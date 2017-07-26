Пятничная рассказявка №180 - Хорроро

Летяга Просмотров: 109 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 10:04 by

Лейтенант Хелен изо всех сил бежала по коридору. Лампы на стенах бешено мерцали, заставляя тени звучать стаккато. А позади девушки, среди этой чертополосицы, по потолку бежало чудовище. Чёрное, как смола. С маслянисто блестящим телом. Чужой. Она не видела его, но слышала, как скребутся когти о металл и сердце от этого стучало в такт теням.Поворот, еще поворот. Девушка впрыгнула в открытый люк, пробежала через комнату и шлепнула рукой по замку следующей двери.— Ну давай, давай!Звуки Чужого приближались.— Давай же!“Бип!” - замок пискнул и засветился красным.— Нет, нет!Еще один хлопок по замку.“Бип!” - и снова красный сигнал запертого замка.Хелен развернулась. Напротив неё замер Чужой. Пасть с прозрачными зубами казалось улыбается. Острый хвост чудовища поднялся, готовясь к атаке.“Блинь-блинь-блинь” - из кармана девушки раздалась мелодия.Чужой зашипел и топнул лапой. Опустил хвост, отступил на шаг и мотнул головой, давая знак ответить на звонок.Девушка дрожащей рукой достала телефон и приложила к уху.— Алло!— Да мам... Да на работе…Чужой казалось хихикнул и сел на хвост, прислушиваясь к разговору.— Да, обедала.— Да, одета тепло.— Мам, ну тут жарко, какая шапка?— Хорошо, надену.— Мам, я в миллиардах километрах от Земли, тут нет мужчин.— Когда буду? Через три года, два месяца и десять дней.— Нет, не опоздаю.— Хорошо, сразу к тебе.— Да обязательно. Да про шапку не забуду.— Всё, пока, целую.Хелен вздохнула и положила трубку.Чужой сочувственно кивнул ей, и снова присел, изготавливаясь к прыжку. Девушка положила телефон в карман и достала пистолет.“Тррры-тррры-тррры”.Чужой опустил хвост, виновато развел лапами и вытащил из складок на тушке чудную на вид рацию.— Алло!— Да, мам.— Мам, я же просил не звонить мне, когда я на работе.— Да, обедал.— Да, не ел людей в сухомятку.— Да, одет тепло.— Мам, какая шапка, я Чужой, ты помнишь?— Хорошо, надену.Чужой грустным взглядом посмотрел на Хелен и махнул лапой разрешая уйти. Девушка развернулась и побежала прочь. А ей вслед нёсся голос чужого:— Я помню про день рождения тёти Ыымзы, конечно позвоню-поздравлю.— Нет, я приду один.— Нет, я не завел себе никакую девушку. Тут космическая станция, мама, какая девушка?Хелен на бегу достала телефон и выключила. Так, на всякий случай.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Чужой девушка телефон мама

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