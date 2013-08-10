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Стихи

Чертовщина

То ли буря над прогалиной
Песнь поёт за упокой,
То ли призрак неприкаянный
Шкандыляет за рекой.
Сверху, словно кони чалые,
В небе мчатся облака,
Или ведьмы одичалые
Месяц ловят за рога.
Ветер балуется ставнями,
Простынь веется вдали,
Будто кто-то в белом саване
Оторвался от земли.
Ветви дерева зловещие
Наклонились над избой.
То ли длинный человечище
Греет руки над трубой.
Зазеркалье серебристое
Умножает мой испуг.
Чертовщина или мистика
Прогоняет сон, и вдруг –
Приоткрывшая под маскою
Свой таинственный чертог,
Ночь утопленницей майскою
Заступает на порог.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:32
Причина: Удалила картинки ии видео, т.к. не по теме.
Сегодня, 15:32 by johnny-max-cageПросмотров: 39Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Чертовщина ночь мистика ужас страх призрак зомби авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 15:54
+1
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Комментариев: 4 546
Спасибо, навеяло воспоминания, когда Страшная месть, казалась страшнее ((а что врать? Мне и теперь рассказ кажется дико страшным. Атмосферу передал, на все сто. Люблю я вечера.* 173
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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