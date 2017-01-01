Пьеса. Покайся, художник

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:46

Doominski.avi Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:46 by

Действующие лица:Данила Барский - 25 лет, в прошлом музыкант, ныне художник, живущий один.Алексей Виноградов - 26 лет, друг Барского, с которым играл в одной рок-группе, ныне музыкант.Модест - продавец.ЯМ - неизвестное существо.Действие происходит в квартире Барского. Небольшая комната, из мебели присутствует лишь лежащий на полу матрас, гитара, стереосистема, стопка картин, краска, чистое полотно.Барский и Виноградов.Барский сидит на полу, перед ним чистое полотно, он держит в руках кисточку и краску. Неподалёку стоит Виноградов.Барский. Рад тебе. Не забываешь ещё, за это спасибо.Виноградов. Не надейся даже, память крепка у меня. Пока что.Барский сделал пару мазков кисточкой, после положил её на пол вместе с краской и закурил.Барский. А ты изменился, серьёзнее стал. Как там в группе дела?Виноградов. Неплохо, записали три альбома, но знаешь, работа идёт неладно, хоть и выходит неплохо.Барский. Проблемы какие-то?Виноградов. Да это не так важно. Расскажи лучше, чем ты теперь занимаешься.Барский. Я с музыкой завязал. Теперь больше рисую. Вот недавно решил обратиться к сильнейшему из чувств. К страху. Видения меня посещают жуткие. Лишь живопись спасает.Виноградов. Я надеюсь, ты перестал принимать?Барский. Лет пять как перестал. Но всё равно жуть одолевает. Взгляни на мои недавние работы.Барский подходит к стопке картин и по очереди показывает.Барский. Вот, например, "Ночной гость". Я его видел ночью 2 дня назад.На картине изображено узколобое, вытянутое лицо с маленькими, красными глазами, широким ртом и словно надутым носом.Виноградов. Погоди, что значит видел? Во сне?Барский. Нет, в своей комнате ночью.Виноградов. Братан, сколько лет ты уже не работаешь и сидишь дома? С того самого момента, когда ушёл из группы?Барский. Чёрт, опять эта тема? Это вы меня выгнали, не забывайте это. И да, тех денег, которые вы мне перечисляете за первые два альбома, мне хватает. На улицу я выхожу редко. Но я доволен такой жизнью, знаешь ли.Минутное молчание. Барский докуривает сигарету.Виноградов. Ты рисуешь что-нибудь ещё, кроме мерзких тварей?Барский. Зачастую абстракции, иногда пейзажи.Виноградов. А музыка? Неужели не думал о сольнике? Или новую группу собрать?Барский. Мне это неинтересно больше.Виноградов тяжело выдохнул.Виноградов. Кстати, у тебя ведь скоро день рождения. Как праздновать собираешься?Барский. Никак, полагаю.Виноградов. Ну, это я так не оставлю. Мы с группой придём к тебе, так что готовься. Не впустишь нас - считай, мы на век в обиде на тебя.Барский. Я подумаю над этим.Виноградов направился к выходу, и, подойдя к двери, обернулся.Виноградов. Это большая потеря для нас. Ты думал об этом когда-нибудь? Ты словно мёртв.Виноградов уходит. Барский сидит на полу неподвижно несколько минут, потом засыпает.Барский и Модест.Громкий стук в дверь разбудил Барского. Он неохотно встал и открыл дверь. Перед ним стоит человек лет 40, очень худой, одет в не иначе как фетровый костюм Йозефа Бойса. В руках у него чёрный пакет.Барский. В чём дело?Модест. Здравствуйте, моё имя Модест. А вы - Данила Барский, я так понимаю?Барский. Ну да, а в чём дело-то?Модест. В общем, у меня к вам поистине гениальное предложение. Предлагаю обмен: ваша гитара - на мою картину.Барский. Гитару-то мне не жалко, но вот настолько ли хороша картина...