ГатьВасилий кружил по тайге.
Чёрт, что ли, потянул со сватом отправиться за этими ягодами?! Ведь просто в гости приехал - всё-таки год не виделись. Долго сидели за столом, вспоминали житьё-бытьё. Детей вспоминали, внуков. Как они там в своей Германии? На три года контракт, срок не маленький! А неделю назад и Вера, жена Василия, не выдержала разлуки. Проводил её до аэропорта, посадил в самолёт. И только когда «Боинг» взмыл в небо и взял курс на далёкую Германию, Василий призадумался. Жена раньше, чем через месяц не вернётся. А у него отпуск на носу. Просил же супругу: подожди немного, вместе поедем! Да где там!
Вот и надумал к сватам, «пенсионерам местного значения», как шутила иногда его драгоценная супруга. А вчера Иннокентий, сват то есть, предложил «за ягодой сходить». Таёжник он опытный, места хорошо знает:
- Да мы с тобой, Василий, в день пару горбовиков соберём!
- Не привык я по сопкам лазить! – оправдывался тот, но долго сопротивляться не смог.
Вчера долго тряслись на межрайонном «пазике», потом полдня топали пешком. Давно осталась позади Саратовка, последняя на пути деревушка из пяти домов, а сват всё кружил и кружил по ненавистным уже сопкам. Тропинка то поднималась, то опускалась вниз.
Больше всего изматывала жара! И комары. Пустой пока горбовик ёрзал из стороны в сторону за спиной, поэтому начинали постанывать плечи, да в коленках чувствовалось противное покалывание.
- Долго ещё? – спросил у свата, делая равнодушный вид.
- Не, через полчасика на Хитрую поляну выйдем! Переночуем, а с утреца за работу! Держись, сват, хоть и трудно вам, городским, с нами тягаться!
- Куда уж нам! – Василий хотел было обидеться, но решив, что Иннокентий всё-таки прав, только вздохнул.
Через полчаса они вправду вышли на какую-то полянку с густой, начинающей уже желтеть листвой. Хоть и конец августа, но не осень ведь!
Сват заметил его удивление и подмигнул:
- Вот потому и Хитрая поляна! Рано травка желтеет, а почему – никто не знает!
- Вижу! – устало согласился Василий.
Иннокентий на правах опытного ягодника рассказывал, как лучше обустроить ночлег, как пользоваться совком для сбора брусники.
- Вот десять лет уже, как породнились, а первый раз в тайгу с тобой вышли, сват! – Иннокентий всерьёз задумался только что пришедшей ему мысли. - Действительно, первый… Надо же!
- Так всё больше на дачу твою! – поддакнул Василий.
- Ладно, давай почивать! Ты завтра инструкцию мою внимательно выслушай и строго по ней действуй! Может, по стопарику перед сном?
- Да нет, не хочется! Давай спать, Кеш, а то запугал ты меня таёжными буднями!
- Ладно, тогда спим. Встаём рано. Думаю, к вечеру управимся!
Сват подбросил в костёр сучья потолще, заготовленные ещё с вечера, чуть отодвинул набросанный лапник, лёг, покрякивая и, закутавшись в телогрейку (лето летом, а ночи в это время уже холодные), вскоре захрапел, предупредительно положив под голову руку.
Василий дружески оценил опыт родственника, а вскоре и сам, вдыхая таёжный аромат, провалился в глубокий сон.
Василий кружил по тайге. Вначале было запаниковал, задёргался, но потом взял себя в руки. Что сват говорил?
- Ты, Вась, не отходи от меня далеко, на расстоянии окрика держись! – наказывал Иннокентий. - А если, не дай бог, заплутаешь, сядь спокойно на землю, оглядись. Видишь вон ту сопочку, круглую, как башенка? Она для тебя как ориентир, её отовсюду видно! Там и жди меня! Я, если тебя ненароком не услышу, к ней подойду. Только за неё не переваливай – болото там, марь. Сколько ягодников пропало – не сосчитать! Поэтому в эти места и ходить бояться. А ягод здесь!
Вот на эту сопочку и пошёл Василий. Продираясь сквозь валежник, путаясь ногами в кедровом лапнике, проклинал и эту поездку и своё решение погостить в Сибири. Ходил бы сейчас в белых брюках по какой-нибудь Баварии со своей драгоценной супругой да поцеживал бы из кружки настоящее пиво! Нет, его, дурака, в тайгу потянуло!
Сопка почему-то не приближалась. Оказывалась то справа, то слева. А когда под ногами зачавкала вода, Василий понял - марь…
Всё-таки обошёл гору!
Вконец растерявшись, Василий совсем потерял ориентир. Сопка-то была, да только окружённая со всех сторон болотом! А назад идти – совсем сгинешь. Бросил он свой ненавистный горбовик, наполовину наполненный брусникой, совок в сторону отшвырнул. Теперь только о спасении думал!
