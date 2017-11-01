Таланты на продажу (продолжение-11)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:09 by

Со Светой они встретились вечером возле домоуправления. Вид у девушки был уставший. Она целый день бегала по знакомым, предупреждала, что в любую минуту у любого из них в доме может появиться Дьявол. Такое заявление вызывало смех, иронию, а иногда и откровенные насмешки. Одни смотрели на неё весело и беспечно, другие хмуро и озлобленно.- У меня такое чувство, что уже половина тех, у кого я была, продали свои души. Мёртвые глаза, понимаешь, Михаил, - на меня смотрели мёртвые глаза. В них не было мысли, в них не было теплоты. В некоторых плескалась похоть и желание овладеть мною тут же в коридоре. А ведь раньше это были нормальные, адекватные люди: порядочные, воспитанные, сердечные. Ситуация гораздо хуже, чем мы думали.Михаил согласно кивнул. Он рассказал про утренний инцидент возле домоуправления, заколебался – говорить Свете про Марину или нет. Наконец решил, что это его личное дело. Девушке совсем ни к чему знать такие подробность из чужой жизни. С другой стороны, ему не терпелось сообщить об удивительных свойствах ладанки. Этот маленький мешочек очень сильно укрепил его дух, сделал спокойным, уверенным в себе.- Ты весь день носила талисман на груди? – спросил он Марину.- Я не снимала его ни разу. Верёвочка вначале сильно натёрла мне шею, но я обмотала вокруг неё мягкую тряпочку. Сейчас всё нормально.- У меня такая же история, - улыбнулся Михаил. – А какие-нибудь необычные свойства этого мешочка ты заметила?- Мне показалось, что некоторым людям становится плохо, когда они находятся возле меня. Они бледнеют, стараются тут же уйти или отойти подальше.- Ладанка даже может уничтожить нечистую силу, - не выдержал Михаил.- Ты уже пробовал?- Пробовал, правда невольно.- Расскажи.- Потом, Света. Сейчас давай займёмся нашими непосредственными делами. Я предлагаю зайти к одному моему хорошему знакомому и очень доброму человеку. Доброта – тоже талант, поэтому дьявол обязательно заглянет к Александру Андреевичу - это так его зовут. Я же называю просто Саша.Михаил со Светой проехали на автобусе две остановки, вышли на шумном проспекте, зашли во двор большого девятиэтажного здания.- Вот в этом подъезде. Они с женой живут на четвёртом этаже, - сказал Михаил, направляясь к тёмно-коричневой железной двери.Мужчина уже хотел нажать кнопку домофона, когда дверь распахнулась и на улицу выбежала молодая женщина. На ней надет был только домашний халат и тапочки на босу ногу. Она закрывала лицо руками и плакала навзрыд.- Таня, это ты – что случилось? – ошарашено спросил Михаил, узнав в женщине жену Александра Андреевича.- Миша! Ты к нам?- Да, я хотел зайти, поговорить, предупредить кое о чём.- Это ужасно. Его как будто подменили. Второй день длится этот кошмар. Вчера он напился пьяным и избил меня. Сегодня привёл с улицы какую-то размалёванную девку. Хотел закрыть меня в кладовке, но я вырвалась и убежала. И эти деньги! Всюду по квартире разбросаны пачки денег. Я не понимаю, что происходит. Мне кажется – я сошла с ума!Михаил посуровел лицом. В его глазах мелькнула боль.- Хорошо, я поднимусь. Вы, девушки, подождите меня здесь.- Я пойду с тобой, - Света отвела страдальческий взгляд от женщины, посмотрела на мужчину.- Он очень крупный человек. Под два метра ростом, - с сомнение в голосе произнёс Михаил.- На мне же ладанка.- Ну хорошо, пошли.Они поднялись на лифте на четвёртый этаж, вышли на лестничную клетку, остановились возле добротной деревянной двери, покрытой тёмной морилкой.Света приложила ухо к замочной скважине. Выпрямилась, сухо сказала: «Пьяный хохот».Михаил взялся за ручку, потянул дверь на себя. Та открылась. Александр Андреевич даже не удосужился запереть её на ключ, когда жена убежала из квартиры.Света с Михаилом зашли в прихожую, тихо прикрыли за собой дверь. Хохот уже прекратился. Из комнаты раздавались сладострастные женские вздохи и хриплое возбуждённое мужское дыхание.Михаил посмотрел на девушку.- Тебе ни к чему всё это видеть. Подожди здесь, я зайду один.Он шагнул вперёд, оказался в просторной зале. Его глазам предстала живописная сцена. Девица с крашенными белыми волосами расположилась на диване в чём мать родила, а огромное голое тело Александра Андреевича оседлало её сверху. Михаил помедлил пару секунд и кашлянул. Большая голова, увенчанная небольшой лысиной, повернулась на этот звук. На гостя уставились шальные серые глаза.- Миха, - пьяно взвизгнул хозяин квартиры, - ты, кобелина! Сейчас я кончу с этой шалавой, и ты ею займёшься.