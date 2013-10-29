Полоска света

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:13

Ostromir Просмотров: 341 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 02:13 by

После публикации историй из моих коллекций мне стали иногда писать люди и делиться произошедшими с ними странными событиями. С их разрешения я литературно обработал самые захватывающие и теперь хочу опубликовать некоторые из них в первую очередь для поклонников «Коллекции Остромира».Эту невероятную историю поведал мне анонимный пользователь интернета. Как и следовало ожидать, история слишком странная, чтобы быть выдумкой.В общем, жил себе один молодой человек по имени Стас (назвал его так), днем учился, вечером подрабатывал музыкантом в баре, снимал квартиру и чувствовал себя вполне сносно. Но однажды у него возникла необходимость искать новое жилье, так как хозяева прежнего рассорились и начали делить имущество. Стасу очень нравился район, где он проживал – всё было рядом: и учеба и работа – поэтому он постарался подыскать жильё в окрестностях.К несчастью, он смог найти только тесную квартирку на окраине района, там, где кончаются спальные кварталы и начинаются пустыри, в обветшавшей кирпичной пятиэтажке и с подозрительными трещинами по фасаду. В доме в основном проживали одинокие пенсионеры и алкоголики, а многие квартиры и вовсе пустовали.Итак, не унывая, Стас поселился в новом месте, хотя ему, например, не очень нравилось возвращаться с инструментом домой с работы за полночь. Возвращаться темными дворами и заросшими кустарником рощами, где ночевали подозрительные личности, бренчали на гитарах асоциальные подростки.Через месяц такого житья Стас стал немного нервным, местечко ему не нравилось, он постоянно опаздывал на учебу и работу из-за их относительной удаленности, а также постоянно боялся попасть в какую-нибудь переделку в окрестностях. Его и так уже пару раз задерживала бдительная полиция за то, что шлялся по ночам в неблагополучном районе. Ну и, конечно же, драки местных жителей и пьяные гулянья под окнами на пустыре не улучшали качество отдыха.Однажды поздней сентябрьской ночью он проснулся от очередных криков «помогите, режут», которые спустя мгновение перешли в пьяный хохот и признания в любви. Стас решил сходить в кухню попить воды. Возвращаясь, он заметил, что над входной дверью белеет полоса света. «Наверное, над дверью щель, свет проникает из подъезда», - подумал Стас. Сонный он лег обратно в постель и быстро уснул.Через пару дней он возвращался с работы около полуночи. В подъезде споткнулся о какое-то пьяное тело, которое промычало ругательства и захрапело. Стас обреченно посетовал на отсутствие лампочек в коридорах – их давно выкрутили или разбили, а вставлять новые не имело смысла по тем же причинам.Подсвечивая фонариком на брелоке, он открыл ключом дверь и вошел в квартиру. На работе часто приходилось выпивать с посетителями бара, поэтому сил уже ни на что не оставалось. Стас поставил гитару на кухне, сбросил куртку, не включая свет, разулся на пороге прихожей. Подняв голову, он снова увидел полоску света над дверью, там же где и раньше. Мозг услужливо подкинул то же самое объяснение – свет из подъезда. Но тут же мелькнуло свежее воспоминание о перебитых лампочках.Стас хмыкнул и попытался присмотреться к полоске внимательнее. Но алкоголь слегка двоил в глазах и вместе с усталостью очень уж сильно тянул в постель. «Значит, свет падает из окна на кухне», - решил Стас и, войдя в комнатушку, повалился на кровать. Последней мыслью перед тревожным сном было: «А за окном-то тёмный пустырь»…Утром история забылась, и прошла неделя, прежде чем наш герой вспомнил о загадочном явлении вновь. На этот раз он засиделся на кухне, работая над курсовой работой по экономической теории, и в итоге решил, что на сегодня хватит. Разумеется, выключив свет на кухне, он увидел полоску. Стасом овладело любопытство.Он тихонько подошел к двери и, нащупав ручку, открыл дверь. В подъезде было ожидаемо темно и воняло чем-то кислым. Не зажигая свет, Стас проследовал на кухню и посмотрел в окно. В темноте сентябрьской ночи бледнел пустырь, над которым висела тяжелая черная туча. Естественно, никаких фонарей или иных источников света за окном не было.Заинтригованный Стас приступил к эксперименту. Он снова подошел к двери и поднял руку прямо напротив полоски. На полоске появилась тень от ладони. Стас поздравил себя с открытием – источник света был в квартире. С поднятой рукой он стал удаляться от двери, пока где-то в паре шагов от порога кухни тень пропала – полоска снова замерцала в полную длину. Это было очень странно, откуда же лился свет?Складывалось впечатление, что свет идет прямо из воздуха, словно там щель. Стас немного подумал и решил, что он упускает из виду что-то очевидное. Он сходил на кухню за табуретом и поставил рядом с входной дверью. Залез на табурет и повернулся затылком к полоске света так, чтобы источник света попадал ему в глаза.И вот тут произошло самое невероятное из того, что вообще может произойти. Стаса ослепила очень яркая вспышка, он потерял ориентацию в пространстве и упал, больно ударившись головой то ли об стену, то ли об пол.В себя он пришел от криков. Кто-то кричал:- Папа, что случилось?!Он обнаружил что лежит в небольшой комнатке, освещаемой солнечным светом из широкого окна, расположенного по всей стене. За окном он заметил зеленый сад.- Я просто споткнулся о кота, Катюша, - сказал Стас и испугался.«Кто такая Катюша?», – спросил он себя, и тут же вспомнил – его собственная шестилетняя дочь. Он встал, прошел в другую комнату и сел в дорогое кресло.- Я посижу немного. А то сердце колотится, а ты иди, - сказал он «дочери».Та недоверчиво посмотрела на него и побежала искать кота.В голове у Стаса происходило невероятное. Он помнил, как буквально минут двадцать назад читал учебник на кухне в разрушающемся доме. И тут же помнил, что он молодой, но подающий виды архитектор, у него собственный дом, приличная сумма в банке, молодая жена и дочь. Две истории жизни умещались в его голове, но первая с каждой секундой уходила на задний план…Можно все списать на небольшое помутнение рассудка и ложные воспоминания, ведь о кота можно так споткнуться, что и не встанешь. Но молодой архитектор не умел играть на гитаре. А Стас умел, чем немало поразил родных и друзей. Стас помнил песни, которые в этом мире больше не помнил никто.В письме он мне писал, что на сегодняшний день он довольно известный в определенных кругах питерский музыкант, только никто не знает, что песни, которые он играет и поёт, совсем не его. Но не будешь же рассказывать народу историю их происхождения – в лучшем случае посмеются.Из того, что еще можно назвать доказательством случившегося: на плече появилась непонятная отметина. То ли шрам, то ли дефект кожи, по форме напоминающий маленькую подкову. Ни старый Стас, ни новый не помнили ее до всех этих событий.Он пытался отыскать свой «прежний» дом. Несмотря на то, что район поныне существует. Там, где были пустыри и квартал гетто, стоит огромный торговый центр.Да, вот что еще. Как-то дочка сказала Стасу, что иногда в темноте в той комнате под самым потолком мерцает полоска света. Стас решил повесить в комнате светильник, который будет гореть постоянно, во избежание…

Ключевые слова: Свет удар дочка девочка песни авторская история

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