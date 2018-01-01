Фэнтези. Новолетие в Дракониане

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:00

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Nadezda_lucifer666 Просмотров: 28 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:59 by

Великий праздник Новолетия, ожидаемый всеми жителями планеты Дракониан, неслышно приближался. Отгремели кровопролитные сражения, была изучена вся магия, подведены итоги уходящего года. Волнующая атмосфера предстоящего торжества ощущалась повсюду: все смертные расы целиком и полностью поглощены подготовкой к замечательному зимнему празднику. Орки украсили свою столицу Фуорен в преддверии долгожданной встречи с легендарным и могучим Новогодним Драконом, его второе имя - Дракон Санта. Жители воспринимают его не только как волшебника, дарящего подарки послушным детям и наказывающего нерадивых розгами, как мы привыкли его воспринимать. Он являлся истинным воплощением или Аспектом самой Владычицы Мироздания, Изначальной Драконицы Природы Нэйчерлиты, и олицетворял одну из грозных природных стихий.В начале месяца Сказочных Карнавалов, когда леса сбрасывают последние листья, Новогодний Дракон пролетает над миром, а в тени его крыльев вздымающимися клубами и шлейфом окутывает землю снежная вуаль. Те месяцы, когда Дракониан укрыт снегом, дают земле отдохнуть и обновиться. Согласно одной древней легенде, Новогодний Дракон с помощью своего ледяного посоха в виде большой снежинки вызывает трескучие морозы и окутывает кроны деревьев снежным покровом, льющимся в изобилии из его ледяного дыхания. Снежная зима ассоциировалась с обильным урожаем, и многие из рас, занимающихся земледелием, старались задобрить сверхъестественное существо всякими яствами. Но легенды и предания давно подверглись забвению, а обычай празднества и пиршеств сохранился по сей день. Единственные, кто соблюдал эти обычаи, были Двергвасы, жившие на севере планеты Дракониан, в городе Фнгорне, объявившие свои владения знаком особой благосклонности этого Повелителя Холода, а также человекоподобные быки - Буффалорги, видевшие истинную суть данного торжества.Все смертные расы шумной толпой направились в лесной город Элромионд, столицу Лиловых Эльфов, в надежде узреть главного виновника торжества и воздать необходимые почести. Хозяин таверны, что располагалась в самой глуши, пышно украсил своё заведение разноцветными гирляндами. Надобно сказать,что в Дракониане очень бережно относились к природе и никогда не рубили елей, чтобы украсить ею свой дом, так как боялись навлечь на себя гнев Дриад. Они собирают упавшие ветки либо используют засохшие стволы, дабы удовлетворить свою потребность в тепле и уюте, но весной, когда снежный покров растает под теплыми лучами Элноса, обязательно на том же месте сажают новые деревья или кустарники. Выбрав самую пышную елку, жители решили украсить её прямо на улице, невзирая на стужу. Те, кто умел летать, помогали другим добраться до макушки и торжественно венчать её большой золотой звездой. После того, как весь город был усыпан мишурой и колокольчиками, в него залетал Новогодний Дракон со своим маленьким любимцем, Помощником Санты Абелардом. Гоблин в красном полушубке, Снеговики и три Рождественских Эльфа, приезжающих на благородных Северных Оленях составляли свиту Новогоднего Дракона, тащившего с собой тяжелый мешок с подарками. Пока Рождественские Эльфы раскладывали подарки под елкой, гости и жители Элромионда дружно осыпали приветствиями и восхваляли мудрого чародея зимы.Таверна пополнялась гостями. Огромный праздничный стол был накрыт Хозяином таверны, эльфом Кельдамиром. Множество разнообразных яств и угощений готовила его верная жена Клодетт, покуда Новогодний Дракон, как один из почётных гостей таверны, был занят поздравлениями и раздачей подарков в таких крупных городах планеты, как эльфийский Легоэмир, буффалоргский Йаргон, людской город Фаорма и гномский Дленлуолн.