Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Монстр под кроватью

Прохладный ветерок пробежался по комнате, и Лера, нехотя, спрятала ноги под одеяло.
Ну вот что за погода: откроешь окно — холодно, закроешь — духота такая, что дышать нечем.
Сон все никак не шел, и она лежала в кровати, испытывая небольшую жажду. Идти на кухню не хотелось. Тут была и лень родная и нежелание выходить во тьму коридора. Пару минут валяния в кровати, и жажда все же побеждает.
Лера спустила ноги вниз и надела маленькие тапочки в виде тигрят. Они были немного холодными, но очень удобными и, самое главное, позволяли бесшумно ходить по квартире, без опасения разбудить, спящую в соседней комнате дочь.
Она вышла в коридор и моментально застыла на месте. Это сон, это просто сон. Иначе как объяснить, что у них кто-то копается на кухне, в квартире, закрытой на три замка.
Находясь в коридоре, она отчетливо слышала, как кто-то очень тихо бормочет и открывает полки. Ее спальня находилась в другом конце четырёхкомнатной квартиры, и, лежа в кровати, все эти звуки она принимала просто за сквозняк.
Ей было очень страшно сделать первый шаг в сторону кухни, но осознание того, что в соседней комнате спит ее четырехлетняя дочь, придало ей уверенности. Быстрым шагом дойдя до кухни и, потянув на себя дверь, она замерла на месте.
— Так-с вот этот, и вот это тоже не забыть бы. Вот это я, пожалуй, оставлю…
По кухне носился маленький бородатый старичок и наполнял льняной мешок разнообразной кухонной утварью. Женщина немедленно включила свет.
— Доброй ночи, Валерия Александровна. Что же вам не спится-то?
Как ни странно, но Лера не испытала никакого суеверного ужаса или потрясения. Ощущения были такими, словно она уже знала этого старичка и причем очень давно.
— А вы, собственно, кто такой и что делаете в моем доме?
— Ах, дурья башка! Все время забываю. Жадун я, домовой ваш. Точнее был вашим. Ваш батюшка контракт со мной заключил на десять лет, все оплатил и по исходу срока, разрешил взять любые вещи с кухни. Мы с вами уже много раз беседовали, Валерия Александровна, я вам и по жизни советы давал и по работе.
Лера сразу вспомнила события недельной давности, когда, точно также выйдя на кухню попить воды ее осенила идея, как можно максимально выгодно разрешить ситуацию с закупщиками и задерживающим сроки производством. И такие случаи бывали достаточно часто. Именно благодаря удачной мысли, пришедшей ей среди ночи, она заняла пост генерального директора.
— Почему я ничего не помню.
— Так это, я же воспоминания ваши забираю все время. И сегодня тоже заберу. Порядок такой, негоже вам людям знать про нас. Спать спокойней будете, хе-хе. Кстати, про спать. Я-то ухожу, но дом пустым редко когда бывает, и теперь его будет охранять Бука.
— Кто это? Детская страшилка?
Домовой пожевал губами и, повертев в руках большую деревянную ложку, положил ее в мешок.
— Ну, страшилка — не страшилка, а злить его, конечно, не стоит. Дом он будет защищать хорошо. Ни пожар страшен не будет, ни лихой люд, на грабеж аль душегубство настроенный.
— А нельзя ли продлить контракт с тобой, чтобы с Букой этим не жить?
— Можно, чего ж нет. Только через пять лет, сейчас меня уже другой хозяин нанял. Плата стандартная, златник в полгода. Но вы Валерия, женщина с деньгами, и для вас это точно подъемная цена. Как только вы станете моей хозяйкой, я буду убирать ваши воспоминания частично, оставляя общие знания обо мне и то, что я вам помогаю.
Домовой с кряхтением закинул мешок на плечо и засобирался на выход.
— Постой, а как расплачиваться с этим Букой?
Домовой обернулся и как-то странно посмотрел на нее.
— Никак, он плату сам возьмет. Человечинку они любят очень. Подождут, когда хозяева уснут и начнут пир, сделав так, что никто не проснется. Работает как наркоз у эскулапов. Как потрапезничают, начинают лечить человека. Могут даже руку или ногу полностью отрастить.
У Леры внутри все похолодело от страха. Это получается, ее каждую ночь будет есть какая-то тварь, а она об этом и догадываться не будет.
— Где сейчас этот Бука?
— Сидит в комнате у твоей дочери, ждет пока та уснет. Буки особенно детей не любят, те могут их видеть и слышать, поэтому приходится прятаться.
Как бы сильно женщина не боялась, она ни за что не позволит какой-либо твари навредить ее ребенку. Сжав в ярости кулаки, Лера бросилась к выходу из кухни, когда неожиданно погас свет.
Она остановилась словно вкопанная. И зачем на кухню приходила? Ах да, воды попить.
Налив в кружку чистой воды из кувшина, она осушила ее одним глотком. Какое-то смутное беспокойство трепыхалось на краю сознания. Она решила не зацикливаться на этом и постараться поспать несколько часов, оставшихся до будильника.
— Мамочка, подойди сюда, — тихонько донеслось из комнаты дочери.
Странно, третий час ночи, а ребенок все еще не спит.
— Что такое, солнышко?
— У меня монстр под кроватью. Он ведь меня не съест?
— Конечно нет, родная. Монстров не бывает, спи спокойно.
Поплотнее закрыв дверь, она пошла в свою спальню. Сегодня намечался очень тяжелый день, и нужно отдаться в объятия Морфея как можно скорее.
Девочка натянула одеяло на голову и закрыла руками уши. Но это не помогло, и она все равно слышала возню и прерывистое дыхание под кроватью.

Автор - PostKind.
Источник:Страшные истории.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:59 by КрокозяблаПросмотров: 70Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Домовой кухня ребёнок

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (501|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 296
Трындец, с человечинкой перебор конечно)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:19
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 58
Комментариев: 463
Прикольный такой рассказец, детская страшилочка на ночь. Плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:22
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7567|-1)
Публикаций: 179
Комментариев: 5 775
Ну, если то, что "оттрапезничали", до утра назад вырастят, да при этом ни боли, ни воспоминаний не сохранится, то пусть хоть подавится))
Но лучше, конечно, с нормальным домовым, чем с этой (этим?) Букой
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.