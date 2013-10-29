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Истории из жизни

Совпадение или знак?

История коротенькая, да и отношение к мистике имеющая весьма спорное. Всё с подобными случаями очень субъективно: там, где один видит знаки судьбы, другой углядит простое совпадение, вполне вписывающееся в теорию вероятностей. Я и сам скорее из вторых, но этот случай почему-то запал в память.
Был самый конец весны или начало лета. День я провёл в гостях у своей будущей супруги, а вечером отправился домой. Сразу после того, как покинул подъезд ненаглядной, бросилось в глаза, что двор абсолютно пуст. Да, погода была неустойчивой: то небольшой дождик, то солнце, но тепло и безветренно. В гораздо худших погодных условиях в это время суток (было часов шесть-семь вечера) всегда можно наблюдать мамаш и бабушек, выгуливающих любимых чад, не говоря уж о местных нереально тучных стадах котов и кошек, плодящихся и множащихся на халявных харчах тех же бабушек. Возле подъезда на лавочке лежали кем-то, видимо, забытые три карты. Карты обычной атласной колоды, все такие видели. Две лицом, одна рубашкой. Меня удивило уже то, что их в принципе забыли. То есть, представьте: кто-то играл в карты, дождь, допустим, усилился, народ собрался по домам, колоду собрали, а эти три на лавке, на которой, собственно, и играли, не заметили. Странно как-то. Может быть, конечно, другой вариант. В ходе игры карты уронили и потеряли, а потом какая-то добрая душа увидела и положила обратно: мол, кому нужно, потом подберут. Но лавка стояла на песчано-земляном газоне, влажном от дождика, а карты – абсолютно чистые (это я точно помню).
Проходя мимо, я чётко подумал, что под рубашкой – дама треф. Две остальные я точно не помню, но, кажется, то ли туз и двойка, то ли туз и шестёрка (масти не воспроизведу). И в голову почему-то начала стучаться настойчивая до параноидальности мысль: «Переверни карту и посмотри!». Пройдя от лавки уже метров двадцать, я не выдержал – и вернулся. Стоит ли говорить, что там была крестовая дама? Я её ждал, но был потрясён. Сам не заметил, как вышел со двора, и показались и родители с детьми, и кошки, и вороны с голубями. Не скажу, что сам неотступно думал потом о произошедшем (ну, может, первый день). Вполне пойму тех, кто за такую ерундовую историю закидает тапками. Не приключись со мной, может, и сам бы закидал. Но всё-таки иногда я думаю: совпадение или знак? И если знак, то чего?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:48 by DeamПросмотров: 598Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Двор карты предположение авторская история

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:30
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Комментариев: 1 533
Ну, да, если и мистика, то очень неяркая.
Но всё равно как-то странно очень всё выглядит. А уж что это значит и вообще непонятно.
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 08:40
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Комментариев: 134
Это скорее то что вас ожидало. Знак ли, совпадение. Карту вы подняли, посмотрели. И крестовая дама вскоре стала супругой. Жаль вы остальные карты не помните...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 09:46
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Комментариев: 506
Цитата: Snejnay
И крестовая дама вскоре стала супругой.

и я, и я, и я таГОЖЕ мнени-Я
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#4 написал: PUFIK
Сегодня, 10:32
0
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Комментариев: 1 654
Возможно, именно эта карта имела для Вас некий символичный смысл. Может это означало, что девушка скоро станет Вашей женой. Я не сильна в карточных гаданиях. Но такое чувство, что эту карту послали Вам не просто так, ведь если б двор был полон народа, мужики играли б в карты на скамейке, Вы бы не подошли и не увидели послание. Вдвойне удивительно, что Вы угадали перевернутую карту. Наверняка, это неспроста. Мне история очень понравилась. Просто, без лишних подробностей и приукрашательств, по делу. Плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#5 написал: lidia1
Сегодня, 10:37
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Интересно Карты очень загадочная вещь. Недавно загадала вопрос и вытащила карту из колоды китайских карт судьбы с текстом-ответом на вопрос. Прочитала и забыла. Перетасовала карты и спрятала. На завтра опять задаю тот хе жизненно важный вопрос, и беру из колоды карту. И опять выпадает эта же карта, с тем же ответом на вопрос! Тщательно тасую карты, и прячу колоду. Утром беру колоду, задаю свой вопрос в третий раз и... вынимаю эту же карту с тем же ответом на мой вопрос!. Посчитала это знаком судьбы, и успокоилась. +5
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#6 написал: marlin
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