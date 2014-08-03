Гать

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Volgski Просмотров: 44 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 11:25 by

Василий кружил по тайге.Чёрт, что ли, потянул со сватом отправиться за этими ягодами?! Ведь просто в гости приехал - всё-таки год не виделись. Долго сидели за столом, вспоминали житьё-бытьё. Детей вспоминали, внуков. Как они там в своей Германии? На три года контракт, срок не маленький! А неделю назад и Вера, жена Василия, не выдержала разлуки. Проводил её до аэропорта, посадил в самолёт. И только когда «Боинг» взмыл в небо и взял курс на далёкую Германию, Василий призадумался. Жена раньше, чем через месяц не вернётся. А у него отпуск на носу. Просил же супругу: подожди немного, вместе поедем! Да где там!Вот и надумал к сватам, «пенсионерам местного значения», как шутила иногда его драгоценная супруга. А вчера Иннокентий, сват то есть, предложил «за ягодой сходить». Таёжник он опытный, места хорошо знает:- Да мы с тобой, Василий, в день пару горбовиков соберём!- Не привык я по сопкам лазить! – оправдывался тот, но долго сопротивляться не смог.Вчера долго тряслись на межрайонном «пазике», потом полдня топали пешком. Давно осталась позади Саратовка, последняя на пути деревушка из пяти домов, а сват всё кружил и кружил по ненавистным уже сопкам. Тропинка то поднималась, то опускалась вниз.Больше всего изматывала жара! И комары. Пустой пока горбовик ёрзал из стороны в сторону за спиной, поэтому начинали постанывать плечи, да в коленках чувствовалось противное покалывание.- Долго ещё? – спросил у свата, делая равнодушный вид.- Не, через полчасика на Хитрую поляну выйдем! Переночуем, а с утреца за работу! Держись, сват, хоть и трудно вам, городским, с нами тягаться!- Куда уж нам! – Василий хотел было обидеться, но решив, что Иннокентий всё-таки прав, только вздохнул.Через полчаса они вправду вышли на какую-то полянку с густой, начинающей уже желтеть листвой. Хоть и конец августа, но не осень ведь!Сват заметил его удивление и подмигнул:- Вот потому и Хитрая поляна! Рано травка желтеет, а почему – никто не знает!- Вижу! – устало согласился Василий.Иннокентий на правах опытного ягодника рассказывал, как лучше обустроить ночлег, как пользоваться совком для сбора брусники.- Вот десять лет уже, как породнились, а первый раз в тайгу с тобой вышли, сват! – Иннокентий всерьёз задумался только что пришедшей ему мысли. - Действительно, первый… Надо же!- Так всё больше на дачу твою! – поддакнул Василий.- Ладно, давай почивать! Ты завтра инструкцию мою внимательно выслушай и строго по ней действуй! Может, по стопарику перед сном?- Да нет, не хочется! Давай спать, Кеш, а то запугал ты меня таёжными буднями!- Ладно, тогда спим. Встаём рано. Думаю, к вечеру управимся!Сват подбросил в костёр сучья потолще, заготовленные ещё с вечера, чуть отодвинул набросанный лапник, лёг, покрякивая и, закутавшись в телогрейку (лето летом, а ночи в это время уже холодные), вскоре захрапел, предупредительно положив под голову руку.Василий дружески оценил опыт родственника, а вскоре и сам, вдыхая таёжный аромат, провалился в глубокий сон.Василий кружил по тайге. Вначале было запаниковал, задёргался, но потом взял себя в руки. Что сват говорил?- Ты, Вась, не отходи от меня далеко, на расстоянии окрика держись! – наказывал Иннокентий. - А если, не дай бог, заплутаешь, сядь спокойно на землю, оглядись. Видишь вон ту сопочку, круглую, как башенка? Она для тебя как ориентир, её отовсюду видно! Там и жди меня! Я, если тебя ненароком не услышу, к ней подойду. Только за неё не переваливай – болото там, марь. Сколько ягодников пропало – не сосчитать! Поэтому в эти места и ходить бояться. А ягод здесь!Вот на эту сопочку и пошёл Василий. Продираясь сквозь валежник, путаясь ногами в кедровом лапнике, проклинал и эту поездку и своё решение погостить в Сибири. Ходил бы сейчас в белых брюках по какой-нибудь Баварии со своей драгоценной супругой да поцеживал бы из кружки настоящее пиво! Нет, его, дурака, в тайгу потянуло!Сопка почему-то не приближалась. Оказывалась то справа, то слева. А когда под ногами зачавкала вода, Василий понял - марь…Всё-таки обошёл гору!