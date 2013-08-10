ЧертовщинаТо ли буря над прогалиной
Песнь поёт за упокой,
То ли призрак неприкаянный
Шкандыляет за рекой.
Сверху, словно кони чалые,
В небе мчатся облака,
Или ведьмы одичалые
Месяц ловят за рога.
Ветер балуется ставнями,
Простынь веется вдали,
Будто кто-то в белом саване
Оторвался от земли.
Ветви дерева зловещие
Наклонились над избой.
То ли длинный человечище
Греет руки над трубой.
Зазеркалье серебристое
Умножает мой испуг.
Чертовщина или мистика
Прогоняет сон, и вдруг –
Приоткрывшая под маскою
Свой таинственный чертог,
Ночь утопленницей майскою
Заступает на порог.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:32
Причина: Удалила картинки ии видео, т.к. не по теме.
Сегодня, 15:32 by johnny-max-cageПросмотров: 39Комментарии: 1
Ключевые слова: Чертовщина ночь мистика ужас страх призрак зомби авторский стих