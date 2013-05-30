Жизнь после жизни

Жизнь после жизниПрочитал историю Isadora, схожий опыт у меня был. И тоже им не делился с близкими... а зачем?
Ничего не предвещало приключений. Я любил в то время спорт, был завсегдатаем стадиона, дворовые турники, акробатика, гимнастика... много было дури, сгонял, как умел. И в тот день чего-то я там выделывал на турниках, мимо проходила толпа то ли турков, то ли ещё чего-то непонятного. Подошли, поздоровались. Не помню уже, чего да как было, но пошли бороться. Кое-что из дзюдо я помнил, да и физически развит несравнимо с ними, поэтому без особых трудов заломал одного, второго, за ним третий. Хоть они и мясные, но всё равно. И вот уже четвёртый против меня становится, силы на исходе, отдышка, будто три км пробежал. Ладно, будете знать нашего брата, давай, иди сюда. Сцепились. Этот крепче оказался, и я попал на удушающий, но удалось вывернуться, положил и четвёртого. Хотел уже подняться, но этот плечи оторвал и, говорит, не считается. Ухватил меня за шею и придавил что есть силы. Я рванул и....
Маленький мальчик, лет четырех-пяти. Дом находился под огромными, как мне казалось, деревьями, почти лес. Мама меня позвала, и я знал, куда идти. Прошёл вдоль плетённого забора, взглянул на хату.
Очень уж похожа, но наша хата была в лесу, не такой белой, можно сказать что запущенной. Окна с полметра от земли, большая часть дома это крыша. Крышей являлась какой-то камыш, увязанный в паки и уложенный в метр толщиной, и казалась ребёнку огромной. Но я и был тем ребёнком и не подозревал, о существовании другой жизни, кроме как моей. Зашёл в хату, спустившись по ступеням, дома была мама. Пол был земляной, утоптанный так, что аж блестел. Мама что-то готовила у русской печи, она постоянно крутилась дома, у неё было много дел. Я прожил той жизнь по ощущениям около двух недель. В один из дней, прибежали мальчишки, чуть постарше меня, и мне очень захотелось с ними. Я отпрашивался у мамы погулять с ними, и они щебетали. Мать отпустила, только велела к речке не ходить и быть рядом с домом. Мы убежали, но не далеко. Меня что-то поманило за огород, не помню чего. Помню, как обходил жерди, служившие забором, помню, шёл по тропинке, помню, выглядывал сквозь высокую траву на играющихся друзей, что-то хотел поднять и тут оглушающий удар. Тело упало и билось в агонии. Но оно уже было не моим, я скорее удивлялся, нежели испытывал боль. А потом что-то потянуло вверх... я летел так быстро, что не мог вдохнуть, и ощущение скорости всё увеличивалось и увеличивалось. Мне показалось на мгновенье, что ещё чуть-чуть и меня разорвёт на миллиарды маленьких частиц, настолько невыносимым было ощущения полёта. А потом удар, очень резкий удар, я просто упал непонятно где. Эти люди... это стадион, да я его знаю. Но откуда? Кто я? Что произошло?? СТОП, я же на другом языке разговаривал и этот звон в ушах, отдышка... Несколько минут потребовалось сознанию, дабы разобраться, кто же я на самом деле, вспомнить себя в этой реальности, и убедиться, что земля по-прежнему есть, и я на ней.
Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 07:01
Сегодня, 06:26 by СлайПросмотров: 1 746Комментарии: 21
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