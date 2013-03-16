Плохие вести

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:04

Pusya2345 Просмотров: 758 Комментарии: 7 +18 Сегодня, 01:03 by

Ох, люблю же я всякие страшные правдивые истории, особенно мистические, хоть и боюсь я всего этого до смерти.Но с самого детства любопытство берет своё, поэтому разных рассказов за пазухой у меня целая куча. И вот одна из них. Историю рассказала мне моя бабушка, а случай произошёл с ее подругой.Звали подругу Людой. Люда жила со своим мужем в собственном доме, где было две двери. Первая дверь со входа вела в сени и вторая, собственно, в сам дом. И эта вторая дверь была очень тяжёлой и закрывалась с громким хлопком.Так вот, в 40-е годы мужа у Люды забрали на войну. Сколько ждала она его - не знаю, но в одну ночь приключилась такая история, которая, я думаю, была уже у многих людей.В общем, около трёх часов ночи, когда Люда спала, она вдруг услышала именно тот самый сильный хлопок двери. Это при том, что она на крючки закрывала каждую ночь обе двери, а тут именно шум двери домашней.От страха все ее тело как онемело. И слышит - скрипит пол, шаги какие-то. Шаги мягкие такие, словно кошка идёт к ней в комнату. И заходит к ней именно существо, очень похожее на грязную кошку, только искры какие-то от существа летят, как будто оно наэлектризовано.Существо запрыгивает ей на грудь и начинает душить. По классике жанра она спрашивает: "Дедушка-соседушка, к худу или к добру?", и существо на неё холодным воздухом три раза выдохнуло: "Худу... худу... худу..."Спрыгивает и уходит. А через несколько дней приходит ей письмо с извещением о смерти мужа на войне.

Ключевые слова: Домовой дверь шаги война смерть авторская история

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