Для обитателей осквернённого Никлоденского леса праздник тоже не прошёл стороной: несмотря на то, что многие разумные животные и лесные эльфы мутировали после ужасной катастрофы, которая стерла с лица земли их город и заразила лес радиацией и энергией Скверны, жители, благословлённые Драконицей Природы, не утратили вкус жизни. К счастью, среди прочих странных деревьев с изогнутыми стволами четырехрогий козёл Шайтан обнаружил наиболее причудливую елку с двумя вершинами и пышными ветвями, обвивающими ствол по спирали. Гирлянды не понадобились: дерево было устроено так, что могло самостоятельно светиться в темноте, подобно светлячкам и медузам. Украшали елку чем угодно: шишками, елочными шарами и другими причудами, а в качестве мишуры использовали хвосты погибших шестихвостых лис, которые крепко накрепко привязывали друг к другу. Скромная праздничная атмосфера присутствовала даже в этом мрачном месте, но огорчало одно: Новогоднему Дракону запрещалось пролетать над осквернённым лесом из риска быть подверженным чумой Скверны, от которой избавления нет. Да и немало опасностей подстерегало его в Никлодене: мутанты, что проживали в самой зараженной зоне, в руинах стертого с лица планеты города, были более агрессивными и неуправляемыми, и они запросто могли сбить Новогоднего Дракона и тем самым навсегда лишить детей праздника. Страх пред жестокой дискриминацией в обществе и желание весело провести время были одним из самых трудных выборов обитателей Никлодена. С одной стороны - засмеют при одном виде на них, но и праздника тоже хочется. Но Кото-Пёс и Лесной Эльф-Паук решили все-таки отправиться в Элромионд и попытать удачу. К тому же, рассудили они, Новолетие - День доброты и перемирия между всеми расами Дракониана. Все будут заняты выполнением различных заданий самого Хозяина стужи и зимнего холода, и никто не обратит внимание на странных существ. И они не ошиблись, хотя остальные звери нехотя согласились идти.Путь до назначенного места был непрост: пробираясь по дороге из серого кирпича, животные постоянно подвергались атакам тех, кого раньше никогда не видели, а может, и не замечали. Ясно было одно: все эти существа были слугами демонов, осквернивших и уничтоживших лес. Но встречались и другие звери, такие как Сквернолапый Волк и Медведь Злыдень. Все их тело покрыто кровоточащими ранами и заживо гниющей плотью, что до сих пор причиняет им невообразимые страдания и адскую нестерпимую боль, что и делало их агрессивными. Единственный способ был - спасаться бегством, ибо жителям Никлодена не хотелось умывать руки в крови в праздничный день. Шестикрылый орёл, которого наши путники встретили у того самого моста, с которого в день катастрофы многие мятущиеся эльфы и звери бросались в реку, дал согласие отвезти их в Элромионд. Кото-Пёс своим цепким хвостом обвил тело орла, Октокозу положили на спину Кото-Пса, четырехлапый утёнок Стампи своими когтями впился в шерсть Октокозы. Рогатый Кролик Рэнсидор, младенец-многоножка и эльф-паук сели на спину Орла, а козла Шейтана орел обхватил своими лапами и взмыл в воздух. Пролетая над кронами и горами, Кото-Пёс часто смотрел вниз и обо всем расспрашивал орла, поднимающегося все выше и выше. С огромным трудом орлу удавалось удерживать пассажиров на себе, и он бы кинулся вниз, если бы поблизости не увидел дирижабль, по счастливой случайности держащий путь на Элромионд. На палубе гуляло множество разнообразных существ , в том числе и нежить. Аристократичные вампиры, клыкастые вервольфы и медлительные зомби непринужденно беседовали между собой. Толпа чуть не раздавила жителей Никлодена. Наконец, раздался звонок, и шумные гости выскочили из дирижабля, направляясь в столицу города.