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Истории из жизни

Как мне тайно сделали укол неизвестного вещества

Всё произошло на ж/д вокзале. Нам, группе новобранцев, призванных служить в армии, предстояло дожидаться поезда к месту назначения несколько суток. Получив пайки, все разбрелись по ж/д вокзалу. Я сел на лавочку и полулёжа задремал, не спал, а просто "кемарил" с закрытыми глазами. Вдруг почувствовал, как мне в левую ягодицу что-то укололо. Подняв глаза, я увидел незнакомого мужчину, который прятал в карман шприц. Протерев место укола рукой, ощутил мокроту: на ощупь - вязкая жидкость; на запах как нашатырь, только с более специфическим запахом. Я встал, выругался на мужика, сказал, что всё видел, как он прятал шприц, что он вообще сделал. Мужик всё отрицал, сказал, что я ошибся. Перейдя на другое место, я снова задремал.
Очнулся совершенно на другом месте, не помню, как пересаживался, ощущаю провал во времени. Как будто что-то происходило. В голове шумы, слышу непонятные голоса, хожу по вокзалу и пытаюсь найти источник голосов, звуки усиливаются. Голоса начинают призывать к самоубийству, начинается депрессивное состояние. Вспоминаю того мужика со шприцом и укол. Продолжаю думать, где отсутствовал некоторое время. Голоса усиливаются, начинаю слышать топот вокруг себя, голоса твердят: «Ты где-то был, незачем теперь тебе жить». В голове: «Убейся, убейся, убейся». Решаюсь разбежаться и выпрыгнуть из окна.
Разбегаюсь - и вдруг передо мной возникает из-за стены большая женская рука с жестом «стоп», голос говорит: «Не делай этого, ты должен жить! Ты нам нужен!». Я ударяюсь лбом о толстое стекло и останавливаюсь, не понимая, что это было. Присел на кресло в зале ожидания, мозг как будто отключился, проходящие мимо люди исчезли, я стал видеть, как будто меня тащат какие -то люди в чёрных пиджаках, мне плохо, кружится голова, всё вокруг плывёт. Меня подтаскивают к большой железной двери, как будто вход в бункер, дверь со скрежетом открылась, и меня куда-то впихнули, дверь закрылась.
Я почувствовал, что нахожусь в большом помещении. Слышу в темноте множество голосов людей, они кричат: «Помогите!». Поднимаю вверх руки и смотрю на них, вижу только кисти рук, пальцы длинные и большие когти на руках, кожа бледно-лунного света и светится. Картинка эта перед глазами исчезает, и снова вижу вокзал, ходят люди, снова всё исчезает, вижу, как те же люди в чёрных пиджаках тащат меня к раковине. Всё перед глазами плывёт. Они включают воду, начинают смывать кровь с рук. И всё снова исчезает. Вижу перед собой помещение вокзала. Что это было - для меня до сих пор загадка, то ли я видел действительно, что со мной происходило, когда был в "отключке", то ли ёщё что-то.
Прибыли в часть, стал слышать другие голоса или мысли сослуживцев. Стал скрывать свою болезнь, хотелось дослужить и вернуться домой с мыслью о том, что дома всё пройдёт. Было тяжело: голоса и всякие психологические состояния, которые приходилось скрывать, отнимали большое количество сил, как психологических, так и физических.
Вернулся домой, но всё пошло не по моему плану. На меня навалилась темень, состояние ухудшилось, стал слышать множество голосов, видеть тени, появились видения, стали мучить кошмары, входил во всякие депрессивные состояния, видел сущности. Казалось, что мою душу на краю света колотят полчища нечисти, стал получать информацию из других миров, устройства их. Медленно угасал. Матушка, смотря на моё состояние, уговорила обратиться в больницу. Некоторое время лежал в психиатрической больнице, искали также другие источники целительства у экстрасенсов.
Однажды я почувствовал, что мне придет помощь в храме от батюшки. Он объяснил, что всё идёт от лукавого. Стал погружаться в чистую духовную храмовую жизнь. В большей мере от меня ушло негативное воздействие, но обходиться без лекарств по-прежнему не могу. Поменялась точка зрения на жизнь, все ценности заменились на духовные. Годы спустя стал искать информацию в интернете о секретных опытах. Информации мало, но, оценивая свои состояния, в которых я находился, прихожу к выводу, что мне был введён засекреченный препарат какого-то вещества, вызвавшего признаки шизофрении. С какой целью - не знаю. Возможно, то, что я видел или мне показывали на вокзале, есть не что иное, как разработки по изменению физического состояния человека, иными словами, с помощью препарата изменение физической оболочки человека - неплохое оружие. Искал по интернету похожие истории, но никаких свидетельств не нашёл. Лишь один раз женщина в газете «Аура», живущая Екатеринбурге, рассказала подобное. Она работала в ту пору библиотекарем. Библиотеку стали посещать люди, при появлении которых ей хотелось спать. Очередной раз она при них заснула. Проснулась от того, что ей в ухо делали укол. Она вырвалась и убежала. Но с тех пор стала слышать голоса. Её мысль была однозначна - над людьми проводят опыты. Я прошу помощи: может, кто-то подскажет, к кому обратиться за помощью, как от этого избавиться. Жить в таком состоянии очень тяжело: невозможно устроиться на работу, создать семью.
История в краткости.
Вчера, 17:12 by 6354ghj9876Просмотров: 1 346Комментарии: 18
+15

