Два шамана. Часть №6

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:02 by

Говорят, что цель оправдывает средства. И не просто говорят, а ещё и делают всё что ни попадя, прикрываясь именно этой нехитрой фразой. А так ли это? Разве можно через зло прийти к добру? Через предательство к любви, а через обман к справедливости? Конечно же, нет. Зло останется злом и не приведёт вас к добру. Но кто-то в этой ситуации делает зло неосознанно, в погоне за благими целями, а кто-то просто пользуется удачной формулировкой, подбирает более-менее удобную благую цель и свободно творит зло, оправдываясь перед собой и другими этой фразой. А например, убивать убийц - это добро или зло? И оправдывает ли эта цель это средство? Вот в чём вопрос.По бетонным ступеням самой обычной лестницы в не самом обычном подъезде поднимались женщина, мужчина и их подросток-сын. Они периодически останавливались, женщина ворчала, поправляла что-то из одежды у мужа или сына, и вся процессия шла дальше, до следующей остановки.- Ну что вы плетётесь, как больные? Неужели сложно идти чуть-чуть быстрее? Человечество в космос научилось летать, а вы до сих пор по лестнице толком ходить не умеете. Но вот хоть чуть-чуть поживее-то можно? - вопрошала женщина, едва поспевая за мужем и сыном. Те обречённо переглядывались, но темп движения не меняли. Что не мешало женщине через пару минут засыпать их упрёками уже о том, что они ушли далеко вперёд и бросили её одну карабкаться по этой чёртовой лестнице. Так, чередуя упрёки и поправляя одежду, семья добралась до нужной двери. Женщина требовательно кивнула мужу, но едва только он протянул руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась, и на пороге появился Александр.- Здравствуйте, проходите! - проговорил он и сделал жест рукой, приглашая гостей внутрь квартиры. Однако, как только мужчины двинулись по направлению к двери, тут же послышался властный голос их жены и матери:- Вы Александр?Шаман молча поклонился, чуть прикрыв глаза в знак согласия.- А я вас по-другому себя представляла, более... Классическим.- В шкурах и с бубном? - улыбнулся Александр.- Да! - безапелляционно подтвердила дама.- Стереотипы, Марина, стереотипы. Вот вы врач, но я же не удивляюсь, почему Вы не в белом халате и без медного таза для кровопускания.Дама нахмурилась ещё сильнее и поинтересовалась:- Откуда вы моё имя знаете?- Духи, - неопределённо пожал плечами Александр.- Духи?- Духи, духи, - Александр даже кивнул для большей убедительности, после чего повернулся к нерешительно стоящей у двери мужской части делегации.- Заходите, переобувайтесь в тапки и прямо по коридору.Пока шаман рассаживал гостей, пока убеждал Марину, что он всё-таки лучше знает, кому, где и как сидеть, кот, лениво зевнув, поинтересовался у Ани:- Как считаешь, шаманка, что привело к нам этот осколок крепостного права?- Ну не знаю даже, - пожала плечами девушка, - я чувствую на них отметку демона. Может быть, их прокляли?- Ну ты чего, Нют? - удивился кот. - Ты на эту Марину посмотри! Да от такой цельной и целеустремленной личности не то что проклятие, от неё Ленинский броневик отскочит как мячик от стены! Думай, шаманка, думай! Я тебе о таком уже как-то рассказывал.Тем временем гости уселись, и шаман обратился к мужчине.- Итак, меня зовут Александр, я шаман, и прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел бы узнать всю предысторию обращения ко мне.- Это Виктор, мой муж, а это мой сын Прохор. Мы к вам пришли, потому что… - тут же заговорила Марина, подкрепляя свои слова жестами. Однако Александр её перебил и, кивнув в сторону Виктора, поинтересовался:- У вас муж что, не говорящий?- Говорящий…- Так будьте добры, не мешайте нашему с ним разговору. Я вас тоже расспрошу, когда посчитаю нужным.