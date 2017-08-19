Двое в гараже

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 03:04

Причина: Стилистика автора частично сохранена

Bombay_cat Просмотров: 87 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 03:04 by

Это было в конце 80-х. Мне было лет 12 или 13, точно не скажу, так как было давно. Был конец лета, и я слонялся по улице без всякой цели. Моей компаньонкой была Лилька из параллельного класса.Время было, кажется, перед обедом. Собиралась гроза, поэтому на улице было темно, как поздним вечером. Дело попахивало проливным дождём, а на улице было еще и не жарко. Очень не хотелось мокнуть. Прикинув и так и сяк, мы с Лилией решили укрыться в гараже моего бати. Это было ближе, чем идти домой. Да и не хотелось домой-то. Там скандалили предки, а тебе доставались нравоучения или какая-нибудь нудная работа. Ну, значит – в гараж.Мы пришли к нашему старому ГСК, кирпичные боксы которого поросли мхом. Некоторые гаражи были заброшены и выглядели совсем зловеще в наступивших сумерках. В отдалении глухо гремел гром. Ветер поднимал пыль. Я возился с замком. У меня был дубликат ключа, сделанный тайком от отца. И этот дубликат работал весьма препаршиво. Но, с первыми каплями дождя, мы таки зашли в гараж.Правда, лучше нам от этого не стало, потому, что кровля бокса давным-давно прохудилась, и сквозь неё капало не хуже, чем на улице. Единственным сухим местом была папина «Нива». Туда мы и залезли. Я – на водительское место, а Лилька – на переднее пассажирское.Отец у меня, почему-то, никогда машину не запирал и даже оставлял ключи в замке зажигания. Может надеялся на гаражный замок, а может подсознательно хотел, чтобы эту рухлядь кто-нибудь угнал и избавил его тем самым от вечного авторемонта и езды на дачу.Света в гаражах не было. Его вообще редко «давали». Поэтому я, ничтоже сумняшеся (нисколько не сомневаясь – прим.ред.), включил фары и плафон в машине. Лилька откинулась в кресле, прикрыв глаза. Я же вцепился в руль, воображая, что веду машину по оживлённой трассе. Моё воображение разыгралось. Капли дождя, просочившиеся сквозь дырявую крышу, вынуждали время от времени включать стеклоочиститель. Все как по-настоящему.Я, так сказать, «вжился» в роль водителя. И эта моя игра сопровождалась большим эмоциональным накалом. Я ругался на воображаемых водителей, на машину, погоду, дорожное покрытие. Лилия, при этом, была совершенно расслаблена. Ну да, я разглядывал её краем глаза.Ну, так вот. Я ругался на все. Ругался до тех пор, пока не вошёл в какой-то раж и не выкрикнул что-то совсем уж кощунственное, сопроводив эту реплику ударом ноги по левой колёсной арке.И вот тут-то все и началось!Сначала стал меркнуть свет в машине. Я испугался (ну как же, посадил бате аккумулятор!).Но осмотревшись, я понял, что дело не в аккумуляторе. Воздух в машине, как будто сгустился и потемнел. Так, что свет просто не пробивался сквозь него. За этим открытием последовало и другое. Я увидел, что стены гаража будто отдалились от нас метров на сто. Машина, вроде, тоже расширилась, но просторнее от этого не стало. Наоборот, мне показалось, что кто-то вдавил меня руками в плечи, да так, что я оказался вжат в сиденье.Не знаю, в каком темпе развивались события – я потерял счёт времени в этот момент. Помню, что мне было стыдно за то, что я тогда ляпнул в запале. Надо было вести себя скромнее, право.Дальше я почувствовал на себе тяжелый взгляд сверху. С ужасом я поднял голову и увидел, где-то в отдалении два горящих холодным огнём глаза.Вот теперь надо кое-что пояснить.Мои обычные чувства не то что бы отключились, но отошли на второй план, а восприятие стало,ну даже не знаю, каким-то внетелесным что ли. Так что привязать те ощущения к материальному миру в тот момент мне было сложно. Поэтому, говоря «близко», «далеко», «там», «здесь» - я употребляю эти слова весьма условно.