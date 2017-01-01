Хроники забытых дней: Часть 14

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:20

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- Что я могу сказать про свою дальнейшую жизнь? После уничтожения группы разбойников я начал жить так, как и полагается честному человеку того времени - начал продвигать свое дело, а именно: производство оружия. Всё шло гладко. Войны в то время почти не утихали, и заказы на новые партии ружей и пистолей поступали регулярно. Конечно, в те времена не было продвинутых машин, с помощью которых можно было в кратчайшие строки изготовить кучу огнестрельного оружия, и производство велось в основном кустарным методом. Но, несмотря на это, мне удавалось изготовлять более сотни ружей в месяц. Этому способствовало то, что на меня работал самый умелый кузнец Честера - Джон Уиллов. Этот парень за день мог изготовить более десяти форм для будущих стволов, и мне только оставалось приделать ударный механизм.По правде говоря, я продавал оружие не только королю, но и его врагам. Моими клиентами становились разбойники, бунтовщики, предатели, шпионы и другие представители вражеских королевств. Они заявлялись ко мне ночью, договариваясь о постоянных поставках. Доходило до того, что мне приходилось изготавливать ружья сверх нормы. Это было тяжело - я часто не высыпался, но это того стоило, ведь враги платили мне за оружие вдвое больше, чем представители короля. И это было нормально, ведь королевство, против которого мы воевали, имело не очень много поставщиков оружия, и потому на армию шли огромные расходы.В общем, я этим делом занимался до того времени, как мне стукнуло двадцать. Моё состояние к этому времени составляло более двух миллионов шиллингов - весьма неплохая сума для того, кто не являлся знатью. Я начал думать про переезд в Лондон, так как в большом городе я видел больше возможностей для себя. Я хотел увеличить производство и нанять больше работников, чтобы наконец-то моя оружейная компания обрела официальный статус. Да-да, я производил оружие незаконно и не платил налоги, но мне всё сходило с рук через связи с королевской семьёй. Но даже зная это, я не чувствовал себя в безопасности - короля могли сместить, тогда меня бы точно арестовали и вздёрнули на виселице, предварительно прибегнув к ужасным пыткам, чтобы выбить из меня официальное признание. Так что я продолжал планировать свой переезд в Лондон.Но, увы, этому не суждено было случиться, а всё потому, что во время одного из визитов начальника королевской гвардии, который вместе с казначеем и выкупал у меня львиную долю оружия, в мой дом наведался и представитель вражеского королевства. В общем, к чему это все привело - ты и сама, наверное, догадываешься. Началась заварушка, в которой начальник гвардии был убит с помощью пистоля. Не желая умирать просто так, вражеский шпион выстрелил в грудь своему противнику, чем и приговорил его к смерти. Но, увы, парень был схвачен стражниками, которые конвоировали поставки оружия.Изначально мне удавалось отрицать все связи с предателем и распускать слухи про то, что это было умышленное нападение на начальника гвардии врага. Мне верили, но до поры до времени. Этот дурак Ганс, так звали убийцу, сдал меня с потрохами, надеясь сохранить голову на плечах. Он раскололся сразу же, как только увидел орудия пыток. Никчёмный трус. Да, это спасло его от мучений, но, увы, не спасло его жизнь. Сделал он это, конечно, зря...Уже на следующий день его вздёрнули на виселице перед ликующей толпой зевак. Я там, конечно, не был по известным тебе причинам, но из слухов я узнал, что его смерть была позорной. Этот пёс даже умереть с честью не сумел - весь путь к виселице ныл и просил его помиловать, но в итоге был вздёрнут силой и наложил в штаны, будучи ещё живым. Его тело бросили в воз, отвезли за город и сожгли в лесу.У меня же начались проблемы - однажды, возвращаясь со светской гулянки домой, я увидел большое скопление людей вокруг моего дома. Там были гвардейцы, стражники и простые зеваки. Гвардейцы были явно чем-то обеспокоены, так как с их лиц не сходила гримаса ужаса, и вскоре я понял все. Я увидел их... мои банки с человеческими внутренностями и головами - мою коллекцию. За это время она значительно возросла в объеме - в нее входили мои конкуренты и представители их семей. Да, я был ещё тем монстром, так как я не просто убивал своих жертв, но и насиловал их дочерей и жён перед тем, как задушить их верёвкой. Для этого я даже разработал свой сценарий - я отправлял своим соперникам поддельное письмо с королевской печатью, в котором приглашал его с семьёй от имени его величества на званый ужин в загородный дом. Что происходило дальше - ты и сама, наверное, поняла. В доме их ждало множество ловушек. Нет, они не были смертельными, ведь я лично желал расправляться с жертвами, предварительно пытая их. Особенно мне нравились выражения лиц отцов, когда я развлекался с их дочерьми и жёнами. Сколько боли и ненависти было в их глазах - нельзя описать словами. Я упивался их ничтожностью и беззащитностью, издеваясь над ними самыми изощрёнными способами.