Взломщик

Летяга Просмотров: 61 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:51 by

В прошлом году случилось в моей семье большое горе. Мать попала в аварию, чудом выжила, но получила страшные повреждения внутренних органов. Состояние её ухудшалось с каждым днём, а оплачивать лечение было ой как не просто. Единственным нашим шансом вернуть маму была операция, которая тогда стоила баснословных денег. Поэтому я вписывался на любое дело. И мешки таскал, и курьером подрабатывал.Последним моим местом работы стал торговый центр. Охрана в ночные смены. Работка непыльная, ходишь себе с фонариком шесть часов с ряду. Замки проверяешь, к шагам прислушиваешься. Бывает, светишь под кровати в отделе мебели и видишь там шайку дебилов с камерой в руках - сразу вызываешь ментов. Платили хорошо, честные деньги за честные шесть рабочих часов, ещё и скидки в фудкорте, как сотруднику, были. А дома потом отсыпаешься, дабы всего одну остановку метро ехать.Но не суждено мне было на этой работе надолго задержаться. Приключился со мною, понимаете, случай один, настолько странный, что я даже сам себе не верю. Обо всём по порядку.Это была самая обычная ночная смена. Ничего особенного - только крысы на кухне крохотного ресторанчика на первом этаже бегали резвее обычного. "Не моё дело", - думал я, нарезая по всему комплексу круг за кругом. Шёл третий или четвертый час ночи, как я обнаружил огромную лужу под дверью главного входа. Ну, думаю, мало ли что - уборщик пролил или ещё что-нибудь.А потом я заметил следы. Такие мокрые пятна на кафеле, которые тянулись аж через весь атриум. Ну, думаю, всё - проглядел засранца, сейчас ловить буду. И пошёл я по следам. И ведь странное дело - ни следов взлома, ни разбитых стёкол - просто лужа, просто следы. Жуть какая-то.Дошёл до магазина одежды. Опять двери закрыты, смотрю через витрину в зал - вроде пусто было. Стеллажи с одеждой, шапки-шляпки всякие разные, пальто и пиджаки висят себе. И тут тебе раз - высокий длинный силуэт пробегает между полок. У меня аж челюсть отвисла. Я давай доставать ключи, отпирать магазин, вваливаюсь внутрь, фонариком туда-сюда, слышу - что-то упало. Бегу вглубь магазина - на полу плечики валяются. Что за чудеса?Дальше - больше. Опять следы. Дохожу до примерочной. Думаю, ну неужто такой дурак, чтобы прямо здесь переодеваться? А следы берут и упираются в дверь кабинки. А внутри кабинки - пусто.Выбегаю обратно в атриум. И вижу на соседнем эскалаторе человека, в рваных шмотках каких-то, а воды с него льется - будто только вынырнул откуда-то. А в руках у засранца украденные шмотки из магазина!- Стой, скотина! - кричу я ему.А он молча посмотрел на меня и пошёл дальше, неспешно так, будто за покупками пришёл. Я за ним втопил, добежал до маленькой лавки со всякими безделушками. Ну знаете, накупят в Китае всякие фигурки, маски и кошельки, а потом продают втридорога. И там ворюга успел что-то прикарманить, опять мокрые следы, на этот раз - в туалет неподалёку. Иду по следам - и снова то же самое. Оборвались сразу за дверью. Стало действительно не по себе. Позвонил в полицию - так да так, вор проник, следов взлома никаких, сказали выезжаем. Вызвал товарищей, что парковку и прилегающие территории сторожат, по рации - тишина в ответ. Звоню на мобильные - тоже не отвечают. Я вообще парень не из пугливых, иначе бы по ночам по пустому торговому центру не гулял, но в тот момент перепугался ни на шутку.Я стал аккуратно, чуть ли не на цыпочках, с выключенным фонариком перемещаться между этажами, прислушиваясь к каждому шороху. Добрался до последнего этажа, где как раз был фудкорт и магазин компьютерной и прочей техники. И вот как раз оттуда, где-то в глубинах блендеров и системных блоков, заиграла музыка. Отперев двери, я зашёл внутрь.Я аккуратно пробирался между полками, приближаясь к источнику звука. Пробирался и молился, что электрошокер заряжен и что мне удастся подкрасться настолько близко, чтобы вырубить таинственного взломщика. И вот я вижу его: тощего, мокрого, весь плащ в заплатках и швах. Стоит и втыкает в плеер, неведомо как изъятый из-под стекла прилавка. Я долго думал, что он делает, пока до меня не дошло - он выбирал наушники.- Какая музыка вам нравится? - спросил он меня монотонно, даже не оборачиваясь.- Положил всё куда лежало, быстро! - я наставил на него электрошокер.Он развернулся ко мне. В полумраке я не мог разглядеть лица, но точно помню жуткие, отсвечивающие в темноте глаза. Как у кошки.- Я не вор. Я всё оплачу.- Так приходил бы не посреди ночи, а в рабочее время!Неизвестный тяжело вздохнул.- Для меня это затруднительно. Простите, что побеспокоил вас. Так какую музыку вы предпочитаете?Ещё ничего толком не догоняя, я ляпнул:- Разную. Что под настроение заходит, то и слушаю.- Вот как? А я вот джаз люблю. Мне дядя приносил пластинки Френка Синатры, когда я болел. Вы слушали когда-нибудь Синатру?