Итак, сверху что-то смотрело на меня. И это что-то было очень недобрым. Скажу так, что если Всевышнего называют совершенным добром и любовью, то вот это было чистым, кристально чистым злом и ненавистью. Да, вот такой был этот взгляд. Я заговорил с ним. Ну как «заговорил»? Если в материальном мире мы затрачиваем на речь некоторое время: пока сообразишь что сказать, пока приведёшь в рабочее состояние речевой аппарат, то в той ситуации ничего этого не было. Это было что-то вроде обмена мыслями. И этот диалог был весьма эмоционально окрашен.Я спросил своего «визави», что он собственно хочет. В ответ получил ту же дикую, первобытную ненависть и мысленный посыл: «Вы оба сейчас умрёте, живыми не выйдете».Я еще сохранял некоторый скепсис в этой ситуации и спросил, а каким образом, собственно, мы умрём? Мы молоды, весьма здоровы, и все такое. Он ответил, мол, что мы сейчас убьем друг друга. Ну, в смысле, должны убить друг друга.Вот тут-то я и понял, что необходимо экстренно эвакуироваться куда подальше. Повернулся к Лильке и увидел, что моя подруга смотрит стеклянными глазами куда-то вверх, втянув голову в плечи. На её лице было выражение неописуемого ужаса. Я позвал её по имени. Она сдавленным голосом спросила: «Ты тоже видишь ЭТО?»И крикнув ей: «Бежим!» , я толкнул её в сторону дверцы.И мы побежали, если это можно так назвать. Лилька упорхнула сразу, а мне мешались нагромождения канистр, банок, склянок и древний мотоцикл «ИЖ», который засунули и в без того тесный гараж. На выходе мне показалось, что кто-то ухватил меня за ногу. Но это была всего лишь зацепившаяся за ИЖ штанина.На улице уже сияло солнце. Мы, несмотря на свой ужас, тщательно заперли гаражные двери.А после стали сравнивать наши впечатления. Я рассказал то, что видел. Да по сути ничего.Но Лилька поведала вот что:Она, когда все началось, услышала мерные удары колокола. Стала озираться по сторонам и увидела, как стёкла машины стала заливать кровь. А потом эта кровь стала появляться и на полу машины, постепенно заливая её и поднимаясь всё выше. Ну, в этот момент она и пришла в себя.Мне стало совсем не по себе, но пришлось взять себя в руки, наплести Лильке, что пролилась какая-то банка с химией и у нас начались глюки. Я проводил её до дома. Она решительно боялась оставаться одна. Я, кстати, тоже. Но все кончилось.Хотя были некоторые «постэффекты»: первые три дня у меня так бешено колотилось сердце, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет. Даже трудно было улежать на кровати с таким сердцебиением. Буквально подбрасывало, но это просто последствия пережитого страха, конечно.Дня через три батя послал меня за чем-то в гараж. Я «наступил себе на горло» и кое-как сходил туда. Правда, отказался лезть в подпол. В гараже все было тихо. После этого похода, надо сказать, я немного справился со своим страхом.Потом, около десяти лет, я тупо не мог никому рассказать эту историю. Не мог и всё! Как только начинал вещать, то во мне просыпались все эти переживания и я замолкал. Начинало трясти крупной дрожью, волосы поднимались дыбом и на глаза наворачивались слёзы. Не то что бы совсем неврастеник. Прошло много лет, я бывал в разных ситуациях, в том числе и опасных для жизни, но такого страха я никогда не переживал.Кстати, однажды я тяжело заболел, буквально умирал. И вот тогда я стал по временам снова чувствовать на себе тот ненавидящий взгляд. Как будто оно где-то ждало.Да и теперь я могу рассказывать вам об этом только сильно изменив обстоятельства: где-то прибавив, где-то убавив, где-то приврав (уж извините за бедность речи). Потому что просто не смогу написать все, так как было на самом деле.

Ключевые слова: гараж ужас гроза воспоминания авторская история

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