Звери поражались обилию украшений. Повсюду стояли праздничные торговые палатки. Войдя на главную площадь, увидели мутанты Никлоденских Лесов восседающего на троне возле нарядной ёлки Новогоднего Дракона, к которому двигались толпы детей и взрослых, жадно разбирающих подарки. Дракон и его помощники весело приветствовали всех гостей:- О-хо-хо! Добро пожаловать, дорогие гости! Я так рад вас всех видеть! От имени всех добрых жителей Элромионда и от всего сердца хотел бы пожелать всем замечательно провести праздник Новолетия и поделиться незабываемыми впечатлениями со своими друзьями! - так говорил он гостям и был радушен и приветлив.После того, как Новогодний Дракон поприветствовал всех жителей и гостей города, он почувствовал, что от упоминания угощений, которые привезли его добрые помощники, у него самого разыгрался зверский аппетит, в чем он неоднократно признавался. Тогда было принято решение проводить Повелителя Зимы в таверну, где Хозяин Кельдамир усадил его на почетное место. Народ гулял и веселился. Двергвасы, пираты и гномы осушали бокалы рома и требовали от Хозяина добавки. Главными блюдами стола стали горячий яблочный сидр, имбирное печенье, гоголь-моголь и зажаренный вепрь. Тролль, помогавший мисс Кловетт готовить стряпню, принёс из подвала два бочонка с пивом.Гости развлекались, как могли: Алый эльф-чернокнижник Лонморор состязался в темной магии с Некромантом Меззамортом, буффалорг Рурельгорн мерился силой с вервольфом Альпествольфом. Новогодний Дракон, кушая имбирное печенье с молоком, осыпал всех бесконечными дарами. Когда все вдоволь напились и наелись, то заметили внезапное исчезновение северного оленя, являющегося главным составляющим праздника. Тотчас поднялся переполох. Начали искать пропажу. Внезапно рогатый зелёный кролик Рэнсидор с наростами на морде обнаружил странные следы, напоминающие Йети. Пойдя по ним он попал в Крутогорье, где увидел гору, с которой легко можно было упав, свернуть шею, а на вершине её заметил оленьи рога.- Да это же Северный Олень Альпака! - воскликнул Рэнсидор. - Или я ошибаюсь? Мало ли таких оленей в лесах... Хотя... нет, колокольчик видно... и ленту красную.. Уж в этом-то я не допущу ошибки! Какой негодяй осмелился похитить Северного Оленя, верного спутника Новогоднего Дракона?!Пытаясь найти хоть какую-то дорогу наверх, кролик случайно встретил гоблина Кардена, который точно прочитал его мысли и сказал ему:- Тот, кого ты ищешь, живет на самой вершине этой горы, в пещере Мерзлоты.- Кто это сделал?! - воскликнул Рэнсидор, натягивая на морду шарф, чтобы не выдать себя.- Зелёное волосатое существо, - сказал гоблин. - И не смей смотреть на меня так! Оно известно как Пакостник Гринч! Ох уж этот проказник! Мало того, что оленя стырил, так ещё и вкусняшки умудрился увезти! Неспроста это, я думаю! Кто-то пытается безвозвратно испортить нам и нашим детям праздник! Отыщите пропавшие лакомства, по возможности, сразившись с Гринчом!Делать нечего, пришлось кролику выручать детей Элромионда. Вернулся он в таверну, рассказал, что да как. Разгневался Новогодний Дракон и полетел на то место, куда кролик указал. Постучал по пещере так, что она затряслась и говорит:- А ну живо верни моего оленя, мерзавец!В ответ Гринч выпустил своих прихвостней, которые его окружали, а потом уж и выбрался сам. Одним ударом лапы Новогодний Дракон отбросил их в сторону, заключив в ледяную тюрьму. Олень печально взирал на душераздирающее зрелище. Пока Повелитель зимы боролся с Гринчем, Кролик Рэнсидор, Кото-Пёс и шестикрылый орёл кинулись спасать оленя. Они пытались разбить и ослабить цепи, но, казалось, будто какая-то незримая сила сковала несчастного зверя, и освободить его можно было только победив похитителя. Пёс в ярости кинулся на Гринча и вцепился ему в глотку, Кот пустил в ход свои острые когти. Хвост Кото-Пса, как змея, обвился вокруг тела зеленого существа. Орёл, не теряя времени, обшарил всю пещеру, схватил мешки с украденными гостинцами и дал знак к отлёту. Полуживого от страха Гринча Новогодний Дракон хотел довести до окоченения, но помиловал из праздничных соображений.