Модест. Несомненно, вы как ценитель искусства, оцените это творение.Модест достаёт из пакета картину. На ней изображен труп Барского.Барский. Вы меня знаете? Что это вообще?Модест. Вы соглашаетесь на обмен?Барский. Нет! Это полная хрень, чувак.Модест. Ясно, значит, вы не любите искусство. Вы не ценитель.Модест бьёт Барского картиной по лицу. Барский падает на пол. На картину брызнула кровь.Барский. Твою... Совсем охренел?Модест. Ты предал искусство, погряз в безумии и очернил возвышенное.Барский. Но я художник!Модест. Раз так, то взгляни на то, что ты породил.Монстры на картинах Барского, как один, изменили взгляд и смотрят прямо на своего создателя.Барский. Чёрт, опять глюки.Модест. Нет, одними глюками тебе не отделаться. Теперь уже поздно.Слышно, как рвётся бумага. Твари оживают с картин, с криком разрывая полотна. Их взгляд остаётся неизменным.Барский. Убирайся отсюда! Мне плохо, галлюцинации...Модест и монстры окружают Барского, лежащего на полу.Модест. Внимание, господа! Вы свидетели великого события! Узрите, как безумец будет отмаливать свои грехи! Ведь он виноват перед искусством, что стало делом его жизни. Искусство нельзя предавать! Ведь оно выше самой жизни.Барский. Стойте, так нельзя! Это нечестно!Модест. Почему же? Ты виновен и должен понести наказание.Барский. Но в чём? Я не понимаю.Модест. Ты предал музыку и живопись. Эти безумные очерки нельзя назвать искусством. В тебе умер великий музыкант, великая личность. А раз духовная смерть тебя настигла, то пришло время физической.Барский. Нет! Это моя жизнь, твари!Монстры начинают громко и злобно смеяться. Они начинают избивать Барского, Модест наблюдает.Модест. Стойте!Монстры повинуются.Модест. Слишком громко и грязно. Позвольте мне.Модест берёт картину с изображением трупа Барского, кисточку и краску. Начинает подрисовывать Барскому монстрободобные черты.Модест. Всё же наказания лучше не придумать. Ведь это хуже самой смерти.Модест смеётся. Он рисует на картине странные символы.Модест. Приготовьтесь.Модест щелчком пальцев поджигает эту картину.Модест. Уходим! Закончим на этом!Монстры ползут назад, в картины. Модест уходит из квартиры.Барский и ЯМ.Барский просыпается и обнаруживает, что в квартире полный бардак. Он встаёт, внимательно осматривает себя, обнаруживает несколько синяков и порезов.Барский. Чёрт, неужели галлюцинации сделали со мной такое? Я совсем один здесь?Вдруг Барского кто-то толкает сзади. Он оборачивается.ЯМ. Не устраивай драмы, парень, я помогу тебе.Барский осматривает того, кто с ним говорит, но не понимает, кого он видит перед собой.Барский. Кто это говорит? В глазах всё плывёт.ЯМ. Это не важно для тебя, поверь. Ведь ты проклят. Модест со своей шайкой творят не пойми что. Но я-то помогу тебе. Только скажи, надо ли это тебе? Право выбора забирать не могу.Барский. Что за проклятие? И кто ты вообще?ЯМ. Меня все называют ЯМ. Это означает "Я Мыслю", ведь я самый умный во всей этой "психбольнице". Ха, это наш мир. Я надеюсь, ты это понимаешь. Давай быстрее решай уже!Барский. Слушай, верни мне нормальную жизнь.ЯМ. Скоро вернётся Модест и надерёт задницу и тебе, и мне. От помощи не отказываются. Так что право выбора ты потерял.ЯМ обретает форму человека. Он достаёт нож и вонзает его в Барского.ЯМ. Это единственный выход для тебя. Драматично вышло, но что поделаешь. Сколько было таких и будет ещё. А кто виноват?Бездыханное тело Барского падает на пол. Дух ЯМ ещё долго висит в воздухе, но вскоре и он исчезает.

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