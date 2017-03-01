В тайне от мира. Глава 12. "Прошлое: Ева". Эпилог– Ив, ты как ?
– Я же просила... Нормально, немного страшно.
– Ладно. Извини меня за все. Сначала я принимал тебя за эксперимент, но потом понял... Ты мне как дочь.
– Почему именно ? - уже стала плакать она. - За что? Как вы узнали, что именно я?!
– Нам просто пришел наказ свыше. Мы не знали, чем это закончится.
– Вы... убили мою семью. Вы врали мне, что дадите свободу. Вы все врали!
– Не все, я дам тебе свободу, Ева. Обязательно...
– Хватит врать! Просто хватит. Мне не десять лет, чтобы в это верить. Я уже 40 лет живу в этом грёбаном аду.
И доктор пошел.
Так закончился еще один "еженедельный разговор". Сколько лет она уже жила в этих... лабораториях. Общалась она только с этим доктором. У неё не было подруг. Не было друзей вообще. Она так думала. Она не знала, что скоро её ждет "переезд".
Девушка спокойно дремала. Как внезапно все встряхнуло. Ева быстро встала с постели.
– Что это делается ? - слегка испуганным голосом сказала она.
– Убегай от... - послышалась автоматная очередь.
– Нет, - сказал грубый мужской голос. - Никуда... Да. Гы-гы-гы.
Вдруг дверь слегка открылась, и влетела шашка с слезоточивым газом. Ева потеряла сознание.
Грузовик ехал по не очень ровной дороге. Из-за тряски девушка проснулась.
– Что... Что? Где я?! - начала она, лихорадочно оборачиваясь. - Куда вы меня везете?!
– Замолчи! - сказал водитель и ударил её электрошокером.
Она упала словно тряпичная кукла и опять потеряла сознание.
Когда Ева проснулась, фургон уже стоял. Вдали слышался разговор, девушка решила подслушать.
– Спасибо за то, что вытащили её, - сказал до боли знакомый голос. - Теперь откройте фургон.
– Нет, - сказал другой, немного тоньше голос. - С ней мы выиграем войну.
– Но... ты же обещал...
– Упс... Я соврал, - он закончил и засмеялся. - Его отведите в тюрьму, а её в камеру.
Ева отскочила. В тот же миг влетела шашка с газом, и она потеряла сознание...
– Хватит... - уже начала говорить проснувшаяся девчонка. - Хватит так делать.
Конечно. Её голова жутко болела. Многое изменилось за один день.
Она медленно встала, держать за голову. Она посмотрела по сторонам. Бетонные стены, пол, потолок. Навесная кровать (как в тюрьмах). И небольшой железный столик. Еще была железная дверь с окошком. Ева испугалась. Неужели она товар? И теперь будет бесконечно работа... И продажи...
Но нет, такого не было. Её и не собирались перепродавать. Над ней просто собирались ставить ряд экспериментов, и от этого легче не становилось.
И она решила убежать, пользуясь проверенным методом, "ударь и беги". Ева ударила охранника забрала ключи и убежала.
Дальше информация отсутствует.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:23
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:23 by Андрей ГневушПросмотров: 20Комментарии: 0
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