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Истории из жизни / Сны

Гадание

Отдыхал я как-то в компании своих друзей и их вторых половинок. Есть в нашей компании одна пара - Сергей и Елена, в принципе, приличная такая пара, он - серьезный человек, в прошлом профессиональный боксер, из семьи рабочего класса, она - изящная и красивая, любит живопись, театры и так далее. Из семьи "благородных" с голубой кровью. Так вот, спросил у этой пары тогда мой знакомый, как же они все-таки познакомились, ведь они совсем разные, разный круг общения, интересы и так далее. На что ему рассказали следующее. Пишу со слов Елены.
Как-то раз мы с девочками решили погадать на жениха, погуглили, собрались и пошли гадать... Гадали-гадали, так ничего и не получилось, ну еще посидели и разошлись по домам. В эту же ночь снится мне моя свадьба: я в свадебном платье, вся такая красивая, стою у алтаря, а рядом со мной жених мой, весь чумазый, в копоти какой-то, в руках пожарный гидрант. И ноги переломанные... Больше ничего не помню. Ну наутро рассказала подругам о сне, посмеялись, мол, не пойми что. Ну, и дальше этот сон вспоминался только в шутках.
Через некоторое время собрались мы отмечать с девочками один праздник у моей подруги на даче. Дача у нее большая, в три этажа, плюс чердак, но деревянная. Камин есть на даче, и дымоотвод ведет через чердак на крышу. На чердаке пол помыли свежими опилками, чтобы сырость не собиралась.
Ну, погуляли мы, камин горит, и пошли по комнатам спать. Я выбрала себе одну единственную комнату на третьем этаже, так сказать, пентхаус, благополучно же там и уснула. Проснулась от того, что не могу дышать. Открываю глаза, а входная дверь и территория возле нее полыхают огнем, на улице крики, в комнате дым стоит, хоть топор вешай... Я - в панику, как выйти, выбежать, глаза слезятся, кашель режет горло, я в панике забилась в угол и просто села на пол, тело как будто парализовало... Не знаю, сколько я так просидела, сознание начало меня потихоньку покидать, тут услышала громкий удар в дверь, и в комнату ворвался человек. Увидев меня, он подбежал ко мне, снял с себя футболку и накинул ее мне на голову, схватил меня на руки… и дальше помню только звук битого стекла и чувство падения.
Проснулась я только в больнице, мне сказали, что еще пару минут - и меня бы не откачали. Оказывается, что дымоотвод был плохо заделан глиной и где-то начали падать искры на чердаке, чем и вызвали возгорание сухих щепок.
Недалеко от нашего дома гуляла еще одна компания, в которой отдыхал и Сергей. Выйдя ночью на улицу, он заметил пожар и побежал в его сторону. Увидев паникующих девочек, он понял, что на третьем этаже кто-то остался, и, не долго думая, рванул в огонь. Забежав на третий этаж, он выбил дверь, и за его спиной рухнула горящая балка, тем самым перекрыв выход. Увидев меня в углу и почти без сознания, накинул на лицо футболку, выбил окно в комнате и со мной на руках выпрыгнул в окно.
Так как у него на руках была бесчувственная я, ему пришлось сгруппироваться при падении так, чтобы я не пострадала. Я упала на землю, а Сергей от падения кубарем покатился в кусты, где и потерял сознание.
Меня нашли почти сразу же после падения. Прибывшая скорая со спасателями. А Сергея нашли только утром, когда погасили пламя. Все обошлось, у меня небольшим отравлением от угарного газа, у Сергея сломаны ребро и обе ноги.
Я зашла в палату, к Сергею, и увидела того самого парня со своего давнего сна... Лицо перемазано копотью, ноги в гипсе, только не хватало пожарного гидранта в руках. Так и познакомились.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:44
Причина: Добавлен раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:44 by FedorWrestlerПросмотров: 482Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Пожар незнакомец спасение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 08:52
+4
Группа: Комментаторы
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Комментариев: 8 990
Все-таки не перевелись еще самоотвержерженные люди на нашей земле. Другой бы стоял и любовался, как хорошо горит трехэтажрый буржуйский скворечник...еще бы на телефон заснял - это нынче модно! А этот - молодец! Полез, спас. Ну и сон, конечно, в тему оказался. Странно только, что никто не догадался сразу в кустах посмотреть. Он же в компании шел. Остальным вообще что ли плевать было, что с их другом случилось?
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 09:05
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Тонкий мир идёт в ногу с прогрессом. Пожарный гидрант в руках, и никакого тебе символизма - ни дороги дальней, ни пикового короля))
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: Ахма
Сегодня, 10:37
+1
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Цитата: az.ecmb
Тонкий мир идёт в ногу с прогрессом. Пожарный гидрант в руках, и никакого тебе символизма - ни дороги дальней, ни пикового короля))

Ни казённого дома, свят-свят-свят! smile
Зарегистрирован: 30.05.2016
#4 написал: Восьмая тень
Сегодня, 10:58
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Ну надо же какая чудная история. А ведь в иных обстрятельствах могли и не познакомиться. Плюс!
Тоже есть знакомая семья, он - боец спецназа. Она - скрипача из консерватории. С промежутком в 4 года дважды оказывались на нехарактерном для обычной своей жизни маршруте поезда. В одном купе. Хотя сами из разных городов. В первый раз очень понравились друг другу, но знакомство продолжить не решились.
Пришлось жизни их еще раз свести вместе точно таким образом )) поняли, что судьба. Сьехались, поженились , двоих детей растят ))
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#5 написал: Рырга
Сегодня, 11:38
+3
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Цитата: Winnie-the-Pooh
Все-таки не перевелись еще самоотвержерженные люди на нашей земле.

Надеюсь, не переведутся.
Цитата: Winnie-the-Pooh
Остальным вообще что ли плевать было, что с их другом случилось?

И эти не переведутся, увы.
Занятная стори)
+++
Зарегистрирован: 2.11.2016
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 11:53
+2
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Чудесная история! и мистики предостаточно, от судьбы не уйдешь видимо) плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
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