Первая любовь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:53

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел

Kris80 Просмотров: 86 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 13:07 by

С Вовкой я познакомилась в шестнадцать лет. Симпатичный был, стеснительный и нерешительный. Я сразу обратила на него внимание, но оказался он не так уж и прост, потому мне пришлось завоевывать его сердце. Девушкой я была всегда целеустремленной и, конечно же, добилась своего.Через месяц он предложил мне свою дружбу. Любовь была взаимной и первой для каждого из нас. Я была у него первой женщиной, он у меня первым мужчиной. Расстались мы через полтора года.Друзья Вовы всегда говорили ему, что я - далеко не последняя, нужно идти дальше. Я очень тяжело переживала этот период - около пяти лет. Он мне постоянно снился, я всегда о нём думала.На протяжении восемнадцати лет мы периодически встречались - то случайно, то он намеренно приходил ко мне в гости, когда я уже была замужем и имела двухлетнюю дочурку. Потом я родила сына, но семейная жизнь моя так и не сложилась.Родители Вовки всегда меня любили и помнили. Когда я встретила его отца, он узнал меня, и мы проговорили около часа. Я узнала, что Вова неблагополучно был женат, скитается, в жизни не определился.Я решила позвонить ему и встретиться, поговорить, узнать о нём побольше.Он приехал ко мне через неделю. Конечно, у нас завязались отношения, но опять продлились полтора года.Самое сложное было - это принять его неопределенность. Он, что тогда не понимал, чего хочет, что сейчас, спустя восемнадцать лет, ничего не изменилось. Мне было тяжело его любить - семья для него была далеко не на первом месте, но я любила и ждала.Когда мы вновь расстались, я думала о нём каждую минуту, но понимала, что просто теряю время - ничего не получится. Но сердце не понимало.Я долгое время не отвечала на его звонки и сообщения, пока он не изменил номер и не позвонил. И вновь всё началось. Я сдалась после трехмесячных ухаживаний. Решила вести себя нейтрально: не говорить о любви, не вспоминать прошлые обиды, не говорить о будущем. Жить здесь и сейчас! Но... он умер через три месяца после наших встреч. Он работал строителем и, неудачно упав на голову, скончался в реанимации почти через четыре дня от тяжелой черепно-мозговой травмы. Он умер в день нашего знакомства.И он вновь оказался первым, которого я хоронила в своей жизни. Невыносимо осознать, что человека, которого любила двадцать один год, больше нет.Но через несколько дней после похорон произошло следующее:Я проснулась в три часа ночи от грохота упавшей полочки в ванной. Сердце стало бешено колотиться. Для меня было это самым страшным, так как уснуть удавалось очень тяжело.Решила пойти покурить, но подумала, что надо успокоиться и поберечь уже себя. И вдруг я почувствовала возле своей головы шум (как будто шаровая молния). Почувствовала тёплое прикосновение к носу и губам, почувствовала, как моё тело поднимается и опускается от кровати сантиметров на десять. Сердце колотилось, но мне показалось, что это был мой любимый Вовчик.Его отец предупреждал меня, что он придёт, главное, чтобы я не боялась.Я взяла себя в руки и решила повернуться, чтобы посмотреть на него. Что-то подняло меня, чтобы я села, и я открыла глаза. Перед собой я увидела шар размером с голову, и он был по консистенции похож на желе, такой прозрачный сгусток.Я произнесла:- Вова, я люблю тебя.Он поднял меня с кровати, я хотела пойти ногами, но не почувствовал под ними пол. Я парила по воздуху в сторону зала. "Проходя" мимо большого зеркала в прихожей, я посмотрела на себя и увидела, что мои ноги действительно просто висят.Он усадил меня на диван и предстал передо мной в своём облике. Такой же красивый, гладковыбритый. Я обняла его крепко и стала трогать голову (в гробу были видны его повреждения), а голова была ровной, как будто бы ничего не случилось. Сказала, что люблю его, он ответил: "Я тоже!". Он всегда так говорил.Спросила, как ему там, сказала, что скучаю, чтобы он приходил ко мне чаще. Он сказал, что ему здесь долго быть нельзя, что он и так отпросился. Улыбнулся и исчез.С тех пор жду его каждую ночь, но постоянно испытываю страх, заходя в темную квартиру.Что это было? Я схожу с ума? Мне мало кто верит, но я знаю, что это был не сон. Помогите разобраться в своих мыслях. Почему столько совпадений? Первая любовь, первый мужчина, умер в день нашего знакомства. Может, я сама себе всего напридумала и просто ищу объяснения тому, что явилось просто совпадением? А может, он был моей судьбой, и теперь я буду одинокой?

Ключевые слова: Первая любовь обман смерть призрак полет авторская история

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