Ключевые слова: Укол шприц опыты голоса авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 17:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (571|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 535
Непростая тема... Послушаю, что другие скажут, свои выкладки пока умолчу.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#2 написал: Snejnay
Вчера, 17:37
+4
Группа: Посетители
Репутация: (99|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 117
Знаете - давайте начнем с того - сколько времени прошло? - Любое лекарство выводится из организма в определенные сроки. Или его нужно колоть регулярно. Я могу лишь допустить что у вас могло развиться шоковое состояние, которое спровоцировало видения и состояния которыми вы не можете управлять.

И еще результаты общих обследований - не дали отклонений? - если не дали то все в норме. И вам действительно придется учиться с этим жить .
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: Tigger power
Вчера, 17:39
+5
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 339
Само название уже страшная история. Тут вариантов не так уж и много: либо этом мужик реально вас уколол с целью опробации жуткой вакцины, либо у Вас в тот момент начало проявляться ваше заболевание с которым позже Вас положили в соответствующее заведение. Извините если обидела, но посмотрим какие еще варианты предложат. Спасибо, что поделились+
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: Snejnay
Вчера, 17:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (99|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 117
Единственное я не поняла - то можно было вызвать полицию, и пойти элементарно в туалет, для того чтобы посмотреть место укола. Ведь был же момент когда иглами инфицированными ВИЧ кололи. Сами болели и других заражали..
Зарегистрирован: 14.10.2016
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 18:01
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (2322|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 092
Не, ну всё, конечно, может быть... Но я тоже очень сомневаюсь, что единожды введенный препарат мог вызвать такую продолжительную реакцию!! То, что всё это вызвано мнительностью автора, разыгравшейся после укола, я тоже как-то слабо верю... И столько лет мучений из-за одного придурка со шприцем.
Одно могу сказать: если это эксперимент, то почему тогда за автором не бегают спепцслужбы и не смотрят, как он там? ...Или они бегают, просто он их не видит??
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#6 написал: Asheera
Вчера, 18:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Ну не знаю... Если только уколом ввели имплант, который инфразвук в организм посылает, отчего страх и видения.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#7 написал: Калина74
Вчера, 18:21
+7
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 370
Всякая-разная ххх шарится по вокзалам, вот уж где от лиха только уворачивайся. Читала как-то, не помню, где, как студентку из Подмосковья на Трёх вокзалах чем-то кольнули в толпе, она сознание потеряла. А потом, через несколько лет, её родственники случайно нашли: какая-то "раба божья" по электричкам её возила в коляске, называла своей племянницей и выпрашивала милостыньку для инвалидки. А ног-то у девчонки не было. Выходит, похитили с целью изуродовать и потом вот так вот использовали, нелюди. И все эти лет семь, если не ошибаюсь, чем-то её пичкали или кололи, короче, невменяемая она была, мало что помнила. Домой-то вернули, а вот нашли ли тех уродов, не факт - на этом история оборвалась. Так что, возможно, и с ГГ хотели сотворить нечто подобное, но он по воле судьбы всё-таки избежал такой участи. Ну а из-за своей впечатлительности с тех пор мучается этими отрывочными воспоминаниями и накручивает себе разного. Вообще, пусть боженьку благодарит, что цел остался. ""Блюдите, како опасно ходите" , т.е. "Смотрите, как опасно ходите" (Еф.5,15)
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#8 написал: Green Wind
Вчера, 18:36
+7
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 846
Я не психиатр и ни каких диагнозов не ставлю, но автор перечислил все классические симптомы шизофрении. Однако есть ли грань между шизофренией и тонким миром?

