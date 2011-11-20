Душа в фотографии

Lynx Просмотров: 858 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 01:26 by

Вы верите в призраков? А в бесов? Я не верила, пока со мной не произошел один случай. Итак, вот мой рассказ. В семье из детей я одна, но есть двоюродные сестры, одна старшая, по папиной линии, а младшая - по маминой. Мне было лет 9-10, и я осталась с младшей сестрой по маминой линии ночевать у нашей бабушки. Алина, так зовут младшую сестренку, младше меня почти на четыре года, на тот момент ей было шесть лет.Квартира у бабушки двухкомнатная: как заходишь в квартиру, сразу небольшой коридорчик, слева - зал, если сделать от входной двери пару шагов, то справа будет маленькая спальня, а слева еще небольшой коридорчик, ведущий на кухню. Перед тем как зайти в кухню, справа будет ванная. Я рассказываю о квартире так подробно, потому что как раз в этой квартире произошел со мной мистический случай.Бабушка похоронила своего мужа очень рано. Мой дед очень любил выпить и постоянно дебоширил, и однажды у него не выдержало сердце, он умер как раз в этой квартире, а именно в зале. Когда дед умер, на тот момент я была еще кроха, мне было 5 месяцев, и я видела деда только на фотографии, которая долго висела в зале. Бабушке очень нравилась эта фотография, на ней были она и мой дед, еще молоденькие, красивые и счастливые.В тот день, когда мы с сестренкой остались у бабушки, все было как обычно: мы играли, веселились, лепили из пластилина различных животных. Наступил вечер, и пора было укладываться спать. Мы спали в маленькой комнате. Ночью, не знаю который был час, я захотела в туалет и встала. Выключатели света в ванной и в кухне находились рядом, поэтому, включая свет, я нечаянно нажала оба. Сделав все свои дела, я вышла и потянулась к выключателям, чтобы выключить свет, но почему-то я повернула голову и посмотрела в кухню, где тоже горел свет (к чему я говорю про свет, что мне это не показалось). Я оцепенела, увидев, как на кухонном столе сама собой подвинулась кружка, в которой была чайная ложка. Ложка начала вращаться, как будто кто-то мешает сахар в чае. Затем кружка отодвинулась, и в мою сторону начала двигаться табуретка. Я стояла, не могла пошевелиться и закричать от ужаса. Табуретка сделала два рывка вперед и полетела в мою сторону, будто ее кто-то кинул в меня, в эту секунду я нажала на выключатели и рванула в сторону спальни, услышав за собой падение табуретки. Я прыгнула в постель, обняла спящую сестренку и закрыла глаза, чтобы еще чего не увидеть. Спустя минуту в квартире воцарилась тишина. Я спала с краю, так как я была старше. Повернувшись спиной к краю кровати, я лежала с закрытыми глазами, но тут снова по моему телу пробежала дрожь, я почувствовала на себе чей-то взгляд и дыхание, как будто кто-то стоит возле кровати и смотрит прямо на меня пронзительным и строгим взглядом. Скажу я вам, что девочка я не из трусливых, и поэтому я собралась с мыслями и сквозь страх обернулась назад. Там никого не было. После этого я не помню, как тогда уснула.Прошло 10 лет. 8 марта мы решили собраться женским семейным коллективом и посидеть дома попить чайку с тортиком. Решено было пойти к бабушке в ту самую квартиру. Собрались я с мамой, тетя с сестренкой и бабушка. Сидим мы болтаем, и тут я замечаю, что фотографии бабушки и деда на стене нет, хотя она висела там порядка тридцати лет. Я поинтересовалась у бабушки, куда она ее дела, и тут бабушка решила нам все рассказать. Далее с ее слов.Когда умер ваш отец и дед Николай, я, если честно, стала чувствовать себя лучше, потому что устала от его постоянных пьянок и дебошей. На 9 день после смерти стоял апрель месяц, погода была хорошая и безветренная. Мы взяли у соседей 10 граненых стаканов для поминок, так как своих не хватало. И поставили их на стол на подносе. Я спокойно помешивала щи у плиты, а соседка резала хлеб. Вдруг в спальне открылась дверь на лоджию, но лоджия у нас застекленная, и внешнее окно тоже открылось настежь, и в квартиру ворвался сильный поток ветра, такой, что я и соседка пошатнулись, а стаканы, стоявшие на столе, упали на пол и разбились вдребезги на мелкие-мелкие кусочки. Затем сразу все стихло. Вот спрашивается, откуда такой ветер взялся? После этого я каждый раз замечала, что у меня пропадают вещи и появляются в неожиданных местах. Я устала с этим жить и решила обратиться к бабушке-ведунье, которая жила в поселке недалеко от города, мне ее как раз посоветовала соседка, мол, у меня тут бесовщина творится.Я приехала к ней. Меня сразу встретила эта пожилая женщина и попросила присесть на завалинку. Я молча села и смотрела на старушку. Она сказала:- Знаю, что у тебя дома делается. Муж твой умер одержимым. Не успокоится никак.Я спросила:- Как же его успокоить?Она:- В комнате у тебя есть что-то с ним связанное, когда умирал, пришел туда!Я подумала, а ведь и вправду, когда Коля умирал, фотография-то наша висела на стене напротив него. Я ей и говорю:- Фотография наша общая есть с ним, на стене у меня висит.- Сжечь! Только себя обрезать нужно и сохранить.Я так и сделала. Приехала домой, сразу же сняла фотографию, обрезала себя, а его на улице вечером сожгла возле мусора. Вот уже неделя прошла, пока ничего не происходит, все тихо. Может, и вправду успокоился.После того случая прошло еще пять лет, бабушка живет в спокойствии и ничего больше не происходит, но я на всю жизнь запомню случай, произошедший тогда со мной на кухне!

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