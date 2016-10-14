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Истории из жизни

Танит

Есть такая профессия - Родину защищать. Миша, прадед моего друга, боролся вместе с испанским народом против франкистов. Пошел добровольцем, как и все солдаты, которые с радостью помогали братьям в борьбе с эксплуататорами. Революционеры были очень плохо вооружены, не хватало зениток, и не раз налеты германских ВВС оставляли позади себя братские могилы. Вместе с Мишей служил Карлос из какого-то поселка под Барселоной, они подружились. Были летчиками, а это там считалось за честь, но учитывая то, что легион "Кондор" имел больше машин в строю, борцы за свободу часто терпели поражения, и список погибших был больше только у танкистов. Ну и пехота, кто же ее считал там? Главное, что люди прибывали и заменяли погибших бойцов.

Карлоса сбили, как и все его звено, немцев сам Карлос сбил пять. В госпитале Мишу окликнула Маргарита (Надя, там все наши воины имели псевдонимы, чтобы казаться местными ополченцами), иди, мол, Карлос совсем плох. Мужик побежал в палату и увидел, что друг уже еле дышит, новенькая медаль была в левой руке, а в правой - какая-то кукла.

- Друг, держись, все будет хорошо.
- Нет, возьми мою медаль, отдашь сыну...
- Но у меня...
- Тихо, назовешь моим именем, а это носи на груди, это Танит, богиня войны, это сохранит тебе жизнь.

Карлос умер, а Миша с горя, конечно, поддал местного хереса и горько рассмеялся над "чепухой": "Нету ведь никаких богов, это наука доказала, что же мне делать-то? Ладно, буду носить, скажу однополчанам, что это просто кукла и не более. Завтра вылет".

Самолеты поднялись в воздух, прикрывая бомбардировщиков, для удара по базе топлива. Но немцы имели шпионов, и навстречу героям поднялось около 30 новейших Мессеров, или что там было. Наши машины были, конечно, лучше, но их было всего 8. Бомберы испанцев (летчики, конечно, советские) круто спикировали и только их и видели, но это и понятно, а революционеры на истребителях вступили в бой. Не знаю как, но только Михаил вернулся на базу один, из немцев вернулось 6. Фотопулемет зафиксировал 7 побед, орден вручал сам генерал, не местный, конечно, ибо из испанцев вояки не очень. Очень удивлялся и хвалил летчика, пригласил на банкет. После похорон погибших героев, естественно. Выпили родной водочки, запели местную грустную песню. Вдруг взгляд генерала упал на грудь Героя.

- Что это?
- Ээээ, да вот, как бы кукла.
- Ты хоть в курсе, что это за кукла?
- Ну богиня какая-то.
- Это тебя и спасло, я тебе покажу на снимках, как прямо перед твоим самолетом трассеры резко меняют курс. Ты хоть понимаешь, что в том бою тебя спасла эта богиня? Только никому ни слова.

Фотографии командир сжег, ибо могли возникнуть вопросы. Летчик потом вспомнил, что шквал огня действительно каким-то чудом миновал его ласточку, как он говорил. Конечно, уже на Родине у мужика родился сын, назвали в честь павшего испанца, но о том бою мужик молчал, как партизан. А когда немцы, так сказать "защищали" свою Родину, то Мишку почему-то отправили в войска, которые не давали японцам подло напасть на СССР. При освобождении Монголии молодой офицер сбил около 10 самолетов японцев. Пара пленных летчиков в ужасе лепетали что-то на своем языке, узнав, что их сбил именно этот защитник Отечества. Переводчик на Мишин вопрос шикнул: "Тебе оно надо? С тебя бутылка, чтобы я не рассказал "товарищам" из НКВД". Так и не выудил от него летчик ничего.

Японцев увели допрашивать, а может, и расстрелять за их преступления, кто их знает, переводчик получил напиток, а Михаил получил очередное воинское звание.

Я еще забыл сказать, что над Иберией выжил в том бою один летчик, который повторял что-то про какую-то женщину. Врачи рассказали Мише, тот вообще ничего не понял, а когда пошел в госпиталь, герой уже умер и был похоронен под своим псевдонимом, чтобы могилу не осквернили боевики режима Франко. Кстати, парашют-то Карлоса не раскрылся, но об этом не говорили, ибо такое чуть-чуть не вписывалось в правильную версию. А кукла сгорела вместе с домом в 1981 году, а через три дня Герой умер. С улыбкой, с медалями и орденами.

