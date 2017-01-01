Девочка-кукла

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:13

Причина: Заменила раздел.

Алина Ермолаева Просмотров: 80 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:12 by

Меня зовут Рита, мне сейчас 15 лет. Мои родители развелись год назад, и мы с мамой переехали в другой дом. Моя мама рассказала мне историю, которая произошла со мной в детстве, в раннем возрасте. Когда мне исполнилось 7 лет, отец подарил мне куклу. Я в этот же день дала ей имя и назвала ее Долли. Многие спрашивали, почему Долли, почему я не назвала ее своим именем, на что я просто пожимала плечами и улыбалась. У этой куклы были карие глаза, средней длинны волосы и пятно на щеке; она очень напоминала мне меня. Я постоянно играла с ней. В 9 лет я постригла волосы, и они стали на чуточку выше плеч, мне не нравилось то, что у моей куклы длинные волосы, и я решила сделать их короче, и вот опять мы были похожи, как две капли воды. В 10 лет я горячей иглой проткнула ей лицо из-за злости, конечно же, причины я не помню, после этого на моем лице появились какие-то пятна. Мы поехали к врачу и мне сказали, что это веснушки, ничего страшного в этом нет. Кукла меня сильно раздражала, и я взяла ножницы и начала срезать ей эти как бы веснушки с лица, но не тут то было, на ее лице их стало еще больше, как и на моем. У меня всегда были волосы чайного оттенка, они были очень красивы. Мы с моим братом часто ругались, и он подпалил мне волосы, мне пришлось снова обрезать их, но после этого они стали намного темнее и очень секлись. Вслед за этим мы долго с ним не разговаривали, поэтому он решил сжечь моей кукле волосы, они у нее стали черные, как уголь. Мои волосы тоже начали чернеть. И тут я очень напугалась, почему я становлюсь как она? Кукла выпала из моих рук и упала на пол, у меня закружилась голова, я упала и сильно ударилась об пол, мой крик был очень громкий, и его услышали все. Очнулась я у себя в комнате, куклы рядом не было. Сейчас мне 15 лет, и я до сих пор не знала, где она, пока не зашла в Интернет и не увидела ее на фотографии, где я стою с отцом, обнимая его, а в руках та самая кукла. Я все вспомнила. Долго смотрела я на эту фотографию, эта кукла мне кого-то напоминала, кого-то очень близкого. Я посмотрела в зеркало и ужаснулась, в зеркале не я смотрела на себя, мне показалась, что это та самая исчезнувшая кукла с моей детской фотографии…

Ключевые слова: Кукла девочка волосы веснушки

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