Марина возмущённо покраснела, от чего её худое заостренное лицо стало напоминать стручок жгучего перца. Она хотела возмутиться, но шаман властно махнул на неё рукой, и она всё же смолчала. Сам же Александр продолжил разговор с Виктором.- Итак, что Вас привело ко мне?- Так это... Пусть бы Марина и рассказала, у неё лучше получится, - кашляя проговорил Виктор.- Я обратился к Вам и всё ещё жду ответа, - медленно и веско возразил Александр. Виктор растерянно посмотрел на свою сердитую супругу и вдруг заговорил откровенно злорадно:- Да всё Прошка виноват, дурная голова! Натворил делов, умница золотая! Нет, я, конечно, готов их отдать ради сына, но может, можно как-то без этого, по-другому?- Виктор! Что означает сия словесная эквилибристика?- Он хотел сказать, что сынишка...- Марина! Ты прекратишь встревать в наш разговор или нет? - возмутился Виктор и, удивившись собственным словам и смелости, начал награждать супругу сочными эпитетами за словесную невоздержанность. Впрочем, и Марина в долгу не осталась.Среди этой перебранки, когда глаза присутствующих переходили от оратора к оратору, только Прохор старался не смотреть на родителей, беспокойно скользя взглядом по комнате.- Скандал! Ну наконец-то! - рассмеялся кот.- Я уже отчаялся дождаться!- А зачем ты этого ждал? - спросила у него Аня.- Ты обратила внимание, что Марина очень властная? - вместо кота ответил ей шаман и, дождавшись кивка от любимой, продолжил:- Как думаешь, сколько раз она объясняла семье, что мне можно рассказывать, а что ни в коем случае? Я думаю, много. А сейчас мы узнаем всё, и быстро.- Внимание! Мы ведём прямой репортаж из мест боевых действий. Сейчас наш специальный корреспондент Виктор расскажет, как выглядит мир из под каблука! - мысленно воскликнул кот. А гость, чей поток язвительности только что прервал Александр, и вправду начал рассказывать.- Значит, снится мне какой-то чёрт. Прям настоящий чёрт, с рогами и со страшной рожей. И говорит, что мой сын его вызвал, но не удержал и сейчас он, чёрт значит этот, хочет десять лет моей жизни в обмен на жизнь сына. Иначе он Прошу убьёт. Ну я сначала-то не придал значения, мало ли что присниться может! Раз вот снилось, что я с Лениным пил, а наутро и вспомнить не мог, то ли он Ульянов, то ли Ульянин. Чёрт тот ещё пару раз мне снился, но я даже не помню, о чём с ним разговаривал. А тут за ужином Марина свой сон пересказывает, и всё то же самое, слово в слово! Я аж вспотел! Прошку за шиворот поднял, он и признался: так, мол, и так, было дело, вызывал!Марина недовольно поморщилась и негромко возразила:- Он, может, и не вызывал никого вовсе! Не мог он такое сделать, тут и говорить не о чём! Это ты на него надавил, мальчик и согласился.- Да он же следы от пентаграммы на полу показал! - закричал на неё муж.- И что? Я вот там пентаграммы и не увидела совсем! - закричала в ответ Марина. Кот, прикрыв глаза, слегка качнул головой в сторону скандалящих. Аня в ответ лишь поджала губы и развела руками, продолжая всё так же внимательно слушать разгорающуюся перепалку.- Прохор, - обратился к подростку Александр, не обращая внимания на спорящих, - откуда ты узнал ритуал вызова демона?Парень покосился на родителей и, помолчав, нерешительно ответил:- В книжке старой прочитал. Там всё подробно описано, с картинками и пояснениями.- Если книжка такая хорошая, то почему же он у тебя вырвался? Где ты ошибся? - шаман задавал вопросы по-доброму и без осуждения, отчего подросток говорил с ним охотно и откровенно.- Там в конце, когда демон призовётся, его нужно заклясть на подчинение. В книге сказано, что это обязательно, а я забыл. Удивился очень, что всё получилось, и забыл про защиту. А демон устроил дождь и смыл границу круга. Мел же! Думал, он меня убьёт, а он стал родителей пугать. Я искал в книге, как его можно обратно изгнать, но пока ничего не нашёл.