Гадание

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:44

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FedorWrestler Просмотров: 482 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 08:44 by

Отдыхал я как-то в компании своих друзей и их вторых половинок. Есть в нашей компании одна пара - Сергей и Елена, в принципе, приличная такая пара, он - серьезный человек, в прошлом профессиональный боксер, из семьи рабочего класса, она - изящная и красивая, любит живопись, театры и так далее. Из семьи "благородных" с голубой кровью. Так вот, спросил у этой пары тогда мой знакомый, как же они все-таки познакомились, ведь они совсем разные, разный круг общения, интересы и так далее. На что ему рассказали следующее. Пишу со слов Елены.Как-то раз мы с девочками решили погадать на жениха, погуглили, собрались и пошли гадать... Гадали-гадали, так ничего и не получилось, ну еще посидели и разошлись по домам. В эту же ночь снится мне моя свадьба: я в свадебном платье, вся такая красивая, стою у алтаря, а рядом со мной жених мой, весь чумазый, в копоти какой-то, в руках пожарный гидрант. И ноги переломанные... Больше ничего не помню. Ну наутро рассказала подругам о сне, посмеялись, мол, не пойми что. Ну, и дальше этот сон вспоминался только в шутках.Через некоторое время собрались мы отмечать с девочками один праздник у моей подруги на даче. Дача у нее большая, в три этажа, плюс чердак, но деревянная. Камин есть на даче, и дымоотвод ведет через чердак на крышу. На чердаке пол помыли свежими опилками, чтобы сырость не собиралась.Ну, погуляли мы, камин горит, и пошли по комнатам спать. Я выбрала себе одну единственную комнату на третьем этаже, так сказать, пентхаус, благополучно же там и уснула. Проснулась от того, что не могу дышать. Открываю глаза, а входная дверь и территория возле нее полыхают огнем, на улице крики, в комнате дым стоит, хоть топор вешай... Я - в панику, как выйти, выбежать, глаза слезятся, кашель режет горло, я в панике забилась в угол и просто села на пол, тело как будто парализовало... Не знаю, сколько я так просидела, сознание начало меня потихоньку покидать, тут услышала громкий удар в дверь, и в комнату ворвался человек. Увидев меня, он подбежал ко мне, снял с себя футболку и накинул ее мне на голову, схватил меня на руки… и дальше помню только звук битого стекла и чувство падения.Проснулась я только в больнице, мне сказали, что еще пару минут - и меня бы не откачали. Оказывается, что дымоотвод был плохо заделан глиной и где-то начали падать искры на чердаке, чем и вызвали возгорание сухих щепок.Недалеко от нашего дома гуляла еще одна компания, в которой отдыхал и Сергей. Выйдя ночью на улицу, он заметил пожар и побежал в его сторону. Увидев паникующих девочек, он понял, что на третьем этаже кто-то остался, и, не долго думая, рванул в огонь. Забежав на третий этаж, он выбил дверь, и за его спиной рухнула горящая балка, тем самым перекрыв выход. Увидев меня в углу и почти без сознания, накинул на лицо футболку, выбил окно в комнате и со мной на руках выпрыгнул в окно.Так как у него на руках была бесчувственная я, ему пришлось сгруппироваться при падении так, чтобы я не пострадала. Я упала на землю, а Сергей от падения кубарем покатился в кусты, где и потерял сознание.Меня нашли почти сразу же после падения. Прибывшая скорая со спасателями. А Сергея нашли только утром, когда погасили пламя. Все обошлось, у меня небольшим отравлением от угарного газа, у Сергея сломаны ребро и обе ноги.Я зашла в палату, к Сергею, и увидела того самого парня со своего давнего сна... Лицо перемазано копотью, ноги в гипсе, только не хватало пожарного гидранта в руках. Так и познакомились.

Ключевые слова: Пожар незнакомец спасение авторская история

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