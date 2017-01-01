Хроники забытых дней: Часть 3

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 13:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Меганимус Просмотров: 5 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:22 by

Ужасные события произошли за десять лет после Открытия Врат. В мир, где люди жили тысячелетиями и где их единственными врагами извне были слуги Дьявола - демоны, проникли существа, о которых они слышали лишь из легенд. Некоторые смогли это сделать сразу после провала ритуала, так как их ничего больше не сдерживало. Но... Были и те, приход которых был отсрочен. Их имена внушали ужас самому Дьяволу, и не зря! Неизвестно, сколько лет они пробыли в заточении, но было ясно одно - день, когда они вернуться, близок. И тогда, вероятно, и сам Бог не сможет спасти мир от их гнева...Но пока они в заточении, Богом был издан последний указ. И заключался он в полном уничтожении человеческого рода.- Я не могу умереть и избежать встречи с ними! - молвил он Михаилу. - Но я могу избавить своих детей от вечных мучений в неизвестно сколько раз ужаснее адских. Дай волю троим связанным - Тому, Кто Забирает Жизнь, Тому, Кто Разрушает, и Тому, Кто Несёт Раздор! Ужасные твари были выпущены в мир - Легион, Левиафан и Абаддон. Легион был злобой миллионов демонов, и его ненависть была обращена на смертные тела. Левиафан был ужасным механизмом, лишённым разума и желающим лишь разрушать. Абаддон был повелителем Бездны, и из неё он наслал на род человеческий смуту. Вместе на них была положена ужасная задача - стереть дотла человечество и следы его существования...Сара не без сомнения двинулась к старой одноэтажке, и причины в этом были. Старое, потрескавшееся здание не внушало доверия: окна были заколочены досками, и только по щелям между ними можно было понять, что внутри царит полная темнота. Двери были двухстворчатыми и выглядели так, словно вот-вот распадутся в прах. И это подтвердилось, когда Сара лёгким движением руки толкнула их. Вместо того, чтоб просто открыться, двери с грохотом упали во внутрь, превратившись в груду щепок. Сара быстро извлекла из кармана небольшой фонарик и направила луч света во внутрь просторной комнаты. На полу лежало много мусора: бутылки, стекло, стройматериалы, сломанные стулья и стол. Все стены были покрыты странными рисунками, которые разместились вокруг огромной пентаграммы.- Наверно, здесь давно никого не было, - Сара вздохнула. - Вряд ли здесь я найду пищу.Она хотела уже развернуться и уйти, но её взор неожиданно привлекло огромное тёмное пятно в дальнем углу комнаты. Подойдя ближе и осветив то место, она увидела большую каменную лестницу, ведущую куда-то вниз. По каменным кускам, что разместились на верхнем ярусе лестницы и по форме дыры, можно было понять, что раньше лестница была замурована.- Хм, что же они здесь хранили? - Сара направила луч света вниз, но увидела лишь бесконечно тянущиеся ступеньки. - Глубоко! Не хочется, конечно, но стоит исследовать этот путь. Ведь здесь могли хранить что-то ценное... Или опасное.Сара вздрогнула. Темнота, которая царила внутри подземного помещения, не вызывала в ней доверия. Из мрачной дыры веяло холодом и сыростью, а в нос бил запах плесени. И эта тишина... Из дыры не было слышно ни единого звука. Ни стука капель, ни журчания воды, и даже сквозняк не нарушал гробовую тишину.Проглотив комок, который уже подоспел застрять в горле, Сара медленно двинулась по каменной лестнице, стараясь ступать тише и прислушиваясь к царившей тишине. Каменные стены, которые окружали лестницу были покрыты шаром мха с плесенью. Камень покрылся трещинами, что указывало на его возраст.Через несколько минут пути лестничный пролёт стал шире и впереди луч фонарика освещал уже не ступеньки, а гладкий каменный пол. Сара провела фонарём по окружности помещения, в которое попала. Оказалось, что длинная лестница вела в просторную подземную залу со множеством коридоров, ответвлений. Огромный каменный потолок поддерживали статуи-колоссы неизвестных существ. Они походили на трёхглавых змей, вместо глаз которым были вставлены рубины. Своими огромными открытыми ртами они упирались в потолок, а огромные змеиные тела плелись по стенам и, скручиваясь в кольца, упирались в пол между проходов. Посреди залы разместился огромный фонтан, который однако не работал. Состоял он тоже из переплёта трёхглавой змеи, из голов которой ранее струилась жидкость. Чаша фонтана была завалена костями животных и людей.- Мда, мрачноватое местечко, - шёпотом заметила Сара. - Наверно, исследую один из коридоров и уберусь отсюда. Она опять направила фонарь в сторону туннелей и остановила свой выбор на центральном проходе, который отличался тем, что представлял собой огромную каменную змеиную челюсть.- Неплохой архитектурный ход... Наверно, он и выведет меня к главной тайне этого места.Сара двинулась к ходу и, взойдя по нескольким небольшим ступенькам, попала в длинный округлый коридор. На стенах иногда встречались потухшие факела в виде человеческих черепов. Сара подошла к одному из них и с удивлением заметила, что потухли они совсем недавно.- Гм, в этом месте кто-то был. И совсем недавно. Но тогда почему двери были нетронутыми?Мурашки побежали по её спине после того, как она прошептал последнюю фразу. Ей стало ясно, что она здесь, может быть, не одна. Она уже считала, что идея исследовать подземный ход была очень плохой, и хотела вернуться. Но в последний момент вспомнила про людей, что остались снаружи. Запасы провизии уже почти были исчерпаны, и их ждал долгий путь сквозь пустыню под жарким солнцем. Им нужна была пища и вода...- Я не должна бояться, - Сара выхватила из кобуры пистолет и направила его во тьму. - Что бы там ни было, у меня есть чем его достойно встретить.На этой ноте она медленно двинулась вперёд по коридору.Через некоторое время Сара увидела то, что заставило её выключить фонарь и сильнее зажать пистолет в руке. Впереди коридора мерцал свет. Сара, затаив дыхание и прижавшись к стенке, медленно двинулась вперёд. Холодный пот выступал на её коже с каждым шагом, но она продолжала идти. Время тянулось очень медленно, и казалось, что каждая секунда была вечностью. Но наконец Сара, наклонившись подошла к краю коридора, и увидел,а что он вывел её в ещё одну просторную комнату, в центре которой разместился котёл, под которым мерцало пламя. В комнату вело три прохода, учитывая и тот, с которого пришла Сара. В стенах, кроме ходов, разместилось несколько массивных дверей с окошками. Кроме котла в комнате разместилось несколько булыжников, предназначение которых было непонятным.Убедившись, что внутри комнаты никого нет, Сара медленно вошла и посмотрела в котёл. То, что она там увидела, заставило её попятиться назад и, споткнувшись, упасть на пол. Внутри котла варились человеческие головы и конечности.- Так, ч-что здесь происходит?То, что произошло в следующий миг, заставило Сару чуть ли не вскрикнуть. С другой стороны одной массивной двери вдруг раздался тихий стук и после шёпот.- Извините, но вы не могли бы нам помочь?..

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