- Ты его вызвал, он тебя убить уже точно не может, а вот папа с мамой что-то ему спросонья пообещали, раз на них теперь его метки стоят!Виктор и Марина давно уже забросил спор и внимательно слушали разговор сына с шаманом. После слов Александра они с интересом начали рассматривать друг друга, пытаясь найти эти самые таинственные метки. Шаман же продолжал расспрашивать Прохора:- Откуда у тебя эта книга?- На чердаке нашёл летом, когда на даче был.- Какая прелесть! - добродушно рассмеялся Александр. - Книга такой силы, и лежит на чердаке! Это всё равно, что поставить посреди улицы пулемёт с кучей патронов и разрешить всем желающим стрелять из него по прохожим!- Так Вы нам поможете? – в голосе Марины уже не было ни самоуверенности, ни подозрительности.- Постараюсь. Но мне нужно знать, что ещё Вы скрываете. Снова провоцировать Виктора на откровенность я уже не хочу. – улыбнулся Александр.- Зато провоцируешь этим Марину на маленькую месть! – тоже улыбнулась Аня. Кот одобрительно хмыкнул с видом старого мудрого учителя, чей ученик только что блестяще защитился. Марина поджала губы и быстро-быстро заговорила:- Демон этот проклятый ждёт ответа уже сегодня. Я это говорить не хотела, чтобы Вы за срочность денег больше не попросили. И то, что не он на нас напал, а Проша его вызвал, тоже не хотела говорить. Но Вы обязаны меня понять, я же старалась ради сына!- И то, что моя мать была ведьмой, требовала не говорить, - вклинился в разговор Виктор, - чтобы тоже не взвинтили цену...- Речь идёт о ваших жизнях, а вы всё про деньги, - укоризненно покачал головой шаман, - сколько дадите, столько дадите, не обижусь. А Светлана Прокофьевна не ведьма, а целительница! Она, кстати, просила передать Вам, Виктор, чтобы с кашлем не затягивали, это пневмония всё-таки.- Она тут? - шёпотом спросил Виктор.- Нет, ушла, - задумчиво проговорил шаман. - Итак, раз сегодня последний день, то остаётесь ночевать у меня. Тут к вам демон точно не подберётся. А дальше будем посмотреть!- Вы будете с ним драться? - восхищенно спросил Прохор.- Нет. Договариваться.- А если не договоритесь? – закашлявшись спросил Виктор.- Значит, демон заберет ваши годы жизни. Формально он во всём прав. Но тогда можете мне не платить вовсе.- Это из-за твоей чокнутой мамаши! Это была её книга! - закричала на мужа Марина, но и тот не остался в долгу, обвинив жену в плохом воспитании единственного сына.- Прохор! - окликнул Александр рассматривающего маски паренька, - а демона-то ты зачем вызывал?- Чтобы они ругаться каждый день перестали! – шмыгнул носом мальчишка и взглядом указал на родителей.Когда ночь накрыла город своим сумраком, когда луна посеребрила крышу тёплым светом, а звёзды на небе вновь сложились в узоры, как и миллионы лет назад, шаман Александр вышел на балкон. Прохладный ветер обдувал его лицо, чуть шевеля волосы и унося пар от кружки с неизменным горячим смородиновым чаем. Невдалеке с лязгом проехал трамвай, со смехом и сальными шутками под балконом прошла компания молодёжи и свернула под арку, в сторону детской площадки. Александр прикрыл глаза и постарался отсечь все эти звуки, отстраниться от них, отгородиться. И тогда он услышал шелест листьев на деревьях, услышал плеск воды в давно скрытой под мостовой реке, чириканье птиц на крыше и лёгкие, еле-еле заметные вибрации мира. Пульс вселенной. На какое-то время шаман растворился в нём, чувствуя себя лишь песчинкой в огромном, бескрайнем океане энергий. Но вот что-то новое добавилось к его ощущениям, стало тепло, как солнечным днём на пляже, и так же хорошо и легко. Александр улыбнулся, открыл глаза и, поцеловав в ответ, обнял Аню. Девушка засмеялась и начала светиться синеватым ровным светом.- Гирлянда моя ненаглядная! - ласково проговорил шаман и заглянул в глаза любимой.