Еще одно: испанцы поймали тогда одного немца с "Кондора", который тоже о чем-то лепетал с выпученными глазами, но кто же его поймет, после допроса его заслуженно наказали - приперся ведь в чужую страну вероломно бомбить людей, которые ему ничего плохого не сделали. Как жаль, что почти уже не осталось Героев Войны в Испании. С такими бойцами ничего не страшно.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:12
Вчера, 17:12 by Karl GeorglinПросмотров: 1 851Комментарии: 10
+15

Ключевые слова: Война Испания герой СССР истребитель авторская история

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Комментарии

#1 написал: Snejnay
Вчера, 18:52
+2
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Комментариев: 171
Прямо таки писал вместо вас ваш любимый автор ( шутко ) Мне понравилось +
Зарегистрирован: 14.10.2016
#2 написал: Вареньевна
Вчера, 19:25
+1
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Комментариев: 158
Мне показалось немного сумбурно, но история понравилась. Плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#3 написал: Лунный свет
Вчера, 19:44
0
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Комментариев: 17
Всякое может быть. Плюс.
Зарегистрирован: 23.03.2017
#4 написал: DS_Foxis
Вчера, 20:39
+4
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Комментариев: 48
Очень сумбурно написано. Автор "скачет" туды-сюды. Кажется рассказ как-то неоформлен что-ли. А так +
Зарегистрирован: 17.04.2016
#5 написал: Incognito visitor
Вчера, 20:57
+7
Группа: Посетители
Репутация: (169|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 283
Хмм,а почему Танит жизнь Карлосу не спасла?
Зарегистрирован: 11.03.2016
#6 написал: Karl Georglin
Вчера, 22:26
-3
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Публикаций: 2
Комментариев: 124
Цитата: DS_Foxis
Очень сумбурно написано. Автор "скачет" туды-сюды. Кажется рассказ как-то неоформлен что-ли. А так +

Автор не писатель и даже не "в.в. Пукин", а ехидный дед. Вот если бы автору за текст дали хоть лопату блинов, тогда бы "вылизал" текст как кот лапку)
Цитата: Incognito visitor
Хмм,а почему Танит жизнь Карлосу не спасла?

Не знаю.
А почему Яхве Ису не спас?
1) Так было надо/отжил свое.
2)Силенок не хватило.
3)Это вранье.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#7 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 22:39
+8
Группа: Посетители
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Комментариев: 634
....Карлос, НКВД, Миша , парашют, Барселона, Танит, немец, японец, самолёт, товарищ, фотопулемёт........
..А потом все жили долго и счастливо... И ни кто не ходил к Попам... даже Пукин...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#8 написал: Incognito visitor
Сегодня, 00:28
0
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Комментариев: 283
[quote=Incognito visitor]Хмм,а почему Танит жизнь Карлосу не спасла?[/quote]
Не знаю.
А почему Яхве Ису не спас?
1) Так было надо/отжил свое.
2)Силенок не хватило.
3)Это вранье.[/quote]
Обожаю когда дают выбор :),плюс
Зарегистрирован: 11.03.2016
#9 написал: JannyCouper
Сегодня, 04:56
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 193
Написано сумбурно, а вот история интересная.
Я не поняла, так у Михаила родился сын и он назвал его Карлосом, как просил друг? Отдал ли Михаил ему медаль?

"Я еще забыл сказать, что над Иберией выжил в том бою один летчик, который повторял что-то про какую-то женщину. Врачи рассказали Мише, тот вообще ничего не понял" --------- здесь и я ничего не поняла.


"Кстати, парашют-то Карлоса не раскрылся, но об этом не говорили, ибо такое чуть-чуть не вписывалось в правильную версию". ------- То есть Карлоса, друга Михаила сбили и он прыгнул с парашютом, а тот не раскрылся. И он остался жив и попал в госпиталь?

"Еще одно: испанцы поймали тогда одного немца с "Кондора", который тоже о чем-то лепетал с выпученными глазами, но кто же его поймет, после допроса его заслуженно наказали" ------- Так о чем же все вокруг болтают?)

А так, плюс+
Зарегистрирован: 30.11.2015
#10 написал: Karl Georglin
Сегодня, 12:18
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Комментариев: 124
1)да
2)из звена истребителей Мишки, видать что-то увидел возле самолета испанского ополченца Михаила в том бою
3)ага
4)немец выпрыгнул с парашютом т.к. его сбил ополченец Миша, но заблудился и был пойман, а потом наказан за то что приехал помогать плохим, т.е. буржуазному режиму Франко, а не освобождать народ.
Иду, что-ли, попрошу "в.в.Пукина" чтобы научил писать не "сумбурно".37bita
Зарегистрирован: 25.10.2016
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