Как мне тайно сделали укол неизвестного вещества

6354ghj9876 Просмотров: 1 346 Комментарии: 18 +15 Вчера, 17:12 by

Всё произошло на ж/д вокзале. Нам, группе новобранцев, призванных служить в армии, предстояло дожидаться поезда к месту назначения несколько суток. Получив пайки, все разбрелись по ж/д вокзалу. Я сел на лавочку и полулёжа задремал, не спал, а просто "кемарил" с закрытыми глазами. Вдруг почувствовал, как мне в левую ягодицу что-то укололо. Подняв глаза, я увидел незнакомого мужчину, который прятал в карман шприц. Протерев место укола рукой, ощутил мокроту: на ощупь - вязкая жидкость; на запах как нашатырь, только с более специфическим запахом. Я встал, выругался на мужика, сказал, что всё видел, как он прятал шприц, что он вообще сделал. Мужик всё отрицал, сказал, что я ошибся. Перейдя на другое место, я снова задремал.Очнулся совершенно на другом месте, не помню, как пересаживался, ощущаю провал во времени. Как будто что-то происходило. В голове шумы, слышу непонятные голоса, хожу по вокзалу и пытаюсь найти источник голосов, звуки усиливаются. Голоса начинают призывать к самоубийству, начинается депрессивное состояние. Вспоминаю того мужика со шприцом и укол. Продолжаю думать, где отсутствовал некоторое время. Голоса усиливаются, начинаю слышать топот вокруг себя, голоса твердят: «Ты где-то был, незачем теперь тебе жить». В голове: «Убейся, убейся, убейся». Решаюсь разбежаться и выпрыгнуть из окна.Разбегаюсь - и вдруг передо мной возникает из-за стены большая женская рука с жестом «стоп», голос говорит: «Не делай этого, ты должен жить! Ты нам нужен!». Я ударяюсь лбом о толстое стекло и останавливаюсь, не понимая, что это было. Присел на кресло в зале ожидания, мозг как будто отключился, проходящие мимо люди исчезли, я стал видеть, как будто меня тащат какие -то люди в чёрных пиджаках, мне плохо, кружится голова, всё вокруг плывёт. Меня подтаскивают к большой железной двери, как будто вход в бункер, дверь со скрежетом открылась, и меня куда-то впихнули, дверь закрылась.Я почувствовал, что нахожусь в большом помещении. Слышу в темноте множество голосов людей, они кричат: «Помогите!». Поднимаю вверх руки и смотрю на них, вижу только кисти рук, пальцы длинные и большие когти на руках, кожа бледно-лунного света и светится. Картинка эта перед глазами исчезает, и снова вижу вокзал, ходят люди, снова всё исчезает, вижу, как те же люди в чёрных пиджаках тащат меня к раковине. Всё перед глазами плывёт. Они включают воду, начинают смывать кровь с рук. И всё снова исчезает. Вижу перед собой помещение вокзала. Что это было - для меня до сих пор загадка, то ли я видел действительно, что со мной происходило, когда был в "отключке", то ли ёщё что-то.Прибыли в часть, стал слышать другие голоса или мысли сослуживцев. Стал скрывать свою болезнь, хотелось дослужить и вернуться домой с мыслью о том, что дома всё пройдёт. Было тяжело: голоса и всякие психологические состояния, которые приходилось скрывать, отнимали большое количество сил, как психологических, так и физических.Вернулся домой, но всё пошло не по моему плану. На меня навалилась темень, состояние ухудшилось, стал слышать множество голосов, видеть тени, появились видения, стали мучить кошмары, входил во всякие депрессивные состояния, видел сущности. Казалось, что мою душу на краю света колотят полчища нечисти, стал получать информацию из других миров, устройства их. Медленно угасал. Матушка, смотря на моё состояние, уговорила обратиться в больницу. Некоторое время лежал в психиатрической больнице, искали также другие источники целительства у экстрасенсов.Однажды я почувствовал, что мне придет помощь в храме от батюшки. Он объяснил, что всё идёт от лукавого. Стал погружаться в чистую духовную храмовую жизнь. В большей мере от меня ушло негативное воздействие, но обходиться без лекарств по-прежнему не могу. Поменялась точка зрения на жизнь, все ценности заменились на духовные. Годы спустя стал искать информацию в интернете о секретных опытах. Информации мало, но, оценивая свои состояния, в которых я находился, прихожу к выводу, что мне был введён засекреченный препарат какого-то вещества, вызвавшего признаки шизофрении. С какой целью - не знаю. Возможно, то, что я видел или мне показывали на вокзале, есть не что иное, как разработки по изменению физического состояния человека, иными словами, с помощью препарата изменение физической оболочки человека - неплохое оружие. Искал по интернету похожие истории, но никаких свидетельств не нашёл. Лишь один раз женщина в газете «Аура», живущая Екатеринбурге, рассказала подобное. Она работала в ту пору библиотекарем. Библиотеку стали посещать люди, при появлении которых ей хотелось спать. Очередной раз она при них заснула. Проснулась от того, что ей в ухо делали укол. Она вырвалась и убежала. Но с тех пор стала слышать голоса. Её мысль была однозначна - над людьми проводят опыты. Я прошу помощи: может, кто-то подскажет, к кому обратиться за помощью, как от этого избавиться. Жить в таком состоянии очень тяжело: невозможно устроиться на работу, создать семью.История в краткости.

Ключевые слова: Укол шприц опыты голоса авторская история

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