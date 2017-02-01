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Творческие истории

Парикмахерша

Расскажу историю, которая недавно потрясла меня и мою дочь Василису. Что называется – удивительное рядом. Моя дочь почти два года дружит с парнем, зовут его Гена. И он себя позиционирует как крутого экстрасенса. Мол, я мог бы поучаствовать в «Битве экстрасенсов». И пользуюсь известностью среди бизнесменов - стабильно выполняю заказы на изгнание полтергейстов, снятие порчи и изготовление амулетов защиты. И хорошие деньги за это получаю. Правда, берёт он их не сразу, а лишь спустя месяц - когда человек или фирма полностью убеждается в успехе этого дела. Дочь всегда относилась к этим рассказам скептически, поскольку ни разу не сталкивалась с ситуацией, в которой бы это проявилось. Типа – одно хвастовство. Тем более, внешне он производит впечатление довольно рядовое. Не мистическое, так сказать. А тут на днях случились события, которые в корне изменили её мнение. Причиной стали события, происшедшие с её подругой Кирой. Кира уже пару лет замужем и у них с Мишей просто идеальный брак – муж её обожает, она его тоже, отношения у них замечательные, зарабатывают оба хорошо, с недавних пор они подумывают о рождении ребёнка. И вообще, она светлый и добрый человек, который всем сочувствует. Миша такой же. Но с некоторых пор её Миша просто перестал спать. А если и засыпал, то вскоре просыпался, весь дрожа. Выглядел он ужасно, замкнулся в себе, почти не разговаривал с женой. Кира пыталась выяснить причину, но он ничего не говорил. Мол, просто плохо спит, наверное, переутомился. А на днях в три часа ночи Миша вскочил с постели и стал так орать, что разбудил весь дом и, как оказалось, начисто сорвал себе голос. Глаза безумные, покрылся потом, бледный, трясётся весь. Кира поначалу пыталась его успокоить, а потом, в испуге, и сама стала кричать как ненормальная. С трудом Миша пришёл в себя и только тогда признался: вот уже неделю его мучают кошмары. Даже наяву кажется, что какая-то страшная сущность проникает в их квартиру и пытается на него напасть. А сейчас она влетела в окно и, назвав себя почему-то автомехаником Мокупом, напала на него и хотела разодрать на куски. Мише, проявив невероятное геройство, удалось схватить Мокупа и выкинуть его обратно в окно. Он огромен, зубаст, волосат, с рогами и когтистыми лапами. А днём это чудище выглядит как противное полупрозрачное облако, прячущееся по углам и излучающее ужас. В итоге Кира и Миша не спали до утра. Обоим было так страшно, что они готовы были сбежать из квартиры. Но куда? Родственников в этом городе у них не было. Друзей в такое время неудобно пугать. Поэтому они пили кофе, пытаясь разговаривать о чём-то постороннем, и ждали утра. И в 7 часов, едва рассвело, они рванули на работу. Оба не знали, как же им быть дальше. Возвращаться в квартиру они не хотели ни за что. Но и выйдя из дома они столкнулись с новыми потрясениями. Родители недавно подарили Мише машину, на которой он ездил всего пару месяцев. И едва Миша открыл багажник, как оттуда выскочила здоровенная чёрная крыса. Нырнув под машину, она будто испарилась. У Киры началась истерика, Миша едва не потерял сознание. А когда они сели в машину и попытались тронуться, то вместо задней скорости в машине включилась передняя и они чуть не въехали в стоящую впереди машину. Тормоза совершенно не работали. Миша собрался с духом и попытался ещё раз – снова задняя скорость не включилась, а до впередистоящей машины осталось несколько сантиметров. И только с третьей попытки им удалось уехать. Они были в прострации. Что делать дальше? Может, заново освятить квартиру? Хотя они это уже сделали полгода назад. Но поможет ли? И как там пока жить? Кира в тот же день поделилась своей бедой с подругой, моей дочерью. А та, вспомнив о похвальбе Гены, обнадёжила её и позвонила ему. Мол, надо помочь, иначе люди с ума сойдут. Гена согласился не сразу, сказал – у них нет таких денег, сколько это стоит. Но потом, всё же, согласился. Сказал – берусь только потому, что это твоя подруга. Мол, он на днях изгонял подобную сущность из большого магазина, где полтергейст крушил полки, и сейчас ещё не совсем пришёл в себя, не восстановился энергетически. Причём, даже не спрашивал, что же у подруги произошло. А дочь суть событий ему не рассказывала, собираясь пояснить при личной встрече. Ну, или Кира или Миша разъяснят, они же лично там присутствовали. Просто сказала ему, что они не могут спать и что в квартире что-то завелось. У Гены рабочий день был до 20 часов и он