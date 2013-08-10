Чертовщина

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:32

Причина: Удалила картинки ии видео, т.к. не по теме.

johnny-max-cage Просмотров: 39 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 15:32 by

То ли буря над прогалинойПеснь поёт за упокой,То ли призрак неприкаянныйШкандыляет за рекой.Сверху, словно кони чалые,В небе мчатся облака,Или ведьмы одичалыеМесяц ловят за рога.Ветер балуется ставнями,Простынь веется вдали,Будто кто-то в белом саванеОторвался от земли.Ветви дерева зловещиеНаклонились над избой.То ли длинный человечищеГреет руки над трубой.Зазеркалье серебристоеУмножает мой испуг.Чертовщина или мистикаПрогоняет сон, и вдруг –Приоткрывшая под маскоюСвой таинственный чертог,Ночь утопленницей майскоюЗаступает на порог.

Ключевые слова: Чертовщина ночь мистика ужас страх призрак зомби авторский стих

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