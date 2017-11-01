Таланты на продажу (продолжение-12)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:24 by

Через пятнадцать минут Света и Михаил опять ехали в автобусе. В этот раз их путь лежал в другую часть города. Большая добротная высотка оказалась конечной целью их маршрута. В ней жила бывшая учительница девушки. Это была прекрасно образованная воспитанная интеллигентная дама, недавно отпраздновавшая своё сорокалетие.- Я очень переживаю за неё, - поделилась Света своими нехорошими предчувствиями с Михаилом. – Надежда Семёновна по-настоящему талантливый педагог. У неё дар воспитывать учеников, делать из них настоящих людей с твёрдыми нравственными убеждениями, широким кругозором и высокой культурой. Она прекрасно объясняет учебный материал, причём делает это всегда в очень доступной для понимания форме. Самые сложные вопросы становятся простыми и элементарными, а учёба превращается в приятное времяпровождение. Такое понятие как «грызть гранит науки» она заменила беззаботным купанием в море знаний. Дьявол обязательно придёт к ней. Этого человека он ни за что не оставит в покое.- А ты, Света, давно закончила школу? – с любопытством поинтересовался Михаил.- Я учусь в университете на втором курсе, - с нескрываемой гордостью ответила девушка.Пара зашла в просторный чистый подъезд – поднялась на лифте на восьмой этаж. На лестничной клетке находилось всего две квартиры. Дверь одной располагалась в глубине коридора – там царили тишина и безмятежность. До двери другой квартиры было всего несколько шагов. Из-за неё раздавались глухие удары тяжёлого рока.Михаил сразу направился в дальний угол, где балом правил мир и уют, но Света его окликнула:- Нам сюда, - указала она на железную дверь, за которой не было покоя, а властвовал хаос и безудержный рёв.Девушка с тревогой на лице нажала дверной звонок. Его жалобный писк, естественно, не смог пробиться сквозь мощную шумовую завесу. Дверь осталась неподвижной: к ней никто не спешил, не торопился открывать замок и впускать гостей.Михаил заколотил кулаками по железной поверхности. Удары стали громко отдаваться в окружающем пространстве и, в конце концов, победили мощную какофонию неистовой музыки. Дверь распахнулась. Перед взорами пришедших предстало уже довольно зрелое существо женского пола. Назвать его дамой язык не поворачивался, так как этот далёкий потомок ребра Адама явно испытывал неистощимую тягу к легкомысленной юности.Волосы на голове молодящейся дивы стояли торчком и имели сочный зелёный цвет. Впрочем, объективности ради надо отметить, что в причёске местами наблюдался и оранжевый отлив. Он удачно гармонировал с девственной зеленью и делал колер волос более оригинальным и самобытным.Лицо создания не отличалось первой свежестью, но вызывающе яркий макияж сглаживал явные недостатки и дефекты кожи. В то же время он не мог укрыть от внимательного глаза подлинный возраст, так как всемогущая зрелость уже изрядно поработала над внешностью, щедро плеснув ложку дёгтя на лоб, виски и шею.Тело необычного существа поражало пышностью форм. Всё это великолепие только слегка прикрывал воздушный коротенький халатик. Из-под него откровенно выглядывали толстые ляжки с мощными коленками. Широкие ступни были спрятаны в красные тапочки с жёлтыми помпонами.Михаил застыл с открытым ртом, глядя на столь экзотичную и необычную фигуру. На Свету же этот неповторимый образ произвёл самое удручающее впечатление. Девушка слабо ойкнула и сказала только одну фразу: «Не успели».- Привет, пацан, - очень деловито и энергично произнесла молодящаяся дива. Она мазнула взглядом по лицу девушки, усмехнулась и поинтересовалась: «Светка-кобыла, а ты-то что притащилась?»- Надежда Семёновна, извините меня – я не успела, - покаянно проговорила Света.- Знаешь куда меня поцелуй со своими извинениями, - осклабилась учительница. Затем приглашающе кивнула головой: «Ну заходите, раз припёрлись. Бутылку-то взяли?»- У нас нет бутылки, - хмуро заметил Михаил, понимая, что изменить уже ничего нельзя и лучше уйти отсюда поскорее.- Во люди, а, во люди! Все на халяву, все на халяву. Пои их, корми. Ладно, я богатая женщина – могу позволить себе угостить других. Но вы-то должны понимать, что идти в гости без бутылки просто неприлично. Ясно вам это или нет, в конце-то концов? Вот она – современная молодёжь!- Что будем делать? - Михаил посмотрел на Свету.- Я думаю, нужно применить ладанку. Настоящая Надежда Семёновна была бы мне благодарна за это, - жёстко и решительно сказала Света. Девушка шагнула через порог - оказалась в квартире, Михаил последовал за ней.Справа находилась распахнутая дверь в комнату. Именно оттуда и выливались звуковые волны. Сквозь их рёв слабо различался говор мужских голосов.Надежда Семёновна уверенно окунулась в эту грохочущую атмосферу. Звук вдруг исчез. Видимо молодящаяся дива выключила магнитофон. Вновь прибывшие гости облегчённо вздохнули и, последовав за хозяйкой квартиры, очутились в просторной зале. Здесь стоял стол, уставленный бутылками и закусками. Возле него сидело два молодых мужика уже в явном подпитии. Они уставились на вошедших наглыми глазами, оценивающе оглядели Свету с ног до головы.- Мужчины, - обратилась к ним Надежда Семёновна, - это мои друзья. Вот Светка-кобыла, а это её пацан. Налейте им по штрафной и не жадничайте - каждому по полному стакану.