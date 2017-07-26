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Творческие истории

Пятничная рассказявка №180 - Хорроро

Лейтенант Хелен изо всех сил бежала по коридору. Лампы на стенах бешено мерцали, заставляя тени звучать стаккато. А позади девушки, среди этой чертополосицы, по потолку бежало чудовище. Чёрное, как смола. С маслянисто блестящим телом. Чужой. Она не видела его, но слышала, как скребутся когти о металл и сердце от этого стучало в такт теням.

Поворот, еще поворот. Девушка впрыгнула в открытый люк, пробежала через комнату и шлепнула рукой по замку следующей двери.

— Ну давай, давай!

Звуки Чужого приближались.

— Давай же!

“Бип!” - замок пискнул и засветился красным.

— Нет, нет!

Еще один хлопок по замку.
“Бип!” - и снова красный сигнал запертого замка.
Хелен развернулась. Напротив неё замер Чужой. Пасть с прозрачными зубами казалось улыбается. Острый хвост чудовища поднялся, готовясь к атаке.

“Блинь-блинь-блинь” - из кармана девушки раздалась мелодия.

Чужой зашипел и топнул лапой. Опустил хвост, отступил на шаг и мотнул головой, давая знак ответить на звонок.

Девушка дрожащей рукой достала телефон и приложила к уху.

— Алло!

— Да мам... Да на работе…

Чужой казалось хихикнул и сел на хвост, прислушиваясь к разговору.

— Да, обедала.

— Да, одета тепло.

— Мам, ну тут жарко, какая шапка?

— Хорошо, надену.

— Мам, я в миллиардах километрах от Земли, тут нет мужчин.

— Когда буду? Через три года, два месяца и десять дней.

— Нет, не опоздаю.

— Хорошо, сразу к тебе.

— Да обязательно. Да про шапку не забуду.

— Всё, пока, целую.

Хелен вздохнула и положила трубку.

Чужой сочувственно кивнул ей, и снова присел, изготавливаясь к прыжку. Девушка положила телефон в карман и достала пистолет.

“Тррры-тррры-тррры”.

Чужой опустил хвост, виновато развел лапами и вытащил из складок на тушке чудную на вид рацию.

— Алло!

— Да, мам.

— Мам, я же просил не звонить мне, когда я на работе.

— Да, обедал.

— Да, не ел людей в сухомятку.

— Да, одет тепло.

— Мам, какая шапка, я Чужой, ты помнишь?

— Хорошо, надену.

Чужой грустным взглядом посмотрел на Хелен и махнул лапой разрешая уйти. Девушка развернулась и побежала прочь. А ей вслед нёсся голос чужого:

— Я помню про день рождения тёти Ыымзы, конечно позвоню-поздравлю.

— Нет, я приду один.

— Нет, я не завел себе никакую девушку. Тут космическая станция, мама, какая девушка?

Хелен на бегу достала телефон и выключила. Так, на всякий случай.



Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 10:04 by ЛетягаПросмотров: 109Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Чужой девушка телефон мама

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 27
Классно написано! От души улыбнулась! Да, мамы они такие. Огромный плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:01
+1
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Репутация: (399|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 172
Наконец-то рассказявки вернулись))) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 20:13
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1585|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 129
Цитата: Tigger power
Наконец-то рассказявки вернулись))) +++++++

Пятница не пятница без рассказявочного чтива!
++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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