- Почему ты грустишь?- Переживаю за наших гостей. Вдруг с демоном не получится договориться? Они, конечно, на идеальную пару не тянут, но из-за ошибки сына потерять годы жизни - это тоже неправильно.- Он их сын. Он их часть, их продолжение, их наследник. И вполне логично, что они отвечают за его ошибки, в этом нет ничего необычного или сверхъестественного. А с демоном - да, вряд ли получится договориться. Я в этом почти уверен.- Кажется, он уже пришёл, - прислушавшись к междумирью сказала Аня, - а где Дима?- А нету, - развёл руками Александр, - на этот разговор мы пойдём вдвоём с тобой.Переместившись в междумирье к барьеру, Александр и Анна увидели пытавшегося прорваться к ним демона. Он был примерно в полтора человеческих роста и с огромными коричневыми рогами. Его тело было покрыто короткой и густой шерстью с чёрно - синим отливом. Позади у демона был раздвоенный хвост, которым он и наносил удары по барьеру.- Шаман! - прорычал демон, - отдай мне немедленно людей, или я уничтожу твой дом!И в подтверждение своих намерений он вновь ударил хвостом по барьеру так, что даже лишённое материальной составляющей междумирье содрогнулось. Александр демонстративно вышел за барьер и вывел за руку настороженно смотрящую на демона Аню. Затем, ехидно улыбаясь, он спросил:- Могу ли я расценивать твои слова как прямую угрозу Стражу миров? Угрозу жизни и источнику?Демон прекратил бить по барьеру и нехотя ответил:- Нет…- Ну а чего ты тогда шумишь? Впечатление хочешь произвести? Так ты мне Байрона наизусть читай! Этим удивишь. А в барьер стучаться много ума не надо. Его вот недавно вообще разломали, не слышал об этом?- Слышал, - окончательно погрустнел демон, - все слышали. Ты много наших сжёг в том бою!- Ну а раз слышал, зачем явился?- Я пришёл за своим! Эти люди принадлежат мне!Александр, хоть и был гораздо ниже ростом, но смотрел на своего оппонента сверху вниз, да ещё и с откровенной издёвкой.- Да ну? Люди не могут принадлежать тебе, мой тёзка об этом позаботился.- Какой ещё тёзка? – не понял демон. - И почему он у меня не спросил?!- Ну уж не знаю, почему царь-батюшка Александр Освободитель у тебя не спросил, отменять ему рабство или нет! А вот скажи, зачем тебе эти годы жизни нужны? Это же, по сути, огромное количество энергии. Что ты хочешь с ней делать?- Я хочу прожить эти годы в мире людей! – угрюмо проговорил демон. - Я оставлю после себя ребёнка и вселюсь в него по окончании земного срока. Я был когда-то человеком, я был гениальным учёным и, скажу больше, я снова смогу им стать! Мои открытия перевернут мир, и я изменю его в лучшую сторону!- Вот не из-за этих ли великих открытий тебя в наказание и сделали демоном? – едко спросил Александр.- Из-за них, - согласился собеседник и с азартом продолжил, - Да, мои исследования не всегда были образцом гуманности, но мой вклад в мировую науку трудно переоценить! Жаль, мир был не готов к этим открытиям, не то что теперь!- Ты ставил опыты на людях! – с брезгливостью перебил его шаман. - Неужели семьдесят лет в шкуре демона так ничему тебя и не научили? Ведь по меркам междумирья это целая вечность!- А чему они меня должны были научить? – засмеялся демон, - я жив, я способен думать и анализировать. Это наказание? Это удача! Я встретил тут единомышленников, друзей, бывших коллег. Мы не сломлены, наши характеры закалились, и поверь, шаман, как только мы вырвемся отсюда, мы будем явно не крестиком вышивать! А мы вырвемся!- В этом суть любого лишения свободы, - грустно резюмировал Александр, - сделать из обычного преступника профессионала. Даже архонт Дракон не смог переломить ситуацию… А сейчас ты хочешь перейти из мира в мир и снова сеять зло. Как Страж, я от этого не в восторге.