Плохие вести

Плохие вестиОх, люблю же я всякие страшные правдивые истории, особенно мистические, хоть и боюсь я всего этого до смерти.
Но с самого детства любопытство берет своё, поэтому разных рассказов за пазухой у меня целая куча. И вот одна из них. Историю рассказала мне моя бабушка, а случай произошёл с ее подругой.
Звали подругу Людой. Люда жила со своим мужем в собственном доме, где было две двери. Первая дверь со входа вела в сени и вторая, собственно, в сам дом. И эта вторая дверь была очень тяжёлой и закрывалась с громким хлопком.
Так вот, в 40-е годы мужа у Люды забрали на войну. Сколько ждала она его - не знаю, но в одну ночь приключилась такая история, которая, я думаю, была уже у многих людей.
В общем, около трёх часов ночи, когда Люда спала, она вдруг услышала именно тот самый сильный хлопок двери. Это при том, что она на крючки закрывала каждую ночь обе двери, а тут именно шум двери домашней.
От страха все ее тело как онемело. И слышит - скрипит пол, шаги какие-то. Шаги мягкие такие, словно кошка идёт к ней в комнату. И заходит к ней именно существо, очень похожее на грязную кошку, только искры какие-то от существа летят, как будто оно наэлектризовано.
Существо запрыгивает ей на грудь и начинает душить. По классике жанра она спрашивает: "Дедушка-соседушка, к худу или к добру?", и существо на неё холодным воздухом три раза выдохнуло: "Худу... худу... худу..."
Спрыгивает и уходит. А через несколько дней приходит ей письмо с извещением о смерти мужа на войне.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:04
Сегодня, 01:03 by Pusya2345Просмотров: 758Комментарии: 7
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