домах, чтобы понять, на какой мы улице. Наверное, он заметил это, поэтому сказал мне:- На Кловскую мы едем, куда был вызов ночью.- Зачем?- Показать тебе, откуда шел вызов.Оставшуюся часть пути мы ехали в тишине.Мы подъехали к двухэтажному старому, построенному еще в Советском союзе, дому. Крыша провалилась при пожаре, стены были покрыты копотью. Сразу перед глазами у меня возникла картина, как пламя вырывалось из окон, обжигая стены. Как трещала, а потом рухнула вниз деревянная крыша, накрывая собой девушку с ребенком, которая не могла выбраться из квартиры, потому что пламя ей отрезало путь к отступлению или потому что дверь заблокировало что-нибудь из падающих с крыши обломков.- Ну и зачем ты сюда меня привез? - спросил я у него.- Этот дом сгорел семь лет назад. Я жил в нем. С женой и ребенком.Меня пробил холодный пот, забила мелкая дрожь. Тело как будто парализовало, я не мог пошевелить и пальцем. Просто уставился в одну точку, весь дрожа, а он продолжал:- Каждый год, в то самое время, когда дом горел, из него поступает вызов в нашу часть от девушки, которая заперта с ребёнком в комнате. Пожарные не успели тогда всего на несколько минут, чтобы спасти их. Они подъехали как раз тогда, когда крыша рухнула вниз.Я не мог больше этого выносить, открыл дверь машины и просто вышел из нее. Все тело ужасно трясло, я никогда еще не был так напуган. Пытался подкурить сигарету, но не мог попасть фильтром в рот из-за того, что руки меня не слушались. Я вызвал такси к соседнему дому и вернулся домой.На следующий день я уволился.

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