Таланты на продажу (продолжение-15)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:18 by

На крыше царствовал лёгкий ветерок. Здесь были его безраздельные владения. Впрочем, к незваным гостям он отнёсся вполне добродушно. Его ласковое прохладное дуновение освежило лица и несколько взбодрило уставшие после тяжёлого дня тела.Михаил поставил метлу пышной макушкой вверх, вопросительно посмотрел на девушку. Та деловито устроилась на черенке, сказала: «Садись, не бойся – не мы первые, не мы последние».- Лучше бы уж последние, - пробурчал мужчина и просунул между ног толстую деревянную палку.- Поехали, - вздохнула Света.В то же мгновение неведомая сила подхватила их тела и подняла в воздух. Михаил покрепче вцепился в гладкий черенок, покосился в сторону девушки. Та находилась слева от него. Она надвинула свою вязаную шапочку на брови, подняла воротник куртки. В её позе мужчина не заметил скованности или страха. Тело Светы было расслаблено, ноги свободно свисали вниз, пальцы рук без напряжения сжимали толстую палку. Она почувствовала взгляд Михаила, повернула к нему лицо, ободряюще улыбнулась.Направлять странные летательные механизмы не было никакой необходимости. Мётлы сами знали дорогу. Вначале они задрались черенками вверх и подняли своих пассажиров высоко над землёй. Затем выровнялись и понеслись куда-то на восток. Внизу промелькнули жилые городские кварталы, освещённые гирляндами уличных фонарей. Очень скоро дома остались где-то позади, а землю окутал беспросветный ночной мрак. Иногда он нарушался скудным светом каких-то посёлков и деревень. Они очень быстро проносились под ногами и терялись где-то позади.Вскоре, однако, всякий свет пропал, и мужчина с девушкой оказались в беспросветной темноте. Они неслись в абсолютной тишине, даже свист ветра куда-то исчез. Но вдруг, вдалеке, появилось слабое сияние. Оно стало шириться на глазах, а мётлы заметно сбавили скорость. Немного погодя их движение вообще замедлилось, а пассажиры обнаружили, что летят над высокой горой. Её склоны покрывал густой лес, а вершину венчала огромная поляна, освещённая горящими факелами.Мётлы сделали над поляной почётный круг, очень медленно подлетели к её центру и плавно приземлились на землю. Оставив своих пассажиров на твёрдой почве, своеобразные транспортные средства тут же взмыли в воздух и пропали с глаз.Света и Михаил оказались рядом с высоким помостом. На нём стояло роскошное кресло с массивными подлокотниками и широкой, высокой спинкой. Его скорее можно было назвать троном. Видимо, предназначался он для самого Дьявола. Для всей же остальной нечисти никаких сидячих мест предусмотрено не было, так как даже скамейки на помосте отсутствовали.- Видимо владыка преисподней будет сидеть в гордом одиночестве, - заметила девушка.Михаил согласно кивнул и огляделся по сторонам. Повсюду стояли высокие столбы, увенчанные факелами. Они освещали поляну ярким светом. Можно было различить каждый камушек, каждую травинку, каждый кустик. Вот только представителей нечистой силы прибывшие пассажиры не увидели. В этом загадочном месте они пребывали в полном одиночестве.Неожиданно раздался громкий свист. Совсем рядом с Михаилом и Светой пролетела на метле абсолютно голая девица с развевающимися по ветру рыжими волосами. Она приземлилась в отдалении, а метла тут же взмыла в воздух и исчезла.Не успели мужчина с девушкой прийти в себя от столь экзотического зрелища, как в хмурой ночи опять просвистело. На грешную земную твердь явилась ещё одна девица – такая же голая, но брюнетка.- Ведьмы слетаются на шабаш, - сухо заметила Света. – Они должны лететь в чём мать родила – такие вот у них правила.Тут раздался опять свист, потом опять. Очень скоро он слился в одну сплошную высокую ноту. Обнажённые представительницы слабого пола приземлялись среди столбов. Они неторопливой походкой подходили друг к другу, здоровались, объединялись в небольшие группы.Вскоре, однако, на поляну стали опускаться и мужские тела. Они также игнорировали одежды, зато их лица обрамляли небольшие бородки: курчавые, козлиные, густые и редкие, рыжие и чёрные. На многих головах торчали рожки.- Демоны, - пояснила девушка, - их ещё называют чертями – злые духи, короче.Обстановка на поляне заметно оживилась. То с одной, то с другой стороны стал раздаваться наипаскуднейший хохот, где-то завопили тонко и протяжно, кто-то захрюкал, а иные завизжали радостно и звонко – видимо встретили хороших знакомых.В воздухе просвистело множество крупных тел. С мётел сошли солидные господа с животиками. Пахло от них болотом и тиной, а длинные бороды и свисающие с голов до самых плеч патлы имели тёмно-зелёный цвет. Окружали их необыкновенной красоты дивы с длинными волнистыми волосами, полными грудями, огромными изумрудными глазами и рыбьими хвостами.- Водяные с русалками – ещё та публика. Сколько душ погубили, утащив на речное дно, сколько разбили мужских и юношеских сердец – и не счесть, - сказала Света, с интересом разглядывая русалок.На поляне собралось уже огромное количество всякой нечисти, но поток гостей не прекращался. Появились лешие – крепкие и статные мужики; прилетели упыри обоих полов; возникли оборотни – звероподобные сущности с мрачными глазами. Явились и домовые, но держались особняком, так как не считались они падшими духами, а имели статус только заблудших.Разноголосый хор голосов прервала козлиноподобная сущность. Она легко вспрыгнула на помост и затрубила в бараний рог. Завизжало всё вокруг, захохотало дико и непотребно, зарыдало жалобно и протяжно. Заколыхалось пламя факелов, заметались по земле причудливые тени. Стала нечисть плясать, кувыркаться да спариваться. Раздались охи да ахи, писки да вскрики, вопли животные. Огромный сгусток чёрной энергии взвился вверх, разлился по небу, завис над землёй. Заколебались столпы нравственности по всему миру, заворочалось в людских душах всё тёмное и порочное, забились тревожно сердца у праведников и радостно у грешников… Радение великого греха, одним словом…

Ключевые слова: Неведомая сила ночной мрак ведьмы слетаются на шабаш всё тёмное и порочное

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