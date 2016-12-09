Лешак

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Volgski Просмотров: 27 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 14:57 by

Возле ручья Василий остановился, перевёл дух, вытер со лба пот.Изнывающий зной расползался по всей тайге. Стрёкот насекомых то пропадал, то нарастал с новой силой. Даже кедровка как-то нехотя покрикивала вдали и замолкала. Солнце палило нещадно. Благо под кронами деревьев можно было отсидеться и отдохнуть.Из «однодневки» Василий возвращался с рюкзаком, набитым образцами. Ушёл утром, пораньше. Не стал будить студента Сашку. Умаялся пацан, пусть отдохнёт. На «камералке» посидит. Да и до Саранки-речки не так далеко, один быстро обернулся.Василий сбросил рюкзак и сел, устало прислонившись к дереву. «Немного отдохну и пойду!» - уже успел подумать как-то издалека и провалился в сон. Снилась всякая ерунда. То двери автобуса захлопнулись перед самым носом, то пробирался по бурелому на экспедиционном вездеходе, лихорадочно дёргая фрикционы.Хруст ветки молниеносно прогнал сон. Ещё не открыв глаза, Василий почувствовал рядом постороннего. Сквозь прищуренные веки увидел рядом мужичка. Сразу спросил:- Что, дед, заблудился?Тот по-детски хихикнул:- А чего плутать дома-то?Василий вконец проснулся, открыв глаза, увидел, подтянул к себе рюкзак. Стараясь быть спокойным, достал из ножен охотничий нож. Зачем-то воткнул в землю возле своих ног.Мужичок небольшого роста. Сильно обросший. «Что ж ты, дед, так давно не постригался?»- про себя подумал Василий. В такую жару одет в телогрейку, подпоясан сыромятным ремешком. На ногах ичиги, тоже затянутые в сыромятину. Карабин на плече. Глаза хитрые, но уверенные. Нос с горбинкой. Давно нечёсанная седая борода. И шрам от рваной раны на левой щеке. «Эко тебя!»- пожалел старика Василий.- Так, говоришь, от самой Саранки топаешь? - старик снова улыбнулся.- Я тебе ничего не говорю, дед! И откуда ты здесь взялся такой весёлый? Далеко забрёл! До Васенок полсотни километров. Назад-то дойдёшь?- Дойду, а как же! - старик настороженно хмыкнул. - И не один раз…Резко поднялся, уставился взглядом на Василия. Подтянул на телогрейке ремешок, поправил карабин.- Бывай, геолог! - дед развернулся и быстро зашагал вглубь черёмуховых зарослей. И уже издалека Василий услышал слабый смешок.«Вот лешак!» - мелькнуло в голове.**********************************Всю зиму в городе не давала покоя Василию эта встреча в тайге. И в машине, и на улице, и дома слышался скрипящий дедовский смешок.«Наваждение!» - ругал себя Василий за впечатлительность. Но это ничего не меняло.Дедовский образ настолько заполонил сознание, что однажды Василий не выдержал. Благо подходил очередной отпуск. Он ходил по Васенкам и всех подряд расспрашивал про этого старика. Кто-то пожимал плечами, кто-то подозрительно всматривался Василию в лицо. И только в гостинице ему повезло.- Вы про Лешего спрашиваете? – уборщица тётя Маруся, ловко орудуя шваброй, кивком позвала к себе Василия.- Вы что-то знаете?- не поверил геолог.- Так эту сказку все у нас знают!- Тогда что же…- Не рассказывают? – перебила тётя Маруся.- Ну да…- Боятся! Он уже лет восемьдесят по нашим краям бродит. Говорили старики, что ещё в гражданскую в нашем селе расстреляли красные колчаковских офицеров. Вывели на речку и расстреляли. Сбросили с обрыва. А один встал и пошёл. В него стреляют, а он идёт! Речку перешёл, в тайгу направился. В спину пули попадают, а он не остановился даже. Так и скрылся в лесу.- У этого щека…- начал было Василий.- Правильно! Отец мой его видел, когда ещё пацаном был. В телогрейке, щека разорвана. Издалека, правда! А потом сам сомневался видел ли!- И в ичигах…- Вот-вот! Только сказка всё это! Вы ж городской, неужто верите?- Я ж сам видел… Разговаривал…- Показалось Вам тогда. Устали просто! А у нас им детей пугают, чтоб в тайгу одни не бегали!«Бред какой-то! - думал Василий. - Какая гражданская? Какой Леший?» Хотя, как он его тогда назвал? Лешак?!- Бред!.Уезжал Василий на местном лесовозе. Попросил водителя остановиться на минутку у обрывистого берега реки, где по рассказам тёти Маруси убили колчаковских офицеров. Он стоял и пытался представить, как уходил от красных расстрелянный офицер.Сказка. А как же старик, его смех?Он ещё немного постоял, пока водитель не нажал на клаксон. Пошёл к машине.…А из тайги, которая начиналась сразу за излучиной реки, оперевшись седой бородой на старенький карабин, смотрел вслед уходящему лесовозу и усмехался Леший.

Ключевые слова: Тайга леший геологи авторская история

Другие, подобные истории: