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Творческие истории

Цыганский совет

Цыганский совет

Начало моей истории вовсе не весёлое. Вышла я замуж в двадцать восемь лет, да не по любви. Родственники наседали на меня, особенно моя мама. А женщина она характерная, умеет надавить на человека и запугать так, что сны страшные сниться будут годами.

В итоге сосватала меня с Коленькой, сыном своей бывшей коллеги. Та коллега хорошо продвинулась по карьерной лестнице, обеспечила себе беззаботную старость. Сына своего просто обожала, поэтому постоянно помогала ему деньгами. Под давлением семьи вышла я замуж за Николая. Как итог — двенадцать лет несчастливого брака. Не стану описывать нашу семейную жизнь, не про это история.

В 2006-ом году Николай погиб в автокатастрофе. По правде говоря, чувства у меня были смешанные. С одной стороны много лет вместе прожили, и как-никак человек стал мне близким. Но с другой... последние годы брака были особо тяжелые, и негативных воспоминаний оказалось больше, чем позитивных.

Жизнь не стояла на месте, всё шло своим чередом. В самый простой будний день я стояла на остановке и ждала свою маршрутку. Погода была противная и холодная, поэтому скорее хотелось домой.

Внезапно ко мне кто-то обратился. Как оказалось, это была местная цыганка. Красивая, молодая и румяная, женщина стала предлагать мне гадание по руке за деньги. А мне так зябко и апатично было, что я без всяких слов вручила женщине 150 рублей. Никогда обычно таким личностям милостыню не даю, предпочитаю помогать только тем, кому реально нужна помощь. А в тот день вокруг было слишком меланхолично, и я решила хоть кому-то улучшить настроение... пусть и надоедливой гадалке.

— Возьми котёнка к себе домой. Да-да, того самого, что под лавочкой сидит. Когда время придет, он поможет тебе любовь свою встретить.
Я опешила. Цыганка-гадалка так внезапно сообщила мне эту новость, что я не успела отреагировать. Она даже ладонь мою не смотрела! Мне оставалось лишь хмыкнуть и посмотреть под лавочку. Там и правда сидел маленький скукоженный котёнок белого цвета, который из-за грязи напоминал серый комок страданий.

Цыганке я не поверила, просто стало до боли в сердце жалко животное, поэтому забрала малыша к себе. У меня была уже собака, тоже взятая с улицы, но оставить котёночка на остановке я не смогла.

Так и зажили мы втроем: я, Рекс и Снежок. Пёс сразу принял кота как родного. А котёнок вырос в большого пушистого зверя, которому идеально подходило его имя.

Когда начался летний сезон, я брала с собой животных и уезжала жить на дачу. Там скучно не было, дел хватало. Звери резвились на свежем воздухе и радовались жизни, я же занималась овощами, ягодами и цветами.

В один из летних дней я поняла, что не могу найти своего Снежка. Пересмотрела и переискала везде, где только можно. Куда он делся? Стала переживать, бросила все дела и побежала искать любимца по всем дачам. Искала долго, но кто ищет — тот всегда найдет.

Кот мой гостил у одинокого мужчины, который на дачу приезжал со своими двумя кошками. Вот к ним мой кот-казанова и ходил. Разговорились мы с дачником за питомцев наших, за урожай, за жизнь... и поняли, что разговаривать не надоедает. Идеально сошлись и в темпераментах, увлечениях, взглядах, да и судьбы у обоих нелегкие. Осенью расписались. В этот раз я рада была быть невестой, пусть уже и не молодой.

Вот так мой кот помог мне найти человека, которого я очень люблю и ценю.
Всегда верьте в чудо и помните — никогда не бывает поздно зажить счастливо.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46 by Безликий48Просмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Судьба трагедия цыганка пророчество гадание котенок

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