Плюс. Яркая история.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#9 написал: Долгопят
Вчера, 18:47
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 063
Ой как интересно!!!! Я даже допускаю, что какая то доля правды в этом есть. Опыты проводят- это да, над военными- сто процентов.Кольнуть новобранцу какую то неведомую шнягу и проследить его славны путь в армии- это ж милое дело! Вещество могло просто поразить или нарушить функции определенного участка коры ГМ....поэтому Автора до сир пор колбасит. Утрированно- снаряд попал в башню и проломил стену.. стена разрушена, сквозь нее и слышим голоса...Один укол и ты дурак, вот так вкратце ...
ПЛЮС!!!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#10 написал: Asheera
Вчера, 18:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Калина74, какой ужас scream
Зарегистрирован: 29.10.2016
#11 написал: Talisha
Вчера, 19:34
+1
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Репутация: (571|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 535
А был ли укол вообще?...
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#12 написал: Вареньевна
Вчера, 19:34
+4
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
Симптомы шизофрении действительно на лицо. Но можно ли ввести ее посредством вакцины? А вообще попахивает творчеством. Как минимум год в армии и никто не заметил, что творится с ГГ? Мне кажется такого не может быть.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#13 написал: Westa
Вчера, 19:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 114
Цитата: Калина74
Всякая-разная ххх шарится по вокзалам, вот уж где от лиха только уворачивайся. Читала как-то, не помню, где, как студентку из Подмосковья на Трёх вокзалах чем-то кольнули в толпе, она сознание потеряла. А потом, через несколько лет, её родственники случайно нашли: какая-то "раба божья" по электричкам её возила в коляске, называла своей племянницей и выпрашивала милостыньку для инвалидки. А ног-то у девчонки не было. Выходит, похитили с целью изуродовать и потом вот так вот использовали, нелюди. И все эти лет семь, если не ошибаюсь, чем-то её пичкали или кололи, короче, невменяемая она была, мало что помнила. Домой-то вернули, а вот нашли ли тех уродов, не факт - на этом история оборвалась.

Тоже не так давно читала эту историю, но от лица подруги, если не ошибаюсь, которая её в этой электричке узнала и, наконец-то, вернула домой..
Жестокая история.. Но это целая мафия, которая заставляет работать на себя.. Ради обогащения калечатся судьбы..

Но какой смысл в "привитой" шизофрении, я, честно сказать, не понимаю..
В этой истории слишком много всего непонятного.. Начиная с того, что после инъекции произошёл мирный такой диалог Автора с вредителем, который, имея в кармане такую улику, не дёру дал, а стоял оправдывался.. Автор потёр место, понюхал, то есть, убедился и... пошёл на другое место..
Цитата: Snejnay
Любое лекарство выводится из организма в определенные сроки. Или его нужно колоть регулярно.

Это абсолютно верно сказано..

По поводу "разработок", то при наличии в 21 веке такой вещи, хотя бы, как то же НЛП - "колоть жидкости" давно не обязательно.. какая-то топорная работа для спецслужб..
Проснулась от того, что ей в ухо делали укол. Она вырвалась и убежала. Но с тех пор стала слышать голоса.

Дорогой Автор, думаю, что прочтённая Вами в интернете история, к сожалению, является "уткой"..
Вы себе хорошо представляете, что такое укол в ухо, при котором можно вырваться и убежать?

Я очень сочувствую Автору с такой большой бедой, но склонна, всё же, согласиться со второй версией Tigger Power.. В том тяжёлом состоянии воображение просто могло "дорисовать" человека со шприцом, поскольку уже тогда Ваша реакция на него была, мягко сказать, странной..
Спасибо, что поделились своей историей и искренне желаю Вам силы духа и всех благ..
А историю я плюсую..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#14 написал: ZurbagaN
Вчера, 19:54
+5
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Комментариев: 13
Без обид, но выражаю свою солидарность со всеми, кто усомнился в воздействии на автора извне.
Зарегистрирован: 19.02.2017
#15 написал: az.ecmb
Вчера, 20:34
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 687
Как то сомнительно всё выглядит, пардон.
Оно конечно, индустрия, завязанная на похищения людей существует. Но тут похищений не видно.
А что до "экспериментов спецслужб" - так там закладываются серии экспериментов и производят наблюдения. В стационарах или амбулаторно. Вообще другая опера.
Остаются инопланетяне, массоны и прочие персонажи из теорий заговоров...

