Дом в лесу

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Евгений Ч Просмотров: 193 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 09:30 by

Иногда происходят вещи, которые выходят за рамки нашего понимания. В "сказки" про всякую нечисть я не верил, да и сейчас часть меня отказывается верить в произошедшее в старом особняке какого-то купца, куда волею случая нашу группу занесло во время очередной вылазки в леса нашей необъятной родины.Часть пути мы проехали на старенькой машине марки "УАЗ". Стряся все внутренние органы на лесных дорогах и пару раз застряв там, куда пешком-то идти не очень легко. Мы оставили машину и пошли. Наша цель была маленькая гора без имени. О которой мы узнали от отца одного из наших друзей, заядлого туриста. Спустя пару километров кончилось то, что могло называться дорогой, и пошел сплошной лес без тропинок, лишь камни торчали местами из земли.На этот старый особняк набрели совершенно случайно. Он был трехэтажный с почти полностью осыпавшейся внешней отделкой, отсутствие которой оголяло кирпичную кладку. Окна, как ни странно, время не тронуло, они стояли хоть и запыленные, но целые. Большие двери были приоткрыты, из маленькой щели тянуло сыростью как из подвала.Мы зашли, так как интерес взял своё, тем более на осмотр такого привета из прошлого много времени отводить не планировали. Открыв дверь нараспашку, мы вошли, нашему взору открылся большой зал с лестницей в глубине. Походные рюкзаки были оставлены около входа, не таскать же с собой по этажам лишний груз.Время не щадит ни людей, ни вещи. От былого убранства почти ничего не осталось, сквозь пыль на окнах еле проникал солнечный свет в темные комнаты и коридоры. Всё случилось внезапно, никаких шагов или подозрительных шумов мы не слышали. Это было похоже на быстро сменившеюся картинку на телевизоре, как будто ты моргнул - и после поднятия век очутился в другом времени.Вот уже и коридоры светлые, окна чистые, нет ни намёка на осыпавшуюся штукатурку, на полу красные ковровые дорожки, лепнина на потолках, какие-то подсвечники на стенах. Двери в комнаты закрыты. Наше оцепенение усилилось после того, как дверь одной из комнат распахнулась, и прямо на нас вышел человек в черном костюме с каким-то пистолетом в левой руке. Не обращая никакого внимания, как будто не видя нас троих, он прошел мимо и устремился к лестнице, дойдя до которой буквально вбежал на второй этаж.В наши головы ничего лучше не пришло, как следовать за ним. Он открыл одну из комнат и, не заходя туда, стал что-то говорить, хоть нас на то время и отделяли каких-то полтора-два метра его голоса не было слышно. Зайдя за его спину, я увидел женщину в пышном платье, которая, сидя за большим зеркалом, что-то нервно ему отвечала, жестикулируя руками. Он достал из кармана часы на цепочке, посмотрел на них, потом поднял пистолет и выстрелил в неё, она упала, хватаясь за зеркало, которое последовало следом за ней на пол. Хлопка выстрела не было слышно. Он развернулся, было такое чувство, что он меня видит и смотрит прямо в глаза. По его губам можно было прочитать слово "ВСЁ", после чего он приставил пистолет к виску, и в момент нажатия на курок картинка снова резко изменилась.Мы стояли в пустом коридоре перед открытыми дверьми в комнату, на полу которой лежали осколки, видимо, того самого зеркала.Наше быстрое бегство из этого здания, я думаю, описывать не стоит, как и забег метров на триста, после которого пришлось возвращаться за рюкзаками. Хочу лишь добавить, что до горы мы так и не дошли, пойдем на следующий год. Фотографии со спутника одного из известных приложений, как ни странно, никакого дома по этим координатам не показывают, хотя, может, кроны деревьев мешают его разглядеть.

Ключевые слова: Поход дом время бегство авторская история

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