- Я требую, чтобы ты выпроводил этих людей за барьер! Они мне пообещали свои годы, и я волен распорядиться ими как захочу! Слышишь, шаман, я ничего не нарушил! Всё по правилам! Я свободен в своих действиях! И не нуждаюсь ни в чьём одобрении! - закричал в лицо Александра демон. Но тот лишь усмехнулся и обернулся к молчаливо стоящей рядом с ним Анне.- Интересные дела получаются, для него свобода в том, чтобы делать то, что хочет. Для меня же свобода в том, чтобы не делать то, чего я не хочу! Вот сейчас я не хочу отдавать ему этих людей. И не отдаю. А он хочет забрать их годы жизни и... вынужден вместо этого разговаривать со мной. Вот скажи, шаманка, кто из нас сейчас более свободен?- Никто! - подумав ответила девушка, - вам обоим не интересен этот разговор, но вы оба его продолжаете. Он интересен только мне, и то лишь в познавательных целях.- Шаманка? – брезгливо посмотрел на Анну демон, - да тебя же одним ударом можно пополам переломить! Тоже мне, воин! У тебя же до сих пор связь с телом не прервалась!- Во-первых, не сможешь переломить, а во-вторых и не можно! – веско возразил шаман, - или ты опять нам угрожаешь?- Нет, просто факт констатирую, - проворчал демон. - Ладно, выводи людей за барьер или пусти меня к ним, и расходимся миром.- Я не буду их для тебя выводить. Захотят – сами выйдут. Я тоже ничего не нарушаю и ничего тебе не должен, чтобы подчиняться!- На них моё клеймо!- И что? Что оно для меня должно значить? Ничего! Или если я тебе к рогам привяжу табличку «Вокзал – площадь Ленина», ты от этого станешь трамваем?Глаза демона стали красными, будто два уголька, шерсть на спине стала подниматься, на ладонях появились небольшие тёмные облачка, и он начал угрожающе надвигаться на Александра.- Ты подчиняешься правилам, а значит, ты не имеешь права мне мешать! Мальчишка допустил ошибку и заплатит за неё самую высокую цену!- Ты сейчас пафосный, как будто утреннюю проповедь читаешь! – засмеялся Александр, но всё же приобнял Аню, уводя её к себе за спину. Увидев это, демон вначале приободрился, но синие светящиеся пульсары на ладонях шамана всё же были весьма красноречивы, и потому продолжил он уже более спокойно, и даже с опаской.- Я буду караулить Марину с Витей прямо тут. И ни ты, шаман, ни твоя девчонка, не сможете мне помешать!- Я смогу, - негромко проговорил Григорий, выходя из портала. А идущий рядом с ним Дмитрий рисуясь пропел с сильным грузинским акцентом:- Пусть голова моя пуста,Но я шамана испугался,На голове растут рога,Я с ними было не расстался!- А ты ещё кто такой?- Я - Григорий, светлый демон, и я тобой очень недоволен!- Светлый демон? Уходи, то что здесь происходит, тебя совсем не касается! Это только моё дело!- А вот тут ты не прав! - улыбнулся шаман, - он имеет право вмешиваться, он такой же демон, как ты.- Так это ты его сюда позвал? - глаза демона вновь стали краснеть. Дмитрий похлопал его по плечу и примирительно проговорил:- Ты нашёл интересную лазейку, ты обставил всё так, что даже Стражу нечего тебе предъявить. Но вот Гриня, как демон демону может, и тебе с ним тягаться явно не по зубам. Смирись, ты проиграл этот бой, так что снимай метку и уходи.Демон несколько раз разочарованно кивнул, развёл руками и вдруг резко отбросил Дмитрия в сторону, тут же материализуя в своей руке длинный ярко-красный меч. Точно такой же меч, только синий, появился и у Григория, после чего оба демона сошлись в бою, искусно фехтуя и уклоняясь от выпадов друг друга. В сером междумирье мелькание мечей напоминало грозу с разноцветными молниями.- Саш, ты не хочешь помочь Грише? – спросила у шамана Анна, с тревогой следя глазами за поединком.- Хочу, но не имею права. Мне не в чем обвинить тёмного демона нижнего мира. Одного того, что он мой противник, для этого мало. Прохор его призвал и не смог удержать в подчинении, значит, демон действительно волен запросить любую цену. И двадцать лет жизни, это ещё не самая большая цена.