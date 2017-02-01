Про белого и пушистого зятя, или В гости к Бабе Яге

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:45

Valerian Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:26 by

Мы ехали, и ехали, и ехали часа четыре кряду, если не больше. А дождь все не прекращался, и не прекращался, и не прекращался. А Карина и не думала умолкать ни на минуту, комментируя все, что мы видели вдоль дороги.Вернее, видела это все она, я же был сосредоточен на дороге. Еще бы! Не хотелось съехать в кювет с мокрого асфальта. Нет, вы поймите меня правильно, может, кому-то его жена и надоела хуже горькой редьки, так, что одна дорога на тот свет. Но только не мне: женаты мы были всего неделю, и все еще было довольно непривычно и любопытно.Однако, дождь и голос Карины убаюкивали против моей воли, и, когда она довольно громко восхитилась чему-то, я даже подпрыгнул на месте и ударил по тормозам.- Смотри, смотри, смотри! - Карина приникла к стеклу, силясь разглядеть нечто за пеленой капель дождя, и даже не замечая, что от ее собственного дыхания стекло моментально запотело.- Что там? Не разглядела? - я хмыкнул и перевел взгляд на лобовуху, сквозь которую отчетливо был виден покосившийся деревянный домик.- Кажется, дом! - воскликнула Карина.- О, дом, - пробурчал я. – Это все? Это из-за этого нужно было так кричать?- Такой крутой дом, как из ужасов, может, посмотрим?Я вздохнул и многозначительно посмотрел на нее, а потом на мокрую дорогу за окном, а потом снова на нее. Карина поникла.- Ладно, ладно, я пошутила.Я удовлетворенно хмыкнул и повернул ключ в замке зажигания, но машина, вернее, Лада, никак не отреагировала.- Зашибись, - сказали мы хором.***Дождь не прекращался, Лада не заводилась, Карина психовала, я пытался исправить ситуацию. Гугл по запросу «Лада сломалась в дороге» выдавал только ссылки на новости столетней давности – о том, как кортеж Путина во главе с самим ВВП застрял по дороге в Хабаровск.К сожалению, или, может, к счастью, но мы ехали даже не в Хабаровск, а к незабвенной теще, на ее восхитительную дачу в самом центре какой-то дремучей тайги.И тут, на свою тупую голову, я додумался тонко пошутить о том, что машина отказывается везти меня в гости к Бабе Яге.Карина не осталась в долгу, возмущенно заявив, что это уж всяко лучше, чем ехать на встречу с моими родственниками, и что она не уверена, что еще хоть раз она захочет встретиться с ними лицом к лицу.- Особенно после того, что случилось на свадьбе, - добавила Карина после непродолжительной паузы.- На свадьбе, которую мы сыграли за их счет, - брякнул я.- Значит, мои родители ничего для этой свадьбы не сделали? – спросила Карина после уже зловещей паузы.- Нет, - не растерялся я, - Это именно они создали такое сокровище как ты.Карина пулей выскочила из машины и оглушительно шваркнула дверцей, успев крикнуть: «Мудак!».Заметьте, на тот момент о сокровище я говорил искренне.***Мы сидели на ступеньках веранды того самого злополучного дома, я курил, а моя обиженная жена пыталась «отклеить» от ног подол мокрого платья и обиженно сопела. Вернуться в машину она наотрез отказалась.Платье отлично клеилось к ногам, а вот разговор не клеился вообще никак.- Ладно, как хочешь, - сказал я напоследок. – Наступит вечер, замерзнешь, и вот куда ты пойдешь? В этой халупе ночевать останешься?- Вот и останусь!- Замерзнешь!- Вот и отлично!- Там будет много кусачих летучих мышей!- Ну и прекрасно!- Офигенно! – я хлопнул себя по коленям, поднимаясь на ноги. – Пойду что-то сделаю с машиной, пока ты одумаешься – авось починю.Но на подходе к дороге оказалось, что ключей от машины в кармане нет. Они могли быть в сумке, но сумка валялась на заднем сидении. На заднем сидении закрытой машины.- Карина! – я побежал в обратном направлении. – Ты не видела мои ключи?