Наверное, во мне остался ужасный осадок после той бойни, что я устроил во время гулянки разбойников. Но одно я знаю точно - мне нравилось это делать. Тебя, наверное, интересует, почему я не хранил свою коллекцию в загородном доме? Всё очень просто - я не так часто в нём бывал, из-за моего отсутствия туда часто проникали бездомные в поисках пропитания и ночлега. Один из них был застукан мной и в итоге стал жертвой.Так вот, через шумиху о моём предательстве гвардейцы получили приказ арестовать меня и доставить на суд в замок короля. Но, увы, не застав меня дома, они решили поживиться моим добром и устроили внеплановый обыск, во время которого один из гвардейцев спустился в подвал и, пытаясь найти что-то ценное, случайно опрокинул шкаф. Хотя, может быть, он это и не совсем случайно сделал. В общем, гвардейцы были настолько ошарашены, что подняли приличную шумиху, посмотреть на которою собралось приличное количество людей. В тот же день были перекрыты все выезды из города, но, увы, безуспешно, так как я покинул город сразу же, как обнаружил толпу возле своего дома. Вернуться в загородный дом я не смог - там меня ждала засада. Моего работника Джона обвинили в соучастии, несмотря на отсутствие доказательств, подвергли его ужасным пыткам. Из слухов я узнал, что его плоть жгли раскалённым металлом, а после выкрутили ноги и руки, превратив его в тряпичную куклу без возможности передвижения. Он так и не дожил до своей казни - утром палач, который должен был его обезглавить, нашёл его мёртвым на полу камеры. У бедняги остановилось сердце. Я тогда уже был далеко от города. Единственное, что мне оставалась - побираться по лесам, что я и успешно делал. Но, увы, из-за засухи в лесу было мало грибов и ягод, а охотиться на зверей у меня не получалось - не было оружия, да и силки из ткани я делал крайне неумело. Но у меня был приличный кошель с серебром, потому я и решил тайно пробраться в город.Измазав голову и лицо грязью, я двинулся до ближайшего города. К счастью, шумиха в то время немного улеглась, меня приняли за простого проходимца. Я было уже надеялся, что мой план сработал, но одного из стражников привлёк мой кошель с серебром. Я сглупил и забыл сменить его, а ведь на нём был вышит герб оружейной компании, которой я заправлял. В общем, поднялась шумиха, и мне пришлось спасаться бегством по узким городским улочкам.К погоне начали присоединяться горожане, и вскоре за мной гналась целая толпа с намерением устроить самосуд. Улочки казались бесконечными, а толпа не отставала от меня ни на дюйм. Поэтому я принял единственное правильное решение, которое пришло мне в голову. Превозмогая усталость и ужас, который нахлынул на меня огромной волной, я резко свернул за угол и забежал в первое попавшееся здание. Внутри я увидел огромную каменную лестницу, ведущую вниз, по которой я без раздумий спустился и оказался в этом лабиринте. Я тогда ещё не знал, куда попал, но понял, что это место не такое уж и простое, так как, обернувшись и опасаясь погони, я не обнаружил лестницу, ведущую верх. Та лестница словно испарилась, и позади меня находился только горизонтальный туннель, ведущий в лабиринт.Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я наконец-то добрался до Зала Испытаний. Я блуждал во тьме не один день, не чувствуя голода и жажды из-за ужаса перед чудищами, рев которых разносился под сводами лабиринта. Замечая впереди тень или слыша шорох, я всё сильнее прижимался к стене и дрожал от страха. Но, увы, мне везло - чудища почти не обращали на меня внимания, они просто медленно плелись под сводами лабиринта, потупив пустой взгляд во тьму, лишь на мгновение посмотрев на меня.Попав в Зал Испытаний, я без проблем прошёл путь Силы и путь Разума. Мне оставалось пройти последнее испытание, что и тебе... Путь Тьмы...

Ключевые слова: Исповедь откровение убийства монстр лабиринт авторская история

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