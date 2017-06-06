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Творческие истории

Откровение

Яростный порыв ветра пронзил холодный ноябрьский воздух, и в тот же миг, подобно свечам у открытого окна, вздрогнули и погасли все звезды на ночном небосводе. И на смену им зажглись другие. Отвратительные, противоестественные, безобразно огромные, эти новые звезды извивались, словно древние беспозвоночные, а их гнетущий болезненный свет, переливаясь тысячей невообразимых оттенков, внушал первобытный ужас и безумные мысли о неминуемой погибели
Проклятый час настал. Все началось так, как было предсказано, и я знал, что будет дальше.
В воздухе повисло непереносимое зловоние. Каждый глоток этого чудовищного запаха был страшнее любых адских мук. Мои легкие буквально выворачивались наизнанку, а сознание мутилось, порождая кошмарные образы. С каждой секундой вонь становилась все сильнее, и я понял, что они приближались. Незримые порождения космической бездны, пожиратели вечности, каждым своим шагом они сотрясали Землю, которая теперь была всего лишь мячиком в их дьявольской игре.
Я бросил последний отчаянный взгляд на город, который, как и тысячи других, должен был сгинуть в ближайшие минуты. Я заблаговременно покинул его, дабы избежать угрызений совести. Ведь я совершенно точно знал, что ни чем не смогу помочь.
Чертова книга! По чьей жестокой воле попало в мои руки это творение безумца? Богомерзкая тысячелетняя рукопись открыла мне правду о немыслимых гранях бытия, что гораздо древнее нас, древнее нашей планеты и, возможно, древнее вселенной. Именно в ней я отыскал и то жуткое пророчество, которое лишило меня спокойного сна вплоть до этой самой ночи и благодаря которому я знаю, чем все закончится.
В мире существует запредельно могущественная сила, которая может спасти нас от любых бед, а может и уничтожить в считанные минуты. И сейчас ей больше пришелся по нраву второй вариант. Избавления ждать неоткуда, а дарованное мне сакральное знание, увы, никак не способно изменить хода событий. Все, что мне теперь остается, - это принять заранее припасенную дозу морфина и встретить кончину во сне.
***
Сознание вернулось ко мне после наркотического забытья. Почему я еще жив? Я открыл глаза. На километры вперед простиралась абсолютно ровная поверхность того, что когда-то было Землей. Устремив свой взгляд вверх, я не увидел солнца, однако все небо было залито мягким бледно-зеленым светом. Планета была девственно чиста, кругом царило спокойствие.
Слева от себя невдалеке я обнаружил странное сооружение. Оно напоминало невысокую каменную арку, за которой клубился густой туман.
Какая-то неведомая сила влекла меня к ней. Я пытался сопротивляться, но не мог. Казалось, она могла подчинять чужую волю.
Я подошел вплотную к таинственной арке и заглянул за пелену тумана
Ни один людской язык не способен описать всех чувств, что испытал я в тот миг. Я узрел Его во всем своем жутком великолепии. Бесчисленное множество вселенных, соединенных в единую абсолютную субстанцию, лежало по ту сторону каменных ворот. Я видел, как сотни миров были порождены Им и сотни миров умерли, в нем же растворившись. Он - есть Все, и ничего нет, кроме Него.
В тот момент я причастился к величайшей истине бытия. Я понял, как глупы были наши поиски смысла жизни и сколь ничтожны все те ценности, за которые мы так ревностно держались. Ибо только Он есть смысл. И лишь Он есть ценность
Достав из кармана страницу, вырванную из зловещего фолианта, я воздаю Ему благоговейную молитву и надеюсь на то, что смерть моя будет легкой.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:50 by ОнанимусПросмотров: 161Комментарии: 2
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Ключевые слова: Апокалипсис неизбежность книга авторская история

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Комментарии

#1 написал: IRISHhhh
Сегодня, 15:21
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Мне понравилось. +
Зарегистрирован: 6.06.2017
#2 написал: OlgaFF
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Нуууу, заставляет задуматься. Но, чуть утрировано, если Он- это Бог. А, так плюс.
Зарегистрирован: 29.12.2015
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