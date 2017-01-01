ПортретКартина была хороша!
Якимов был горд своей работой: то отходил от холста, то приближался к нему, прищурив глаз, пытаясь найти хоть какой-нибудь изъян. Придраться было не к чему, и Якимов самодовольно отложил кисть в сторону, а потом снова отошёл, скрестив на груди руки.
Ну, просто красавица получилась! Девушка на портрете внимательно смотрела на своего создателя. Тонкие черты её лица придавали картине лёгкость, а пушистые, раскинутые по плечам волосы, гармонично сочетались с убранством крестьянской избы, которое художник старательно изобразил на заднем плане своей картины.
«Растёшь, Георгий! – хвалил себя Якимов. - Мастером становишься!»
Неделю назад приехал он в это село. Недорого снял пустой дом, представившись хозяевам свободным художником. Те с радостью согласились сдать ему свободную жилплощадь. Хотя каждая третья «жилплощадь» была свободной, поскольку разъезжалась молодёжь в большие города, оставляя родителей в ожидании и растерянности. Как же: редко слышались теперь на улицах детские голоса - всё больше покряхтывание стариков да длинные тирады вечно недовольных старух!
Положив на лавку палитру, Якимов старательно вымыл руки под рукомойником. Ещё раз посмотрел на портрет и вышел во двор.
- Вот и всё, Гоша, вот и всё! – говорил себе Якимов.
Солнце уже вставало над лесом. Июньское утро предвещало жаркий день, и Георгию захотелось на речку или в прохладу березняка. Завалиться вот так на землю и лежать, лежать… Главное – картина, и он её написал! Написал без натурщицы, хоть и была мысль пригласить кого-нибудь из местных девиц. Потом раздумал и стал писать по памяти. И ведь получилось!
Месяцев шесть назад Якимову приснился сон. Увидел он в этом сне необыкновенную красавицу! В крестьянской одежде, с распущенными волосами, она заразительно смеялась и очень просила написать её портрет. Помнится, он пообещал, что обязательно сделает это, как только будет время от основной работы. Якимов тогда расписывал стены детских садов, потому что считался посредственным художником, а мастера, тем более мастера с большой буквы, занимались куда более значимым и более прибыльным делом. Потом Якимова уволили по сокращению, вот и вспомнил он о своём сне. Сначала было отмахнулся – сон есть сон, но всё-таки решил попробовать себя в портретной живописи. И вот получилось!
В доме что-то упало. Якимов вздрогнул от неожиданности. Немного постоял, пытаясь определить, что бы это могло быть, и зашёл внутрь.
Всё на месте, кажется. Только почему-то на полу валялась палитра, да кисти лежали на подоконнике. Георгий, удивлённый внезапным перемещением предметов, взглянул на мольберт. Холст с красавицей был… пуст.
- Опа! – воскликнул Якимов.
И только сейчас в углу комнаты он почувствовал движение. «Этого же быть не может!» - мелькнула запоздалая мысль. На лавке, прямо под иконой, оставшейся от хозяев, сидела девушка. Та самая, с картины, которую так старательно и самозабвенно расписывал Якимов все последние дни!
Ещё какое-то время он стоял посреди комнаты, пытаясь придти в себя.
- Не нравлюсь? – донесся слабый голос, похожий на журчание родника.
- Ну, почему же… - прошептал Якимов, пытаясь справиться даже не со страхом, а внезапно нахлынувшим волнением. - Очень даже нравишься!
- Ты выполнил своё обещание, молодец! – опять услышал он.
Якимов подошёл к девушке:
- Я присяду?
- Конечно!
Волосы на голове девушки, так старательно выписанные Якимовым на портрете, находились совсем рядом. Только не почувствовал Георгий никакого аромата, который исходил всегда от женских волос в реальной жизни. И в глазах не было яркой искорки, и жеманства никакого не было, присущего всем красавицам.
« Как мумия!» - отстранённо подумал Якимов.
- Ты как здесь? – всё же спросил он, наконец, решив для себя, что это всего лишь сон, что спит он сейчас, утомлённый ночной работой.
- На тебя посмотреть!
- Ясно, только объясни мне, красавица, каким же образом ты вот рядом со мною сидишь, хотя я всю ночь сегодня твой портрет писал?
- Ты действительно хочешь это знать?
- Конечно! – Якимов даже вскрикнул. - Не каждый раз возле своей работы посидеть можно, да ещё и поговорить!
- А ты не веселись, потому что грустно это…
- Почему?
- Знаешь, а ведь ты сейчас думаешь, что проснёшься через короткое время, посмотришь на мой портрет, сделаешь пару ещё каких-нибудь мазков для полного завершения и, вернувшись домой, продашь этот портрет за копейки какому-нибудь горожанину.
- В принципе, так и есть… - Якимову стало снова не по себе.
- Я не знаю, кто я. Ты изобразил меня в крестьянской одежде, хоть многим известно, что не ходили крестьянские барышни с распущенными волосами. Дело даже не в этом. По ту сторону холста есть другая жизнь.
- Как это? – опять удивился Якимов.
- Там живут души всех, кого изобразили художники на своих картинах. Они прогуливаются мимо друг друга, оценивающе смотрят на пышные наряды, и особы, изображённые на портретах сотни лет назад, считают себя самыми достойными и очень гордятся своими создателями.
- Постой, постой! – Якимов уже почти кричал. - А «Бурлаки», а «Девушка с персиками»?
- Все там, - вздохнула красавица. - И Мона Лиза, и Святая Луция Сиракузская, и Болтазар Койманс…
- А ты? – уже изнемогая от переполнявших его чувств, воскликнул Якимов.
- А я никто. Ты ведь не закончил картину, верно?
- Как это никто?! – художник вскочил с лавки и, почувствовав боль в подвернувшейся ноге, грохнулся со всего маху прямо на пол, успев заметить равнодушное лицо девушки с портрета.
Когда Якимов пришёл в себя, в доме никого не было. Нога болела не сильно, только на лбу красовалась огромная шишка. Осторожно потрогав её, Георгий поднялся с пола и первым делом взглянул на мольберт. На него смотрела прямо в глаза крестьянская девушка. Только на картине она была гораздо краше, чем на самом деле.
- На каком самом деле?! – вспылил на себя Якимов. - Совсем рехнулся, что ли?!
Потом он долго сдирал скребком краску на холсте. Краска, сворачиваясь в колечки, со стуком падала на давно некрашеные полы, а Якимов уже знал, что сегодня на последнем рейсовом автобусе он отправится в город. Знал, что обойдёт, объедет по стране десятки музеев, а потом обязательно напишет портрет этой крестьянской девушки. Может быть, самый главный портрет в своей жизни…
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:21 by VolgskiПросмотров: 85Комментарии: 0
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