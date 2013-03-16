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Истории из жизни

Плохие вести

Ох, люблю же я всякие страшные правдивые истории, особенно мистические, хоть и боюсь я всего этого до смерти.
Но с самого детства любопытство берет своё, поэтому разных рассказов за пазухой у меня целая куча. И вот одна из них. Историю рассказала мне моя бабушка, а случай произошёл с ее подругой.

Звали подругу Людой. Люда жила со своим мужем в собственном доме, где было две двери. Первая дверь со входа вела в сени и вторая, собственно, в сам дом. И эта вторая дверь была очень тяжёлой и закрывалась с громким хлопком.
Так вот, в 40-е годы мужа у Люды забрали на войну. Сколько ждала она его - не знаю, но в одну ночь приключилась такая история, которая, я думаю, была уже у многих людей.
В общем, около трёх часов ночи, когда Люда спала, она вдруг услышала именно тот самый сильный хлопок двери. Это при том, что она на крючки закрывала каждую ночь обе двери, а тут именно шум двери домашней.
От страха все ее тело как онемело. И слышит - скрипит пол, шаги какие-то. Шаги мягкие такие, словно кошка идёт к ней в комнату. И заходит к ней именно существо, очень похожее на грязную кошку, только искры какие-то от существа летят, как будто оно наэлектризовано.
Существо запрыгивает ей на грудь и начинает душить. По классике жанра она спрашивает: "Дедушка-соседушка, к худу или к добру?", и существо на неё холодным воздухом три раза выдохнуло: "Худу... худу... худу..."
Спрыгивает и уходит. А через несколько дней приходит ей письмо с извещением о смерти мужа на войне.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:04
Сегодня, 01:03 by Pusya2345Просмотров: 758Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Домовой дверь шаги война смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: kas11
Сегодня, 06:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (216|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 156
сколько ни читал про домового и его предупреждения,всегда он пророчил плохое-"к худу".... ни разу не встречал "к добру" ...
Зарегистрирован: 16.03.2013
#2 написал: Pusya2345
Сегодня, 06:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2
Цитата: kas11
сколько ни читал про домового и его предупреждения,всегда он пророчил плохое-"к худу".... ни разу не встречал "к добру" ...

Да да , я тоже) и не понимаю зачем домовой всегда начинает душить , чтоб его спросили это? Ну пришёл бы показался просто ,спросили б его и так ))
Зарегистрирован: 6.04.2017
#3 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 07:12
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2370|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 115
Цитата: Pusya2345
Цитата: kas11
сколько ни читал про домового и его предупреждения,всегда он пророчил плохое-"к худу".... ни разу не встречал "к добру" ...

Да да , я тоже) и не понимаю зачем домовой всегда начинает душить , чтоб его спросили это? Ну пришёл бы показался просто ,спросили б его и так ))

Вот именно! Подошел бы, растолкал или, в крайнем случае, пнул бы спящего и сказал бы свою точку зрения. Нет же, надо напугать человека до усра полусмерти. Странный ритуал.
А вообще я помню историю про девушку, которую перед свадьбой домовой начал душить, она спросила, чё это? А он такой: "к добру". В итоге у нее свадьба-то и отменилась. Бросил ее жених. А она, проанализировав ситуацию, задалась правомерным вопросом: "Хренасе к добру! Че тут доброго-то???" А жениха через полгода посадили на много-много лет, он организатором опг оказался. Так что к добру тоже бывает!))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#4 написал: акжана
Сегодня, 07:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (593|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 705
Домовой душит во сне дабы сообщить нам о переменах в жизни, что собственно и произошло в данной истории, но для чего он выбирает такой необычный способ , непонятно. Много с домовым связано удивительных свойств, например считается, что чем старше домовой, тем моложе он выглядит, так как рождаются они стариками, а умирают младенцами
Домовой не боится святой воды, молитв и пр. , но если же домовой начинает проказничать без причины то говорят усмирить можно железом. Постучать железным прутом по стенам, мебели, полу и сурово голосом говорить типа: "Знай свое место"
За историю ПЛЮС!
.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#5 написал: az.ecmb
Сегодня, 09:30
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1223|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 748
Бабушка - главный поставщик контента. Берегите бабушек.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#6 написал: Сирин
Сегодня, 09:51
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 7
Комментариев: 790
Цитата: акжана
Много с домовым связано удивительных свойств, например считается, что чем старше домовой, тем моложе он выглядит, так как рождаются они стариками, а умирают младенцами

Хм, теперь на домовенка Кузю другими глазами взгляну) и в "Загадочной истории Бенжамина Бартона" тоже понятно становится, кем он был))
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#7 написал: Karl Georglin
Сегодня, 09:52
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 158
Может случаи когда во сне умирают, это следствие прихода таких "дедушек"? По крайней мере, здоровья такое точно не прибавит. Особенно если западло происходит через пару месяцев после "прихода", ведь столько времени ждать беды, даром не пройдет. Польза от такой информации весьма сомнительна.
Зарегистрирован: 25.10.2016
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