Пятничная рассказявка №180 - Хорроро

Пятничная рассказявка №180 - ХорророЛейтенант Хелен изо всех сил бежала по коридору. Лампы на стенах бешено мерцали, заставляя тени звучать стаккато. А позади девушки, среди этой чертополосицы, по потолку бежало чудовище. Чёрное, как смола. С маслянисто блестящим телом. Чужой. Она не видела его, но слышала, как скребутся когти о металл и сердце от этого стучало в такт теням.
Поворот, еще поворот. Девушка впрыгнула в открытый люк, пробежала через комнату и шлепнула рукой по замку следующей двери.
— Ну давай, давай!
Звуки Чужого приближались.
— Давай же!
“Бип!” - замок пискнул и засветился красным.
— Нет, нет!
Еще один хлопок по замку.
“Бип!” - и снова красный сигнал запертого замка.
Хелен развернулась. Напротив неё замер Чужой. Пасть с прозрачными зубами казалось улыбается. Острый хвост чудовища поднялся, готовясь к атаке.
“Блинь-блинь-блинь” - из кармана девушки раздалась мелодия.
Чужой зашипел и топнул лапой. Опустил хвост, отступил на шаг и мотнул головой, давая знак ответить на звонок.
Девушка дрожащей рукой достала телефон и приложила к уху.
— Алло!
— Да мам... Да на работе…
Чужой казалось хихикнул и сел на хвост, прислушиваясь к разговору.
— Да, обедала.
— Да, одета тепло.
— Мам, ну тут жарко, какая шапка?
— Хорошо, надену.
— Мам, я в миллиардах километрах от Земли, тут нет мужчин.
— Когда буду? Через три года, два месяца и десять дней.
— Нет, не опоздаю.
— Хорошо, сразу к тебе.
— Да обязательно. Да про шапку не забуду.
— Всё, пока, целую.
Хелен вздохнула и положила трубку.
Чужой сочувственно кивнул ей, и снова присел, изготавливаясь к прыжку. Девушка положила телефон в карман и достала пистолет.
“Тррры-тррры-тррры”.
Чужой опустил хвост, виновато развел лапами и вытащил из складок на тушке чудную на вид рацию.
— Алло!
— Да, мам.
— Мам, я же просил не звонить мне, когда я на работе.
— Да, обедал.
— Да, не ел людей в сухомятку.
— Да, одет тепло.
— Мам, какая шапка, я Чужой, ты помнишь?
— Хорошо, надену.
Чужой грустным взглядом посмотрел на Хелен и махнул лапой разрешая уйти. Девушка развернулась и побежала прочь. А ей вслед нёсся голос чужого:
— Я помню про день рождения тёти Ыымзы, конечно позвоню-поздравлю.
— Нет, я приду один.
— Нет, я не завел себе никакую девушку. Тут космическая станция, мама, какая девушка?
Хелен на бегу достала телефон и выключила. Так, на всякий случай.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 10:04 by ЛетягаПросмотров: 109Комментарии: 3
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