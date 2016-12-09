Порча

Маруся0311 Просмотров: 1 280 Комментарии: 15 +13 Сегодня, 11:13 by

Как вы думаете, что такое порча? И есть ли на самом деле что-то такое? Я не знаю, есть ли или нет, но случай со мной такой был.Я проводила своего возлюбленного в армию. Мы планировали пожениться и уже постепенно готовились к этому событию. Сейчас служат всего год, да и он служил в нашем городе, можно было периодически приезжать и навещать его в выходные дни.Как-то мне в социальных сетях написала некая Ирина, что в коммерческом банке, где она работает, есть место специалиста, и предложила пройти собеседование. Как оказалось, эта Ирина была бывшей девушкой моего жениха. Любви особой не было, так, пару месяцев погуляли, как рассказал мне мой возлюбленный.Я прошла собеседование и устроилась на работу. С той самой Ириной мы были в хороших отношениях, сидели за соседними столами, и она мне, как новичку, помогала в работе. Как мне показалось, мы подружились.Прошел почти год. Я работала отлично, получала премии, с коллективом дружила. Но в какое-то время начало подводить здоровье, часто кружилась голова, и я была очень нервной, но списывала это на то, что скоро мой милый придет из армии и скоро свадьба. Как ожидалось, после прибытия моего жениха мы подали заявление и стали ждать 5 недель этого торжественного дня. Все было готово к свадьбе: ресторан, машины, гости приглашены. Только оказалось, что не готовы мы сами к нашему празднику: часто ругались даже по пустякам. Казалось бы - что ругаться, мы же за год так соскучились, нужно проводить больше времени вместе, но в выходные дни мы просто лежали на диване, смотрели телевизор и ругались. С приближением заветного дня я чувствовала себя хуже и хуже, а моего суженого я вообще никак не интересовала, он постоянно сидел за компьютером или уходил в машину, якобы что-то сломалось и нужен ремонт.В какой-то день я встретила свою знакомую. С ней мы не виделись больше года. Она мне и говорит: «Маруся, на тебе ж лица нет, похудела, бледная, что случилось?» Я рассказала ей о нашей свадьбе, об отношениях перед ней и о том,что наверняка ее не будет и мы заберем заявление. На что она посоветовала не горячиться и сходить к одной женщине, у нее есть одна книга, которая досталась ей от прабабки, с заговорами. Я согласилась, просто не было выбора, а вдруг поможет. Связалась с этой женщиной по телефону, как сказала мне знакомая.Я пришла в назначенное время к той самой женщине, рассказала ей о своей проблеме, она меня выслушала и позвала пройти в маленькую комнату. Я зашла и увидела, что все стены увешаны множеством икон с различными образами святых, стоят свечки, и на столе лежит книга со старинным переплетом, она была в раскрытом виде, и я заметила, что она была рукописная. Женщина поставила стул посередине этой комнаты и велела мне сесть. Далее ее действия были такими.Она взяла свечку и начала водить ей над моей головой, нашептывая какую-то молитву. Буквально за минуту вся эта небольшая комната погрузилась в какой-то серый дым. Женщина затушила свечу и попросила перейти с ней на кухню, где она сможет со мной поговорить. Я послушно села на табурет на кухне и с вопросительным взглядом смотрела на женщину, которая в руках держала миску с водой, как оказалось, в нее она вылила воск от свечи, которой водила надо мной. Она внимательно вглядывалась в нее пару минут, после чего произнесла: «Кто же тебя так не любит, лапушка? Человечек ты светлый и добрый, но змея на твоей шее. Вот смотри...» - она показала мне мисочку с водой. Тут даже фантазировать не нужно, чтобы рассмотреть, как из воска вылился силуэт человека, и его как бы обвивала змея. Я удивилась, но спросила, как и кто мог это сделать. На что мне ответили: «Порча сильная, значит делал тот, кто умеет. Возможно, твой недоброжелатель ходил к такому человеку. Чаще всего это делается на предмет. Вспомни, тебя угощал кто-то?» Я не хотела этому верить, но единственный человек, который меня постоянно угощал то конфеткой, то печенькой, это была моя коллега Ирина. Даже сразу вспомнила случай, когда мы сидели вчетвером после работы, перебирали бумаги, была я, Ирина и еще две сотрудницы. Тут Ира достала один мандарин и протягивает его мне со словами: «Это тебе. Девчонкам не давай, они плохо себя ведут.» После чего она посмеялась и занялась своим делом. А я на радостях умяла этот мандарин, чтобы не пришлось делиться, просто был вечер и уже хотелось кушать, поэтому я пожадничала.