- Нет, не люблю "старую" музыку.- То есть даже "Strangers In The Night" не слушали?- Ты - стрэнжер ин зе найт, приятель, - сказал я, медленно подходя к взломщику с электрошокером в руках.- Я выбираю себе наушники. Не знаете, какие лучше взять?- Не смогу подсказать. Я всё-таки охранник, а не консультант.- У вас вот какие наушники?- Я батины обычно беру. Такие знаешь, большие, с хорошим качеством звука, типа вот таких, - я показал на большую коробку, в которых красовались новые белые наушники от одной известной фирмы.- Отлично, тогда возьму их, - взломщик потянулся было к коробке, но я сделал резкий шаг вперёд, выставив шокер перед собой, - Я же сказал. Я всё оплачу.- И чем ты собираешься отплатить?- Вот этим.Неизвестный медленно приподнял стоящий у него в ногах потёртый чемодан, поставил перед собою на стойку кассы и распахнул его. Внутри чего только не было - и старые книжки и фотографии, тысячи зажигалок, бумажек и прочего самого разного. Он аккуратно вытащил из этой груды хлама маленькую резную шкатулку. После тихого щелчка шкатулка открылась.- Возьми то, что тебе так нужно.Я посмотрел внутрь шкатулки.- Так ведь там нет ни черта.- Не верь глазам.Я опустил руку в шкатулку, уже мысленно представляя, как мне сейчас переломает все пальцы или ещё что-нибудь в этом духе. Внутри оказался помятый билет, таких я никогда в жизни не видел. Бланк для имени и фамилии был пуст, а корешок вот-вот отвалится.- Когда за твоей матерью придёт Он, пусть мама воспользуется билетом, и тогда она вернётся. Обещаю тебе.- Погоди-ка, это же...И неизвестный исчез между стеллажей, а вместе с ним и всё украденное. "Потом скажешь мне "спасибо"!" - доносилось где-то вдалеке. Только захлопнулась стеклянная дверь, а за ней - опять никого. Скрылся, гондон. Я услышал, как в атриум начали ломиться полицейские, и пулей спустился к ним.Естественно, на утро начальство не поверило ни одному слову. На камерах не было видно никого, кроме меня, летевшего туда-сюда по торговому центру. Мне выписали штраф и выпнули обратно на дорогу безработицы. Ещё и заставили выплатить полную стоимость всего, что вынес взломщик: ботинки, штаны, футболка, маска какая-то, кофта и чёртовы наушники.Тем временем, матери становилось всё хуже. Врачи сказали - шансы с нашим уровнем медицины стремятся к нулю, нужна операция, причём срочно, и даже с операцией шансы пятьдесят на пятьдесят. Всей семьёй мы наскребли нужную для операции сумму.Пришёл день Д. Нам разрешили навестить маму перед операцией. И хоть надежда ещё была, это больше походило на проводы в мир иной. Под аккомпанемент мёртвой тишины маму повезли на операцию. Догнав медсестёр, я попросил положить рядом с ней тот самый билет, что передал мне незнакомец. Вы должны понять меня - отчаянию не было предела.Началась операция. Мы сидели, как на иголках, ожидая результатов. Час, два, три. Выходит врач. Сказал, что что-то пошло не так, объявил время смерти, выразил глубокие соболезнования.Так моя мать умерла на операционном столе.Я словами не мог передать, каким ударом это стало для всех нас. Моя бабушка, упав на колени, зарыдала, поднимая руки кверху, слов было не разобрать. Все остальные родственники, сквозь наворачивающиеся слёзы, пытались поднять её с пола. А я просто стоял и не мог поверить, что это случилось на самом деле.Но затем случилось странное. За врачом в кабинет влетела медсестра, вцепилась в него и утянула за собой в коридор. Мы все навострились.Через полчаса врач вернулся к нам. Он не мог связать и пары слов, и в общей атмосфере полной безнадеги его слова доносились до нас глухим эхом.Мама вернулась. Они не знают как, но она ожила. Все показатели у неё в норме, нет повреждений мозга, они дальше будут её обследовать ещё неделю или две. Это феномен. Они не могут поверить, что такое может произойти. Говорит, что это настоящее чудо.Маму выписали, счастью нашему не было конца и края, когда мы увидели её целой и невредимой. Она вышла на улицу и вздохнула полной грудью. Я начал расспрашивать её, что произошло, но мама ничего не могла сказать. Говорила, что шла куда-то на большом пароме, в тёмное, жуткое и холодное место, как большое подземелье. А когда прибыла, страшный старик увидел у неё в руках билет и сказал, чтобы отправлялась обратно. И тогда она вернулась, а билет оказался в халате одного из хирургов после операции. Я попросил её показать этот билет. Корешок у того был оторван, а графы имени и фамилии были заполнены на мою маму. Она ещё долго спрашивала, откуда он у меня, но разве она бы мне поверила?До сих пор мы держим этот билет между страниц семейного альбома, и я вспоминаю того таинственного ночного гостя, которого мне никогда уже не доведётся встретить и сказать ему:"Спасибо."Автор: Arkadie0plz.

Ключевые слова: Мама операция охранник мокрые следы наушники

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