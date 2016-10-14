Танит

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:12

Karl Georglin Просмотров: 1 851 Комментарии: 10 +15 Вчера, 17:12 by

Есть такая профессия - Родину защищать. Миша, прадед моего друга, боролся вместе с испанским народом против франкистов. Пошел добровольцем, как и все солдаты, которые с радостью помогали братьям в борьбе с эксплуататорами. Революционеры были очень плохо вооружены, не хватало зениток, и не раз налеты германских ВВС оставляли позади себя братские могилы. Вместе с Мишей служил Карлос из какого-то поселка под Барселоной, они подружились. Были летчиками, а это там считалось за честь, но учитывая то, что легион "Кондор" имел больше машин в строю, борцы за свободу часто терпели поражения, и список погибших был больше только у танкистов. Ну и пехота, кто же ее считал там? Главное, что люди прибывали и заменяли погибших бойцов.Карлоса сбили, как и все его звено, немцев сам Карлос сбил пять. В госпитале Мишу окликнула Маргарита (Надя, там все наши воины имели псевдонимы, чтобы казаться местными ополченцами), иди, мол, Карлос совсем плох. Мужик побежал в палату и увидел, что друг уже еле дышит, новенькая медаль была в левой руке, а в правой - какая-то кукла.- Друг, держись, все будет хорошо.- Нет, возьми мою медаль, отдашь сыну...- Но у меня...- Тихо, назовешь моим именем, а это носи на груди, это Танит, богиня войны, это сохранит тебе жизнь.Карлос умер, а Миша с горя, конечно, поддал местного хереса и горько рассмеялся над "чепухой": "Нету ведь никаких богов, это наука доказала, что же мне делать-то? Ладно, буду носить, скажу однополчанам, что это просто кукла и не более. Завтра вылет".Самолеты поднялись в воздух, прикрывая бомбардировщиков, для удара по базе топлива. Но немцы имели шпионов, и навстречу героям поднялось около 30 новейших Мессеров, или что там было. Наши машины были, конечно, лучше, но их было всего 8. Бомберы испанцев (летчики, конечно, советские) круто спикировали и только их и видели, но это и понятно, а революционеры на истребителях вступили в бой. Не знаю как, но только Михаил вернулся на базу один, из немцев вернулось 6. Фотопулемет зафиксировал 7 побед, орден вручал сам генерал, не местный, конечно, ибо из испанцев вояки не очень. Очень удивлялся и хвалил летчика, пригласил на банкет. После похорон погибших героев, естественно. Выпили родной водочки, запели местную грустную песню. Вдруг взгляд генерала упал на грудь Героя.- Что это?- Ээээ, да вот, как бы кукла.- Ты хоть в курсе, что это за кукла?- Ну богиня какая-то.- Это тебя и спасло, я тебе покажу на снимках, как прямо перед твоим самолетом трассеры резко меняют курс. Ты хоть понимаешь, что в том бою тебя спасла эта богиня? Только никому ни слова.Фотографии командир сжег, ибо могли возникнуть вопросы. Летчик потом вспомнил, что шквал огня действительно каким-то чудом миновал его ласточку, как он говорил. Конечно, уже на Родине у мужика родился сын, назвали в честь павшего испанца, но о том бою мужик молчал, как партизан. А когда немцы, так сказать "защищали" свою Родину, то Мишку почему-то отправили в войска, которые не давали японцам подло напасть на СССР. При освобождении Монголии молодой офицер сбил около 10 самолетов японцев. Пара пленных летчиков в ужасе лепетали что-то на своем языке, узнав, что их сбил именно этот защитник Отечества. Переводчик на Мишин вопрос шикнул: "Тебе оно надо? С тебя бутылка, чтобы я не рассказал "товарищам" из НКВД". Так и не выудил от него летчик ничего.Японцев увели допрашивать, а может, и расстрелять за их преступления, кто их знает, переводчик получил напиток, а Михаил получил очередное воинское звание.Я еще забыл сказать, что над Иберией выжил в том бою один летчик, который повторял что-то про какую-то женщину. Врачи рассказали Мише, тот вообще ничего не понял, а когда пошел в госпиталь, герой уже умер и был похоронен под своим псевдонимом, чтобы могилу не осквернили боевики режима Франко. Кстати, парашют-то Карлоса не раскрылся, но об этом не говорили, ибо такое чуть-чуть не вписывалось в правильную версию. А кукла сгорела вместе с домом в 1981 году, а через три дня Герой умер. С улыбкой, с медалями и орденами.Еще одно: испанцы поймали тогда одного немца с "Кондора", который тоже о чем-то лепетал с выпученными глазами, но кто же его поймет, после допроса его заслуженно наказали - приперся ведь в чужую страну вероломно бомбить людей, которые ему ничего плохого не сделали. Как жаль, что почти уже не осталось Героев Войны в Испании. С такими бойцами ничего не страшно.

Ключевые слова: Война Испания герой СССР истребитель авторская история

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