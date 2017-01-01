Хроники забытых дней: Пролог

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Меганимус Просмотров: 19 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 12:07 by

По старой грязной улице Лондона бежал тёмный силуэт в сильно изношенной монашеской рясе. Бежал быстро и всё оглядываясь за спину, словно боясь какого-то незримого преследователя. Но каждый раз, когда он это делал, его встречала только мрачная улица вечернего Лондона. Но он знал, что скрывается за ложным спокойствием города. Он знал, что должен спешить, он должен предупредить их.Пока ещё не поздно...- Итак, уважаемые господа! - обратился к сидящим за длинным столом господам полный человек в строгом костюме. - Подозреваю, что вы все понимаете, почему мы все здесь собрались.- Я думаю, мистер Даниэль, потому что от наших друзей из культа не поступило подтверждения про удачное совершение ритуала, - ответил сидящий справа от него парень в широкополой шляпе.- Именно, Сентли, именно! Раньше этого не происходило никогда, и мы всегда вовремя получали отчёт! - Даниэль нахмурил брови. - И вы все хорошо знаете, что всё это может означать.Он обвёл своих подчинённых строгим взглядом и, увидев на их лицах неподдельный страх, продолжил свою речь.- Нам придётся обратиться с заявлением в СМИ, если в ближайшее мы не получим информацию от председателя культа.Было видно, что Даниэль нервничал.- И это значит, что всё, что мы создали за последние столетия, будет разрушено. Мы потеряем...Больше он не успел сказать и слова, потому что в следующий миг двери кабинета с громким хлопком распахнулись, и вовнутрь на бегу проникла тощая фигура в старой монашеской рясе. Проникла настолько быстро, что сбила с ног Даниэля, и вместе с ним раскинулась на полу.- Что Вы себе разрешаете?! Как Вы смеете врываться на закрытое собрание! - Сентли поднялся со стула и за рясу поднял нежданного гостя. - Постой! Ты ведь монах культа! Отлично, теперь всё станет на свои места.- Рассказывай всё! - крикнул Даниэль, поднимаясь на ноги. - Я хочу услышать хотя б одну хорошую новость на сегодня. Почему связь с культом была прервана? Удачно ли пошёл ритуал?- Плохие новости, мастер! - монах упустил глаза к полу. - Культ уничтожен! Все, кроме меня, погибли! И... мы не смогли провести Ритуал Опокоения.Среди присутствующих в кабинете начался гул, и было видно, что все почему-то были очень напуганы. Некоторые не выдержали и покинув свои места бросились к выходу.- Тихо! Все, кто хочет бежать, можете покинуть здание. Но знайте, если вы это сделаете, то уже никогда не сможете называть себя хранителями, - грозно крикнул мастер. - Мы должны разобраться с нашими дальнейшими действиями.- С чем разбираться? Мир в полной жопе, а мы здесь у всемогущих играем, - испугано прошептал тощий парень. - Мы сделали всё, что смогли, и теперь каждый сам за себя.Мастер издал тяжёлый вздох и обратился к монаху.- Сколько у нас времени?- Немного... С момента провала ритуала прошло более трёх дней. И... Когда я бежал, то чувствовал тёмное присутствие. Я думаю, что врата уже открыты.И, словно в подтверждение его слов, вдали за окном послышался громкий рык какого-то существа, и затем несколько стоящих вдали зданий обрушились под натиском невидимой силы.Мастер вместе с теми, кто остался в здании, подошли к окну и стали всматриваться вдаль.Тёмная туча покрыла окраину города, и в её тени можно было разглядеть лишь огромные силуэты существ и огни пожаров. Злобный рык повторился и на этот раз был настолько громким, что стёкла на окнах треснули и вылетели. То там, то тут слышались приглушенные крики горожан, погибающих в лапах чудовищ.- Скоро они будут здесь! - тихо молвил мастер. - Не думал, что моя смерть будет именно такой.Он перевёл взгляд на своих подчинённых и промолвил:- Бегите! - его взгляд указывал на то, что сам он не собирается убегать. - Монах, возьми этот талисман. Он поможет вам избежать скверны и скроет от глаз чудовищ.- Вы что, не идёте с нами, мастер?- Мой путь закончиться здесь, - мастер тяжело вздохнул. - Вот, возьми ещё эту шкатулку. Возможно, в ней то, что сможет всё исправить. С этими словами Даниэль ткнул в руки монаха небольшой ящичек.- Бегите! Теперь судьба человечества в ваших руках...

Ключевые слова: Собрание ритуал монах авторская история

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