пообещал подъехать на такси. До этого времени Кира с Мишей в свой дом зайти не решились. Миша, вернувшись с работы первым, ходил у подъезда, поджидая Киру. А у Киры вдруг появилась на работе масса срочных дел и она просидела там до 19 часов. Боялась и собиралась с духом, не в силах приблизиться к дому. Когда они с Мишей всё же встретились у своего подъезда, то и вместе не решились подняться в квартиру. Придумали себе дело - мол, скоро приедут Василиса с Геной, надо купить им что-нибудь поесть, они же голодные после работы. И, выбрав самую дальнюю пиццерию, пошли туда пешком и долго выбирали эту пиццу. В общем, вернулись они ровно в то время, когда подъехали их потенциальные спасители. Гена выскочил из такси и, ничего не спрашивая, сразу ринулся к подъезду. Компания – за ним. Все стали подниматься по лестнице (дом без лифта), Кира с Мишей, как гостеприимные хозяева, даже пытались вести беседу на отвлечённые темы. Но Гена, не слушая их, перегнал всех и рванул наверх один. Только сказал: «Я на четвёртый! Он ждёт вас!» Кира с Мишей действительно жили на четвёртом этаже. Все побежали вслед за Геной. Добежав на нужный этаж Гена, не раздумывая, устремился к дверям их квартиры. Потребовал: «Открывайте скорее!» И вошёл первым. В прихожей он мгновенно зажёг какую-то палочку и вбежал в комнату, где и происходили неприятные события этой ночи. Крикнул остальным, закрывая за собой застеклённую дверь: «Оставайтесь на месте!» Через стекло было видно, как он сел в кресло и оттуда раздался его спокойный голос: «Ну, здравствуй. Кто ты? Чего ты хочешь?» В ответ, как всем показалось, раздалось некое бормотание. Спустя несколько минут, он громко крикнул: «У вас есть молоко? Налейте в блюдце и подсуньте в дверь!» Кира поспешно притащила блюдце с молоком и дверь снова захлопнулась. Дочь говорила мне, что видела нечто прозрачное, стоящее у застеклённой двери, и приняла это за ту самую сущность. Но Гена пояснил ей потом, что это было просто защитное поле, которое он поставил на границах комнаты – для безопасности присутствующих. Вскоре оттуда раздалось странное цоканье. Присмотревшись, они увидели, как Гена перебирает в руках свои амулеты, стукая их друг о друга. Все, дрожа, ждали. Но вот он вышел, держа в руках связку амулетов, и спокойно сказал: «Теперь можно и перекусить». И направился в кухню. Все робко потянулись за ним. На стол поставили пресловутую пиццу, включили чайник. Кира с Мишей есть совсем не могли, их бил мандраж. Василиса, из вежливости, осилила один кусочек, а Гена сосредоточенно съел остальную пиццу. Только приказал: «Вась, пощупай эти амулеты и выбери два самых тёплых». Василиса быстро нашла их. «А ты выбери из двух самый горячий!» - велел он Кире. Затем унёс его в комнату. «Этот амулет останется вам», - пояснил он. У всех после этого неожиданно полегчало на душе. Как будто туча, нависшая над их головами, рассеялась. А Гена вернулся и принялся за чай. Кира спросила его: «Можно я покурю? Я могу пройти на балкон?» «Да, в комнату уже можно заходить. И положи сигаретку рядом с блюдцем – для духа» «Его действительно зовут Мокуп?» - поинтересовался Миша. Гена усмехнулся: «Нет. Все духи лживы. Они никогда не называют своего истинного имени и могут назваться как угодно». Вскоре компания уже оживлённо беседовала. Гене пытались рассказать о том, что же происходило в квартире, но его это не интересовало. «Я всё знаю!» – отрезал он. «Может быть, мы ещё спустимся к машине? – предложила Кира. – С ней что-то не то. Крыса и...» «Нет, не надо! Я же говорю – я всё знаю. Причина здесь, в квартире. Кира, с кем ты говорила о своих личных делах неделю назад? Ведь именно с того момента всё началось? Кому ты хвалилась, как хорошо у тебя складывается семейная жизнь? И что вы хотите завести ребёнка. Никогда не делай этого! Ни с кем не делись тем хорошим, что у тебя есть!» «Но я ни с кем об этом не говорила!» - недоумевала та. «Говорила! И именно с женщиной хорошо тебе знакомой. Молоко – это была приманка отнятому у вас ребёнку, которого она увела из вашей квартиры». Кира в ужасе замерла, Миша стукнул кулаком по столу. «Вспоминай! – приказал он. – Я лично её придушу!» «Но я не знаю, о ком речь! – упиралась Кира. – Ни с кем я не делилась». «А на работе?» - предположила Василиса. «Нет! У меня там нет подруг!» Гена поднялся и прошёлся по квартире. Остальные потянулись за ним. «Это здесь! - заявил он. - Здесь есть её вещь! Она приходила сюда неделю назад!» «Сюда уже давно никто не приходил!» - воскликнули хором Миша и Кира. «Даже родственники?» «Нет». Гена остановился возле шкафа. «Здесь какая-то её вещь! - сказал он. – Но я не знаю, что это. Какая-то