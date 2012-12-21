Отчет о конце света

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:40

Arhip Просмотров: 34 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 20:40 by

Отчет о КОНЦЕ СВЕТА«Майя оставили нам календарь, обрывающийся 21 декабря 2012 года. Именно тогда закончится великая пятитысячелетняя эпоха Ягуара и наступит конец мира.»21.12.2012 00 ч 15 мин. По Москве.Майя, значит, назвали дату Конца Света, а вот точное время не указали. Поэтому мне придется ждать целые сутки, что бы не пропустить это эпохальное событие. А что бы как-нибудь себя развлечь, буду писать этот отчет.Сперва, естественно, я как мог подготовился. Зарядил два фонаря, распаковал пачку свечей. Само определение «Конец Света» указывает на то, что когда он наступит, станет темно. Поэтому фонари и свечи просто необходимы. На всякий случай поставил новые батарейки в прибор ночного видения. Затем подумал и достал противогаз. На столе положил охотничий нож, а рядом возле стенки поставил бейсбольную биту. Зачем – сам не знаю, но чувствую, что понадобятся. Затем открыл бутылочку вискаря Blue Label и налил рюмку. Все-таки Конец Света не каждый день случается, и надо отметить его начало, а наливать в полной темноте очень неудобно. Затем установил на штатив фотоаппарат и проверил работоспособность видеокамеры – ведь надо обязательно заснять все происходящее и потом выложить в интернет. После всех приготовлений я сел за компьютер и стал ждать. Надеюсь, хоть на этот раз не обманут, как тогда, с запуском Большого Адронного Коллайдера. Я все ждал, что нас затянет в черную дыру или Земля развалится, но ничего такого не случилось. Я был разочарован даже сильнее, чем в двухтысячном году, когда обещали, что зависнут все компьютеры, а с неба станут падать самолеты.00 ч 25 мин.Вспомнил, что забыл зарядить мобильник. Срочно поставил на зарядку, так как когда НАЧНЕТСЯ, зарядить я его уже не смогу.00 ч 30 мин.Лазаю по форумам, смотрю что там пишут в регионах. У них пока не началось. Интересно, начнется сразу везде или постепенно будет добираться до нас?01 ч 10 минС закрытыми глазами пытаюсь схватить рюмку с вискарем. Что бы потом, в темноте, успеть ее быстро схватить и выпить. Поэтому отрабатываю моторику. Вроде неплохо получается01 ч 30 минСмотрю на рюмку и облизываюсь. Но пока не НАЧАЛОСЬ – нельзя. Поэтому открыл баклажку с пивом и разминаюсь им.03 ч 45 минВнезапно погас свет. Бесперебойник компьютера тоже пискнул и сдох! Началось! Отработанным движением беру рюмку и залпом выпиваю. При этом локтем другой руки спихиваю со стола пивную кружку. Жалко кружку. Хотя чего это я? Тут Конец Света начался, а я кружку жалею! Схватив фотоаппарат и камеру выскакиваю на балкон… Что-то тут не так. В домах напротив есть свет. В моем доме в окнах свет. Только у меня темно. Включаю фонарь, выхожу на лестничную клетку. Там тоже светло. Что такое? А, понятно. Вышибло пробки. Что за локальный Конец Света в моей квартире? Безобразие! Чиню пробки, возвращаюсь писать отчет.03 ч 50 минКружка уцелела. Налил пива. Налил виски. Сижу грустный.5 ч 00 минХочется спать.06 ч 00 минОчень хочется спать.07 ч 00 минНу просто невыносимо хочется спать!07 ч 20 минНу просто сил нету как спать хочется! Пойду приму душ – он взбодрит.07 ч 55 минТолько залез в душ и включил воду – тут же ТЕМНОТА! Неужели все же началось? Как не вовремя. Выскакиваю из душа. По всей квартире свет. Только в ванной не горит. Это даже не пробки. Просто лампочка перегорела. Лампочку вворачивать лень, принял душ при свете фонаря. Матеря Майя с их гороскопом… Э, простите, календарем; продолжаю писать отчет.12 ч 00 минУже полдня прошло. Сколько можно тянуть?15 ч 00 минНадо бы выйти в магазин – купить поесть, попить и покурить, но боюсь – вдруг только я выйду как все начнется? И я пропущу?17 ч 05 минВсе таки решаюсь на вылазку в магазин. Надо укомплектоваться, что бы Конец Света на улице не застал меня врасплох. Вешаю на одно плечо сумку с противогазом, на другое – сумку с ПНВ, на пояс – нож, фонарь в руках, на шею – камеру и фотик. Две сумки мешают, поэтому противогаз решаю одеть прямо на себя. Смотрюсь в зеркало. Нет, выгляжу немного подозрительно. Еще каски не хватает. После долгих раздумий снимаю с пояса нож, противогаз. Оставляю только сумку с прибором ночного видения, куда запихиваю еще и фонарик, и фотоаппарат, который прячу под куртку. Теперь уже более-менее. Правда, фотоаппарат под курткой создает впечатление, что у меня одна грудь больше другой, но это не страшно. Народ у нас ко всему привык. Долго думаю – брать с собой бейсбольную биту или нет и, в итоге, решаю ее оставить.19 ч 40 минВернулся из магазина. За время моего отсутствия ничего не произошло23 ч 45 минПятнадцать минут до начала следующего дня, а Конца Света так и нет. Хотя не стоит расслабляться. Эти всякие Концы Света, Армагеддоны и прочие Апокалипсисы специально тянут до последнего. Ждут, что бы людишки расслабились, а тут они как жахнут! Выпью вискаря и не буду расслабляться.22.12.2012 00 ч 15 мин.Все, баста. Так долгожданного Конца Света и не наступило. Я опечален. Остается только допить пиво с вискарем и лечь спать.Уважаемые Майя, если вы читаете эти строки, знайте – вы сволочи и уроды! Из-за вас я целые сутки не спал! НЕНАВИЖУ ВАС!!!Ничего, я сделаю свой календарь. С Блэкджеком и шлюхами.

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