Один из мужиков с готовностью потянулся к бутылке с водкой. В два больших фужера забулькала бесцветная жидкость.- Не надо нам ничего наливать, - сказала Света, - мы пришли совсем по другому поводу.- По какому ещё другому, - заметил один из мужиков, - пей, тёлка, пока дают.- Да, - поддакнула Надежда Семёновна, - это неприлично отказывать вот так. Мы к вам с чистым сердцем, а вы кочевряжитесь.- Спасибо, не будем, - твёрдо произнёс Михаил. Мужики ему явно не понравились. Да и вся обстановка скорее напоминала притон, нежели место жительства заслуженной учительницы: чуткой, внимательной, воспитанной и одарённой, как охарактеризовала её Света. Дьявол здесь уже напакостил – процесс стал необратимым, поэтому нужно было скорее всё заканчивать и уходить.Света подошла к учительнице.- Надежда Семёновна, когда чёрный человек к вам приходил? – очень спокойно спросила она.- Что ещё за чёрный человек - знать такого не знаю.- Тот, кто купил у вас талант. Когда он здесь был?- Когда надо, тогда и был. А деньги я честно заработала. Ты с моё попаши с детьми сопливыми – вот тогда и зарься на такие бабки. А то пришла тут – когда приходил, да что купил, пить отказывается. Ишь, оторва. А ну, пацаны, влейте в неё фужер беленькой.Молодые мужики с готовностью встали. Их злобные глазки похотливо вспыхнули. Михаил поспешно сделал шаг вперёд, преграждая им путь к девушке. Он почувствовал, как ладанка слегка шевельнулась у него на груди. В то же мгновение, агрессивно настроенные личности обессилено сели на стулья. Фужер с водкой выпал у одного из них из рук. Он упал на пол. Жалобный звон известил о том, что стекло разбилось, а горячительная жидкость безвозвратно сгинула в половой пыли.Надежда Семёновна выругалась, хотела вскочить на ноги. Но неведомая тяжесть придавило её пышное тело к стулу. Молодящаяся дива дёрнулась, пытаясь оказать сопротивление чему-то могучему и непонятному. Это ей не удалось, только взгляд поймал сероватый мешочек. Он испускал слабое сияние и неуклонно приближался к её голове.Света со слезами на глазах прижала ладанку к зелёным волосам когда-то любимой учительницы. Плоть педагога с большим стажем вначале посерела, затем почернела. Она превратилась в пылевое облачко, которое медленно опало на красные тапочки с жёлтыми помпонами. Здесь оно совсем съёжилось и пропало, не оставив о себе никакого воспоминания. В комнате возник резкий запах ацетона, но очень быстро сменился на неповторимый аромат весеннего леса. Молодые мужики с наглыми глазами замерли в молчаливом ужасе, а Михаил быстро приблизился к ним вплотную, держа перед собой ладанку. Два мужских тела исчезли вслед за педагогом. Сделав дело, гости развернулись и вышли из опустевшей комнаты.На улице девушка дала волю чувствам и расплакалась. Мужчина её не успокаивал. Просто стоял рядом. Он понимал: нервы у Светы напряжены до предела - ей необходима разрядка. Именно слёзы и принесли облегчение измождённой психике. Они сняли стресс, благотворно подействовали на истерзанную душу, взбодрили весь организм.Затем они опять ехали в автобусе, шли пешком до дома Светы.- Понимаете, Михаил, - рассуждала девушка, - каждый из нас далёк от духовного совершенства. В любом человеке можно найти как светлые, так и тёмные тона. У одного душа светлее, у другого темнее. Сияющих нравственной чистотой людей можно пересчитать по пальца, также мало и тех, кто погрузился в беспросветный мрак. Белый цвет – это талант, данный нам богом. Чёрный – животные инстинкты. Они есть у любого из нас, но смешиваясь с духовной белизной – блекнут. Получаются соответствующие оттенки, характеризующие душевное богатство каждого. И вот у человека покупают талант. Забирают его из бренного тела. Что остаётся? Беспросветный мрак – чернота. Именно этого и добивается Дьявол. Он хочет превратить людей в похотливых животных. У них уже не будет души, а будет только звериная сущность, напрочь лишённая доброты, нежности, заботы о ближнем. Мы должны бороться до конца и победить эту нечисть!Проводив Свету и вернувшись домой, Михаил тут же лёг спать. Он ужасно устал за этот день. Ладанку мужчина опять повесил на гвоздик. Маленький сероватый мешочек уютно устроился уже на привычном для него месте. Он казался таким домашним, таким безобидным, таким неприметным, что невольно напрашивалась мысль – сможет ли он оказать достойное сопротивление Дьяволу.Этой ночью чёрный ворон очень низко кружил над площадями и улицами города. Его крылья почти касался крыш домов, а волны ужаса по-хозяйски плескались не только на дорогах и магистралях. Они неслышными струйками вливались в квартиры, просачивались в школы, детские сады, учреждения, промышленные предприятия, в казармы воинских частей. Страшная опасность нависла над миром, тревожно затихшим в ожидании рассвета.В маленькой церквушке молился старый священник. Он клал земные поклоны, его сухие губы молили Господа придать силы и стойкость тем, кто светел душой и чист сердцем. Смурные лики святых безмолвно взирали со стен на иссохшую фигуру. Уже ближе к утру из правого глаза Божьей матери выкатилась большая янтарная слеза. Первый лучик света, проникший под своды храма, отразился от настенной росписи и, упав в этот сгусток животворящей влаги, рассыпался на тысячу сияющих искр.

Ключевые слова: .Дьявол обязательно придёт хаос и безудержный рёв тысяча сияющих искр

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