Вконец растерявшись, Василий совсем потерял ориентир. Сопка-то была, да только окружённая со всех сторон болотом! А назад идти – совсем сгинешь. Бросил он свой ненавистный горбовик, наполовину наполненный брусникой, совок в сторону отшвырнул. Теперь только о спасении думал!Вспомнил, как в одном фильме герои через болото проходили. С палкой шли. Василий даже название вспомнил – слега! Озираясь, искал глазами подходящую лесинку.- Потеряли чего? – как гром среди ясного неба донеслось из-за спины.Чуть глаза из орбит не вылезли! Враз онемел язык, в одном мгновение покрылась испариной спина!Медленно оглянувшись, Василий увидел мальчишку. Невысокий паренёк, лет двенадцати, в закатанной по локоть клетчатой рубашке.Сразу отлегло от сердца:- Ты здесь откуда? С кем?- Да ты не бойся, дяденька, нас здесь много! Пацаны! – мальчишка махнул рукой, и из кедрача вышли трое подростков. Явно, деревенские! Держатся в стороне, смотрят подозрительно, засунув руки в карманы. Изодранные на коленках штаны, поношенные выцветшие рубашки.Они осматривали равнодушным взглядом незнакомого им человека. Изредка перешёптываясь, нерешительно топтались на месте.- Да не бойтесь вы! – крикнул друзьям паренёк. - Заблудился он!Василий потёр виски: чудится, что ли? Может, просто пацаны местные!- Ну, вы, ребятки, даёте! Разве ж можно в такую даль без взрослых?! – пытался было оценить ситуацию, хотя чувствовал, как снова начинает шуметь в голове, и предательски дрожат руки.Пацаны засмеялись.- Нам можно! – донеслось до Василия.- Мне к сопке надо! – сразу захотелось бежать куда-нибудь сломя голову от этого болота, от этой подозрительной ватаги ребятишек, накричать на свата…- Так вон же гать! – показал рукой новоявленный знакомый. - Прямо к сопке ведёт! Только осторожно!Ещё не дослушав, Василий действительно почувствовал твёрдость под ногами. Топнул для уверенности. Верно, настил!Снова услышал детский смех, но уже не оглядывался. Чувствовал, как спину сверлил холодный, а от этого ставший жутким, взгляд. Чей это был взгляд – уже не имело значения!Гать была добротной, достаточно широкой, выложенная опытными руками. На середине Василий, смахнув пот, оглянулся – ребятишек не было. «Убежали!» - уверенно решил он и, уже не спеша, спокойно прошёл оставшиеся метры.Почву почувствовал сразу. Облегчённо вздохнул. Пропала обида на свата. Даже, наоборот, захотелось сказать «спасибо» за то, что в кои веки вытащил его на природу.У подножия сопки Василий увидел поваленную колоду. «Здесь и подожду!» - подумал он. Прислонившись, почувствовал, как тёплой пеленой медленно приближалась дремота.«Ничего, подожду… - продолжало ещё сверлить в сознании, но и это было уже не важно, - я только немного, минуту…»Василий проснулся, когда вдали услышал тревожные крики Иннокентия. Свистнул, ещё толком не отойдя ото сна. И когда испуганный сват появился рядом, виновато сложил на груди руки:- Потерял горбовик, забодай меня комар! Ты уж прости, сват!- Да бог с ним, с горбовиком-то! – успокоившийся Иннокентий махнул рукой. - Новый сделаю!- Лады!- Ты лучше расскажи мне, как на эту сторону попал?- Пацаны гать показали! – Василий махнул рукой в сторону мари.- Ты бредишь, Вась, какие пацаны?- Да, местные! Видимо, тоже ягоду собирали! Четверо пацанов, маленьких таких!Иннокентий странно посмотрел на Василия. Немного помолчал:- Какую гать, сват? Какие пацаны? До Саратовки, если помнишь, километров двадцать по тропе. Да и не ходит сюда никто из местных! Говорил же тебе – много люду потонуло в этом болоте!И гати здесь никогда не было… Куда её прокладывать, на сопку?Василий чуть не поперхнулся:- А я кого тогда видел?Иннокентий не ответил. А потом похлопал Василия по плечу:- Ладно, пошли, таёжник!Ягоду они всё-таки привезли. Сватья нахваливала их за столь удачную поездку, хоть и насобирали всего половину из запланированного. Оба молчали о том, что это ягода, собранная Иннокентием. Молчали и о странном приключении Василия. Правда, сват, сажая его в поезд, почему-то ещё раз внимательно посмотрел ему в глаза.И уже в поезде Василий, подумав, усомнился в реальности происшедшего. Может, действительно, от страха всё перепутал, а может, газ болотный злую шутку сыграл… Только тогда, в Саратовке, узнали они со сватом, что несколько лет назад исчезла в тайге ватага местных ребятишек: ушли в тайгу за ягодами и не вернулись.

Ключевые слова: Тайга ягода болото авторская история

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