- Ну он же попросил их не у Прохора, а затребовал с его родителей! - удивилась девушка, - они-то тут при чём?Дмитрий тем временем подошёл к друзьям и, поздоровавшись, встал рядом. Кивнув ему в ответ, шаман ответил любимой:- Ни для меня, ни для тебя в этом нет разницы. Прохор - ребёнок, и за его ошибку отвечают в любом случае родители. Нам действительно не в чем обвинить демона. Он сейчас и на Диму не напал, а только оттолкнул от себя.- Угу. Хитрый гад! – хмыкнул кот. - Учёный!- Что же он за учёный такой, если на людях ставил опыты? - удивилась шаманка.- А ты ещё не догадалась, Анют, даже если вспомнить что в междумирье он заперт уже семьдесят лет?- Так он... – Аня округлила глаза.- Да, - кивнул ей уже Дима, - работал в концлагере, там же и проводил свои чудовищные опыты над людьми. Был убит заключёнными во время бунта. А вот его архивы пережили своего создателя и до сих пор успешно используются одной династией талантливых американских врачей.- Так может, ему, наоборот, нужно помочь вернуться в мир людей? Если его открытия будут работать на благо человечества, то наверное, он и сам не так уж плох? - предположила шаманка.- А как ты думаешь, дорогая, где он будет брать образцы для дальнейших исследований? Ведь он привык практиковаться только на живых людях, - возразил шаман. - Нет, если рассуждать абстрактно, то конечно, гибель десятков допустима для спасения тысяч. А если среди этих десятков будут твои родители или дети? А? Вот такая вот прикладная философия получается...Анна тяжело вздохнула и, не найдя что возразить, опять сосредоточилась на поединке. Однако от этого её отвлек уже Дмитрий.- Расскажи мне, шаманка Аня, в чём по-твоему разница между прямым воздействием на демона и непрямым? В данном конкретном случае.- В данном? - девушка задумалась и машинально поджала губки. Пока она размышляла, Григорий окончательно перехватил инициативу и стал теснить соперника всё сильнее и сильнее.- Да нет никакой разницы, - пожала плечами Аня, - есть цель, есть результат, и неважно, как ты этого добился!- С такой философией, Анют, тебе прямая дорога в тёмные демоны! Ты белая шаманка. Ты Страж миров. Ты обязана подчиняться правилам, ведь вся твоя жизнь - это служба, и от этой службы нет ни выходных, ни отпуска. А если нарушить правила хоть раз, то и дальше нарушать их станет легко. Потому я и не в праве был помешать демону.- Но ты же позвал Гришу! – удивилась Аня.- Знаешь, почему Стражи - всегда бывшие люди? Не сущности, не ангелы, а именно люди? Потому что у нас есть чувства. И мы не механические исполнители свода правил. Вот и я нашёл лазейку. Я не мог и не вмешался в ситуацию как Страж, но вмешался как шаман. И добился своего, применив не силу, а хитрость. Впрочем, это было не сложно.- Ну да, для учёного он как-то... По - бытовому глупый, что ли. И упрямый. Не настойчивый, а именно упрямый! - Анна оценивающе смотрела на уже побежденного демона, который в это время выслушивал условия Григория и пытался их хоть как-то смягчить.- Ну, во-первых, многие учёные в быту такие и при жизни, - улыбнувшись, пояснил Александр, - а во-вторых, за семьдесят лет в рогатой шкуре демона в пору даже не одичать, а одикареть!В это время к друзьям, шатаясь, подошли два потрёпанных демона, светлый и тёмный. Несмотря на раны и усталость, они шли, не оставляя за собой следа в пространстве, как это делал шаман.- Александр! - обратился тёмный, не поднимая глаз на шамана, - я прощаю долг этих людей. Я отзываю с них свою метку и не имею ни к кому никаких претензий!Тёмный замолчал, но Григорий тут же легонько похлопал его по плечу, и демон с явной гримасой неприязни продолжил:- Клянусь в течение ста земных лет не появляться в среднем мире, даже если для этого будут все условия. Клянусь оказать тебе любую услугу, какую бы ты ни попросил.