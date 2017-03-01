В тайне от мира. Глава 12. "Прошлое: Ева". Эпилог

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:23

Причина: Стилистика автора сохранена

Андрей Гневуш Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:23 by

– Ив, ты как ?– Я же просила... Нормально, немного страшно.– Ладно. Извини меня за все. Сначала я принимал тебя за эксперимент, но потом понял... Ты мне как дочь.– Почему именно ? - уже стала плакать она. - За что? Как вы узнали, что именно я?!– Нам просто пришел наказ свыше. Мы не знали, чем это закончится.– Вы... убили мою семью. Вы врали мне, что дадите свободу. Вы все врали!– Не все, я дам тебе свободу, Ева. Обязательно...– Хватит врать! Просто хватит. Мне не десять лет, чтобы в это верить. Я уже 40 лет живу в этом грёбаном аду.И доктор пошел.Так закончился еще один "еженедельный разговор". Сколько лет она уже жила в этих... лабораториях. Общалась она только с этим доктором. У неё не было подруг. Не было друзей вообще. Она так думала. Она не знала, что скоро её ждет "переезд".Девушка спокойно дремала. Как внезапно все встряхнуло. Ева быстро встала с постели.– Что это делается ? - слегка испуганным голосом сказала она.– Убегай от... - послышалась автоматная очередь.– Нет, - сказал грубый мужской голос. - Никуда... Да. Гы-гы-гы.Вдруг дверь слегка открылась, и влетела шашка с слезоточивым газом. Ева потеряла сознание.Грузовик ехал по не очень ровной дороге. Из-за тряски девушка проснулась.– Что... Что? Где я?! - начала она, лихорадочно оборачиваясь. - Куда вы меня везете?!– Замолчи! - сказал водитель и ударил её электрошокером.Она упала словно тряпичная кукла и опять потеряла сознание.Когда Ева проснулась, фургон уже стоял. Вдали слышался разговор, девушка решила подслушать.– Спасибо за то, что вытащили её, - сказал до боли знакомый голос. - Теперь откройте фургон.– Нет, - сказал другой, немного тоньше голос. - С ней мы выиграем войну.– Но... ты же обещал...– Упс... Я соврал, - он закончил и засмеялся. - Его отведите в тюрьму, а её в камеру.Ева отскочила. В тот же миг влетела шашка с газом, и она потеряла сознание...– Хватит... - уже начала говорить проснувшаяся девчонка. - Хватит так делать.Конечно. Её голова жутко болела. Многое изменилось за один день.Она медленно встала, держать за голову. Она посмотрела по сторонам. Бетонные стены, пол, потолок. Навесная кровать (как в тюрьмах). И небольшой железный столик. Еще была железная дверь с окошком. Ева испугалась. Неужели она товар? И теперь будет бесконечно работа... И продажи...Но нет, такого не было. Её и не собирались перепродавать. Над ней просто собирались ставить ряд экспериментов, и от этого легче не становилось.И она решила убежать, пользуясь проверенным методом, "ударь и беги". Ева ударила охранника забрала ключи и убежала.Дальше информация отсутствует.

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