- Я не позволю очернить свое имя, - сказал он своим гостям. - Благодарю вас за помощь, друзья мои! Теперь нам надо возвращаться!Тут взгляд Дракона упал на Пса, который приблизившись к оленю, сказал ему:- Теперь ты свободен, Альпака! - улыбнулся он. - Скачи, дружище! Теперь тебе никто не причинит вреда!Глаза оленя радостно вспыхнули. В знак благодарности он склонил свою голову на плечо Пса.- Можете отвезти на нём сладости, - сказал Новогодний Дракон с улыбкой. - А затем, будьте добры, приведите Альпака в таверну! Я как раз буду там трапезничать!Звери так и порешили. Часть мешков взял орёл, остальные два повёз на себе Альпака. Гоблин, с которым беседовал кролик Рэнсидор, оказался не у подножия горы, как все ожидали, а возле таверны. Он пил ром вместе с веселыми троллями.- Учти, Рэнси! - обратился гоблин к зеленому рогатому кролику. - Без этих лакомств наш праздник окажется загублен на корню!- Да знаю я, знаю! - сказал кролик и протянул Кардену.Рот гоблина расплылся в улыбке.- Ты нашел груз и спас праздник! - завизжал от радости Карден. - Клянусь, теперь все обитатели Элромионда будут почитать тебя как героя! А детишки-то как обрадуются!- Погодите, а как же наша битва с Гринчом? - возразил Пёс.- Пёс, - сказал Кот. - Пожалуйста, держи себя в лапах! Я, конечно, понимаю, что наступающий год в твою честь, но мог бы ты хоть немного быть по спокойнее, что ли? Веди себя прилично!- Я не согласен с тем, что он герой! - настаивал Пёс. - Мы победили вместе!- Пёс, - старался успокоить его Кот. - Гринча победил Новогодний Дракон. Не помнишь, именно он замуровал вход в пещеру неприступной ледяной стеной, за которой и скрыл связанного мошенника! А что делали мы? Кусались и царапались? Мне кажется, что на такое способны даже все уличные коты и собаки. Это уже неважно, Пёс! Главное ведь то, что детишки не расстроены!- Ты прав, Кот, - сказал Пёс и опустил голову.- Нечего переживать из-за такой ерунды, Пёс, - сказал Кот и вдруг ощутил, что кто-то кинул в него снежком.Обернувшись, он увидел утёнка Стампи и Октокозу, играющих в снежки.- Кстати, - сказал утенок Стампи. - Новогодний Дракон велел передать вам, что сегодня же вечером перед боем курантов в Ледяной крепости у нас будет конкурс ледяных скульптур!- Чушь собачья! - сказал Кот. - Кому нужна эта выставка? Обращаясь ко Псу: - Пойдем, Пёс! Погуляли - и хватит! Все равно здесь нет ничего интересного... Интересно, куда подевался Орёл и наши остальные спутники?Глаза Кота расширились от удивления, когда он увидел пред собой птицу в зеленом полушубке в колпаке.- Кто ты такой?! - спросил Кот. - Я не видел тебя раньше?- Темнота! - сказал царь птиц. - Я - шестикрылый орёл, который привез вас сюда!- А почему на тебе этот костюм?- Я воспользовался одним из специальных аппаратов новейших достижений Гномов! И стал таким, каким ты меня видишь! Тесновато, правда, мне в нем... Остальные крылья девать некуда! Не предусмотрели... Да и не хочу их доставать - одежду только порву...- И слава богам, - пробормотал Кот. - Я одного не понимаю, зачем ты вырядился?- Не волнуйся, этот наряд не навсегда, - сказал шестикрылый орёл. - В таком облике мне нужно одержать пятьдесят побед над главными боссами торжества!- СКОЛЬКО?! - Кот округлил глаза.- Пятьдесят, - сказал орёл. - Не будь занудой, Кот! Повеселись с нами! Бери пример со своего брата! Он такой обаятельный и жизнерадостный!

Ключевые слова: Новый год праздник гоблин дракон олень авторская история

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