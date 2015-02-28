Дети Смерти

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:21

Mr.Nos Просмотров: 122 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 08:21 by

Я стоял возле зеленого дома и долго не решался зайти. Линда, как она себя назвала, была во дворе. Она не ждала меня так рано, но решив по пути не останавливаться на ночлег, я приехал гораздо раньше. Я постучал в дверь калитки и толкнул ее вперед. Девушка в легком голубом сарафане вышла мне навстречу. На вид ей было чуть больше двадцати лет. Курносый носик, мушка над верхней губой, черные волосы и очаровательные карие глаза. Она была очень красивой.– Эдуард? – спросила она.– Да, – ответил я. Над ее головой я увидел черную цифру. Она заметила, что я смотрю чуть выше ее головы, посмотрела на меня и улыбнулась.– Ты видишь? – спросила она.– Да. Конечно... – спокойно ответил я. – А ты? – спросил я, пытаясь узнать, видит ли она цифру над моей головой.– Я тоже, – сказал она мне в ответ...Я с детства знал, что со мной что-то не то. Никто, кроме меня, не видел странные цифры над головами людей. Они были разные: у кого-то красные, у кого-то белые, у кого-то зеленые. Я замечал, что они меняются каждый день, но что они значат, я не понимал.Однажды у моей соседки над головой я увидел красную цифру 9. Она приходила к моей матери за лекарством. А спустя 9 часов она умерла. Тогда я понял, что это за цифры – это счетчик отпущенного времени человеку. Со временем я разобрался, что есть что. Красные цифры обозначали часы, оранжевые цифры – дни, белые цифры – месяцы, зеленые цифры – годы. Как вы думаете, каково это - знать, кто и когда умрет? Зачем мне эти знания? Что мне с ними делать? И самое главное – я не видел цифр над своей головой. Я смотрел в зеркало и ничего не видел. Меня это очень пугало. Почему? Кто или что я?Конечно, человек с моими способностями не пойдет работать на завод. Я зарабатывал на том, что предсказывал людям дату смерти. Я даже придумал себе имя – Предсказатель Эдвардс. И поверьте, это у меня очень хорошо получалось, так как не было людей, у которых бы я не видел цифр. Люди шли большим потоком.Однажды ко мне пришла молодая девушка, у которой над головой я увидел красную цифру 2. Как сказать человеку, что ему осталось жить два часа? Я долго сидел с ней и разговаривал, а через час я увидел, что цифры над головой стали зелеными и показали цифру 29, это означало, что с двух часов ее срок жизни стал 29 лет. Я понял, для чего мне эта информация. Оградив эту девушку от каких-то действий, я изменил ее судьбу. И если бы я ее отпустил раньше, возможно, через два часа бы ее сбила машина.Я пошел учиться в медицинский институт. Я решил спасать людям жизнь. Я забросил свои предсказания навсегда. И спустя многие годы учебы я работаю хирургом. Когда у тебя в операционной на столе лежит человек с красной цифрой 1 над головой, а ты останавливаешь ему внутреннее кровотечение, делаешь операцию и видишь, как на глазах эта цифра меняет цвет и значение – это истинная радость для меня, что я смог продлить жизнь человеку.А потом в интернете я наткнулся на один сайт, на котором некая "жрица космоса" предсказывала дату смерти человека и, судя по отзывам, делает это очень хорошо. Но для этого нужен был личный контакт с жрицей. Она не могла предсказать по скайпу, фотографии или по видео-файлу. Это очень было похоже на то, что было и у меня. Я не видел цифр у людей в телевизоре или на фотографии. Я тоже об этом думал, почему так? Я даже пытался снять себя в надежде увидеть свои цифры. Возможно, раз я не вижу свои цифры в живую, глядя на себя в зеркало, я увижу их через объектив фотоаппарата или видеокамеры. Но нет... Я не видел этого. Мне стало интересно, что же это за жрица, быть может, я не один такой? Я попросил друга сходить к ней на сеанс. Перед этим я, конечно же, запомнил цифры над его головой, чтобы сравнить с тем, что скажет ему жрица. Ехать надо было в другой город, и мой друг благополучно туда добрался. Когда он мне позвонил и сообщил предсказание жрицы – я понял: я такой не один. Она указала точно ту же цифру, которую видел я. Я написал ей, жрица мне написала свой адрес и я, не раздумывая, поехал к ней. Возможно, вместе мы сможем понять, зачем нам дан этот дар, а еще, быть может, она увидит цифру над моей головой...