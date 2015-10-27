Пятничная рассказявка№147 - Консалтинг

Летяга Просмотров: 52 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:55 by

— Вы позволите?Михаил Николаевич поднял взгляд от тарелки с отбивной и обнаружил около своего столика мужчину в строгом темном костюме. Тени, причудливо легшие на лицо гостя, делали его лик немного демоническим. Незнакомец, как бы извиняясь, провел рукой, показывая, что все другие столики заняты. Михаил Николаевич оглядел зал ресторанчика, убедился, что действительно мест нет и пожал плечами. Незванный гость тут же опустился на стул и бросил подошедшему официанту:— Кофе, чёрный, без сахара.Михаил Николаевич вернулся к еде, но через пару минут снова посмотрел на незнакомца. Тот с понимающей усмешкой наблюдал за ним, сложив руки на груди.— Кушайте, кушайте Михаил Николаевич. С вашим графиком обязательно нужно хорошо обедать.— Мы знакомы?— Нет, не довелось. В будущем это неизбежно, но пока нет. Да, не отвлекайтесь Вы, кушайте.Михаил Николаевич отложил вилку.— Что вы хотите?— Ах, мой дорогой, я хочу очень многого. Но конкретно от Вас мне нужны услуги Вашей консалтинговой конторы.— Так почему не в офисе?— Нет, нет и нет. У меня дело деликатное, можно сказать, почти личное. Тут нужна камерность. Да и Вы не будете отвлекаться и выслушаете меня внимательно.— Хорошо, давайте обсудим.Михаил Николаевич убрал с колен салфетку и отодвинул тарелку.— Но мы не беремся за мелкие заказы. Если вы не знаете, то мы работаем только с большими компаниями и госструктурами.— Дорогой мой, куда уж крупнее, чем у меня? Даже там, - палец ткнул в потолок, - хозяйство на порядок меньше.— Итак?— Мне требуется автоматизация учета и, - мужчина на мгновение задумался, - производственного процесса.— Где именно?— Назовем это, - незнакомец снова сделал паузу, подбирая слова,- большой промышленный комплекс.— А можно конкретнее?— Бриллиантовый мой, мне будет проще показать вам, чем объяснять. У нас очень специфические производственные процессы.— Я не против.— Тогда прямо сейчас и приступим.Мужчина жестом остановил собиравшегося встать Михаила Николаевича, поднял руку и щелкнул пальцами.Ресторанчик вокруг столика пропал. Вместо него осязаемыми волнами дрожала чёрная, как смоль, темнота, из которой проступили дымные костры, мерцающие пожары, реки лавы и серные гейзеры.— Извольте видеть - девять кругов ада. Очень запущенный случай давно не модернизируемого производства. Устаревшее оборудование, ужасные условия работы, никакого соблюдения нормативов, допотопный учет… В общем - ужас и мрак.Михаил Николаевич осмотрелся, убедился, что это не галлюцинация, и плюнул в ближайший лавовый поток. Плевок с шипением испарился. Тяжело вздохнув, директор консалтинговой фирмы открыл портфель и принялся раскладывать на столе бумаги.— Давайте прикинем проект договора. Я так понимаю, тендер нам не требуется? Отлично!.. Тогда давайте составим предварительный роадмап на анализ вашей ситуации и формулированию бизнес-требований…— ...Вот такой проект нам предстоит сделать. Да - сложно, да - необычно, но наша компания всегда удовлетворяла самого притязательного клиента. Какие вопросы будут?Михаил Николаевич обвел взглядом собравшихся менеджеров.— Я так полагаю, - первым откликнулись с дальнего конца стола, - что этот… ммм… ад, не находится на территории России?Директор с минуту морщил лоб, пытаясь решить экзистенциальный вопрос.— Думаю, что нет.— Тогда будут ли работы на стороне заказчика считаться заграничной командировкой и оплачиваться в соответствии с этим?— Да, так и будет, учитывая специфику.— А будут бонусы,- влез начальник разработки, - скажем так, в загробной жизни, в случае попадания в ведомство заказчика?— Да, - Михаил Николаевич поморщился, этот вопрос вызвал самый жаркий спор при составлении контракта, - заказчик согласился считать сотрудников нашей конторы прикомандированными специалистами по эксплуатации и обеспечить соответствующие льготы с зачислением в штат.