И вот что я думаю. Если на вокзале получишь (ттт) укол шприцем в зад, вряд ли ограничишься легким препирательством с "фельдшером" и затем пересев на соседнюю лавку, снова продолжишь спать. Как минимум подорвешься в больничку - обследоваться. Да и помощь будешь искать не на сайте мистических историй.
Уж извиняйте, не верю
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#16 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:49
0
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Комментариев: 595
А вот тут мне фильм ДМБ вспомнился, фрагмент про чебурашку, который ищет друзей)))
...." Не соблазняй меня двуглавый, мы со своим другом Чебурашкой, который ищет друзей, служить хотим....."...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#17 написал: умница
Вчера, 23:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (309|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 282
Цитата: Долгопят
Ой как интересно!!!! Я даже допускаю, что какая то доля правды в этом есть. Опыты проводят- это да, над военными- сто процентов.Кольнуть новобранцу какую то неведомую шнягу и проследить его славны путь в армии- это ж милое дело! Вещество могло просто поразить или нарушить функции определенного участка коры ГМ....поэтому Автора до сир пор колбасит. Утрированно- снаряд попал в башню и проломил стену.. стена разрушена, сквозь нее и слышим голоса...Один укол и ты дурак, вот так вкратце ...
ПЛЮС!!!

Действительно, такое могло быть, и возможно этот укол сделал не случайный человек, а в самой армии проводились какие то опыты и за состоянием автора тайно следили и наблюдали, ведь добровольно на такие эксперименты врядли кто то согласится.
Зарегистрирован: 29.12.2014
#18 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:21
0
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Публикаций: 73
Комментариев: 4 697
Долгопят.
Я себе представить не могу, чтобы человек в таком состоянии прошёл учебку, строевую подготовку и марш броски. На вокзалах и портах, не только ненормальные могут уколоть, но как рассказывал брат, когда в пароходстве работал, ввозят нелегально представителей флоры и фауны, да так, что около вагонов стаи попугаев летают, и змеи ползают, ввозят редкие виды пауков, насекомых. Никто не знает какая гадюка могла парня цапнуть, паук или клещ, разные народности возможно не нарочно перевозят "местную живнось".Клещей в таких местах полно, мог энцефалит подцепить, при укусе клеща он может проявится внезапно и спровоцировать нарушение сознания: чаще оглушенность, сопорозное состояние, бред, менингеальные симптомы (менингоэнцефалитический синдром). И может перейти в хроническую форму, чаще влияет на мышцы, но и на мозг не редко. Возможно после инфекции, или укуса, болезнь прошла, но мозг повреждён. Можно жить, посещая врача, работать, есть люди чётко понимающие где болезнь, и игнорирущие голоса, один доедет до конечной без приключений, другой будет по велению голосов выходить на каждой станции. Медикаменты и самоконтроль, записная книжка и жизнь по строжайшему расписанию. Раньше в военных посёлках ходили слухи, что детям вместо прививок вкалывают чёрти-что шпионы, и дети ненормальные, потом пошла мода во всех уколах чёрти-чего обвинять евреев, мол не зря они врачи( хорошие смею заверить) .Слухи о найденом псевдо- катехизисе, как сгубить русский народ, что странно расспростроняемом в кругах воцерквлённых людей, мне вручили его в православном храме, матушка товарища и мама, с крёстной и мужем крёстной Абрам Семёнычем, всю жизнь проработавшим грузчиком, читали и охали, Абрам Семёныч вообще возмущался ;" Всё мол правда, всех нас погубят,"- теперь военные эксперименты в ходу. Фильмы, и прочее. Так, что раздолье для галюцинаций.
Но я не плюсану историю, пока автор не поделится как проходил учебку, расписание, питание, дежурства, всё. Служить можно тихо, но учебка, останется местом, где без уколов, человека делают солдатом. Это самый жесткий момент, но почему-то пропущен.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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