Вот только Карины на веранде уже не было.***Обнаружил я ее внутри этого покосившегося домика, а именно на кухне. Карина с невозмутимым видом ела что-то из ржавой жестяной банки.- Ты чего, с ума сошла, нельзя этого есть! – я не успел подбежать к жене, как она со все тем же равнодушным видом швырнула банку в окно.- Успокойся. Ну, как тебе дом?- Ты видела мои ключи?- Ты потерял ключи?- Да.- Успокойся, заночуем здесь. Как тебе дом?Я огляделся по сторонам.- Да ну, говно какое-то.- Тогда можешь ночевать на улице, я разрешаю.- Лучше на улице, чем здесь, с клопами и блохами! – я вытянул руку вверх и легонько постучал по низкому, провисшему, но чисто выбеленному потолку. – Да тут крыша вот-вот завалится!- Успокойся, здесь все, что могло завалиться, уже завалилось давным-давно.***Карина была права: в спальне второго этажа потолок действительно провалился, да так, что звездами можно было любоваться, а вот спальня на первом этаже ее устроила. Впрочем, за день я устал настолько, что не обратил внимания ни на внезапную готовность всегда требовательной Карины ночевать в таком месте, ни на не пойми откуда взявшийся чай в помутневших стаканах, ни на тот факт, что Карина где-то раздобыла постельное белье.После чая резко захотелось спать, и я уютно устроился в ногах своей хозяюшки.***Первое, что я осознал – это то, что мне холодно. Затем последовало осознание себя в некоем странном пространстве, пыльном и уютном одновременно. Я как будто вернулся в детство, в беззаботные времена, когда можно было играть в прятки сутками напролет, когда главной проблемой было то, что тебя могут загнать домой, и когда нет платежного средства круче листьев тополя. Ни тебе кредитов, ни работы, ни сложности людских взаимоотношений. Я довольно зажмурился и потянулся. Огляделся по сторонам, пытаясь понять, где это я.Несмотря на окружающую меня темноту, контуры предметов я различал четко. Они не таили в себе опасности, нет… Но в то же время, что-то было ой как не так.Походило на то, что я спал прямо на полу.Я попытался подняться со своей странной и холодной постели, для чего мне пришлось перевернуться на живот. Хотел привычно откинуть одеяло, но никакого одеяла не было.Я поднял голову, и ударился о нечто твердое, сверху на меня посыпалась пыль и какие-то мошки. Потолок, что ли, провис?!Я машинально потер ушибленную макушку… и почувствовал острую боль в ней и правом ухе. Да что за дела?!И только рассмотрев свою руку, я, наконец-то, все понял. Хотелось заорать от ужаса, заорать что есть мочи, чтобы разрушить этот идиотский сон, но у меня получилось только невнятно взвыть: вместо руки я увидел нечто продолговатое, когтистое, покрытое шерстью густо-черного цвета.- Проснулся? – послышался сиплый ото сна голос Карины. - А теперь брысь! Понадобишься - позову!***Как ни крути, а человек ко всему привыкает, даже если он и не человек уже вовсе.Сложно было только первый месяц, когда я не понимал, что теперь делать со своей жизнью. У нее свои плюсы, например, сниженный уровень ответственности, и свои минусы, например, то, что я теперь вижу свою тещу каждый день.Не то что бы она меня донимала, нет, пожалуй, мы даже улучшили отношения. Напрягает другое: я знаю, что она давно мертва. Эх, зря я был к ней зол, о мертвых либо хорошее, либо…Из раздумий меня вырвал шорох метрах в десяти от крыльца. Люди! Как давно я их здесь не видел…Их было двое, по виду – отец и сын-младшеклассник. Меня они не заметили, продолжая увлеченно продираться сквозь колючие кусты по направлению к раздолбанной веранде.- Попробуем заночевать здесь, значит, - с сомнением протянул отец мальчика, отгибая особо низкую ветку усохшей алычи. - Все же лучше, чем в чистом поле!- Пааап! Я нашел какие-то ключи! - закричал мальчик.Я и ухом не повел, продолжая греться в лучах закатного солнца.

Ключевые слова: Мистика Ведьма кот Заброшенный дом Зять теща

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