Вспомнил, как в одном фильме герои через болото проходили. С палкой шли. Василий даже название вспомнил – слега! Озираясь, искал глазами подходящую лесинку.
- Потеряли чего? – как гром среди ясного неба донеслось из-за спины.
Чуть глаза из орбит не вылезли! Враз онемел язык, в одном мгновение покрылась испариной спина!
Медленно оглянувшись, Василий увидел мальчишку. Невысокий паренёк, лет двенадцати, в закатанной по локоть клетчатой рубашке.
Сразу отлегло от сердца:
- Ты здесь откуда? С кем?
- Да ты не бойся, дяденька, нас здесь много! Пацаны! – мальчишка махнул рукой, и из кедрача вышли трое подростков. Явно, деревенские! Держатся в стороне, смотрят подозрительно, засунув руки в карманы. Изодранные на коленках штаны, поношенные выцветшие рубашки.
Они осматривали равнодушным взглядом незнакомого им человека. Изредка перешёптываясь, нерешительно топтались на месте.
- Да не бойтесь вы! – крикнул друзьям паренёк. - Заблудился он!
Василий потёр виски: чудится, что ли? Может, просто пацаны местные!
- Ну, вы, ребятки, даёте! Разве ж можно в такую даль без взрослых?! – пытался было оценить ситуацию, хотя чувствовал, как снова начинает шуметь в голове, и предательски дрожат руки.
Пацаны засмеялись.
- Нам можно! – донеслось до Василия.
- Мне к сопке надо! – сразу захотелось бежать куда-нибудь сломя голову от этого болота, от этой подозрительной ватаги ребятишек, накричать на свата…
- Так вон же гать! – показал рукой новоявленный знакомый. - Прямо к сопке ведёт! Только осторожно!
Ещё не дослушав, Василий действительно почувствовал твёрдость под ногами. Топнул для уверенности. Верно, настил!
Снова услышал детский смех, но уже не оглядывался. Чувствовал, как спину сверлил холодный, а от этого ставший жутким, взгляд. Чей это был взгляд – уже не имело значения!
Гать была добротной, достаточно широкой, выложенная опытными руками. На середине Василий, смахнув пот, оглянулся – ребятишек не было. «Убежали!» - уверенно решил он и, уже не спеша, спокойно прошёл оставшиеся метры.
Почву почувствовал сразу. Облегчённо вздохнул. Пропала обида на свата. Даже, наоборот, захотелось сказать «спасибо» за то, что в кои веки вытащил его на природу.
У подножия сопки Василий увидел поваленную колоду. «Здесь и подожду!» - подумал он. Прислонившись, почувствовал, как тёплой пеленой медленно приближалась дремота.
«Ничего, подожду… - продолжало ещё сверлить в сознании, но и это было уже не важно, - я только немного, минуту…»
Василий проснулся, когда вдали услышал тревожные крики Иннокентия. Свистнул, ещё толком не отойдя ото сна. И когда испуганный сват появился рядом, виновато сложил на груди руки:
- Потерял горбовик, забодай меня комар! Ты уж прости, сват!
- Да бог с ним, с горбовиком-то! – успокоившийся Иннокентий махнул рукой. - Новый сделаю!
- Лады!
- Ты лучше расскажи мне, как на эту сторону попал?
- Пацаны гать показали! – Василий махнул рукой в сторону мари.
- Ты бредишь, Вась, какие пацаны?
- Да, местные! Видимо, тоже ягоду собирали! Четверо пацанов, маленьких таких!
Иннокентий странно посмотрел на Василия. Немного помолчал:
- Какую гать, сват? Какие пацаны? До Саратовки, если помнишь, километров двадцать по тропе. Да и не ходит сюда никто из местных! Говорил же тебе – много люду потонуло в этом болоте!
И гати здесь никогда не было… Куда её прокладывать, на сопку?
Василий чуть не поперхнулся:
- А я кого тогда видел?
Иннокентий не ответил. А потом похлопал Василия по плечу:
- Ладно, пошли, таёжник!
Ягоду они всё-таки привезли. Сватья нахваливала их за столь удачную поездку, хоть и насобирали всего половину из запланированного. Оба молчали о том, что это ягода, собранная Иннокентием. Молчали и о странном приключении Василия. Правда, сват, сажая его в поезд, почему-то ещё раз внимательно посмотрел ему в глаза.
И уже в поезде Василий, подумав, усомнился в реальности происшедшего. Может, действительно, от страха всё перепутал, а может, газ болотный злую шутку сыграл… Только тогда, в Саратовке, узнали они со сватом, что несколько лет назад исчезла в тайге ватага местных ребятишек: ушли в тайгу за ягодами и не вернулись.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:25 by VolgskiПросмотров: 44Комментарии: 3
Ключевые слова: Тайга ягода болото авторская история