Шаман и демон скрепили клятву рукопожатием, после чего последний побрел пешком по междумирью, даже не удосужившись создать себе портал.- Спасибо! - протянул руку Григорию шаман.- Обращайся! – улыбнулся в ответ тот. - Тебе имя Рэй Блэк о чём-нибудь говорит?- Говорит. Именно за него Мрыся приходила нас убивать.- Да? А почему же он тогда сам в той драке не участвовал?- Не успел. Несколькими месяцами ранее Дима порвал его, как кот газету!Дмитрий в это время демонстративно прикрыл глаза и поклонился, а Аня, лишь грустно улыбнулась. Однако следующие слова Григория повергли всех в ступор.- Порвал? Пару дней назад он был точно жив - здоров и очень силён. И тебе просил привет передать!- Но этого не может быть! – упёрлась взглядом в Григория Аня. - Где ты его видел?- В среднем мире. Не в этом городе, но рядом, - недоумённо ответил ей Григорий, чуть ёжась под пристальными взглядами шамана и кота.Тёмное небо только начинало светлеть и, будто контурные карты пунктиром, прорисовываться облаками. Город наполнялся движением и шумом утренних трамваев, автобусов и спешащих на работу людей. А над всей этой суетой, словно маяк в бескрайнем море, возвышался шаман Александр. Он пил из пиалы свой любимый смородиновый чай и наблюдал начало нового дня, благо балкон это позволял. Рядом с ним, невидимый снизу, положил лапы на перила очень крупный чёрно - рыжий кот, с лихо закрученными вверх усами и хулиганским выражением мордашки. С другой стороны от Александра стояла призрачная шаманка Аня.- Скажи мне, Саша, что же теперь будет дальше? - девушка с тревогой поглядела на любимого.- День, - безмятежно ответил тот, - тёплый солнечный день.- Я имею в виду, что же теперь будет с нами, после того как вернулся Рэй Блэк? Если это, конечно, он.- День. Я же говорю, будет день. А потом ночь. И от Рэя это совсем не зависит. Анют, зачем переживать о том, чего ещё не случилось, да и не факт что случится? Вот наши гости спят и не переживают о своей судьбе. А ты стоишь и переживаешь обо всём, когда на улице такое чудесное утро! Зачем? Для чего?- А гостям-то чего переживать? Ты же решил все их проблемы!Прыснув от смеха, кот вклинился в разговор.- Решил проблемы? Анюта! Я даже не представляю, какой сюрприз от Александра их теперь ждёт! Но уверен, что будет очень весело!- Весело, - согласился шаман, - Марина того и гляди взлетит под потолок от раздутого самомнения. Я хочу назначить ей на недельку лечебную терапию по уходу за бездомными. Это её неплохо встряхнёт! А Витю с сыном думаю отправить в тренажёрный зал. Может, хоть так они вспомнят, что они - мужчины, что у них есть гордость и сила.- Не пойдёт Витя, - покачал головой кот, - ему под каблуком уютно и думать не надо.- Тогда увы! Насильно не спасёшь, - развёл руками шаман, - того кто сам спастись не хочет.- А скажи, Саша, Почему Григорий не убил этого полоумного демона - учёного? – поинтересовалась Аня, крутя в воздухе перед собой несколько фонтанчиков пыли.- Сложно убить убийцу, мой друг. Сложно, потому что ты его не убьёшь, а лишь заменишь собой. Убийство зла - это не выход.- А что же тогда выход? В данной конкретной ситуации? - передразнила кота Аня.- Обезопасить врага - это выход. Что Григорий и сделал. Он нейтрализовал зло, сам избежав зла.- Вот об этом я и говорил вечером: что цель оправдывает средства, только если цель - спасение души. Да и то не всегда, а уж во всех других случаях средства надо выбирать не менее тщательно, чем друзей. Ведь хоть у Иуды друзья и были безгрешны, но у них-то друг был Иудой! - скаламбурив, кот довольно зажмурился и подставил пушистую мордашку первым утренним лучам.Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман кот демон призыв цель и средства

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