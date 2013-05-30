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Истории из жизни

Жизнь после жизни

Прочитал историю Isadora, схожий опыт у меня был. И тоже им не делился с близкими... а зачем?

Ничего не предвещало приключений. Я любил в то время спорт, был завсегдатаем стадиона, дворовые турники, акробатика, гимнастика... много было дури, сгонял, как умел. И в тот день чего-то я там выделывал на турниках, мимо проходила толпа то ли турков, то ли ещё чего-то непонятного. Подошли, поздоровались. Не помню уже, чего да как было, но пошли бороться. Кое-что из дзюдо я помнил, да и физически развит несравнимо с ними, поэтому без особых трудов заломал одного, второго, за ним третий. Хоть они и мясные, но всё равно. И вот уже четвёртый против меня становится, силы на исходе, отдышка, будто три км пробежал. Ладно, будете знать нашего брата, давай, иди сюда. Сцепились. Этот крепче оказался, и я попал на удушающий, но удалось вывернуться, положил и четвёртого. Хотел уже подняться, но этот плечи оторвал и, говорит, не считается. Ухватил меня за шею и придавил что есть силы. Я рванул и....

Маленький мальчик, лет четырех-пяти. Дом находился под огромными, как мне казалось, деревьями, почти лес. Мама меня позвала, и я знал, куда идти. Прошёл вдоль плетённого забора, взглянул на хату.

Жизнь после жизни


Очень уж похожа, но наша хата была в лесу, не такой белой, можно сказать что запущенной. Окна с полметра от земли, большая часть дома это крыша. Крышей являлась какой-то камыш, увязанный в паки и уложенный в метр толщиной, и казалась ребёнку огромной. Но я и был тем ребёнком и не подозревал, о существовании другой жизни, кроме как моей. Зашёл в хату, спустившись по ступеням, дома была мама. Пол был земляной, утоптанный так, что аж блестел. Мама что-то готовила у русской печи, она постоянно крутилась дома, у неё было много дел. Я прожил той жизнь по ощущениям около двух недель. В один из дней, прибежали мальчишки, чуть постарше меня, и мне очень захотелось с ними. Я отпрашивался у мамы погулять с ними, и они щебетали. Мать отпустила, только велела к речке не ходить и быть рядом с домом. Мы убежали, но не далеко. Меня что-то поманило за огород, не помню чего. Помню, как обходил жерди, служившие забором, помню, шёл по тропинке, помню, выглядывал сквозь высокую траву на играющихся друзей, что-то хотел поднять и тут оглушающий удар. Тело упало и билось в агонии. Но оно уже было не моим, я скорее удивлялся, нежели испытывал боль. А потом что-то потянуло вверх... я летел так быстро, что не мог вдохнуть, и ощущение скорости всё увеличивалось и увеличивалось. Мне показалось на мгновенье, что ещё чуть-чуть и меня разорвёт на миллиарды маленьких частиц, настолько невыносимым было ощущения полёта. А потом удар, очень резкий удар, я просто упал непонятно где. Эти люди... это стадион, да я его знаю. Но откуда? Кто я? Что произошло?? СТОП, я же на другом языке разговаривал и этот звон в ушах, отдышка... Несколько минут потребовалось сознанию, дабы разобраться, кто же я на самом деле, вспомнить себя в этой реальности, и убедиться, что земля по-прежнему есть, и я на ней.

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 07:01
Сегодня, 06:26 by СлайПросмотров: 1 746Комментарии: 21
+32

Ключевые слова: После смерти деревня хата видение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:02
0
Онлайн
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Публикаций: 10
Комментариев: 1 305
Турки не такие, кавказцы такие, когда толпой.
Мне понравилась история. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:15
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Комментариев: 774
Удивительная стори. Судя по рассказам ученых, стадии смерти разные бывают. Очень хорошо их описывал Р. Моуди, читала его книгу "Жизнь после жизни", там описываются разные ощущения после смерти людей, которым удалось обратно вернуться. В основном, истории людей о том, что чаще всего человек встречается с давно умершими родственниками, либо душа выходит из тела и в миг оказывается с родными, которые переживают, так же человеку показывают его прошлое, и чаще плохое. А вот про дома не было историй, это что-то новенькое я читаю, поэтому удивительно, от меня плюс+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#3 написал: ПинкиПай
Сегодня, 08:27
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Публикаций: 18
Комментариев: 188
История интересная, но это еще похоже на эффект от удушения.
Зарегистрирован: 9.08.2012
#4 написал: акжана
Сегодня, 08:30
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От внезапного удушья возможно на какой-то миг автор как бы ушел за грань сознания ТУДА, возможно в другую реальность и так же резко восстановился. Как пишут, там время идет по своим законам, отсюда довольно длинный срок пребывания, почти две недели.
Случай невероятный и удивительный! Тем не менее не вызывает никаких сомнений, во всяком случае у меня такое безоговорочное впечатление сложилось, что автор побывал в другом измерении. ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 08:34
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Комментариев: 546
Удивительно, интересно, плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#6 написал: az.ecmb
Сегодня, 09:17
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Комментариев: 771
мимо проходила толпа то ли турков, то ли ещё чего-то непонятного. Подошли, поздоровались. Не помню уже, чего да как было, но пошли бороться
взяли таки на слабо. Обычно так подходят не для того, чтобы честно и по правилам проиграть
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 09:31
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Публикаций: 5
Комментариев: 602
впечатляюще! спасибо, что решили поделиться!
у Вас, Автор, догадки/предположения есть какие-нибудь?
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#8 написал: Madam Papillon
Сегодня, 12:49
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Публикаций: 6
Комментариев: 49
Очень правдиво. Я думаю, что автор увидел свою прошлую жизнь. Не каждому это дано.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#9 написал: Black Bagira
Сегодня, 13:10
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Комментариев: 557
Мне очень понравилось. Плюс.И так , как я люблю русский язык, то хочу написать,что правильно нужно писать не оТдышка. а одышка.
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#10 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 13:31
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Комментариев: 1 677
...да уж)) наше подсознание любит с нами поиграть. Все-таки эффект похож на сон
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#11 написал: Долгопят
Сегодня, 13:38
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Комментариев: 2 110
Очень интересно!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#12 написал: Елена Соловова
Сегодня, 13:42
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Комментариев: 32
В возрасте 6 лет утонула. Остановка сердца была около 1 минуты. Ничего не видела или... надеюсь что не помню. Верю что за гранью что то есть, такой случай как вылет из тела был. Но у меня все происходило "скромненько" попархала в комнате под потолком и обратно в родное тело))) Мне даже завидно стало автору. Наверное только избранным можно такое пережить. Плюсую +++
Зарегистрирован: 10.02.2017
#13 написал: Beautiful lady
Сегодня, 14:16
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Комментариев: 21
Может быть это просто игры разума.Ведь сны тоже бывают очень реалистичные , где видим какие-то города, страны, иногда до мельчайших подробностей . Интересно только почему вы на другом языке разговаривали? А вообще очень интересная история.
Зарегистрирован: 28.06.2015
#14 написал: Elinor
Сегодня, 15:14
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Комментариев: 35
Интересно написана история.

