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Творческие истории

Первая любовь

С Вовкой я познакомилась в шестнадцать лет. Симпатичный был, стеснительный и нерешительный. Я сразу обратила на него внимание, но оказался он не так уж и прост, потому мне пришлось завоевывать его сердце. Девушкой я была всегда целеустремленной и, конечно же, добилась своего.

Через месяц он предложил мне свою дружбу. Любовь была взаимной и первой для каждого из нас. Я была у него первой женщиной, он у меня первым мужчиной. Расстались мы через полтора года.
Друзья Вовы всегда говорили ему, что я - далеко не последняя, нужно идти дальше. Я очень тяжело переживала этот период - около пяти лет. Он мне постоянно снился, я всегда о нём думала.
На протяжении восемнадцати лет мы периодически встречались - то случайно, то он намеренно приходил ко мне в гости, когда я уже была замужем и имела двухлетнюю дочурку. Потом я родила сына, но семейная жизнь моя так и не сложилась.

Родители Вовки всегда меня любили и помнили. Когда я встретила его отца, он узнал меня, и мы проговорили около часа. Я узнала, что Вова неблагополучно был женат, скитается, в жизни не определился.
Я решила позвонить ему и встретиться, поговорить, узнать о нём побольше.

Он приехал ко мне через неделю. Конечно, у нас завязались отношения, но опять продлились полтора года.
Самое сложное было - это принять его неопределенность. Он, что тогда не понимал, чего хочет, что сейчас, спустя восемнадцать лет, ничего не изменилось. Мне было тяжело его любить - семья для него была далеко не на первом месте, но я любила и ждала.

Когда мы вновь расстались, я думала о нём каждую минуту, но понимала, что просто теряю время - ничего не получится. Но сердце не понимало.
Я долгое время не отвечала на его звонки и сообщения, пока он не изменил номер и не позвонил. И вновь всё началось. Я сдалась после трехмесячных ухаживаний. Решила вести себя нейтрально: не говорить о любви, не вспоминать прошлые обиды, не говорить о будущем. Жить здесь и сейчас! Но... он умер через три месяца после наших встреч. Он работал строителем и, неудачно упав на голову, скончался в реанимации почти через четыре дня от тяжелой черепно-мозговой травмы. Он умер в день нашего знакомства.

И он вновь оказался первым, которого я хоронила в своей жизни. Невыносимо осознать, что человека, которого любила двадцать один год, больше нет.
Но через несколько дней после похорон произошло следующее:
Я проснулась в три часа ночи от грохота упавшей полочки в ванной. Сердце стало бешено колотиться. Для меня было это самым страшным, так как уснуть удавалось очень тяжело.
Решила пойти покурить, но подумала, что надо успокоиться и поберечь уже себя. И вдруг я почувствовала возле своей головы шум (как будто шаровая молния). Почувствовала тёплое прикосновение к носу и губам, почувствовала, как моё тело поднимается и опускается от кровати сантиметров на десять. Сердце колотилось, но мне показалось, что это был мой любимый Вовчик.
Его отец предупреждал меня, что он придёт, главное, чтобы я не боялась.

Я взяла себя в руки и решила повернуться, чтобы посмотреть на него. Что-то подняло меня, чтобы я села, и я открыла глаза. Перед собой я увидела шар размером с голову, и он был по консистенции похож на желе, такой прозрачный сгусток.
Я произнесла:
- Вова, я люблю тебя.
Он поднял меня с кровати, я хотела пойти ногами, но не почувствовал под ними пол. Я парила по воздуху в сторону зала. "Проходя" мимо большого зеркала в прихожей, я посмотрела на себя и увидела, что мои ноги действительно просто висят.

Он усадил меня на диван и предстал передо мной в своём облике. Такой же красивый, гладковыбритый. Я обняла его крепко и стала трогать голову (в гробу были видны его повреждения), а голова была ровной, как будто бы ничего не случилось. Сказала, что люблю его, он ответил: "Я тоже!". Он всегда так говорил.
Спросила, как ему там, сказала, что скучаю, чтобы он приходил ко мне чаще. Он сказал, что ему здесь долго быть нельзя, что он и так отпросился. Улыбнулся и исчез.

С тех пор жду его каждую ночь, но постоянно испытываю страх, заходя в темную квартиру.
Что это было? Я схожу с ума? Мне мало кто верит, но я знаю, что это был не сон. Помогите разобраться в своих мыслях. Почему столько совпадений? Первая любовь, первый мужчина, умер в день нашего знакомства. Может, я сама себе всего напридумала и просто ищу объяснения тому, что явилось просто совпадением? А может, он был моей судьбой, и теперь я буду одинокой?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:53
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел
Сегодня, 13:07 by Kris80Просмотров: 86Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Первая любовь обман смерть призрак полет авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:10
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2881|0)
Публикаций: 268
Комментариев: 1 670
Заметила, что раз в пятилетку сюда публикуют свои истории женщины-разведенки, пропихивая своих первых оболтусов в ИЖ (никого не хочу обидеть), причем - история первая обычно и последняя, сюжет ее везде одинаков и банален. Потом дамы на сайте больше не появляются.
Фиг знает, конечно, с чем это связано, но такое дело есть.
Для творческих плюсану.
Хорошая выдуманная "мыльная опера" о любви.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Калина74
Сегодня, 18:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (172|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 469
Художественно обработанная история о любви наивной девушки к вампиру-неудачнику. Девочки, радоваться надо, если такой ромео от вас уходит, и чем раньше это произойдёт, тем лучше. И забыть о нём раз навсегда и жить полной жизнью, и если уж связывать свою судьбу с кем-то, то чтобы он вас любил и радовал. А тут - ну что ж такое-то! Он её мучил при жизни, так теперь ещё и издевается после своей смерти, а она позволяет себя истязать и считает это любовью (((
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 18:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (737|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 722
Есть такие женщины, в своих "страданиях" находят удовольствие, ну вот одна из них ГГ. Страдает и сама себе нравится. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:11
0
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Репутация: (140|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 663
Цитата: Tigger power
Есть такие женщины, в своих "страданиях" находят удовольствие, ну вот одна из них ГГ. Страдает и сама себе нравится. +

Лишь бы не спивалась
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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