закладка. В общем – думай. Я недавно выполнил очень сложный заказ и сил у меня сейчас маловато. Сама вспоминай!» Кира нахмурила брови и вдруг воскликнула: «Но этого не может быть!» «Что? Кто? Ты вспомнила?» - зашумели все. А та, молча придвинув стул к шкафу, протянула руки и вытащила ноутбук. «Да, это оно! Чей это?» - выхватил его Гена. Миша зло пояснил: «Её парикмахерши! Я всегда говорил – не водись с ней, она мне не нравится! Паскуда! Тварь!» Как оказалось, Кира знакома с этой парикмахершей уже три года. И, считая её своей подругой, неделю назад, постригаясь, поделилась своими семейными планами. В дом эта мадам не была вхожа, поскольку Миша этого не хотел. Зато неделю назад она передала Мише вот этот самый ноутбук, попросив его отремонтировать, поскольку тот хорошо разбирался в электронике и иногда брал работу на дом. Чтобы подзаработать. Но позже выяснилось, что шнур от ноутбука парикмахерша отдать забыла. «Она обещала на днях сама сюда зайти к нам и занести его», - жалобно пояснила Кира. «Вот тут бы вам и был полный карачун! - усмехнулся Гена, откидывая крышку ноутбука. – Ну-ка, посмотрим, что за подарочек она вам преподнесла?» Но внутри ничего не было. Даже клочка бумаги. Тогда Гена приказал Мише полностью разобрать ноутбук. «Что-то там внутри есть! – бормотал он. – И не обязательно вещественное». Ноутбук был разобран, но и там ничего так и не нашлось. «Та-ак-с! – почесал макушку Гена. - Ну-ка, принесите сюда чистый лист бумаги и карандаш!» - приказал он. Гена поводил по частям ноутбука руками и, выбрав днище, приложил к его внутренней части лист и принялся чёркать по нему карандашом. «Здесь обязательно что-то есть! - приговаривал он. - Что-то интересное!» Когда лист был изрядно исчёркан, на нём проступили светлые контуры трёх рисунков: какая-то загогулина, домик и мышь. Гена показал их всем. «Дом! Крыса!» - воскликнула Кира. А Миша с недоумением повертел крышку в руках. «Но здесь же ничего не видно!» - воскликнул он. «Очевидно, нацарапано иголкой» - пояснил Гена. «И этого достаточно?» - удивилась Кира. «Ну, вы сами в этом убедились. Ещё чуть-чуть и ваша жизнь пошла бы под откос. Крыса в машине и демон Макуп это ещё мелочи». В комнате наступила тишина. Только части ноутбука валялись на столе, как осколки чьей-то жизни. «Хотите, я сделаю на этом ноутбуке обратку? Она получит всё то, что хотела сделать с вами!» - усмехнувшись, предложил Гена. Кира задумалась, Миша тоже нахмурился. Наконец, Кира тихо сказала: «Нет! Я этого не хочу! Пусть ей Бог сам вернёт то зло, которое она причинила нам. Если посчитает нужным». Миша, вздохнув, согласился: «Ну, мы ж не такие упыри, как она. Пусть живёт». «Как хотите, - пожал плечами Гена. – Я б не стал жалеть. Вспомните о ребёнке...Но выбор за вами». Василиса потихоньку спросила у Киры: «Твоя парикмахерша замужем? Есть дети?» «Нет и нет, - грустно отозвалась та. – Ей не везёт – так она говорила». «Хотела, чтобы за ваш счёт повезло?» Кира только вздохнула. «А как мне быть теперь с этим ноутбуком? - спросила она у Гены. – Выкинуть?» «Просто верни его ей, - ответил он. – Теперь он безопасен. Придумай что-нибудь». «Скажи – муж не смог с ним разобраться!» - велел Миша. «Хорошо», - виновато кивнула Кира. Денег Гена с них не взял. Только лишь Кира заикнулась: мол, нам надо поговорить наедине, как Гена прервал её. Сказал: «Я же говорил, что плату беру спустя месяц. И в том случае, если за это время события не повторятся. Или снова провожу ритуал изгнания». И усмехнулся: «Не волнуйтесь. Пока этого не пришлось делать ни разу». «Ой, как хорошо! – воскликнула Кира. – А то мы уже собирались приглашать в дом священника – заново квартиру освящать». «Ну что ж, дело хорошее! – согласился Гена. – Можете ещё и причаститься. Но не забудьте на исповеди сказать, что приглашали в дом колдуна. Так и скажите - колдуна». Присутствующие переглянулись. Они привыкли к более привычному слову – экстрасенс. Уходя, Гена велел налить в блюдце святой воды и поставить на том месте, где стояло молоко. Эту ночь Кира и Миша провели прекрасно – спали, как младенцы. И надеются, что так будет всегда. И в их жизни снова всё будет как прежде. А у Василисы появилась проблема – она не знает, как теперь относиться к Гене? До сих пор она его считала просто умным и порядочным человеком. А он действительно колдун, что ли? Не опасен ли он?


Автор: Инна.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:05
Сегодня, 17:57 by Сидоджи ОбыкновенныйПросмотров: 44Комментарии: 0
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Ключевые слова: порча Колдун изгнание

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