Я больше склоняюсь к тому, что это было что-то вроде сна, мозг в "отключке" показал такой сюжет

Хотя может быть этим мальчиком вы были в прошлой жизни)
Зарегистрирован: 29.08.2016
#15 написал: Слай
Сегодня, 15:19
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Публикаций: 1
Комментариев: 67
Цитата: Ksenya078
Очень хорошо их описывал Р. Моуди, читала его книгу "Жизнь после жизни", там описываются разные ощущения после смерти людей, которым удалось обратно вернуться.

Но ведь тут не было угрозы жизни, так ведь? Вся фишка в стечении обстоятельств, при котором человек глубоко и часто дышал в определённом ритме и момента, когда либо было сильное напряжение, либо воздействие на энергетический центр (точку) на теле. После этого изменённое состояние сознания, отключка и видение.

Я участвовал в реально происходящих событиях, но был ли я тем мальчиком, либо воспринимал мир его глазами, вместе с ним, этого увы, врятли когда нибудь узнаем.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#16 написал: Слай
Сегодня, 15:30
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 67
Цитата: Pmariam
впечатляюще! спасибо, что решили поделиться!
у Вас, Автор, догадки/предположения есть какие-нибудь?



Да, думаю так же как и акжана и ПинкиПай.

Это ближе к изменённому состоянию сознания.
Мне бабушка как то рассказывала, что когда она была маленькой, другие бабульки на заваленке судачили, что когда то весь мир будет опутан чёрными нитками, а по небу будут летать железные птицы. Для неё в 20-30е годы прошлого века это казалось весьма забавным бредом. Откуда бабкам тем было знать? ИМХО, думаю одна из них прожила немного в будущем так, как и я в прошлом.

Black Bagira
Спасибо за замечание. Мозг на работе устаёт, и я закрывая глаза, представляю что ошибок нет, и слова выстроились в удобочитаемый текст. Но когда высплюсь, тогда нини, никакиг ашибак! Клянусь!
Зарегистрирован: 17.02.2014
#17 написал: Talisha
Сегодня, 15:59
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Прошлую жизнь просто вспомнил, в таком состоянии блокировки памяти снимаются:) +
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#18 написал: Karl Georglin
Сегодня, 16:16
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Комментариев: 176
Надо бы этого Моуди тоже почитать. Но вот кто-то спросил - че никто из гипнологов, или таких как автор, не сказал что например - возле такого-то моря был город, и там находят на раскопках - здесь зарыт клад(и сам выкапывает). Только обычное перемешивание всем известных фактов, либо таких, проверить которые невозможно. Так что все эти моуди и ньютоны скорей всего то же что и "зеты" - обычное блаблабла.
Кстати, а это идея для "в.в. Пукин" - типо кто-то дрался как и автор, но опу победили, а потом встал и кааак поедет на раскопки, а там много золота, но все оно проклятое, а потом все идет под землю, а г.г. "Пукину" говорит: Ну вот, В.В., вот так все и было, дай еще пятихатку, а бутылку я допью и сам, где моя коробка-то? Спать охота, ну ладно, посплю и тут, в подвале пока.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#19 написал: Black Bagira
Сегодня, 16:37
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Комментариев: 557
Цитата: Слай
Но когда высплюсь, тогда нини, никакиг ашибак! Клянусь!



Верю-верю! winked картинка понравилась, вспомнилась хата в Украине моей тётушки, очень любила там бывать...
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#20 написал: Isadora
Сегодня, 18:50
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Точно описаны ощущения. Я, конечно, в такие подробности вдаваться не хотела. Но читая Ваш рассказ, удивилась, до чего же схоже. Огромный ПЛЮС!
Зарегистрирован: 31.03.2017
#21 написал: klovam
Сегодня, 19:35
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Публикаций: 4
Комментариев: 36
Очень похоже на то, что описывал в своем романе "смирительная рубашка" Джек Лондон. Там герой несколько раз переносился в чужие жизни.
Зарегистрирован: 27.08.2014
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