Ерунда какая- то

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

desperate_witch Просмотров: 1 108 Комментарии: 9 +20 Сегодня, 13:17 by

Доброго времени суток! Вот и я решила наконец поделиться своей историей. На самом деле не очень приятно снова во всё это погружаться, но может, кто подскажет, что же это было?Итак, началось всё это примерно в 2012 году. Работала я тогда на заводе: строительство, жб. Работа тяжелая, много, хоть бы и частенько, " бонусом " шла физическая работа, работала по двенадцать часов. Так что домой приезжала уставшая и практически сразу валилась спать. Это я всё к тому, что вырубалась я сразу и сон был крепкий, еще разбудить попробуй. И вот я, как обычно, уснула, тем более это был второй рабочий день и впереди был последний, дрыхла я без задних ног. Но посреди ночи я внезапно проснулась. Лежу, как дура, в полном недоумении, ворочаюсь, пытаюсь уснуть, выспаться-то надо, тем более оставалось всего-то четыре часа до будильника. И вдруг на меня накатил страх, всепоглощающий, липкий. В жизни такого страха я не испытывала. Появилось ощущение, что в комнате я не одна. Я лежала в темноте, скованная неведомым животным ужасом, боясь пошевелиться, стало невыносимо жарко. Не вытерпев, я вскочила и включила телевизор. Думала, мне так будет спокойнее, наивная, я всё еще мечтала уснуть. Но чувство страха не проходило, напротив, оно лишь усилилось, я ощущала опасность каждой клеточкой своего тела. Было ощущение, что я нахожусь в клетке с невидимым хищником, пугало то, что я чувствовала реальную угрозу, но не знала, откуда оно нападет. Хорошо хоть, мой трехлетний сын тогда спал с моей матерью в соседней комнате и не чувствовал подобного, я знала, что опасность только в этой комнате. Что-то угрожает только мне. Шло время, оно ( понятия не имею, что это за хрень такая неведомая и как её величать), видимо, никуда не торопилось. Меня уже начали душить слезы, я включила свет, ни о каком сне я уже и не думала, лишь бы только оно ушло. Но в комнате никого видно не было, зрение у меня, конечно, не ахти, кто знает, может, оно было и видимо. Я психанула и убежала из комнаты, решила, что остаток ночи посижу там. В итоге, мои расшатавшиеся нервы успокоило вино, вернулась я в комнату за час до будильника, ощущение опасности пропало. Но я так и сидела оставшееся время со светом и телевизором.Шло время, и я убеждала себя, что просто сошла с ума, списывала на паническую атаку ( хоть у меня их и не было никогда, да и с чего им быть, я была на тот момент вполне себе счастлива, плюс я оптимистичный пофигист по жизни ), на всё что угодно, просто надеясь, что это больше не произойдет. Но, увы. Примерно через года полтора после первого случая это случилось снова. У нас был ремонт в комнате матери, сама она с моим сыном была на даче. А я после того случая стала бояться находиться дома одна, так что у меня часто оставался на ночь мой друг, который помогал с ремонтом, спал он как раз в маминой комнате. Как раз тогда я завела котенка, чтобы не оставаться в полном одиночестве. И вот опять ночь, и опять эта фигня пришла, ох, как я по ней скучала... Короче, почти всю ночь мы провели в обнимку со зверюшкой, пыталась разбудить друга, но куда там...В общем, убедила я себя, что во всём виноваты панические атаки... И я в это верила, пока не произошло одно "но".Где-то полгода спустя, со мной жил мой молодой человек, вот кто еще больший пофигист и закоренелый скептик. И вот, что он мне как-то рассказал, далее с его слов:"Вчера вечером я выпил с другом и чет явно не рассчитал, и вот я просыпаюсь с утра, иду на кухню, мучаюсь от непривычной головной боли и сушняка... Налил воды, сижу курю и вдруг четко понимаю, что сзади меня кто-то стоит. Накатил какой-то панический ужас, доселе мне неведомый. Я медленно обернулся, но ничего не было..."Вот тогда-то я и поняла, что никакая это не паническая атака, а на мой вопрос, что было дальше, он мне сказал, что ему стало так плохо, что было уже плевать, кто там стоит, главное - чтоб не мешал и не трогал.К счастью, больше этой штуки я не чувствовала так явственно, были легкие предпосылки и ощущение присутствия, но такого ужаса уже не было.Был еще, правда, один странный случай, но не думаю, что они связаны, хотя кто знает...Мы с сыном с утра собирались в школу, всё как обычно, мы уже давно проснулись и были почти готовы, я готовила нам чай на кухне, а сынок одевал уже зимние штаны и обувь у нас в комнате, да-да, в той самой. Моя кровать параллельно с его, и он сидел на моей, так что получалось, что его кровать прямо у него перед глазами. Его кроватка, чердачного типа, прикрыта перегородкой, находится почти под потолком. И вот я спокойненько вожусь на кухне, и вдруг прибегает ко мне мой ребенок с дикими криками и в слезах. Я в ужасе: "Что случилось? Что с тобой?" Ребенок просто вжался в меня, его трясло от страха, через пару секунд он ответил мне, что кто-то вылезает из-под его одеяла. Вот так, обнявшись, мы просидели какое-то время на кухне. Я успокоила его тем, что это просто одеяло осело или что ему показалось, но он был слишком напуган и сказал, что точно видел. Медленно, но верно я забралась по лесенке наверх... одеяло было аккуратно отодвинуто и лежало так, что там было просто невозможно осесть.Когда я вернулась со школы, мой кот, который обычно радостно мяукал и выбегал мне навстречу, медленно крался, распушаясь на ходу. Я застыла на месте в коридоре, прямо у входной двери, а кот продолжал медленно подкрадываться к чему-то, глядя в одну точку над моей головой... Лично я ничего за спиной и над головой не увидела. Вот честно, почти до усрачки боюсь свою комнату, но жить-то больше негде, продать или разменять не вариант по семейным причинам. В квартире никто насильственной смертью не умирал. Только моя бабушка много лет назад спокойно умерла во сне от старости. Но я сомневаюсь, что это она. Она очень меня любила, как и я её. Так что же это? Может, кто знает? Извините за слишком длинный текст.

Ключевые слова: Страх ночь ребенок авторская история

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