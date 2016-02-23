Здоровый сон прежде всего. Часть 5. Под гипнозом

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:43

Причина: Стилистика автора сохранена

Fahrengeit Просмотров: 46 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:43 by

Марку холодно, его бьет крупная дрожь. Он стоит в одном лишь нижнем белье посреди утреннего леса, а вокруг мужчины клубится туман. Он не помнит, как очутился здесь, но точно знает, что случайностью это назвать никак нельзя. Он понимает, что надо идти вперед и только вперед. И Марк подчиняется чувству. Но уже через несколько минут идти становится куда труднее - туман обхватывает его ноги и, вопреки всем законам физики, будто бы тащит назад. С огромным усилием мужчина, наклонив голову, продолжает идти. Легкий ветер проносится над ним, взъерошив волосы, после чего, опять-таки, против всех законов природы, явственно ныряет в них, и туман нехотя отступает, освободив ноги и перестав казаться рабскими кандалами.Женский голос, раздавшийся сзади, заставил его остановиться. Обернувшись, Марк остолбенел. Ведь он увидел кое-кого очень знакомого.- Мама? - еле слышно прошептал он.Женщина стояла и с улыбкой смотрела на него. Вьющиеся золотистые локоны спадали ей чуть ниже плеч, в глазах блестели слезы, а ее рука была протянута в сторону мужчины.- Куда же ты, сынок? - проговорила она. - Ты ведь не бросишь меня, правда? Ты так нужен мне.Марк делает крошечный неуверенный шаг в сторону родного человека, но внезапно останавливается. Что-то шевельнулось в его памяти, что-то, показывающее всю неправильность этой ситуации.- Ты же мертва, - сказал он дрожащим голосом. - Ты мертва.Выражение лица "матери" изменилось, и на мгновение на нем промелькнула злоба. Это заняло лишь долю секунды, но Марк успел это заметить.- Ты... - процедил он. - Ты воспользовалась образом единственного человека, который любил меня. Мразь, убирайся! Сгинь прочь из моей головы!- Молодец, Марк, умница, - на этот раз голос был мужским.Мужчина открыл глаза. Он сидел в кабинете доктора Виноградова, который, по своему обыкновению, курил трубку, выпуская в потолок кольца дыма. Марк не мог не отметить, что его руки привязаны к спинке кровати, но и не думал злиться, так как прекрасно понимал, чем может закончиться его освобождение.- Что произошло? - спросил он. - Это конец? Она больше не появится?- Не все так просто, Марк, - Виноградов положил погасшую трубку в стол. - Это еще далеко не конец. Но первый шаг сделан, и, вопреки моим прогнозам, он оказался очень успешным.Марк, естественно, остался в клинике. Он не знал, какие слова придумал профессор, дабы оградить его от полиции, но, в общем-то, не очень об этом и задумывался.Сеансы гипноза проходили каждый день с переменным успехом, и Виноградов утверждал, что они приближаются к успеху. Но особой разницы мужчина не чувствовал.Единственной разрадой для Марка стал очередной визит Яны. Девушка взяла отгул, чтобы навестить его, и принесла с собой немало гостинцев.- Как ты тут? - спросила она, когда они сидели рядом за столом, глядя в окно.Как раз в этот момент начался мелкий противный дождь.- Да неплохо, - Марк отвечал довольно неохотно, чувствуя, что вновь подкрадывается сон.- Тебе надо бы немного развеяться, - Яна поднялась, держа Марка за руку. - Поднимемся на крышу, подышим немного свежим воздухом?- Уверена, что это хорошая идея?- Да ну, мы ж ненадолго, а профессор придет лишь через час. Медлительный он стал в последнее время.Виноградов вошел в кабинет и бросил рядом с кроватью пакет с покупками. Устало вздохнув, он сел к компьютеру и включил его. Монитор разделился на несколько квадратов, показывая различные изображения с камер наблюдения. Это было одно из чудачеств Виноградова, которое обеспечивало ему чувство определенной безопасности. Но поскольку клиника принадлежала самому Виноградову, не было никого, кто бы поинтересовался этой странностью профессора.На одном из изображений Виноградов задержал взгляд. Он увидел Марка и Яну, направляющихся к лестнице, которая вела на чердак.- Проклятье, только не это! - воскликнул профессор и, вытащив из сейфа травматический пистолет, рванул, насколько позволяли не особо здоровые ноги, вслед новым знакомым. Больше всего он боялся не успеть.Открыв люк, Марк и Яна поднялись наконец-то на крышу. Холодные капли дождя опускались им на лица, стекая по щекам, подобно слезам, проникая за шиворот, заставляя зябко ежиться. Но как раз это хоть немного освежило Марка, позволив ему на мгновение забыть про сон.Они прошли почти к краю крыши. В этот момент Яна вновь взяла спутника за руку и приблизилась к его лицу.- Я знаю, - прошептала она. - Знаю, что это ты убил Сашу. Но в этом не твоя вина, я это также знаю. - Марк попытался что-то сказать, но Яна прикрыла его рот ладонью. - Мы вместе справимся со всем этим.Она улыбнулась и убрала ладонь. Через миг их губы слились в поцелуе. Из-за этого девушка не заметила, как глаза Марка закатились.Виноградов на пределе возможностей добирался до люка. Уже еле передвигая ноги, он все же оказался на крыше. И он встретился взглядом с Марком, который в этот момент как раз оторвался от губ Яны. Рот мужчины искривился в улыбке, и тут профессор понял, что белки глаз мужчины белые. Тут же это замечает и Яна.- Нет! - закричала она, попытавшись вырваться, но Марк тут же прижал ее к себе.Виноградов вскинул ствол пистолета, но Марк пригнул голову, тем самым оказавшись полностью сокрытым Яной. Он ухитрился сделать это столь мастерски, что ни одна часть его тела не выпирала наружу.- Марк, послушай меня, - профессор не опускал ствол. - Это не ты, сам знаешь. Отпусти ее, и мы поговорим. Я еще могу тебе помочь. Не дай ей все испортить.Но мужчина лишь усмехался.- Я же говорила тебе, не лезь, - глухим голосом заговорил Марк. - Но ты упрям, слишком упрям.В этот миг Яна, изловчившись, укусила спутника за руку. Тот зашипел от боли и... резко повернул руки в сторону. Раздался отчетливый хруст позвонков, и глаза Яны и Марка вновь встретились. Через мгновение мужчина хладнокровно сбросил обмякшее тело с крыши.- НЕ-Е-Е-ЕТ! - заорал Виноградов, и Марк развернулся к нему.С хищной ухмылкой мужчина ринулся на профессора.Вечернюю тишину разорвал звук выстрела...

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