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Творческие истории

Здоровый сон прежде всего. Часть 3. Беспроглядная тьма

Яна нервно постукивала пальцами по ободке руля. Сейчас пробки особо сильно ее нервировали, и она то и дело бросала взгляд на сидящего рядом Марка. За последний час мужчина не проронил ни слова, уставившись перед собой. К счастью, его глаза и не думали закрываться.
Девушка толком не могла объяснить, почему не обратилась сразу в полицию, особенно, учитывая то, что она сама едва не стала жертвой. С самого первого дня работы ее отношение к Марку крайне сложно было описать. Сложно было сказать, нравился он ей или нет, но о привязанности можно было говорить спокойно.

***
И снова рабочий день начался с раскуривания трубки, и снова Виноградов откровенно скучал. В который раз уже ни одного по-настоящему интересного дела за день, который медленно близился к концу.
В дверь постучали.
- Войдите, - уставшим голосом сказал Виноградов, пряча трубку в стол.
На пороге стояли двое – мужчина лет 30 с жутко сонным взглядом, и девушка, на пару лет моложе, которая едва сдержалась, дабы не закашляться из-за наполнившего кабинет дыма. Но все же пересилила себя и, поддерживая спутника за руку, направилась к столу. Выражение лиц этих двоих заставило Виноградова оживиться – он почувствовал, что наконец-то назревает что-то действительно интересное.
- Здравствуйте, профессор, - заговорила девушка. – Меня зовут Яна, это – Марк. И ему очень срочно нужна Ваша помощь.
- Ну что ж, - Виноградов указал рукой на диван рядом со стеной. – Рассказывайте.
Яна постаралась поведать все, но так, чтобы обойти убийства. Доктор слушал с абсолютно непроницаемым выражением лица, и трудно было догадаться, о чем он в этот момент думал.
Когда девушка закончила, Виноградов молча поднялся со своего места и, подойдя к окну, задернул шторы. Потом придвинул стул напротив посетителей и сел на него.
- Как давно это началось? – он обратился к Марку.
- Около трех недель назад, - голос мужчины был совсем сонным, и он то и дело мотал головой, отгоняя наваждение. – Сначала я думал, что мне все это просто снится. Знаете, бывают же очень реалистичные сны, но недавно я понял, что все происходит на самом деле. Профессор, - полные отчаяния глаза взглянули на Виноградова, - что со мной происходит? Как далеко это может зайти? И… как это прекратить?
Профессор задумчиво потер подбородок. С таким явлением он сталкивался впервые.
- Есть лишь один способ узнать все, - он повернулся к девушке. - Яна, нам необходимо несколько минут побыть наедине с Вашим спутником. Можете, пожалуйста, подождать за дверью пока?
Девушка кивнула и, бросив еще один взгляд на Марка, вышла в коридор.
Виноградов тем временем взял руки мужчины в свои.
- Смотрите мне прямо в глаза, - сказал он. – Не шевелитесь и постарайтесь ни о чем не думать.
Марк послушался, и взгляд Виноградова буквально сковал его. Он хотел дернуться, но, помня слова профессора, сдержался.
Виноградов отогнал от себя все мысли и сосредоточился только на сознании пациента. И очень скоро он понял, что находится посреди беспроглядной темноты. Ни малейшего проблеска света не было вокруг.
- Очень интересно, - проговорил он и медленно развел руки в стороны. Из его ладоней начало исходить слабое свечение, которое постепенно усиливалось. Тьма отступала, но когда, казалось, что все получится, свечение внезапно погасло. И тут раздался женский голос:
- Не лезь, старый дурак, если еще жить хочешь. Тут ты бессилен.
Что-то с силой толкнуло Виноградова в грудь, и он пробкой вылетел из подсознания Марка, при этом физически едва удержавшись на стуле. Его шатало, пациент не сводил с него обеспокоенного взгляда.
- Что случилось, доктор?
Не отвечая, Виноградов вытащил из стола трубку и дрожащими руками поджег ее.
- Послушайте, Марк, это очень важно. Были ли у Вас какие-нибудь странные случаи? Может, в детстве, или еще когда-нибудь? Например, обмороки или внезапная потеря памяти?
Марк покачал головой. Виноградов выпустил кольцо дыма в потолок и задумался.
- Лучше Вам пока побыть здесь, - наконец заговорил он. – Я постараюсь Вам помочь, но нужно время. Сколько, пока сказать не могу.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:25 by FahrengeitПросмотров: 195Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Прфессор свечение голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fantom2015
Сегодня, 10:27
0
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 232
Очень интересная история, жаль, что части такие короткие. С нетерпением жду продолжения.
+++
Зарегистрирован: 27.10.2015
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