Мы с Линдой сидели за большим столом и пили ароматный цветочный чай. Я узнал, что цифры она видит с самого детства и долго не могла понять почему. Что она, так же как и я, не может увидеть своей цифры. Со временем она начала понимать, что, кроме нее, никто их больше не видит. Она тоже разобралась в значениях цифр, что и какой цвет значит. Но мысль о том, что, быть может, она не одна такая, что есть еще кто-то, кроме нее, кто обладает тем же даром, не покидала ее. И она попыталась найти меня через интернет и газеты, чтобы понять, зачем ей дан этот дар. Она искала меня, но ничего кроме сводок из газет о таинственном предсказателе Эдвардсе, не могла найти. И тогда она решила сама стать "жрицей космоса", и ее план сработал. Я сам ее нашел. И теперь мы сидим с ней вдвоем, делимся своими воспоминаниями, наблюдениями и ощущениями. Вестники смерти... Знающие срок каждого человека на земле.– Сколько мне отведено? – с каким-то смятением, спросила Линда.– 70 лет, – ответил я. – А мне?– Тоже... – улыбнулась она.Это очень страшно... Страшно спрашивать, сколько тебе осталось. Страшно узнать, что осталось совсем чуть-чуть. И теперь мы оказались на месте тех людей, которые когда-то приходили к нам за этим ответом. Зачем нам такая информация? Что она может изменить в нашей жизни?– Ты когда-нибудь лгал? – спросила Линда. – Лгал людям, которым остался год или месяцы?– Да, – ответил я. – Конечно, лгал. Я не мог иначе. Однажды ко мне пришел мужчина, он был болен раком. У него была жена и двое маленьких детей. Он хотел увидеть, как они пойдут в школу, женятся, родят ему внуков. Но врачи отмерили ему полгода. Полгода - и его больше не будет, а у его детей не будет отца. Я видел над ним белую цифру четыре. Четыре месяца – вот какой срок, прежде чем рак убьет его навсегда. Я просто сказал, что я не вижу. Не вижу, сколько ему осталось. Наверное, он догадался, что я просто не хотел его разочаровывать. Но я считал, что так я давал ему надежду, что все будет хорошо.Мы сидели молча какое-то время. Потом Линда сказала:– А может быть, есть еще кто-то, кроме нас?– Ты думаешь?– А почему нет?– Возможно... – ответил я.Я почему-то вспомнил седого человека, который однажды приходил ко мне. Он сказал мне, что тоже видит "счетчики" – так он назвал цифры над головой. Над ним я видел черную цифру. Цифру такого цвета я еще никогда не встречал – со временем я понял, что цифра такого цвета есть только у тех, кто обладает даром видеть эти "счетчики". Он твердил, что мы пять детей смерти, что лишь один, оставшийся из детей, сможет обрести бессмертие. По его словам, одного провидца он уже убил и теперь пришел за мной. Он хотел убить меня, но я был моложе и сильней его...Он выпал с балкона моего дома. В тот день я стал видеть еще одну странную вещь возле цифр. Некие знаки в виде круга с разными буквами. И эта способность ко мне пришла лишь после смерти этого старика, который был таким же, как я. Со временем я понял назначение этих знаков. Это причина смерти. От чего человек умрет, когда его счетчик станет равен нулю. Но с того времени я понял одно – я не один. Нас пятеро... И за вычетом этого старика и того, кого он убил, уже трое.– Ты женат? – спросила меня Линда.– Нет, – ответил я. – Как-то не сложилось...– И у меня, – грустно сказала она и добавила: – И не был?– Нет...– А я была... Его звали Ян. Однажды он пришел ко мне. Появился словно принц на белом коне. Он сказал мне, что хотел бы узнать свою судьбу. Ах, как же он был красив. Его голубые глаза пленили меня. Я влюбилась словно девчонка. Через месяц мы поженились. А после свадьбы он рассказал, что приехал, чтобы убить меня, но был так очарован моей красотой, что просто не смог бы без меня жить.– Убить? – удивился я.– Да. Представляешь? Вот такой вот он был романтик, – Линда кокетливо улыбнулась.– А что с ним случилось?– Он умер... – грустно ответила она.– Как?– Я не хочу об этом вспоминать...– Извини...Мы замолчали. Линда теребила салфетку, глядя куда-то в сторону. Она была так обворожительна и прекрасна. Я глядел словно завороженный. Она томно подняла на меня свои красивые глаза и спросила:– А может быть, это судьба?– Что ты имеешь ввиду, Линда?– Что мы с тобой - предсказатели... Дети Смерти. И вот, наконец-то, встретились. Может, нас свела судьба? – после этих слов она потянулась ко мне, чтобы поцеловать.Все развивалось очень быстро. Не сказать, чтобы я был бы против этого внезапного поцелуя. Я тоже потянулся к ее губам, но почему-то у меня не выходила из ума ее вскользь брошенная фраза "Дети Смерти". Манящие карие глаза Линды приближались навстречу мне. В ее больших черных зрачках я видел отражение своего лица, а над моей головой я увидел черную цифру ноль и знак иглы. Что-то острое кольнуло мое сердце...Отпрянув от Линды, я почувствовал, как капли крови потекли по левому боку, дыхание мое стало покидать меня. Перед собой я видел Линду с тонким окровавленным клинком в руках. Она стояла, довольно улыбаясь и кусая от наслаждения свою нижнюю губу. Над ее головой я видел, как черная цифра превращается в знак бесконечности...

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