Женщина сказала, что сделано это на мое здоровье, жизненную силу, красоту и отношения с моим будущим мужем, но если вовремя не снять, то может привести к смерти, правда выглядеть это будет как несчастный случай, мол, дорогу переходить буду и машина собьет. Я не на шутку испугалась и спросила, что мне делать в моей ситуации. На что она сказала: «Завтра утром проедешь по трем церквям, заходишь не молясь, не крестясь, покупаешь одну свечку и ставишь любой иконе, выходишь не оборачиваясь. После этого приезжаешь ко мне.» Я так и сделала.Вот я снова сижу на стуле посередине маленькой комнаты с иконами, но на этот раз женщина полистала свою красивую книгу и начала ходить около меня со свечкой, периодически поглядывая в книгу. Затем женщина попросила меня встать. Когда я встала, то почувствовала небывалую тяжесть, словно на меня что-то давит незримое. Я стояла, как завороженная, окутанная дымом от свечей. Я стояла так минут 5, но оказалось, два часа. После того как женщина завершила свои молитвы, она попросила меня не ходить на работу три дня. И сказала, что человек, который это сделал, то есть кормил меня, будет чувствовать себя не очень хорошо и скорей всего пойдет к своему «мастеру». Может принести еще что-нибудь вкусное и пытаться меня накормить, но брать не нужно.Я, словно пьяная, не могла стоять на ногах, в них была такая тяжесть, будто гири привязали. Кое-как я вызвала такси, чтобы добраться домой, и позвонила своему руководителю, сказав, что приболела, попросила поменять график работы, чтобы не уходить на больничный. Благо с начальством были хорошие отношения, поэтому мне не отказали. Не очень помню, как я поехала домой, но помню, что зашла в квартиру с ощущением, что двое суток не спала. Я переоделась и легла в кровать. Проснулась от того, что очень хочется пить, словно после наркоза. Я не смотрела который час, просто пошла на кухню и выпила стакана четыре воды. Затем снова легла и заснула. Позже меня разбудил мой жених со словами «сколько можно спать». Я открыла глаза и поднялась с кровати. У меня не было уже ощущения усталости, я бы сказала наоборот, я очень бодро себя чувствовала.Пришла домой я около трех часов дня, поняла это по вызовам с моего мобильного, в какое время я вызвала такси, сейчас смотрю - на часах 8 часов вечера. Я так удивилась: «Ух ты, я пять часов спала», но после того, как обратила внимание на дату в своем телефоне, оказалось, что 8 часов вечера уже следующего дня. Мой суженый не видел, как я пришла домой, так как был на работе на сутках и вернулся около семи часов уже сегодняшнего дня, а тут я его не встречаю, а просто сплю. Я не говорила ему, что со мной было и сколько на самом деле я спала.После этого я не ходила на работу оставшиеся два дня. Мы провели их вместе с возлюбленным. Как ни странно даже не ругались, напротив, все стало, как было раньше, романтический ужин при свечах и прогулки по парку.Настал день идти на работу. Я пришла в замечательном настроении, это отметили мои коллеги, кроме одной. Ира подошла ко мне со словами: «Что такая счастливая, ты же болела!? По тебе не скажешь! Вот, попробуй, я маленькие булочки испекла, одна осталась.» Я вежливо отказалась, ссылаясь на то, что сытая, но Ира настаивала: «Возьми, потом съешь, только никому не давай, я остальных уже угощала, это твоя порция!» Я решила взять эту булочку, чтобы она от меня отстала, но незаметно выкинула ее. Вечером Ира подошла ко мне и спрашивает: «Ты съела? Вкусная? Я старалась! Тебе с чем попалась, с изюмом или курагой?» Я даже не знала, как ей сказать, и сказала наугад, что попалась с курагой и была очень вкусная, но Ира поменялась сразу в лице и начала почти истерить: «Зачем ты меня обманываешь, булочка была вообще без начинки, просто с сахаром! Куда дела, говори, неблагодарная?» Я ответила, что в обед выходила на улицу и пробегала собачка голодная, ей и отдала булку. Ира была в ярости. Что-то пробормотала, собрала вещи и ушла. Я тоже недолго думая собралась и пошла домой.После этого Ира больше ничего мне предлагала, даже не здоровалась со мной. Отношения с женихом пришли в норму, мы поженились. После свадьбы я пришла на работу, все меня поздравляли, даже Ира подошла со словами: «Кольцо покажешь?» , я показала правую руку, при свете ламп мое обручальное колечко красиво блестело на пальце. Ира посмотрела и со словами «фу, оно тебе не идет» ушла работать.Не знаю, была ли та порча или нет. А если была, то чего хотела Ира? Может завидовала, что именно я выхожу замуж за того человека, который когда-то ей был симпатичен.После свадьбы я перешла работать в другой офис и мы с этой Ирой больше не виделись.

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