— Еще вопрос, - менеджер бек-офиса ткнул ручкой в потолок, - а как насчет отношений с той стороной? Я думаю требуются определенные бонусы для исповеди там, пожертвований на храмы или что там еще полагается, во искупление, так сказать…— Это идет отдельной статьей. Но! Я помню, у нас часть разработчиков были буддисты? К ним это не относится. По идеологическим причинам. Всё, вопросов больше нет? Тогда за работу!— Это у вас что?Девочка-консультант ткнула наманикюренным ногтем в закопченную конструкцию. Серый в яблоках чёрт почесал голову между рогов и, с трудом подбирая слова, ответил.— Ну, это, котлы, в общем. Чтобы грешников, … это, отваривать.— Понятно, а эти что там делают?— Так, это, помешивают, ясное дело, чтобы к стенкам не приставали. А то потом вручную скоблить.— Понятно, значит записываем котловые емкости с автоматическим помешиванием. Идем дальше. Что это?— Ну так, это, ... как его? ... сковороды, для прожаривания.— Тоже помешивают?— Не, они того, ... переворачивают, ну чтобы со всех сторон.— Ага, а это?— Нет, нет, для учета прибывшего грешника надо нажать кнопку “новое дело” и внести в поля данные по усопшему. После этого автоматически загрузятся прегрешения, и из списка можно выбрать наказание. Понятно?Мелкий бес потёр пятачок, хрюкнул и ткнул в экран когтем.— Что за когти,- девочка-консультант нависла над бесенком, - подстричь! Ни в коем случае нельзя тыкать в сенсорный экран острыми предметами! Поврежденные экраны в гарантию не входят.Бесенок смущенно потупился, забубнил, что ему не положено, покраснел и ткнул в экран фалангой согнутого пальца.— Да нет же! Эта кнопка для просмотра уже принятых грешников. А вам нужна вот эта, для новых. Давайте повторим еще раз.— Алло, служба поддержки слушает.— Не надо нервничать, если в результате грешники не мучаются, значит надо завести дефект первого приоритета. И наши специалисты исправят его в самое кратчайшее время.— Нет, не надо кричать, так ничего не исправишь. Это неисправность в программном обеспечении. Программисты немедленно начнут работу над дефектом.— Прекратите немедленно плеваться огнем! Давайте откроем техническое задание. Вот, пункт 3728. Читаем: “В случае, если на грешнике только грех обжорства, то мучение производится по пункту 13-б.” Вот она и мучается.— Агрх!!! Где она мучается? А? Где?— Это уже к вам вопрос! Почему на ленту транспортера не загружены, как там, в дизайне - “яства различного сорта, высшего качества”? Кто их должен грузить? Ваши работники! И где они? Мы предлагали автоматическую загрузку. Или даже лучше - голографический показ. А вы экономите…— Давайте посмотрим. Здесь у нас “мучильня автоматическая, модель семь” Грешники должны поступать ногами вперед. А вы как грузите? Да, не вилами! Выдали же вам специальные держалки. Нет, вилы - это прошлый век, только держалка. Нет, это не селфи-палка, это держалка для грешников, модель “люкс”. Нет, вилы не вернем, они утилизированы.— Хорошо, давайте ваши бумаги, я подпишу акт приема испытаний, - дьявол, с красными от недосыпа глазами, с раздражением выдернул листы из рук человека.— Оплата должна быть перечислена в течение пяти рабочих дней, - медовым тоном напомнил Михаил Николаевич.— Помню, - у адского создания задергалось веко, - У-у-у, кровопийцы!— Вы позволите?Михаил Николаевич поднял взгляд от тарелки с отбивной и обнаружил около своего столика мужчину в белом костюме. Свет, падавший сзади, окружал голову неожиданного гостя мягким сиянием.Директор вздохнул, отодвинул тарелку с недоеденной отбивной и достал портфель.— И вы?Ангел с виноватой улыбкой развел руками.— Мы тоже идем в ногу с прогрессом.— Только сразу предупреждаю, кроме обычной оплаты, нам необходимы преференции в посмертии. Для всех, включая буддистов!Ангел пробурчал под нос что-то похожее на “да, он предупреждал” и уселся напротив.Автор: Александр Котобус Горбов.

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