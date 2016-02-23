Наследство прабабушки

Наследство прабабушкиЯ обыкновенная девушка из нормальной семьи, у меня нет родных сестер и братьев, только двоюродные. Я и в детстве сталкивалась с потусторонними силами (рассказ про табуретку), но когда я стала взрослой, то со мной стало происходить это гораздо чаще. Я даже одно время хотела пойти к психиатру, думала, что с головой непорядок. Как оказалось, что я здорова.
Теперь к самой истории. Было это лет пять-шесть назад. У меня есть знакомая, которая зациклена на том, чтобы выйти замуж. Зовут ее Света. Я определилась давно, а она все бегает по свиданкам.
Но тут она начинает общение с одним видным пареньком. Ей показалось, что это любовь, но она (на тот момент двадцатилетняя девица) все верила в гадания на картах и предсказания суженого, поэтому нашла через знакомых тетку, которая гадает на кофейной гуще и на картах. Естественно, она записалась к ней на встречу. Так как я человек здравого ума и не теряю голову от того, что мне скажут, она попросила меня пойти с ней, и если что плохого скажет гадалка, то сразу успокоить ее истерики. Мне дома делать было нечего, я пошла с ней.
Мы пришли в квартиру гадалки. Ничего особенного. Квартира как квартира, нет никаких атрибутов, как любят вешать различные шарлатаны, а сама гадалка - простая женщина лет сорока пяти.
Мы зашли на кухню, Света села за стол рядом с гадалкой, а я на стуле в стороне. Гадалка спросила, зачем пришли, на что Света ответила, что хочет погадать на отношения с мальчиком. Гадалка раскинула карты молча и через минут пять произнесла:
- Ты с ним недавно гуляешь! Еще пару раз встретитесь, он про тебя забудет! У него другая по судьбе идет, и ты найдешь другого, только подожди!
Когда она общалась со Светой, то почему-то странно смотрела на меня и немного улыбалась. Свету, конечно, не устроил ее ответ, она положила ей на стол пятьдесят рублей (гадалка не брала конкретную сумму, кто сколько даст) и вышла с кухни со словами, что ждет меня у подъезда. Я тоже встала и уже собиралась уйти, как гадалка мне произнесла вслед:
- Может, что мне скажешь? Чего видишь-то? Не бойся!
Я немного даже растерялась, но присела на стул рядом с ней и произнесла:
- А что я должна видеть?
- Ну, вот, -она выкинула из колоды три каких-то карты с красочными картинками (я не помню, что на них было изображено). - Я и говорю, что видишь! Спроси у своей родни!
Я молча посмотрела на нее и ушла. Тут меня встретила у подъезда расстроенная Светка. Даже не спросив, почему я задержалась, она взяла меня под руку, и мы пошли с ней на остановку транспорта. Там мы расстались, она поехала в свою сторону, а я в свою.
У меня из головы не выходило одно: что значит - спросить у родных?! Я решила поинтересоваться у мамы. Я рассказывала ей все случаи, произошедшие со мной, поэтому ее не удивил мой вопрос:
- Мам, а у нас в роду были какие-нибудь ведуньи или медиумы?
На что мама мне поведала:
- Ты знаешь, когда мне было двенадцать лет, у меня умерла любимая бабушка - твоя прабабушка и мама твоего деда. Она жила в поселке, ее все знали, но на похороны пришла только родня. Она очень долго болела, года три почти не вставала. Я к ней часто приходила, мы жили через улицу. Как приду к ней, а она сразу меня зовет, мол, иди, внучка, посиди со мной. За руку меня хватала. Я очень любила бабушку, но когда к ней садилась на кровать, то у меня мурашки по телу бегали, и голос какой-то в голове говорил: «Встань и отойди». А когда она меня пыталась за руку взять, меня вообще какой-то ужас охватывал, я сразу отбегала, говорила, что спешу, а потом уходила. Но один раз я все-таки решила несмотря на свои мурашки посидеть около нее хоть минуту, просто она так сильно просила. Как только она взяла меня за руку, даже, я бы сказала, не взяла, а вцепилась, я тут же почувствовала, будто меня током ударило. Кое-как я отбилась от нее тогда и убежала. На следующее утро мне сообщили, что баба Шура умерла этой ночью. Я разревелась, все думая о том, как она хотела со мной попрощаться, а я убежала от нее. Так вот, мы похоронили бабушку и пошли в дом поминать. Тут ко мне подошла жена моего дяди и странно начала разговор: «Зря крышу не разобрали, говорили же, что быстрей все будет... Отмучилась теть Шура». Я решила поинтересоваться, о чем она говорит, причем тут вообще крыша. Ну, она мне и говорит: «Шура наша ведьмой была, колдовала потихоньку, к ней много людей ходило, а говорят, что когда ведьма умирает, то это происходит долго и мучительно. Чтобы ведьма умерла быстро, то нужно разобрать часть крыши. Но никто же не стал этим заниматься, вот она три года страдала и умерла в муках». После этого ее кто-то позвал, ну, и я решила выйти на улицу. Это все, что я знаю про нашу бабушку. Со мной ничего мистического никогда не происходило, может, через меня она передала часть дара тебе.
И тут я сделала для себя некоторые выводы, может, и вправду у моей прабабушки была какая-то сила, а часть ее она передала через мою маму, поэтому я часто вижу призраков и сталкиваюсь с мистикой.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:24
Сегодня, 01:24 by Маруся0311Просмотров: 229Комментарии: 1
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