Крашеная девица согласно хрюкнула под огромной тушей. Её длинные голые ноги с красными пятками взмыли вверх и зафиксировались на могучих бёдрах обрабатывающего её самца.- Саша, прекрати немедленно, - твёрдым голосом произнёс Михаил. – Ты что творишь. Подумай о Тане. Она же на улице, раздетая, плачет.- Да пошла она, коза. Я стал богатым – ты понял! Весь мир мой, все бабы мои!Крашеная девица громко пискнула. Этим она видимо хотела выразить полное согласие с мнением своего кавалера. Но тяжёлая рука дала ей затрещину, и жрица любви жалобно заскулила, правда, быстро оправилась – опять заахала и заохала.Михаил подошёл почти вплотную к Александру Андреевичу. Он положил руку на совершающие колебательные движения плечо, но этим спровоцировал только гнев и агрессию.- Что ты меня хватаешь! Не хочешь нормально развлекаться – топай отсюда.- Это ты называешь нормально!?- А что плохого. Шалава классная – ишь как подмахивает.Михаил вдруг почувствовал, как у него на груди ожила ладанка. Мешочек едва заметно шевельнулся.- Ой, что-то плохо мне, - жалобно произнёс Александр Андреевич. Он прекратил свои скачки. Охнув, сполз с польщённой его комплиментом девицы. Попытался встать на ноги, но те задрожали, и мужчина сел на пол, прислонившись спиной к дивану.Жрица любви, оставшись без самца, кокетливо улыбнулась гостю, приглашающе развела ноги в стороны. Тот, не обращая на неё внимания, наклонился над Александром Андреевичем.- К тебе приходил чёрный человек?- Какой ещё чёрный человек?- Кто тебе дал деньги и за что?- Да иди ты. Деньги увидел, ишь глаза загорелись. Сейчас слюни потекут. Только не получишь ни копейки. Понял меня!- Дурак. Ты же погубил себя. Ты продал свой талант, и что с тобой стало.- Да, я продал талант, если то, что у меня было, можно назвать талантом. Я сейчас в тысячу раз счастливее, чем тогда. Полная свобода и раскованность. Никаких условностей, никаких чувств, никаких обязательств. Ты этого никогда не поймёшь.- А мы и не хотим этого понимать, - раздался за спиной Михаила голос Светы.Девушка стояла и смотрела на Александра Андреевича. Её глаза излучали жгучую ненависть к этому огромному голому человеку. Казалось, они сейчас прожгут мужчину насквозь. Но чуда не случилось. Хозяин квартиры остался цел и невредим. Он окинул Свету наглым, оценивающим взглядом и, борясь со слабостью, проворчал:- Я бы тебя с удовольствием поимел, крошка, если бы чувствовал себя получше.Ему явно не стоило говорить этих слов. Рука девушки скользнула за отворот куртки. На божий свет появилась ладанка. Два быстрых шага вперёд; сероватый мешочек прижался к голове сидящего на полу мужчины. Могучий талисман осветился слабым сиянием, а тело мужчины вдруг посерело, затем начало стремительно чернеть. По комнате распространился резкий запах ацетона. Большое голое тело стало на глазах усыхать. Оно становилось всё меньше и меньше, пока на полу не образовалась маленькая кучка пепла. Через мгновение пропала и она, а ладанка перестала сиять и опять стала невзрачным, сероватым мешочком.- А-а-а!!! – страшным голосом заорала крашеная девица. Она соскочила с дивана, похватала разбросанную одежду и метнулась из комнаты вон. Громко хлопнула входная дверь. В квартире наступила звенящая тишина.- Это был очень честный, добрый, мягкий и отзывчивый человек, - наконец тихим голосом произнёс Михаил. – Он любил животных, обожал свою жену. Сколько раз выручал меня деньгами, поддерживал морально, не давал скатиться на дно жизни. Это была огромная всепоглощающая доброта. Талантливая душа. Для меня – луч света в тёмном царстве.- Ладанка уничтожила не твоего друга. Она стёрла с лица земли ужасного монстра, в которого превратился Александр Андреевич, продав свой талант Дьяволу. Может он и деньги-то эти хотел получить, чтобы поддержать тебя, но видишь, как всё получилось, - очень грустно и устало сказала Света.Скрипнула дверь, в комнату робко заглянула Таня. Она окинула растерянным взглядом помещение, вопросительно уставилась на Михаила и Свету. Те переглянулись. Мужчина смущённо кашлянул и сказал:- Саши с нами больше нет.- Он куда-то ушёл? - слабым несчастным голосом спросила Таня.- Его вообще больше нет. Он никогда не появится в нашей жизни, - обречённо произнёс Михаил и тяжело вздохнул.- Вы знаете, Таня, - это к лучшему, - ободряюще улыбнулась Света, - ни о чём не спрашивайте, просто поверьте.- Хорошо, я вам верю. - Таня села на диван, смущённо улыбнулась. – Деньги тоже пропали. Я не вижу ни одной купюры.- Так и должно быть. Деньги ушли вместе со злом. Они его неотъемлемая часть. Забудьте о них. Счастья эти бумажки вам бы не принесли, - убеждённым, твёрдым голосом произнесла Света.

Ключевые слова: Дьявол талисман на груди гнев и агрессия зло

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